A automação de segurança é um componente fundamental das práticas de DevSecOps (desenvolvimento, segurança e operações), que integram controles de segurança diretamente aos fluxos de trabalho de entrega de softwares. O DevSecOps pode ajudar a proteger contra ataques cibernéticos por meio de tempos de resposta mais rápidos e redução de erros manuais.

A verificação automatizada de vulnerabilidades conduz proativamente verificações sistemáticas em um sistema de TI, como uma aplicação, para detectar vulnerabilidades conhecidas. Embora não consiga identificar vulnerabilidades previamente desconhecidas (como aquelas exploradas por vulnerabilidade de dia zero ) a varredura automatizada ainda pode ajudar a detectar e lidar com vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs).

O gerenciamento automatizado de segredos armazena, rotaciona, distribui e revoga credenciais confidenciais, como chaves de API, eliminando o risco de credenciais codificadas no código ou downtime. O mapeamento automatizado de dependências analisa as relações entre os componentes do sistema para manter a segurança e a conformidade. A aplicação automatizada de políticas e as verificações de conformidade simplificam ainda mais as práticas de segurança.

As operações impulsionado por IA (AIOps) utilizam IA para automatizar e melhorar operações de gestão de serviços de TI por meio da detecção de anomalias, correlação de eventos, análise de causa raiz e remediação preditiva, além de outros casos de uso.