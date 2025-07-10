ما المقصود بأتمتة تكنولوجيا المعلومات؟

أتمتة تكنولوجيا المعلومات هي استخدام البرمجيات لإكمال المهام والعمليات القابلة للتكرار بأقل تدخل بشري أو دون تدخل بشري.
وهي تُتيح للشركات إنشاء وتنفيذ سير عمل مؤتمت، ما يقلل الوقت الذي يقضيه العاملون البشريون في إكمال المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلًا. تُعَد أتمتة تكنولوجيا المعلومات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الحديثة ومبادرات التحول الرقمي.
تمثِّل إدارة وتنسيق بنى مراكز البيانات والسحابة الهجينة الموزعة جغرافيًا عبء عمل ضخمًا. غالبًا ما تتضمن هذه البيئات شبكات افتراضية، وتطبيقات خدمات مصغرة، ومتطلبات أمان متطورة، ودورات تسليم برامج مستمرة، ومكونات أخرى مميزة للشبكات الحاسوبية الحديثة. علاوةً على ذلك، تُعَد توقعات العملاء استثنائية بالقدر نفسه، حيث أصبحت الاتصالات السريعة وفترات التعطل المنخفضة هي القاعدة التشغيلية. تساعد أتمتة تكنولوجيا المعلومات الشركات على مواجهة هذا التحدي.
توفِّر برامج الأتمتة للشركات المرونة والسرعة اللازمتين لتوسيع نطاق الموارد وتخصيصها وفقًا للطلب في الوقت الفعلي - وهو جزء مهم لتحقيق أهداف التكلفة والأداء. على سبيل المثال، يمكن للمطورين استخدام نصوص الأتمتة لتوفير الموارد تلقائيًّا، وتكوين وإدارة الشبكات والخدمات السحابية، وفرض الأمان وتسريع عملية DevOps وتسليم الخدمة.
بفضل حلول أتمتة تكنولوجيا المعلومات الحديثة، تستطيع الفرق استخدام منصة واحدة للإشراف على سير العمل والوظائف وعمليات الدفعات وتبسيطها (مثل تكوين الشبكة وتوفير المستخدمين وإدارة التصحيحات).
تُتيح هذه الحلول لموظفي تكنولوجيا المعلومات الكبار تخصيص خبراتهم لمشاريع أكثر استراتيجية، بدلًا من قضاء الوقت في اختبار البرامج النصية لمهام سير العمل الروتينية. يمكن للشركات أيضًا الاستفادة من أتمتة تكنولوجيا المعلومات -والنطاق الترددي المتزايد الذي توفِّره لمحترفي تكنولوجيا المعلومات- لاستكشاف تأثير التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الكمية.
في العديد من التطبيقات المختلفة، يمكن أن تساعد أتمتة تكنولوجيا المعلومات المؤسسات على التوسع بشكل أسرع، مع عدد أقل من الأخطاء، وتقديم الخدمات بسرعة وأمان أكبر.
في الأساس، تعتمد أتمتة تكنولوجيا المعلومات على تشغيل برامج نصية تقوم بتحديد وتنفيذ سلسلة من الإجراءات المحددة. يمكن تشغيل هذه الإجراءات يدويًا، أو وفقًا لجدول زمني محدد، أو من خلال أحداث محددة (على سبيل المثال، تحديث قاعدة البيانات عند حدوث حدث معين). إذا كانت العملية معقدة، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات دمج نصوص متعددة في سلسلة لإنشاء سير عمل أكثر تعقيدًا للأتمتة.
يمكن لأدوات أتمتة تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات أتمتة مجموعة متنوعة من المهام، بدءًا من توفير السحابة ونشر التطبيقات ووصولًا إلى أتمتة سير العمل وإدارة المشاريع.
لنفترض أن إحدى الشركات عيَّنت موظفًا جديدًا. عند إدخال بيانات الموظف الجديد في قاعدة بيانات الموظفين، يمكن لميزات التوفير التلقائية إنشاء حساباته، ومنحه الوصول إلى منصات وتطبيقات وبيانات SaaS المناسبة، وتشغيل آليات الإعداد.
تصبح الأتمتة أكثر قوة عندما يتم تعزيزها باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، كما هو الحال مع الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps). تمكِّن ميزات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من الأتمتة الذكية، حيث تقوم الخوارزميات بتحليل البيانات المنظمة وغير المنظمة لمساعدة أدوات الأتمتة على تقييم سير عمل الأتمتة والتعلم منها وتحسينها.
على سبيل المثال، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي تحليل سلوك المستخدم وأنماط حركة المرور على الشبكة لتحديد التهديدات الإلكترونية المحتملة. إذا اكتشف النموذج وجود تهديد، تبدأ منصة الأتمتة بروتوكولات الأمان اللازمة، بما في ذلك عزل التهديدات والنسخ الاحتياطي للبيانات وعمليات التنبيه.
تتضمن أتمتة تكنولوجيا المعلومات عادةً أربع مراحل رئيسية:
أي مهمة تكنولوجيا المعلومات قابلة للتكرار هي مرشح قوي للأتمتة الجزئية أو الكاملة. تُتيح أتمتة هذه المهام للشركات الحفاظ على عمليات أسرع وأكثر اتساقًا وكفاءة عبر حالات الاستخدام والتقنيات والبيئات (بما في ذلك بيئات الحاويات والسحابة وحوسبة الحافة ومسارات DevOps وممارسات الأمان).
تتضمن التطبيقات الشائعة لأتمتة تكنولوجيا المعلومات ما يلي:
إدارة التكوين هي عملية هندسة نظم تساعد الشركات في الحفاظ على جودة الأداء ووظائف منتج أو نظام أو أصل من أصول تكنولوجيا المعلومات الأخرى طوال دورة حياته. تُتيح ممارسات إدارة التكوين لمسؤولي النظام تتبُّع حالة الأصول (مثل أنظمة الكمبيوتر والخوادم والتطبيقات) حتى تتمكن الفرق من تحديد المشكلات بسرعة وإدارة التحكم في التغيير بشكل فعَّال ومنع انحراف التكوين وفترات التعطل غير الضرورية.
تستخدم الشركات أدوات إدارة التكوين لإنشاء الإعدادات وصيانتها عبر بيئات الحوسبة والأجهزة وسير العمل والمزيد. تُتيح أتمتة عمليات التكوين لفرق تكنولوجيا المعلومات نشر مكونات البنية التحتية وتحديثها وإيقافها بسرعة، وتحسين أداء النظام وأمانه.
يُشير التوفير إلى عملية إعداد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل الأجهزة والشبكات والأجهزة الافتراضية والموارد الأخرى، وإتاحة الموارد والبيانات للأنظمة والمستخدمين. يُعَد توفير الموارد أكثر تحديدًا ويُشير إلى تخصيص وتكوين الموارد (مثل وحدة المعالجة المركزية والتخزين) التي يحتاجها التطبيق أو الخدمة للعمل.
يمكن تحسين كلٍّ من عمليات البنية التحتية وتوفير الموارد من خلال الأتمتة. من خلال التوفير التلقائي، تستطيع المؤسسات ترميز البنية التحتية وتكوينات الموارد، وإنشاء مهام سير عمل قابلة للتكرار، ما يجعل عملية التوفير أسرع وأكثر دقة ومرونة.
تُعَد البنية التحتية كرمز (IaC) مثالًا رائعًا للتوفير التلقائي. وهي تستخدم لغة برمجة وصفية عالية المستوى لأتمتة توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات؛ لذلك لا يتعين على المطورين توفير مكونات البنية التحتية وإدارتها يدويًا في كل مرة يريدون فيها تطوير أو اختبار أو نشر تطبيق برمجي.
أتمتة الشبكات هي عملية تقوم بأتمتة تكوين وإدارة واختبار ونشر وتشغيل الشبكات وأجهزة الشبكة المادية والافتراضية. وهي تقلِّل من كمية الموارد التي ينفقها المطورون في إدارة وتوفير شبكات الحوسبة.
يمكن لأدوات الأتمتة تشغيل عمليات مثل إعداد الشبكات واختبارها، وتهيئة الموارد، وموازنة الأحمال، ونشر سير العمل، ما يساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على الحفاظ على استمرارية الخدمة وتنفيذ الترقيات وعمليات النشر بشكل أسرع.
يستخدم العديد من المؤسسات بنى سحابية هجينة، والتي تتضمن مراكز بيانات محلية وبيئات سحابية عامة وخاصة. يمكن أن توفِّر الحوسبة السحابية تنسيقًا وإدارةً ونقلًا للتطبيقات بشكل متفوق، ولكن زيادة قيمتها غالبًا ما يتطلب أدوات أتمتة يمكنها اختيار البيئة المثالية لكل عبء عمل.
اليوم، تستخدم 77% من الشركات بنى تكنولوجيا المعلومات الهجينة وتحتاج إلى أدوات تنسيق تعمل عبر كل البيئات.2 تساعد خدمات أتمتة السحابة الفِرَق على تحويل وتنظيم أعباء العمل بين البيئات بسرعة (في الوقت الفعلي، في بعض الحالات) وبدقة.
يُتيح لك التنسيق إدارة منسَّقة لعمليات الأتمتة المتعددة، وتجميعها في سير عمل شاملة. تساعد أتمتة التنسيق على ضمان أن كل مهمة تؤدي إلى تشغيل المهمة التالية بشكل صحيح، ما يقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي وتمكين العمليات المؤتمتة بالكامل.
سواء أكانت الشركات تستخدم مسارات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) أو الأساليب التقليدية، فإن تطوير البرمجيات في العصر الحديث يعتمد على الأتمتة الموثوق بها. تُتيح أتمتة النشر للمطورين دمج تغييرات الكود واختبارها ونشرها تلقائيًّا، ما يؤدي إلى إنشاء حلقات ردود فعل سريعة وتسريع إصدارات البرامج.
تُعَد عمليات النشر المؤتمتة مهمة بشكل خاص أثناء مراحل اختبار المنتج وإصداره. ومع ذلك، فإن الاختبار التلقائي للكود والأداء طوال دورة حياة التطوير يمكن أن يساعد فرق عمليات التطوير على تعزيز جودة الكود بشكل استباقي وتحديد المشكلات في وقت مبكر.
يُعَد ترحيل تكنولوجيا المعلومات -والذي يشمل ترحيل السحابة وترحيل البيانات وترحيل التطبيقات وترحيل نظام التشغيل وترحيل الأجهزة الافتراضية (VM)- عملية نقل البيانات والبرامج بين الأنظمة.
يمكن أن تكون مشاريع الترحيل معقدة، لأن خطط الترحيل عادةً ما تكون مصممة لتناسب احتياجات المؤسسة المحددة. ويمكن أن تساعد أتمتة عمليات الترحيل على تبسيط هذه المشاريع وتسريعها.
تساعد المزامنة المؤتمتة للبيانات -وهي عملية تحديث سجلات البيانات تلقائيًّا وبشكل مستمر لضمان التوحيد عبر أنظمة الشبكة والأجهزة- المؤسسات في الحفاظ على مخازن البيانات الدقيقة والمحدَّثة.
دون أدوات مزامنة البيانات، ستضطر الفرق إلى الاعتماد على إدخال البيانات يدويًا بشكل ممل لنشر تغييرات السجلات في جميع أنحاء بيئة تكنولوجيا المعلومات. باستخدام أدوات المزامنة، يمكن للفرق أتمتة عمليات معالجة البيانات، ما يساعد الشركات على تقليل فقدان البيانات وتبسيط إدارة البيانات والاستفادة من عمليات المزامنة الدقيقة والسريعة للغاية.
يركِّز أمن تكنولوجيا المعلومات على تنفيذ التدابير اللازمة لحماية بيئات تكنولوجيا المعلومات من التهديدات الإلكترونية والاختراقات وغيرها من أشكال الوصول غير المصرح به. كان تأمين أنظمة تكنولوجيا المعلومات يُعَد في الماضي أحد الاعتبارات التي تتم بعد التطوير، ولكن العديد من الشركات الآن تُعطي الأولوية للأمان طوال دورة حياة المنتج.
تستخدم أتمتة الأمان برامج للكشف تلقائيًّا عن ثغرات الأمن الإلكتروني ومنعها وتحليلها ومعالجتها. على سبيل المثال، يمكن للشركات استخدام أتمتة الأمان لتكوين وصول المستخدم إلى التطبيقات والخدمات من خلال أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM). لا يؤدي الأمان التلقائي إلى تقصير أوقات الاستجابة للحوادث فحسب، بل يقلل أيضًا من أخطاء التكوين ومخاطر الامتثال ومتوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR).
يمكن للمطورين اختيار اعتماد أنواع مختلفة من أتمتة تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك:
BPA هي استراتيجية تستخدم البرامج لأتمتة عمليات الأعمال المعقدة والمتكررة. تتضمن هذه العمليات أنشطة "إدارة الأعمال" مثل دمج الموظفين، واكتساب عملاء جُدُد، ومعالجة الطلبات وإدارة المخزون. تختلف BPA عن أنواع الأتمتة الأخرى؛ بسبب تعقيدها واتصالها بأنظمة تكنولوجيا المعلومات المتعددة للمؤسسات.
نظرًا لأن BPA يتم تخصيصها عادةً لتلبية احتياجات المؤسسة المحددة، فهي أداة فعَّالة لتبسيط العمليات اليومية التي تحافظ على سير الأعمال بسلاسة.
يساعد التسليم المستمر فرق التطوير على أتمتة العملية التي تنقِل البرامج عبر دورة حياة تطوير البرامج وتسليم التطبيقات. ويُتيح للمطورين تسليم كود التطبيق (مثل التحديثات وإصلاحات الأخطاء والميزات الجديدة) تلقائيًّا إلى بيئة البنية التحتية المناسبة، ويساعد الفرق على تحسين الأمان وسرعة تسليم البرامج.
حاويات Kubernetes -أو K8s- هي مكونات تطبيقات خفيفة الوزن وقابلة للتنفيذ تجمع بين الكود المصدر مع جميع مكتبات نظام التشغيل والتبعيات المطلوبة لتشغيل الكود في أي بيئة.
تعمل أتمتة Kubernetes على تبسيط عملية تكوين حاويات Kubernetes ونشرها وصيانتها، والتي تدعم العديد من تطبيقات المؤسسات اليوم.
أتمتة سير العمل هي عملية أتمتة تدفق المستندات والبيانات والمهام عبر الأنشطة المرتبطة بالعمل. باستخدام برنامج إدارة المهام، تستطيع فرق تكنولوجيا المعلومات توجيه المهام وعمليات الأعمال تلقائيًّا إلى الفِرَق والأقسام وسير العمل عبر المؤسسة.
تعمل مهام سير العمل المؤتمتة على نقل إدارة المهام والعمليات من أيدي العمال البشريين، وتمكين الشركات من تبسيط سير العمل، وزيادة إنتاجية العمال وزيادة كفاءة الأعمال بشكل عام.
الأتمتة الذكية، والتي تُسمَّى أحيانًا الأتمتة المعرفية، هي استخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) وأتمتة العمليات الآلية (RPA) لتبسيط وتوسيع نطاق عملية صنع القرار عبر المؤسسات. على سبيل المثال، يمكن لمزوِّد خدمات التأمين استخدام الأتمتة الذكية (IA) لحساب المدفوعات، وتقدير الأسعار، وتلبية متطلبات الامتثال.
نظرًا لاعتماد الأتمتة الذكية (IA) على نماذج ذكاء اصطناعي مدرَّبة مسبقًا، وخوارزميات التعلم الآلي، وأدوات تحليلات البيانات، فهي تحتاج إلى بيانات أقل -وحتى تدخل بشري أقل- لاكتشاف توجهات البيانات وتحسين سير عمل الأتمتة.
تستخدم أتمتة العمليات الآلية (RPA) -المعروفة أيضًا باسم الروبوتات البرمجية- واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والبرامج النصية وتقنيات الأتمتة الذكية لإكمال المهام المتكررة بين تطبيقات المؤسسة وتطبيقات الإنتاجية.
باستخدام البرمجيات القائمة على القواعد، يمكن لأتمتة العمليات الآلية إكمال الوظائف وتشغيل العمليات بشكل مستقل (مثل استخراج البيانات وملء النماذج ونقل الملفات) دون الحاجة إلى موارد بشرية.
تركِّز أتمتة الواجهة الأمامية على تبسيط عمليات التكوين والصيانة التي تدعم واجهة المستخدم (موقع الويب، على سبيل المثال). فهي تُتيح للفرق إكمال المهام بسرعة -مثل مراقبة المستخدم واختبار موقع الويب وإدخال البيانات واستخراجها- وإنشاء تجارب مستخدم سلسة.
تعمل أتمتة الواجهة الخلفية، والتي تُسمَّى أيضًا أتمتة عبء العمل أو أتمتة واجهة برمجة التطبيقات، على الاستفادة من الطبيعة الاتصالية لواجهات برمجة التطبيقات لأتمتة أنظمة وعمليات الواجهة الخلفية ذات السعة العالية. ويشمل ذلك معالجة قواعد البيانات وأتمتة الترحيل، وأتمتة نقل الملفات، وأتمتة اكتشاف الخدمة (التي تمكِّن الخدمات والخدمات المصغرة من اكتشاف بعضها والتفاعل معها عبر الشبكة) وأتمتة الاختبار للوظائف الخلفية.
تُتيح أتمتة الواجهة الخلفية للشركات تقييم وظائف الواجهة الخلفية وتحسينها بحيث تظل التطبيقات سريعة وموثوقًا بها وقابلة للتطوير.
تتطلب أتمتة تكنولوجيا المعلومات الناجحة من الشركات اختيار العمليات اليدوية والوظائف التي تريد أتمتتها. يجب عليهم عادةً تخطيط العمليات وتحليلها بالكامل؛ وتوحيد تلك العمليات وتقييم تأثيرها وتعقيدها وأهمية المهمة؛ والمراقبة المستمرة لسير عمل الأتمتة بحثًا عن فرص التحسين.
ومع ذلك، فإن نجاح الأتمتة يعتمد أيضًا على كيفية اختيار المطورين لتنفيذها. يمكن للشركات الاختيار من بين مجموعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك:
لا تزال بعض المؤسسات تعتمد على ما يمكن وصفه بأسلوب الأتمتة "الأساسي" أو الجزئي، حيث تعالج المشكلات الفردية بحلول معزولة. عادةً، يعني هذا تحديد مشكلة معينة (على سبيل المثال، يحتاج المسؤول إلى أتمتة عمليات النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات) وحلها باستخدام أداة مستقلة أو برنامج نصي.
يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى تحقيق مكاسب سريعة، ولكن من خلال التركيز على الاحتياجات المعزولة، فإنه يمكن أيضًا إنشاء صوامع أتمتة تجعل من الصعب دمج عمليات الأعمال وعمليات تكنولوجيا المعلومات، خاصةً عندما تكون العمليات مترابطة. تتطلب بيئات تكنولوجيا المعلومات الديناميكية اليوم حلول أتمتة تربط بين الأنظمة والعمليات المختلفة، ويمكن للنهج البنائي متعدد الطبقات توفير هذه الحلول.
تمكِّن الاستراتيجيات البنائية فِرَق تكنولوجيا المعلومات من توحيد وتبسيط عمليات الأتمتة المختلفة ضمن إطار مركزي واحد، ما يجعل من السهل تنسيق المهام بسلاسة عبر بيئات متنوعة ومعقدة. باستخدام منصات أتمتة منخفضة الكود، يمكن للفِرَق إدارة وتنسيق أدوات أتمتة متعددة بحيث يتم دمج البيانات والتبعيات في سير العمل على مستوى المؤسسة.
ومع ذلك، فإن التحول إلى استراتيجية بنائية لا يعني أن المطورين ملزمون بإصلاح كل شيء مرة واحدة. تفضِّل بعض المؤسسات توحيد أدوات الأتمتة الخاصة بها بشكل كامل. لكن الكثيرين يختارون نهجًا تدريجيًا، حيث ينتقل قسم أو عملية واحدة نحو الأتمتة الموحَّدة ثم تقوم فرق عمليات التطوير بتوسيع التغطية تدريجيًا إلى أقسام أو عمليات أخرى.
تتضمن أتمتة تكنولوجيا المعلومات ثنائية النمط تشغيل وضعَي أتمتة متميزين، ولكن متوازيين، داخل أقسام تكنولوجيا المعلومات.
يركِّز الوضع الأول على تبسيط وتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات المتوقعة والراسخة. ويعتمد على البنية التحتية القديمة للمساعدة على ضمان الاستقرار التشغيلي وتلبية اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs).
ويهدف الوضع الثاني إلى التطوير، ويتبنى نهجًا مبتكرًا وسريعًا لمعالجة المشكلات الجديدة وغير المألوفة. ويعتمد على الأدوات والتقنيات الناشئة لتعزيز الابتكار ودعم إنشاء عمليات ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الجديدة.
يُتيح تشغيل كِلا الوضعين في وقت واحد لفرق تكنولوجيا المعلومات إنشاء مهام سير عمل أتمتة مرنة وقابلة للتطوير مع حماية الأنظمة الأساسية من المخاطر والانقطاعات.ومع ذلك، فإن التواصل الفعَّال والتكامل بين الأساليب أمر ضروري.
يتعين على أقسام تكنولوجيا المعلومات إدارة البيانات والمعلومات والتبعيات عبر البيئتين. بفضل منصة الأتمتة الموحَّدة، يستطيع المطورون تبسيط أتمتة الوضع التقليدي مع دعم احتياجات التطوير السريع للوضع المبتكر، ما يؤدي إلى سد الفجوة بين الاثنين بشكل فعَّال.
إن اعتماد نهج ثنائي النمط لأتمتة تكنولوجيا المعلومات قد يكون مشروعًا معقدًا ويتطلب الكثير من العمل، ولكنه يساعد الشركات أيضًا على زيادة مرونة وقابلية توسُّع مجموعات التكنولوجيا الخاصة بها.
يتضمن تحسين سير العمل إعادة تصميم العمليات للاستفادة الكاملة من حلول أتمتة تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء سير عمل أكثر كفاءة وتكاملًا يعمل على تعزيز الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة. ينطبق هذا النهج على سير العمل الحالي -من خلال إعادة تصوُّره من خلال عدسة الأتمتة- وعلى سير العمل الجديد، من خلال دمج الأتمتة في وقت مبكر من دورة التطوير.
نظرًا للوتيرة السريعة لعمليات التطوير الحديثة، فمن غير العملي كتابة كل مهمة أو عملية متكررة يدويًا. ومع تزايد عدد التطبيقات وتبعيات النظام في بنى تكنولوجيا المعلومات، أصبحت صيانة البرامج النصية وتحديثها أمرًا صعبًا بشكل متزايد.
يساعد تضمين الأتمتة منذ البداية فِرَق تكنولوجيا المعلومات على تعزيز كفاءة سير العمل ومرونته، ما يمكِّنهم من معالجة المشكلات عبر البيئات والاستجابة للتغييرات بشكل أسرع.
غالبًا ما يتم استخدام مصطلحَي أتمتة تكنولوجيا المعلومات وتنسيق تكنولوجيا المعلومات بالتبادل. وعلى الرغم من أن كلًا منهما أداة لا تقدَّر بثمن لإدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات، فإنهما يختلفان في أهدافهما وغرضهما.
تستخدم أتمتة تكنولوجيا المعلومات التكنولوجيا للتعامل مع المهام والعمليات الفردية تلقائيًّا، مثل إجراء النسخ الاحتياطية وتطبيق تحديثات البرامج ومراقبة الأنظمة. ويؤدي أتمتة هذه المهام الروتينية إلى توفير الوقت والموارد الثمينة لفِرَق تكنولوجيا المعلومات.
التنسيق هو عملية تنسيق وإدارة العديد من المهام الآلية -أو سير العمل بالكامل- بطريقة موحَّدة. الهدف الأساسي من التنسيق هو تعزيز الكفاءة التشغيلية الشاملة وتقليل التكاليف وزيادة قابلية التوسع.
باختصار، تتعامل الأتمتة مع الوظائف الفردية، بينما يعمل التنسيق على التنسيق بين المهام الآلية المتعددة لإدارة العمليات الأوسع والأكثر تعقيدًا.
لا تعاني الشركات التي تسعى إلى نشر أدوات أتمتة تكنولوجيا المعلومات المبتكرة من نقص في الخيارات.
على سبيل المثال، باستخدام أدوات الأتمتة التي تعتمد على التعلم الآلي، يمكن للمطورين معالجة مجموعات البيانات الكبيرة، وتحديد الأنماط في بيانات الأداء، وتعيين الموارد بشكل ديناميكي، وتوسيع نطاق بيئات تكنولوجيا المعلومات في الوقت الفعلي.3 كما أنها تساعد على تبسيط DevSecOps -وهي ممارسة تحوُّلية إلى اليسار تدمج الأمان في بداية عملية التطوير- حتى يتمكَّن المطورون من تقديم منتجات أكثر أمانًا.
وعلاوةً على ذلك، من المقرر أن يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحويل العمليات الخاصة بالصناعة، وخاصةً في الهندسة والتمويل، حيث يمكنهم تقديم رؤى وحلول أتمتة واعية بالسياق.4 يُشير الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى أنظمة مستقلة تعتمد على الذكاء وتعمل بشكل مستقل عبر بيئات مختلفة، دون تدخل بشري. يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات، على سبيل المثال، استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لتتبُّع بيانات المستخدم، واكتشاف حوادث الاحتيال والتحقيق فيها.
يؤكِّد الاستخدام المتزايد لوكلاء الذكاء الاصطناعي على قيمة الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقابلة للتخصيص للمؤسسات التي تتطلع إلى مواجهة التحديات الفريدة وتحسين عملياتها وأتمتتها وتعزيز التخصيص.
أصبحت الأتمتة الفائقة رائجة أيضًا بين الشركات التي تريد تحسين إدارة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة.5 تستخدم الأتمتة الفائقة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأتمتة العمليات الآلية لإنشاء بيئة واحدة مترابطة تعمل على أتمتة عمليات الأعمال بالكامل من البداية إلى النهاية. على عكس الأتمتة التقليدية، التي تستهدف المهام المعزولة، تعمل الأتمتة الفائقة على ربط وأتمتة وظائف متعددة ومترابطة عبر المؤسسة، ما يؤدي إلى إنشاء نظام آلي أسرع وأكثر تماسكًا وأكثر كفاءة.
أصبحت أتمتة الخدمة الذاتية تحظى بشعبية متزايدة حيث يحاول المطورون تمكين الأقسام المختلفة باستخدام قدرات الأتمتة.4 اليوم، 63% من الشركات لديها أكثر من 200 جهاز آلي للمواطنين.2
تُتيح المنصات منخفضة الكود ودون الكود الأتمتة في متناول المستخدمين غير الفنيين، ما يساعدهم على تصميم وإدارة مهام سير العمل الآلية باستخدام أدوات السحب والإفلات البديهية. تعمل منصات الخدمة الذاتية هذه على تسريع الأتمتة وتمكين المستخدمين من تنفيذ الحلول دون الحاجة إلى دعم مكثف لتكنولوجيا المعلومات.
وبمساعدة نسيج الأتمتة (نهج يدمج تقنيات وأدوات الأتمتة المختلفة)، يمكن للمطورين نسج العناصر المجزأة معًا في بنية أتمتة موحَّدة وسلسة، ومواءمة التطبيقات وسير العمل والبيانات الموجودة بشكل وثيق.
تعالج أنسجة الأتمتة المشكلات المرتبطة بالأنظمة غير المتصلة والبيانات المعزولة والعمليات المجزأة. لا تزال نُهُج الأتمتة المجزأة قادرة على تحقيق النجاح عند تطبيقها على تطبيقات متخصصة تتفوق في وظائف فردية، ولكنها لا تترجم بشكل جيد إلى بيئات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والديناميكية حيث يجب أن تعمل العناصر معًا بشكل جيد.
تساعد بنية الأتمتة الشركات على إنشاء "نظام عصبي مركزي" لهياكل تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، ما يساعد على ضمان التواصل الواضح والعمليات السلسة في جميع أنحاء المؤسسة.
توفِّر أتمتة تكنولوجيا المعلومات للشركات من جميع الأحجام العديد من المزايا المهمة، بما في ذلك:
يمكن أن تساعد أتمتة تكنولوجيا المعلومات على تبسيط مجموعة من مهام إدارة تكنولوجيا المعلومات الروتينية، ما يُتيح لموظفي تكنولوجيا المعلومات تكريس مهاراتهم لمهام أكثر قيمة.
تساعد أدوات الأتمتة المطورين على استخراج رؤى أقوى من جميع أنحاء مجموعة التكنولوجيا بأكملها، بما في ذلك الخدمات السحابية وخوادم الحافة ونقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات.
تعمل أدوات الأتمتة على إزالة صوامع عمليات التطوير من خلال سد الفجوات بين أقسام تكنولوجيا المعلومات وأعباء العمل.
تساعد أدوات الأتمتة على تقليل الأخطاء البشرية أو القضاء عليها والتي غالبًا ما تؤدي إلى ظهور مشكلات أو أخطاء أو نقاط ضعف أخرى في النظام.
تُتيح الأتمتة حل الحوادث بشكل أسرع وتوفير خدمات تكنولوجيا معلومات أكثر مرونة. وتساعد الفِرَق على حل المشكلات قبل أن تؤثِّر في المستخدمين أو النتيجة النهائية للشركة.
على الرغم من أنها قد تتطلب استثمارًا أوليًا كبيرًا، فإن الأتمتة تساعد الشركات على تقليل التكاليف المرتبطة بإكمال المهام الشاقة والمتكررة وتطبيق وفورات التكلفة على الأعمال ذات القيمة الأعلى.
تعرف على كيفية استخدام الرؤساء التنفيذيين لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل أتمتة تكنولوجيا المعلومات وتحسين أداء الأعمال.
من خلال أتمتة العمليات، يمكن للفرق ضمان أداء التطبيق الفعال من حيث التكلفة بشكل ديناميكي ومستمر.
تعرَّف على كيفية إعادة هيكلة فِرَق تكنولوجيا المعلومات لديك وإضافة الذكاء الاصطناعي وأتمتة تكنولوجيا المعلومات إلى مؤسستك لتحقيق النجاح في الأعمال.
توسيع نطاق البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات لديك تلقائيًا لحسين الأداء بتكاليف أقل.
اكتشِف كيف يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات منحك ما تحتاج إليه من معارف لدفع عجلة أداء أعمالك لمستويات استثنائية من التميز.
انتقل إلى ما يتجاوز عمليات أتمتة المهام البسيطة لمعالجة العمليات عالية المستوى الموجهة للعملاء وتدرّ الإيرادات من خلال التبني المدمج وتوسيع النطاق.
اكتشِف كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات لتوفير الرؤى والمعارف اللازمة لتحقيق أداء استثنائي للأعمال.
