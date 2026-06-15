O desenvolvimento de software tradicional pode ser um processo demorado, repleto de tarefas repetitivas e propensas a erros. Os desenvolvedores precisam escrever e testar um código que atenda a todos os requisitos regulatórios e de segurança necessários e, em seguida, implementar em produção. A automação desses processos pode levar a um processo de desenvolvimento de software mais rápido e facilmente escalável, com mais garantia de qualidade (QA) e segurança.
A automação de SDLC também pode ajudar a alinhar a entrega de softwares com objetivos de negócios mais abrangentes. A inovação iterativa se torna mais rápida enquanto as organizações se beneficiam de maior resiliência operacional e de riscos reduzidos. O surgimento do desenvolvimento de software assistido por IA ampliou ainda mais a capacidade de automatizar fluxos de trabalho, aumentando a produtividade e otimizando o DevOps com IA no SDLC.
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No nível empresarial, a automação do SDLC funciona como um modelo operacional para a entrega de software. Desenvolvimento, operações, segurança e governança são integrados em fluxos de trabalho padronizados e automatizados.
Os componentes de um processo automatizado de SDLC incluem:
A orquestração de fluxo de trabalho é o uso da automação para coordenar, programar e gerenciar tarefas interconectadas e automatizadas entre sistemas, equipes e aplicações. Enquanto a automação de fluxo de trabalho foca na automação de tarefas individuais, a orquestração de fluxo de trabalho une essas tarefas em um fluxo de trabalho digital automatizado e simplificado para uma gestão de projetos mais fluida.
A orquestração enfatiza a execução de tarefas de ponta a ponta, o agendamento e a execução de tarefas na ordem correta para contabilizar as dependências. Muitas plataformas de fluxo de trabalho usam IA, aprendizado de máquina (ML) e ferramentas de pouco código para criar e otimizar fluxos de trabalho de desenvolvimento. A orquestração automatiza tarefas por meio de scripts, APIs (interfaces de programação de aplicativos) e gatilhos baseados em eventos, além de automatizar as passagens entre etapas do fluxo de trabalho.
Nas etapas de planejamento, o gerenciamento automatizado de backlog utiliza assistentes de IA e regras programadas para identificar e remover tarefas duplicadas ou obsoletas, criar histórias de usuários e estimar o tempo e esforço para conclusão das tarefas. A análise e o rastreamento automatizados de requisitos conectam dinamicamente as necessidades do projeto ao desenvolvimento para dar suporte à rastreabilidade em tempo real e à análise de impacto.
Os pipelines de CI/CD são a espinha dorsal operacional da automação do desenvolvimento de software. Um pipeline de CI/CD é um fluxo de trabalho de DevOps que simplifica a entrega de software por meio da garantia de qualidade de código automatizado, preservando a supervisão humana.
A integração contínua armazena o código em repositórios centrais gerenciados por sistemas de controle de versão e ramificação, permitindo que os desenvolvedores trabalhem de forma independente e simultânea antes de enviar as alterações para o sistema. Os desenvolvedores enviam alterações de código por meio de pull requests, que acionam fluxos de trabalho automatizados de compilação, teste e validação. As alterações aprovadas são, então, incorporadas à branch principal.
Após a validação, a entrega contínua implementa alterações de código aprovadas em ambientes de teste, preparação ou produção. Os modelos de implementação contínua liberam automaticamente as alterações de código validadas para a produção.
As organizações podem automatizar a configuração, gerenciamento e alocação de recursos de infraestrutura de TI como servidores, contêineres e infraestrutura de nuvem. A infraestrutura como código (IaC) automatiza o provisionamento e o gerenciamento de infraestrutura usando arquivos de configuração em vez de processos manuais, como gráficos visuais e planilhas.
Após a implementação, os sistemas automatizados monitoram métricas de integridade, como latência, taxas de falhas e registros de erros. Caso seja detectada uma falha, o sistema pode acionar um rollback automático para a última versão estável conhecida, minimizando o downtime e preservando a experiência do usuário sem intervenção manual.
Plataformas de observabilidade automatizadas coletam logs, métricas e rastreamentos em ambientes de desenvolvimento e produção, permitindo uma resolução mais rápida de problemas e otimização contínua do desempenho.
As plataformas IaC são um componente central das práticas de automação de gerenciamento de configuração (CM) que utilizam processos baseados em código e orientados por políticas para manter servidores, redes e aplicações. O CM ajuda a evitar erros manuais e mitiga o desvio de configuração: a divergência gradual de um sistema em relação ao estado de referência pretendido.
O provisionamento de ambiente, o processo automatizado de configurar e gerenciar o ambiente de uma aplicação, é crítico para a implementação contínua. Os ambientes consistem na infraestrutura, nas configurações e nas dependências necessárias para a execução da aplicação.
As equipes de desenvolvimento podem empregar uma variedade de metodologias de teste para QA automatizado. Os métodos de testes automatizados incluem:
A automação de segurança é um componente fundamental das práticas de DevSecOps (desenvolvimento, segurança e operações), que integram controles de segurança diretamente aos fluxos de trabalho de entrega de softwares. O DevSecOps pode ajudar a proteger contra ataques cibernéticos por meio de tempos de resposta mais rápidos e redução de erros manuais.
A verificação automatizada de vulnerabilidades conduz proativamente verificações sistemáticas em um sistema de TI, como uma aplicação, para detectar vulnerabilidades conhecidas. Embora não consiga identificar vulnerabilidades previamente desconhecidas (como aquelas exploradas por vulnerabilidade de dia zero) a varredura automatizada ainda pode ajudar a detectar e lidar com vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs).
O gerenciamento automatizado de segredos armazena, rotaciona, distribui e revoga credenciais confidenciais, como chaves de API, eliminando o risco de credenciais codificadas no código ou downtime. O mapeamento automatizado de dependências analisa as relações entre os componentes do sistema para manter a segurança e a conformidade. A aplicação automatizada de políticas e as verificações de conformidade simplificam ainda mais as práticas de segurança.
As operações impulsionado por IA (AIOps) utilizam IA para automatizar e melhorar operações de gestão de serviços de TI por meio da detecção de anomalias, correlação de eventos, análise de causa raiz e remediação preditiva, além de outros casos de uso.
Os modelos de ML se destacam na detecção de anomalias que podem revelar possíveis ameaças, como picos de tráfego incomuns. Quando uma falha, defeito ou tendência é detectada, a análise de causa raiz impulsionada por IA pode ajudar a revelar o ponto de origem. A remediação preditiva utiliza IA para prever possíveis falhas e corrigi-las antes que ocorram interrupções, semelhante à manutenção preditiva em uma instalação física.
As ferramentas de IA para desenvolvimento de software simplificam alguns dos aspectos mais tediosos do fluxo de trabalho de desenvolvimento. Os assistentes de programação orientados por IA podem fornecer geração automatizada de código e de documentação. A criação de testes de IA escreve, executa e mantém casos de teste de forma autônoma a partir do código-fonte ou de prompts em linguagem natural.
O IBM Bob trabalha com os desenvolvedores na base de código de acordo com modos agênticos configuráveis. Os desenvolvedores escolhem como desejam que o Bob os auxilie, e o Bob desempenha a função que lhe foi atribuída durante o SDLC. Os recursos de processamento de linguagem natural (PLN) permitem que o Bob gere código com base em prompts em linguagem natural. O Bob Shell amplia o envolvimento de Bob em todo o desenvolvimento, adicionando IA ao SDLC em todas as etapas.
Muitas organizações interagem com seus clientes principalmente por meio de softwares, o que significa que um software seguro e confiável entregue em escala é um poderoso diferencial competitivo. Ciclos de lançamento mais rápidos, governança mais robusta e maior consistência criam organizações mais ágeis, capazes de aproveitar as oportunidades de mercado com risco reduzido.
No nível empresarial, a automação SDLC pode alinhar as equipes de desenvolvimento e as metas de negócios de alto nível, transformando a entrega de software em um recurso comercial estratégico.
Em um SDLC tradicional, o desenvolvimento manual pode gerar custos operacionais mais altos, gargalos que prolongam os tempos de desenvolvimento e inconsistências entre ambientes e equipes. A automação do SDLC ajuda as organizações a aumentar a velocidade de desenvolvimento, mantendo a governança, a conformidade e o controle operacional, tornando-a essencial para uma transformação digital eficaz.
Os benefícios da automação do SDLC podem incluir:
A automação do SDLC pode ajudar as equipes a encurtar os ciclos de desenvolvimento e acelerar o tempo de lançamento no mercado. A geração automatizada de código pode lidar com código repetitivo, fornecer sugestões de preenchimento automático e sugerir funções, ajudando os engenheiros de software a programar com mais rapidez.
A automação de entrega de software pode levar a softwares de alta qualidade, substituindo gargalos manuais de QA por controles automatizados ao longo do pipeline de CI/CD. Testes de unidade, integração e desempenho para cada atualização de código ajudam a evitar lançamentos com bugs. As verificações automatizadas reduzem o potencial de erro humano, e as verificações instantâneas levam a ciclos de feedback mais rápidos para as equipes de desenvolvimento.
Enquanto as auditorias manuais tradicionais realizam verificações periódicas, o monitoramento contínuo de conformidade é um processo automatizado que verifica a infraestrutura de TI em relação às políticas internas e regulamentares em tempo real. Com a aplicação automatizada de políticas, as organizações convertem as políticas de governança e risco em código, permitindo controles de acesso em tempo real e outras salvaguardas.
Em ambientes conteinerizados, as aplicações nativas da nuvem utilizam o escalonamento automático para provisionar recursos automaticamente, mantendo o tempo de atividade por meio de mecanismos de autocorreção. Os sistemas IaC e os pipelines CI/CD facilitam as operações de sistemas e equipes distribuídas.
Em escala, o gerenciamento automatizado de configuração mantém grandes sistemas funcionando sem problemas, e o monitoramento impulsionado por IA detecta automaticamente anomalias, dispara alertas e executa reversões, se necessário.
Maior velocidade e qualidade ajudam as organizações a manter maior produtividade a custos operacionais mais baixos. Os controles automatizados de qualidade e segurança ajudam a manter o tempo de atividade e a minimizar os gastos com manutenção.
A automação de todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software exige uma adesão significativa dos stakeholders e colaboração entre departamentos. Os desafios de implementar a automação SDLC incluem:
Plataformas desconectadas, complexidade das cadeias de ferramentas e silos de dados contribuem para ecossistemas de desenvolvimento fragmentados. Plataformas desacopladas ou duplicadas levam a uma alocação ineficiente de recursos e relatórios inconsistentes, enquanto integrações personalizadas e trabalho redundante aumentam os custos operacionais.
Ferramentas desconectadas também impedem a coleta e a organização abrangentes de dados, o que é essencial para a funcionalidade ideal da IA e uma forte tomada de decisão baseada em dados.
Os sistemas mais antigos frequentemente possuem funcionalidades de código fortemente acoplado, bancos de dados monolíticos compartilhados e dependências frágeis. As equipes precisam se modernizar levando em conta essas restrições, em vez de depender de uma reformulação radical e propensa a falhas. As soluções envolvem o desacoplamento de dados, introduzindo testes automatizados e conteinerização.
Equipes acostumadas com seu stack e infraestrutura de desenvolvimento podem relutar em adotar novas tecnologias, especialmente quando a IA está envolvida. As organizações devem reforçar as iniciativas de automação com mudanças culturais e operacionais que impulsionem a maturidade em DevOps e engenharia de plataforma. Infraestrutura centralizada e fluxos de trabalho comprovados, conhecidos como golden paths, reduzem a carga cognitiva e ajudam os desenvolvedores a trabalharem de forma mais eficiente.
Os sistemas centralizados precisam de controles de acesso completos para preservar os dados. Controles de acesso e outras políticas de segurança desatualizados criam vulnerabilidades urgentes quando as organizações integram a IA aos ambientes corporativos. As políticas de governança devem impor o uso responsável da IA, com controles rigorosos de acesso tanto para usuários humanos quanto para sistemas de IA, além de proteger contra a adoção não autorizada de IA.
Sem uma estratégia de automação unificada, o resultado pode ser uma proliferação da automação: a disseminação não regulamentada de ferramentas de automação, scripts, sistemas multiagentes e outros fluxos de trabalho de IA agêntica. Como resultado, as organizações se deparam com fluxos de trabalho redundantes e fragmentados, stacks sobrepostos e lacunas de segurança ou governança. Uma auditoria completa é o primeiro passo para corrigir a expansão descontrolada da automação.
O uso não regulamentado da IA pode levar a resultados desastrosos. Com controles de acesso deficientes e baixa governança, os agentes de IA podem expor dados confidenciais a partes não autorizadas. Os assistentes de programação de IA podem gerar código inseguro que contém pontos fracos de segurança exploráveis, como injeção de SQL ou cross-site scripting. Os modelos de IA generativa também são propensos a alucinações, e os humanos geralmente devem avaliar as produções geradas por IA antes da implementação.
Todos os desafios associados à automação do desenvolvimento de software são superáveis. As melhores práticas para implementar a automação SDLC incluem:
Padronizar fluxos de trabalho de desenvolvimento: adote modelos reutilizáveis, processos orientados por políticas e governança centralizada.
Priorizar mudanças de alto impacto: concentre os esforços iniciais de automação em processos repetitivos, demorados e que consomem tempo.
Integrar a segurança desde o início: siga os princípios do DevSecOps baseados em uma abordagem shift left.
Medir continuamente o desempenho: adote KPIs mensuráveis como DORA (pesquisa e avaliação DevOps) para alta visibilidade e retorno sobre o investimento (ROI) demonstrável.
Promover a colaboração interfuncional: elimine silos e incentive o trabalho em equipe entre desenvolvedores, operações, segurança e stakeholders para alinhar os esforços à estratégia organizacional.
Implementar políticas de governança fortes: crie sistemas de IA auditáveis e explicáveis com alta visibilidade e ampla supervisão humana.
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