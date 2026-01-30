Qu’est-ce que le stockage intelligent ?

Le stockage intelligent est une approche de stockage de données qui utilise l’intelligence définie par logiciel, l’automatisation et le machine learning (ML) pour améliorer l’efficacité, la gestion et la performance globales.
En d’autres termes, il s’agit d’une couche logicielle intelligente qui permet une gestion globale du stockage au sein d’un écosystème d’entreprise. Les fonctionnalités principales incluent l’analyse prédictive, la hiérarchisation autonome des données, les mises à jour logicielles automatiques et le dépannage proactif.
Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à des workloads à forte intensité de données en constante expansion, en particulier à mesure que l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning (ML) s’accélère. Elles modernisent leur infrastructure de stockage de données pour prendre en charge ces workloads analytiques avancées et exploiter de nouvelles opportunités commerciales.
Les besoins en matière de stockage intelligent augmentent rapidement. Selon Fortune Business Insights, le marché mondial du stockage de données devrait passer de 298,54 milliards de dollars en 2026 à 984,56 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,10 %.¹
Cette expansion est portée par d’énormes quantités de données provenant des appareils de l’Internet des objets (IdO), de le cloud computing et des applications d’IA, ainsi que par des données en périphérie nécessitant des capacités de traitement local des données. En réponse, les entreprises se tournent vers des solutions avancées telles que le stockage défini par logiciel (SDS) et les systèmes de stockage intelligents pour gérer cette complexité.
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Il existe trois principaux types de stockage de données :
La gestion traditionnelle du stockage de données consiste en les processus utilisés pour conserver, organiser et accéder en toute sécurité aux actifs de données tout en optimisant les ressources de stockage et en assurant la protection des données. Elle repose sur un provisionnement, une surveillance et une optimisation manuels, ce qui devient de plus en plus difficile à mesure que les volumes de données augmentent et que le workload se diversifie dans les environnements hybrides cloud.
Le stockage intelligent s’appuie sur cette approche en intégrant directement l’IA, le ML et l’automatisation dans l’infrastructure de stockage. Plutôt que de nécessiter une intervention manuelle, le stockage intelligent gère le placement des données, prédit les besoins en capacité, optimise les performances et protège contre les menaces au sein d’un système de gestion unifié.
Bien que cela soit étroitement lié, le stockage intelligent et le stockage ia et big data ne sont pas la même chose.
Le stockage ia et big data fait référence aux systèmes de stockage de données conçus pour les grands jeux de données, l’accès aux données et le calcul intensif nécessaires aux workloads de l’IA/ML. Ces systèmes sont spécialement conçus pour prendre en charge les capacités de formation, d’inférence et de data lake en matière d’IA afin de répondre aux exigences de performance des applications d’IA.
Le stockage intelligent intègre l’IA et le ML dans les systèmes de stockage afin d’automatiser la gestion et d’optimiser les performances sur l’ensemble des données d’une entreprise. Ces systèmes analysent les modèles de données, automatisent la hiérarchisation des données, prévoient les besoins en capacité de stockage et réduisent la complexité opérationnelle dans l’ensemble de l’écosystème informatique.
Ces technologies fonctionnent souvent avec des systèmes de stockage intelligents également optimisés pour les workloads IA et des systèmes de stockage IA intégrant des fonctionnalités de gestion intelligente.
La technologie traditionnelle de stockage d’entreprise était centrée sur des réseaux SAN (storage area network) pour l’archivage des données et des fichiers. Cependant, la maintenance des SAN est devenue de plus en plus coûteuse pour les entreprises à mesure que leurs besoins en stockage de données augmentaient, nécessitant de plus en plus de serveurs physiques et d’autres infrastructures informatiques pour répondre à leurs demandes.
Le stockage cloud est apparu avec l’élasticité nécessaire pour dimensionner les volumes de données en fonction des besoins de l’entreprise. En stockant les données dans le cloud, les entreprises tirent parti de la tarification, optimisant ainsi les coûts. Les solutions basées sur le cloud impliquent des approches multicloud hybrides, où les entreprises peuvent combiner le stockage de plusieurs fournisseurs de cloud pour répondre à diverses exigences, telles que la performance, le coût et la conformité.
Au fur et à mesure que les technologies IA et ML ont évolué et sont devenues plus accessibles, il est devenu possible d’intégrer directement ces informations dans l’infrastructure de stockage. Le stockage intelligent a évolué pour devenir une solution optimisée pour les environnements évolutifs et à forte intensité de données.
Le stockage intelligent va au-delà des solutions cloud traditionnelles, avec des fonctionnalités telles que l’analyse continue des modèles de données, la hiérarchisation automatique des données et la maintenance prédictive. Il est devenu un composant essentiel pour prendre en charge les exigences informatiques actuelles, notamment les workloads d’entraînement à l’IA, l’edge computing et la génération massive de données à partir d’appareils IdO.
Le stockage intelligent gère les données tout au long de son cycle de vie en utilisant plusieurs technologies clés :
Le stockage intelligent offre des avantages qui aident les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux et informatiques, notamment les suivants :
Les entreprises peuvent accéder à un stockage intelligent grâce à de multiples options de déploiement. Les principaux fournisseurs de cloud public (par exemple, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure) offrent des capacités de stockage intelligentes en tant que services entièrement gérés. Les fournisseurs de solutions de stockage d’entreprise, notamment Dell, Hewlett-Packard Enterprise et NetApp, proposent des plateformes de stockage intelligentes qui peuvent être déployées dans un centre de données sur site ou intégrées à des environnements cloud.
De nombreuses entreprises adoptent des stratégies pour optimiser le placement des données dans des infrastructures hybrides distribuées, en fonction des exigences de performance, de conformité et de coûts. Ces solutions prennent en charge toute une série de cas d’utilisation, notamment les data lakes, le calcul haute performance (HPC), l’infrastructure de bureau virtuel (VDI) et l’edge computing.
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1 Data Storage and Market Size, Share and Industry Analysis, Fortune Business Insights, 5 janvier 2026