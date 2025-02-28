ما المقصود بتخزين البيانات؟ يمكنك الاستفادة من تخزين البيانات لتخزين مجموعة من المعلومات الرقمية والحفاظ عليها على الوسائط المغناطيسية أو الضوئية أو الميكانيكية من أجل العمليات الجارية أو المستقبلية.

ما المقصود بـ File Storage؟ استكشف كيفية تخزين البيانات في الملفات، وتنظيم الملفات في مجلدات، وتنظيم المجلدات في الدلائل والدلائل الفرعية، مما يجعل من السهل تحديد موقع الملفات وإدارتها.