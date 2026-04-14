IA no SDLC

O objetivo do SDLC é produzir software da mais alta qualidade, com o menor custo e no menor tempo possível. Ao longo da história da engenharia de software, várias metodologias definiram essa prática. A partir da década de 1970, a metodologia Waterfall definiu o processo, com fases sequenciais distintas, em que cada fase precisava ser concluída antes que os desenvolvedores pudessem passar para a próxima.

Na década seguinte, o rígido Waterfall deu lugar ao desenvolvimento iterativo, com fases que permitiam implementação parcial, feedback do usuário e refinamento. A década de 2000 trouxe a metodologia ágil, que passou a enfatizar a colaboração, a melhoria contínua do feedback e ciclos de desenvolvimento mais iterativos. Na década seguinte, a prática de DevOps se consolidou. Esse conjunto de filosofias culturais, práticas e ferramentas integrou o desenvolvimento às equipes de operações para viabilizar a integração contínua e a entrega contínua (CI/CD).

Essas inovações melhoraram drasticamente o SDLC. No entanto, o processo ainda tem suas frustrações. Os desenvolvedores ainda passam seu tempo apagando incêndios quando prefeririam estar criando novos sistemas. Eles ainda lidam com fluxos de trabalho isolados e fragmentados. Em muitas organizações, eles precisam lidar com a dívida técnica acumulada ao longo de décadas de soluções descoordenadas e correções rápidas que não foram implementadas com uma visão de longo prazo.

O campo da IA deu um salto gigantesco com o desenvolvimento do transformer, uma arquitetura de modelo que tornou possíveis os LLMs modernos. O Codex da OpenAI, lançado em 2021, era um descendente do seu modelo GPT-3 e foi treinado com enormes quantidades de código público. Muitos consideram que esse lançamento representa o início da era da programação com IA. O GitHub lançou seu assistente de programação Copilot, baseado no Codex, mais tarde naquele ano. Nesse momento, a assistência de programação com IA já não era apenas um interesse de nicho dentro da pesquisa acadêmica, mas um produto convencional sendo rapidamente implementado nos fluxos de trabalho empresariais.

No ano seguinte, o ChatGPT da OpenAI levou com força ao grande público o conceito de conversar com um chatbot baseado em IA. Mas, embora a capacidade de conversar com a IA seja importante, a IA também precisa ser capaz de entender o contexto mais amplo do código para fornecer recomendações ideais. Desenvolvimentos posteriores, como o Code Llama, permitiram janelas de contexto maiores e melhor compreensão contextual.

Os sistemas agênticos representam a próxima grande inovação. Com agentes que podem raciocinar e agir, como no framework ReAct, os LLMs poderiam não apenas pensar e conversar, mas também agir dentro de um ambiente de desenvolvimento. Agora os agentes podiam realizar chamadas de ferramentas e interagir com uma base de código de forma semiautônoma.

Os agentes de IA continuam revolucionando o desenvolvimento de software. Em vez de substituir os desenvolvedores humanos, os agentes atuam como uma camada inteligente que aumenta a produtividade, reduz a carga cognitiva e melhora a tomada de decisões. No planejamento, na análise, na programação, nos testes, na implementação e na manutenção, a IA transforma o SDLC em um processo ainda mais adaptável, eficiente e iterativo.

A revolução continua, e a programação assistida por agentes tem o potencial de representar uma mudança muito mais impactante para o processo de desenvolvimento do que Waterfall, a metodologia ágil ou DevOps.