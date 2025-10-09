Qu’est-ce que la cyber-récupération  ?

Les solutions de cyber-récupération utilisent un environnement de sauvegarde, des logiciels et des composants matériels qui stockent des copies des données critiques pour restaurer les systèmes critiques après une cyber-attaque.

Contrairement aux disciplines plus générales de la cybersécurité et de la reprise après sinistre, la cyber-récupération vise à atténuer les cyberattaques ciblées menées par des acteurs malveillants. Les acteurs malveillants (également appelés acteurs de la menace) sont des groupes ou des individus qui cherchent à endommager des appareils et des systèmes numériques. Les organisations qui investissent dans des solutions modernes de cyber-récupération s’attendent à se rétablir complètement et rapidement après une telle attaque.

Les cyberattaques étant de plus en plus fréquentes et sophistiquées, les entreprises adoptent une approche plus proactive que par le passé. Si les défenses traditionnelles telles que les pare-feu et la détection et la réponse aux menaces en temps réel restent importantes, les solutions qui traitent les nouvelles menaces telles que les attaques de ransomware et les logiciels malveillants avancés sont de plus en plus populaires.

Les nouvelles technologies riches en données comme l’intelligence artificielle (IA), l’IA générative et l’Internet des objets (IdO) ont rendu le paysage des menaces d’entreprise plus complexe en raison de la quantité de données qu’elles nécessitent. Les solutions de cyber-récupération jouent un rôle vital dans la protection des données et le rétablissement de la continuité des activités après un cyberincident.