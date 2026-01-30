Qu’est-ce que le stockage intelligent ?

En d’autres termes, il s’agit d’une couche logicielle intelligente qui permet une gestion globale du stockage au sein d’un écosystème d’entreprise. Les fonctionnalités principales incluent l’analyse prédictive, la hiérarchisation autonome des données, les mises à jour logicielles automatiques et le dépannage proactif.

Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à des workloads à forte intensité de données en constante expansion, en particulier à mesure que l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning (ML) s’accélère. Elles modernisent leur infrastructure de stockage de données pour prendre en charge ces workloads analytiques avancées et exploiter de nouvelles opportunités commerciales.

Les besoins en matière de stockage intelligent augmentent rapidement. Selon Fortune Business Insights, le marché mondial du stockage de données devrait passer de 298,54 milliards de dollars en 2026 à 984,56 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,10 %.¹

Cette expansion est portée par d’énormes quantités de données provenant des appareils de l’Internet des objets (IdO), de le cloud computing et des applications d’IA, ainsi que par des données en périphérie nécessitant des capacités de traitement local des données. En réponse, les entreprises se tournent vers des solutions avancées telles que le stockage défini par logiciel (SDS) et les systèmes de stockage intelligents pour gérer cette complexité.