O que é teste de desempenho?

Os principais critérios são velocidade (quão rápido funciona), estabilidade (se funciona sem travar), escalabilidade (quão suavemente as cargas crescentes são tratadas) e capacidade de resposta (quão rápido responde às prompts do usuário).

O conceito de desempenho do software está subjacente a todo o uso de computadores e o baixo desempenho pode destruir os melhores esforços de uma organização para proporcionar uma experiência de usuário de qualidade . Se os desenvolvedores não supervisionarem corretamente os testes de desempenho ou não executarem testes de desempenho com frequência suficiente, poderão introduzir gargalos de desempenho. Essa situação pode prejudicar a capacidade de um sistema de lidar até mesmo com as cargas de tráfego típicas durante períodos esperados. Torna-se ainda mais problemático quando momentos inesperados de pico de uso criam demanda adicional.

Esse desafio pode comprometer todas as operações de uma empresa voltadas para o público. Reputações de qualidade duradoura geralmente levam longos períodos para se desenvolverem. No entanto, podem ser danificados rapidamente e definitivamente quando o público começa a questionar se um sistema ou aplicação pode operar com funcionalidade confiável. A paciência do usuário final é cada vez mais um bem limitado. Portanto, como a reputação da empresa está frequentemente em jogo, há muita coisa em jogo quando as questões de desempenho são o assunto da conversa.