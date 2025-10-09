Qu’est-ce que la cyber-récupération  ?

La cyber-récupération est un type de reprise après sinistre (DR) qui met l’accent sur la manière dont les entreprises peuvent se remettre des tentatives de vol ou de destruction de leurs données sensibles.
Les solutions de cyber-récupération utilisent un environnement de sauvegarde, des logiciels et des composants matériels qui stockent des copies des données critiques pour restaurer les systèmes critiques après une cyber-attaque.
Contrairement aux disciplines plus générales de la cybersécurité et de la reprise après sinistre, la cyber-récupération vise à atténuer les cyberattaques ciblées menées par des acteurs malveillants. Les acteurs malveillants (également appelés acteurs de la menace) sont des groupes ou des individus qui cherchent à endommager des appareils et des systèmes numériques. Les organisations qui investissent dans des solutions modernes de cyber-récupération s’attendent à se rétablir complètement et rapidement après une telle attaque.
Les cyberattaques étant de plus en plus fréquentes et sophistiquées, les entreprises adoptent une approche plus proactive que par le passé. Si les défenses traditionnelles telles que les pare-feu et la détection et la réponse aux menaces en temps réel restent importantes, les solutions qui traitent les nouvelles menaces telles que les attaques de ransomware et les logiciels malveillants avancés sont de plus en plus populaires.
Les nouvelles technologies riches en données comme l’intelligence artificielle (IA), l’IA générative et l’Internet des objets (IdO) ont rendu le paysage des menaces d’entreprise plus complexe en raison de la quantité de données qu’elles nécessitent. Les solutions de cyber-récupération jouent un rôle vital dans la protection des données et le rétablissement de la continuité des activités après un cyberincident.
La cyber-récupération moderne se décompose généralement en cinq étapes :
Voici un aperçu de chaque étape.
La première étape pour mettre en place un workflow de cyber-récupération efficace consiste à créer des copies sécurisées et immuables de données importantes, un processus connu sous le nom de réplication.
Pour créer des données de sauvegarde, les organisations s’appuient sur des technologies de réplication éprouvées comme la capture de données de modifications (CDC) qui copient les données et suivent et mettent en œuvre les modifications ultérieures.
La sauvegarde des données critiques est au cœur du processus de récupération. Une fois copiées dans un environnement isolé, les données de sauvegarde doivent être stockées sur des dispositifs isolés, c’est-à-dire des systèmes de stockage ou informatiques qui ont été physiquement déconnectés de l’internet.
Pour garantir l’intégrité des données, les organisations doivent confirmer que les sauvegardes qu’elles ont réalisées peuvent être utilisées avec succès pour restaurer des systèmes critiques et des opérations métier, un processus appelé validation.
Aujourd’hui, la plupart des techniques de validation utilisent le machine learning (ML), un type d’IA qui peut être entraîné à reconnaître les modifications non autorisées apportées aux données. Le ML, associé à des outils d’automatisation avancés, réduit la probabilité qu’une erreur humaine compromette les données pendant la sauvegarde.
La troisième étape de la cyber-récupération consiste à orchestrer un large éventail de tâches complexes afin d’accélérer le processus de reprise après une cyberattaque.
Ces tâches incluent la mise en place de workflows dans des environnements sécurisés, la restauration d’applications essentielles et le blocage des adresses IP malveillantes avant que les logiciels malveillants ne puissent se propager davantage dans un système.
Comme la validation, l’orchestration moderne s’appuie fortement sur l’automatisation pour accélérer les différentes tâches et minimiser la probabilité qu’une erreur humaine ait un impact sur le processus de récupération.
La résolution est le processus de restauration des données critiques et des workloads dans les environnements de production après une attaque.
Avant de déployer une solution de cyber-récupération ou de mettre en œuvre une stratégie, les entreprises évaluent généralement leurs capacités de récupération et identifient les systèmes essentiels pour une récupération prioritaire et rapide.
Les systèmes essentiels sont des systèmes essentiels à la reprise des opérations métier. Pendant la phase de résolution, il est courant que les systèmes critiques reçoivent des ressources de restauration avant d’autres services non essentiels.
Enfin, une fois la fonctionnalité du système restaurée, tous les différents composants doivent être réintégrés aux processus métier et workflows existants – un processus appelé intégration.
Lors de l’intégration, diverses solutions de sécurité et sources de données qui auraient pu être hors ligne lors d’une attaque sont reconnectées. Une stratégie efficace de reprise des activités informatiques doit s’aligner étroitement sur la planification globale de la réponse aux incidents d’une organisation, afin que l’ensemble de l’entreprise puisse se rétablir complètement et efficacement.
Grâce à une approche rigoureuse de la cyber-récupération, les entreprises modernes peuvent mieux s’adapter à l’évolution rapide des menaces d’aujourd’hui et renforcer leur résilience face à un large éventail de cybermenaces. Voici quelques-uns des principaux avantages de la cyber-récupération.
Les entreprises qui investissent dans la cyber-récupération constatent généralement une amélioration spectaculaire de la rapidité et de l’efficacité avec lesquelles elles peuvent se rétablir complètement après une cyberattaque. Les attaques par ransomware (logiciels malveillants qui prennent en otage les données d’un particulier ou d’une entreprise) se multiplient.
Selon le rapport sur le coût d’une violation de données 2025 d’IBM, les attaques par ransomware ont causé en moyenne plus de cinq millions de dollars de dommages rien que l’année dernière. Des solutions de cyber-récupération bien conçues et complètes aident les entreprises à restaurer les données critiques, même après les attaques de ransomware les plus sophistiquées.
Minimiser le temps d’arrêt est critique pour se remettre d’une cyberattaque. Des temps d’arrêt prolongés entraînent des pertes de revenus, des perturbations importantes des processus métier et des dommages à la réputation.
La cyber-récupération joue un rôle important pour limiter les temps d’arrêt et aider les entreprises à se rétablir rapidement lorsque les cyberattaques touchent des systèmes critiques.
Les solutions avancées de cyber-récupération disposent de plusieurs couches de protection des données, évitant la perte de données même lorsque les sauvegardes sont ciblées dans le cadre d’une attaque sophistiquée.
Alors que les réglementations se multiplient pour faire face à la quantité de données circulant sur les réseaux, les capacités de cyber-récupération peuvent aider les organisations à respecter des cadres juridiques complexes, à ne pas encourir d’amendes et à ne pas exposer des données sensibles.
Aujourd’hui, les outils de cyber-récupération avancés protègent non seulement les données, mais améliorent également la capacité des entreprises à surveiller leurs processus de récupération des données grâce à des tableaux de bord faciles à utiliser. Les équipes informatiques peuvent surveiller la santé de leurs systèmes, suivre des workflows complexes et même pratiquer leurs plans de cyber-récupération. Ces capacités renforcent leur cyber-résilience globale, c’est-à-dire leur capacité à résister aux cyberincidents et à s’en remettre.
À mesure que de plus en plus d’applications sont déployées dans des environnements cloud hybride et cloud public, les stratégies et outils de cyber-récupération se révèlent très adaptables.
Les cybersolutions modernes sont conçues pour s’intégrer sans effort à divers environnements et plateformes informatiques, y compris le cloud, les locaux et le logiciel en tant que service (SaaS). La flexibilité des solutions de cyber-récupération leur permet d’évoluer pour répondre aux besoins changeants d’une organisation qui s’adapte à de nouvelles menaces.
La cyber-récupérationjoue un rôle essentiel dans les opérations du cœur de métier de nombreuses entreprises les plus prospères au monde. Les solutions modernes de cyber-récupération sécurisent les environnements informatiques et protègent les systèmes critiques contre une large gamme de cybermenaces. Voici les principaux cas d’utilisation de la cyberrestauration au niveau de l’entreprise.
Les attaques par ransomware gagnent en portée et en complexité dans le monde entier. Selon un rapport récent du FBI, le nombre de plaintes liées aux ransomwares a augmenté de 11 % l’année dernière, avec des pertes ajustées de plus de 12 millions de dollars américains.1
Des stratégies complètes de cyber-récupération aident les organisations à se remettre des attaques de ransomware en suivant des protocoles de partage de réseau, des processus en couches qui dictent la manière dont les données de sauvegarde sont restaurées dans les systèmes et réseaux.
La cyber-récupération moderne permet de garantir l’intégrité des données de sauvegarde. Pour ce faire, elles isolent les systèmes touchés par les cyberattaques et mettent en œuvre une approche à plusieurs niveaux pour empêcher la réinfection.
L’adoption d’une solution de cyber-récupération aide les entreprises à accroître leur capacité à résister à des cyberattaques complexes et à récupérer rapidement les données et les systèmes par la suite. Les solutions de cyber-récupération s’appuient sur des techniques avancées telles que les bacs à sable virtuels, la sauvegarde de données isolée, la récupération ponctuelle et le stockage immuable.
Les stratégies de données résilientes sont critiques pour réduire les temps d’arrêt – l’un des aspects les plus néfastes d’une cyberattaque en raison de son impact financier global. Selon un rapport récent, une heure de temps d’arrêt coûte en moyenne 300 000 USD à une entreprise.2
La récupération isolée est un aspect de la cyber-récupération qui utilise des environnements séparés, sécurisés et « isolés » pour restaurer les données après une attaque. Ces environnements isolés constituent une partie critique de la cyber-récupération, garantissant que les systèmes et les processus ne sont pas infectés par des logiciels malveillants ou des ransomwares lorsqu’ils sont restaurés.
Les approches avancées de cyber-récupération restaurent les données critiques à partir de sauvegardes « propres » – des sauvegardes qui ont été conservées à l’écart de tous les réseaux. Certaines approches incluent même des capacités de numérisation automatisée capables de détecter les menaces de malwares et de ransomwares dans des copies de données conservées en stockage immuable.
Avec l’essor des environnements cloud hybrides (c’est-à-dire des environnements informatiques combinant des infrastructures informatiques publiques, privées et sur site), les solutions de cyber-récupération prennent de plus en plus d’importance.Ces solutions deviennent un outil critique pour restaurer l’intégrité des données et des systèmes dans le cloud après une attaque.
Les solutions modernes de cyber-récupération sont adaptées aux exigences du cloud hybride avec des outils pouvant couvrir plusieurs plateformes et types de workflows.
Les solutions hybrides de cyber-récupération combinent la rapidité et les capacités d’isolation de l’infrastructure sur site avec l’évolutivité et la flexibilité des ressources cloud virtuelles reposant sur des architectures et outils SaaS.
Les nouvelles technologies rendent les cyberattaques plus difficiles à détecter et à repousser, même pour les entreprises les plus sophistiquées. En conséquence, de plus en plus d’entreprises se tournent vers une approche proactive de la cybersécurité, un type de cybersécurité qui utilise la planification, la répétition et l’adaptation pour améliorer la sécurité.
La cyber-récupération proactive permet aux entreprises de tester comment leurs plans et solutions actuels s’adaptent à un large éventail de menaces. Par exemple, les entreprises qui investissent dans des analyses régulières de vulnérabilités peuvent corriger les faiblesses de sécurité avant une attaque et être bien mieux préparées lorsqu’elles font face à une attaque réelle. Parmi les exemples de cybersécurité proactive, citons les tests d’intrusion, la mise en œuvre de protocoles d’authentification multifactorielle (MFA) et l’installation de correctifs logiciels fréquents et actualisés.
Les solutions modernes de récupération des données informatiques sont confrontées à un nombre croissant de nouveaux moyens par lesquels les acteurs malveillants peuvent pénétrer dans les organisations et voler leurs données. Même si les solutions de sécurité et de reprise après sinistre les plus avancées ne peuvent pas éliminer le risque de cybermenaces, elles peuvent rendre plus probable un rétablissement complet. En outre, elles contribuent également à réduire les risques de violation de données.
Malheureusement, les plus grandes surfaces d’attaque – la mesure des vulnérabilités d’une entreprise à une cyberattaque – semblent être le coût de l’utilisation de technologies riches en données comme l’IA générative et l’IdO. Mais les capacités de l’IA et du ML renforcent l’automatisation de la cyber-récupération, raccourcissent les délais de réponse et rendent le processus de récupération plus efficace. La minimisation des temps d’arrêt et la prévention des pertes de données resteront très probablement des priorités absolues pour les organisations, quelle que soit l’évolution des menaces.
Aujourd’hui, trois tendances importantes façonnent l’avenir de la cyber-récupération : l’utilisation accrue de l’IA, une intégration plus profonde du stockage immuable et l’adoption croissante de l’automatisation et de l’orchestration en cybersécurité.
