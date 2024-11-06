Qu’est-ce que la gestion du stockage ?

L'humoriste Steven Wright avait le don d'intégrer des absurdités déconcertantes dans son humour. L'une de ses observations classiques touche directement au cœur de la gestion du stockage : « On ne peut pas tout avoir. Où mettrait-on tout cela ? »

La remarque de Wright résume les deux aspects du problème de gestion du stockage auquel sont confrontées un nombre croissant d'entreprises. Le problème fondamental est le suivant : en matière de données informatiques, les organisations ont été amenées à croire qu'elles pouvaient tout avoir, ou du moins toutes les données qu'elles pouvaient souhaiter. Bien entendu, le secteur informatique soutient ces efforts en créant de nouveaux produits pour répondre à tous les besoins organisationnels, comme le stockage. Donc maintenant, il y a une application et une plateforme pour cela. Par conséquent, l'essor des données informatiques coïncide avec une explosion du nombre d'applications, de programmes et de plateformes conçus par les fournisseurs pour aider à gérer, disséquer et analyser cet afflux massif de données informatiques.

Telle est la situation. Il y a beaucoup plus de données créées aujourd'hui. Les entreprises accumulent ces données en permanence. Il existe désormais des données évaluant les données, qui étudient les données assemblées sous différents angles afin d'en tirer toutes les informations possibles. Cela nous amène directement à la deuxième partie de « l'équation » de Wright : maintenant que vous disposez de toutes les données du monde, où allez-vous les stocker ?

Les réponses possibles sont nombreuses, car en plus de l'augmentation de la gestion des données et du traitement de données des logiciels, il existe maintenant de multiples types de ressources de stockage et une myriade d'endroits pour stocker des données. Mais ce n’est pas aussi simple que de choisir une solution de stockage. Les logiciels de gestion ne doivent pas être considérés comme une option générique. Differentes entreprises ont différents besoins en matière de stockage de données.

Et puis il y a l’argent. Le stockage offre de nombreuses possibilités, mais très peu sont proposées gratuitement. Que la solution de stockage repose sur un investissement dans des serveurs sur site et d'autres types de matériel de stockage, sur l'utilisation d'un logiciel de gestion du stockage ou sur des options de stockage dans le cloud, il est toujours nécessaire de prendre en compte l'aspect financier.

En outre, au-delà des questions liées au coût, d'autres questions essentielles se posent :

Q : Toutes les solutions de stockage ne fonctionnent pas de manière identique, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données. Certains environnements de stockage permettent-ils de récupérer plus rapidement les informations stockées que d’autres ?

R : Oui. D'une manière générale, la gestion du stockage haute performance reflète un engagement en faveur d'une efficacité maximale, qui se traduit par l'optimisation du système, une latence réduite, un débit élevé et des vitesses d'accès aux données plus rapides.

Q : Quels types de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (IA)peuvent être appliquées aux données stockées et dans quelle mesure est-ce facile à réaliser ?

A : De nombreux types d’IA peuvent être appliqués aux données stockées, telles que la hiérarchisation des données, la détection des anomalies (pour renforcer les efforts de sécurité), la déduplication des données et l’optimisation de l’utilisation du stockage. La facilité d'utilisation varie selon le produit logiciel de gestion.

Q : Dans quelle mesure les informations stockées sont-elles sécurisées et ces données resteront-elles fiables au fil du temps ? Ou bien les données stockées ont-elles une « date d’expiration » basée sur un cycle de vie unique qui inclut inévitablement une perte inévitable des données ?

R : C'est regrettable, mais les données se dégradent au fil du temps. Toutes les données sont sujettes à une dégradation, ce qui les rend de moins en moins fiables et utiles. Il est donc d’autant plus important pour les entreprises de préserver leurs données grâce à un programme de gestion du stockage fiable.

Comme nous le verrons, il ne s’agit généralement pas simplement de trouver un moyen de contourner les limites de capacité de stockage ou de prendre des dispositions pour obtenir un espace de stockage supplémentaire. Le défi consiste à identifier la solution de stockage qui correspond le mieux aux besoins actuels et futurs d'une entreprise.