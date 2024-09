IBM Storage pour le cloud hybride vous permet de déployer des architectures cloud sur site et de les étendre de façon fluide à des environnements de cloud public. Finie la maintenance, place à l’innovation : prenez le contrôle de vos environnements de cloud hybride. Renforcez l’agilité, l’évolutivité, la sécurité, l’efficacité et la rentabilité de l’informatique pour vos workloads portables.

Les initiatives de modernisation des applications sont devenues de plus en plus importantes dans le paysage des entreprises modernes, et les organisations ont dû moderniser leurs infrastructures en conséquence et rechercher des solutions de stockage rentables à la fois sur site et dans le cloud. L’un des principaux défis est la tarification des services de stockage cloud, car les fournisseurs établissent la facturation en fonction de l’espace de stockage de données utilisé. Les entreprises peuvent minimiser les prix en mettant en œuvre des politiques de gestion du cycle de vie des données, le but étant d’éviter une accumulation excessive de données de sauvegarde dans le cloud.