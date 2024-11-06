Qu’est-ce que la gestion du stockage ?

La gestion du stockage est l'ensemble des processus utilisés pour conserver de manière sécurisée et accessible les actifs de données générés par les utilisateurs du système ou les ordinateurs. Elle optimise les actifs et assure la protection des données pour les dispositifs de stockage. La gestion du stockage des données protège les données critiques et tire parti de la virtualisation, de l'approvisionnement et de l'automatisation.
Il existe 3 grandes formes de stockage de données :
La gestion du stockage est un concept tellement élémentaire qu’il n’est pas surprenant qu’il existe d’autres significations de l’expression. Un autre type de « gestion du stockage » concerne le secteur en plein essor qui offre un stockage physique supplémentaire des biens personnels lorsque les individus possèdent plus de biens que ce qu'ils peuvent en contenir dans leur espace de vie. Le fait que de telles installations de stockage apparaissent un peu partout témoigne du fait que de plus en plus de personnes accumulent plus d'objets qu'elles ne savent quoi en faire.
Cette situation est comparable au nombre croissant de workloads de données auxquels sont confrontées la plupart des entreprises. À l'instar des personnes submergées par des cartons remplis d'objets personnels obsolètes, certaines entreprises s'efforcent souvent d'accumuler toujours plus de données. Cependant, elles ne savent pas toujours comment exploiter ces données supplémentaires. Parfois, elles les négligent complètement et perdent la trace des ensembles de données dans lesquels elles ont investi.
La gestion du stockage est efficacement prise en charge par différents types de périphériques et de systèmes de stockage :
Lorsque les organisations se retrouvent submergées de données et ne disposent pas d'une stratégie efficace de gestion du stockage, deux scénarios problématiques se produisent simultanément. Le premier est la perte d'opportunités qui survient lorsque les ressources de données acquises ne sont pas exploitées. Il est difficile d'évaluer les pertes qu'une entreprise pourrait subir en ne traitant pas suffisamment les données qu'elle a collectées. Ces données pourraient receler la clé de l'avenir de l'organisation ou la voie vers des économies de revenus qui changeraient la donne.
Il existe également une autre raison essentielle pour laquelle il n'est pas recommandé de conserver de grandes quantités de données inutilisées. Les données ont une certaine valeur, ce qui en fait une cible pour les cybermenaces.
Les données peuvent être corrompues, soit pour leur propre destruction, soit dans le cadre d’une cyberattaque contre une entreprise et ses systèmes d’exploitation. Par conséquent, toutes les données conservées doivent être protégées afin d'éviter qu'elles ne deviennent une menace certaine.
L'humoriste Steven Wright avait le don d'intégrer des absurdités déconcertantes dans son humour. L'une de ses observations classiques touche directement au cœur de la gestion du stockage : « On ne peut pas tout avoir. Où mettrait-on tout cela ? »
La remarque de Wright résume les deux aspects du problème de gestion du stockage auquel sont confrontées un nombre croissant d'entreprises. Le problème fondamental est le suivant : en matière de données informatiques, les organisations ont été amenées à croire qu'elles pouvaient tout avoir, ou du moins toutes les données qu'elles pouvaient souhaiter. Bien entendu, le secteur informatique soutient ces efforts en créant de nouveaux produits pour répondre à tous les besoins organisationnels, comme le stockage. Donc maintenant, il y a une application et une plateforme pour cela. Par conséquent, l'essor des données informatiques coïncide avec une explosion du nombre d'applications, de programmes et de plateformes conçus par les fournisseurs pour aider à gérer, disséquer et analyser cet afflux massif de données informatiques.
Telle est la situation. Il y a beaucoup plus de données créées aujourd'hui. Les entreprises accumulent ces données en permanence. Il existe désormais des données évaluant les données, qui étudient les données assemblées sous différents angles afin d'en tirer toutes les informations possibles. Cela nous amène directement à la deuxième partie de « l'équation » de Wright : maintenant que vous disposez de toutes les données du monde, où allez-vous les stocker ?
Les réponses possibles sont nombreuses, car en plus de l'augmentation de la gestion des données et du traitement de données des logiciels, il existe maintenant de multiples types de ressources de stockage et une myriade d'endroits pour stocker des données. Mais ce n’est pas aussi simple que de choisir une solution de stockage. Les logiciels de gestion ne doivent pas être considérés comme une option générique. Differentes entreprises ont différents besoins en matière de stockage de données.
Et puis il y a l’argent. Le stockage offre de nombreuses possibilités, mais très peu sont proposées gratuitement. Que la solution de stockage repose sur un investissement dans des serveurs sur site et d'autres types de matériel de stockage, sur l'utilisation d'un logiciel de gestion du stockage ou sur des options de stockage dans le cloud, il est toujours nécessaire de prendre en compte l'aspect financier.
En outre, au-delà des questions liées au coût, d'autres questions essentielles se posent :
Q : Toutes les solutions de stockage ne fonctionnent pas de manière identique, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données. Certains environnements de stockage permettent-ils de récupérer plus rapidement les informations stockées que d’autres ?
R : Oui. D'une manière générale, la gestion du stockage haute performance reflète un engagement en faveur d'une efficacité maximale, qui se traduit par l'optimisation du système, une latence réduite, un débit élevé et des vitesses d'accès aux données plus rapides.
Q : Quels types de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (IA)peuvent être appliquées aux données stockées et dans quelle mesure est-ce facile à réaliser ?
A : De nombreux types d’IA peuvent être appliqués aux données stockées, telles que la hiérarchisation des données, la détection des anomalies (pour renforcer les efforts de sécurité), la déduplication des données et l’optimisation de l’utilisation du stockage. La facilité d'utilisation varie selon le produit logiciel de gestion.
Q : Dans quelle mesure les informations stockées sont-elles sécurisées et ces données resteront-elles fiables au fil du temps ? Ou bien les données stockées ont-elles une « date d’expiration » basée sur un cycle de vie unique qui inclut inévitablement une perte inévitable des données ?
R : C'est regrettable, mais les données se dégradent au fil du temps. Toutes les données sont sujettes à une dégradation, ce qui les rend de moins en moins fiables et utiles. Il est donc d’autant plus important pour les entreprises de préserver leurs données grâce à un programme de gestion du stockage fiable.
Comme nous le verrons, il ne s’agit généralement pas simplement de trouver un moyen de contourner les limites de capacité de stockage ou de prendre des dispositions pour obtenir un espace de stockage supplémentaire. Le défi consiste à identifier la solution de stockage qui correspond le mieux aux besoins actuels et futurs d'une entreprise.
Les concepts clés à l'œuvre dans un système de stockage de données ne sont pas excessivement complexes à appréhender. En substance, cela fonctionne ainsi : une entreprise possède des données qui doivent être stockées de manière sécurisée, mais accessibles si les membres du personnel ont besoin de récupérer ces informations. Les actifs sont transférés ou copiés dans des réseaux de stockage (parfois appelés réseaux de disques) basés dans des installations physiques appelées centres de données. Les baies de stockage sont des systèmes de stockage centralisés qui utilisent plusieurs disques durs pour stocker des données destinées à être utilisées par des serveurs et des applications.
Une fois les données placées dans les réseaux de stockage, elles doivent être organisées de manière à permettre un accès rapide aux données. Les systèmes de fichiers remplissent cette fonction en imposant un ordre qui utilise une méthode standardisée (telle que l'organisation alphabétique ou l'utilisation de diagrammes ramifiés) simple à utiliser pour l'utilisateur et organisée de manière logique afin que le système d'exploitation de l'ordinateur puisse facilement l'utiliser. Les systèmes de fichiers se trouvent sur le disque solid state drive (SSD) d'une entreprise, le disque dur (HDD) ou même sur d'autres supports de stockage, comme les clés USB, les bandes magnétiques ou les disques optiques.
L’utilisation d’interfaces de programmation d’application est un autre moyen d’atteindre les objectifs de gestion du stockage. Les API permettent aux utilisateurs d'accéder au magasin de données stockées dans le cloud et de travailler avec elles à partir d'applications basées localement. Les API facilitent le processus de différentes manières, notamment en permettant l’automatisation, les techniques d’extraction de données et le partage de données entre différents systèmes logiciels.
En outre, les API facilitent les tâches de développement, stimulent l'évolutivité et renforcent la sécurité en agissant comme un contrôleur d'accès et en administrant les demandes d'accès au stockage provenant du trafic des navigateurs. Par exemple, l’API Windows Storage Management sert de pont entre la gestion de stockage et le système d’exploitation Windows de Microsoft.
Les services de stockage constituent une autre option pour les entreprises qui souhaitent éviter de faire des investissements importants dans le matériel ou les logiciels de stockage et les dépenses de main-d'œuvre de l'entreprise. À la place, ces entreprises s’abonnent aux services de stockage, qui fonctionnent comme des services d’abonnement en ligne. Lorsqu'une entreprise a une priorité, elle peut utiliser l'infrastructure du fournisseur pour adresser ce besoin.
Les services de stockage s’effectuent dans des environnements cloud virtualisés et tirent parti de l’utilité des machines virtuelles (VM), qui accèdent régulièrement à l’espace de stockage à partir d’un pool de stockage partagé. Les logiciels de gestion du stockage assurent le contrôle des machines virtuelles et de leur fonctionnement.
Lorsque la gestion du stockage est effectuée de manière réfléchie, elle offre de nombreux avantages qu'il est utile de classer et de regrouper.
Que les besoins d'une entreprise en matière de gestion du stockage soient satisfaits par des moyens matériels ou par le stockage dans le cloud, la gestion du stockage permet de réaliser des économies considérables.
Du point de vue matériel, une gestion intelligente du stockage peut éviter à une entreprise de devoir procéder à des mises à niveau coûteuses de ses équipements. Si l'organisation fonde son stockage sur une stratégie cloud, la gestion du stockage permet de réaliser des économies en optimisant le stockage cloud, ce qui peut avoir un effet direct sur la réduction de ces coûts.
Les avantages en termes de performances de la gestion du stockage reposent principalement sur la vitesse opérationnelle. Cela se traduit par un accès aux données plus rapide pour les membres du personnel qui doivent pouvoir récupérer des informations.
De plus, les avantages en termes de performances comprennent des vitesses de transfert de données plus rapides, qui sont de plus en plus nécessaires à mesure que les ensembles de données contiennent davantage d'actifs. Parmi les autres avantages liés au stockage dans le cloud, on peut citer la flexibilité en matière d'évolutivité et le renforcement du sentiment de collaboration entre les membres de l'équipe.
La sécurité devient (et continuera d'être) un élément de plus en plus critique de la gestion du stockage à mesure que la menace posée par les cybercriminels évolue. Les données ont besoin d'une protection constante, et le stockage de données centralisé offre une protection efficace contre la perte de données en mettant en place des mesures de protection contre les violations de données. Si le pire arrive et qu'une entreprise subit une perte de données critiques, une gestion efficace de stockage peut aider les efforts de reprise après sinistre en stockant les données dans des emplacements clés, ce qui aide à assurer la redondance.
Le stockage à la demande (STaaS) fonctionne via le cloud pour fournir un accès à un nombre illimité de stockage et de ressources informatiques. Grâce au STaaS, une entreprise peut toujours tirer les divers avantages des services cloud sans devoir investir dans du matériel, des logiciels ou une combinaison des deux.
Ce type de modèle d'abonnement pour le stockage offre d'autres avantages, tels que la facilité d'utilisation, en ne facturant que pour le stockage réellement utilisé et une évolutivité accrue selon les besoins. En outre, ces services de stockage présentent une fonctionnalité considérable, ce qui se révèle lors des activités de reprise après sinistre, lorsque la la data replication est de la plus haute importance.
De nombreux fournisseurs proposent des produits orientés STaaS, notamment Dell, Hewlett Packard Enterprise, IBM, NetApp et Pure stockage.
En outre, il existe des fournisseurs de cloud public tels que Microsoft Azure et Amazon Web Services (AWS) qui fournissent des services cloud.
Une autre option, le modèle de cloud hybride, offre aux entreprises le meilleur des deux types de stockage en leur permettant d'utiliser le stockage dans le cloud privé et public, afin qu'elles puissent conserver différents types de données dans plusieurs clouds.
La bonne nouvelle est qu'il existe plusieurs principes clés à garder à l'esprit qui devraient vous aider à mettre en place un plan efficace pour la gestion du stockage d'une entreprise. La mauvaise nouvelle, c’est qu’ils nécessitent tous une forme ou une autre de participation continue. Il ne suffit pas de simplement déplacer les ressources vers un espace de stockage plus grand ou d'adopter un nouveau type de logiciel de gestion des données, même si ces mesures ne doivent généralement pas être négligées ou considérées comme moins prioritaires.
Voici quelques idées qui méritent d’être soulignées.
Étudiez la gestion du stockage d’une manière globale. Réfléchissez au cycle de vie de vos données et à la durée pendant laquelle votre entreprise aura réellement besoin de conserver ces informations.
En outre, vous devez évaluer la rapidité avec laquelle votre entreprise devra récupérer ou remplacer les données en cas de perte à la suite d’une violation de données ou d’un autre événement catastrophique. Et qu’en est-il des taux normaux de récupération des données ? Il est essentiel que votre stratégie de gestion du stockage s’aligne sur des temps d’accès aux données réalistes.
Il est important que les niveaux d'utilisation des disques soient régulièrement surveillés et que la gestion du stockage soit considérée sous plusieurs angles, avec des corrections de trajectoire stratégiques effectuées si nécessaire. Ces corrections incluent généralement la suppression des fichiers jugés inutiles pour une action future, ce qui signifie souvent la suppression des fichiers du cache, des informations de sauvegarde perdues ou des fichiers temporaires. De même, les programmes qui ne sont plus jugés dignes d'être conservés devraient être supprimés afin de libérer de l'espace de stockage.
Une fois les matériaux inutiles éliminés, il convient de s'assurer que les matériaux stockés sont dans les meilleures conditions possibles. Pour ce faire, il est important de commencer par faciliter la recherche des dossiers, ce qui est possible grâce à une structure organisée pour les classer.
Une fois déplacés avec succès, ces actifs peuvent être compressés pour économiser de l’espace de stockage. Les données doivent également être protégées par chiffrement et protégées par des sauvegardes.
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
Conçue pour les secteurs, la sécurité et la liberté de développer des outils et de les exécuter n’importe où, IBM Cloud est une plateforme cloud complète qui propose plus de 170 produits et services couvrant les données, les conteneurs, l’IA, l’IdO et la blockchain. Utilisez IBM Cloud pour construire une infrastructure évolutive à moindre coût, déployer instantanément de nouvelles applications et adapter les workloads à la demande.