ما المقصود بالتجميع؟

يعمل التجميع الهرمي، الذي يُطلق عليه أحيانًا اسم التجميع القائم على الاتصال، على تجميع نقاط البيانات معًا بناءً على مدى قرب سماتها وارتباطها. تحدد هذه الطريقة المجموعات بناءً على مدى قرب نقاط البيانات من بعضها عبر جميع الأبعاد. وتكمن الفكرة في أن الأشياء القريبة من بعضها تكون أكثر ارتباطًا من تلك التي تكون بعيدة عن بعضها. وعلى عكس k-means، ليست هناك حاجة إلى تحديد عدد المجموعات مسبقًا. بدلًا من ذلك، تُنشئ خوارزمية التجميع شبكة رسم بياني للمجموعات على كل مستوى من مستويات التسلسل الهرمي. هذه الشبكة هرمية، ما يعني أن أي عقدة معينة فيها تحتوي على عقدة أصل واحدة فقط ولكن قد تحتوي على عقد فرعية متعددة. يمكن رسم المجموعات الهرمية بيانيًا باستخدام مخطط الشجرة النمطية للمساعدة على تلخيص وتنظيم المجموعات المكتشفة مرئيًا والتسلسل الهرمي الذي قد تحتويه.

هناك طريقتان لإجراء تحليل التجميع الهرمي:

النهج التصاعدي: في التجميع التصاعدي يبدأ النهج التصاعدي من الأسفل إلى الأعلى بنقاط بيانات فردية ويدمج المجموعات تباعًا عن طريق حساب مصفوفة القُرب لجميع المجموعات في المستوى الحالي من التسلسل الهرمي لإنشاء بنية تشبه الشجرة. بمجرد إنشاء مستوى واحد من المجموعات لا يوجد فيه تشابه بين جميع المجموعات أو يوجد تشابه ضئيل، تنتقل الخوارزمية إلى مجموعة من المجموعات التي تم إنشاؤها حديثًا وتكرِّر العملية حتى تكون هناك عقدة جِذر واحدة في الجزء العلوي من الرسم البياني الهرمي. هناك مجموعة متنوعة من الخيارات الممكنة من حيث كيفية دمج هذه المجموعات مع بعضها مع توازنات من حيث جودة التجميع وكفاءته. في التجميع باستخدام الربط الأحادي، يتم استخدام أقصر مسافة بين أي زوج من نقاط البيانات في مجموعتين كمقياس للتشابه. وفي ربط جميع الأزواج، يتم استخدام المتوسط عبر جميع أزواج نقاط البيانات، بينما في الربط العيني، يتم استخدام عينة من نقاط البيانات في المجموعتين لحساب متوسط المسافة. وفي ربط النقاط المركزية، يتم استخدام المسافة بين النقاط المركزية. أحد التحديات التي تواجه الأساليب التصاعدية هو أنها يمكن أن تُظهر ظاهرة التوسع التسلسلي، حيث تميل المجموعات الكبيرة إلى أن تكون أقرب إلى النقاط الأخرى بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى استمرار زيادة حجمها وجذب المزيد من نقاط البيانات إلى تلك المجموعة. ومن عيوب الأساليب التصاعدية أنها قد تكون أبطأ بكثير من الأساليب التنازلية في بناء التسلسل الهرمي.

النهج التنازلي: في الأساليب التنازلية للتجميع الهرمي، يقوم النهج التنازلي بتقسيم نقاط البيانات تباعًا إلى بنية شبيهة بالشجرة. الخطوة الأولى هي تقسيم مجموعة البيانات إلى مجموعات باستخدام طريقة تجميع مسطح مثل K-Means. ثم يتم تقسيم المجموعات ذات أكبر مجموع من الأخطاء التربيعية (SSE) بشكل أكبر باستخدام طريقة التجميع المسطح. تتوقف الخوارزمية إما عندما تصل إلى عقد فردية أو إلى حد أدنى من مجموع الأخطاء التربيعية. يسمح التقسيم التنازلي بمزيد من المرونة من حيث كل من الهيكل الهرمي للشجرة ومستوى التوازن في المجموعات المختلفة. ليس من الضروري أن تكون لديك شجرة متوازنة تمامًا من حيث أعماق العُقَد المختلفة أو شجرة تكون فيها درجة كل فرع هي اثنان بالضبط. ويُتيح ذلك بناء هيكل شجرة يسمح بمفاضلات مختلفة في موازنة أعماق العقدة وأوزان العُقَد (عدد نقاط البيانات في العقدة). يمكن أن يكون التجميع الهرمي التنازلي أسرع من التجميع الهرمي التصاعدي، خاصةً عندما لا تتطلب البيانات إنشاء الشجرة وصولًا إلى نقاط البيانات الفردية.