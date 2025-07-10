ما المقصود بأتمتة تكنولوجيا المعلومات؟

وهي تُتيح للشركات إنشاء وتنفيذ سير عمل مؤتمت، ما يقلل الوقت الذي يقضيه العاملون البشريون في إكمال المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلًا. تُعَد أتمتة تكنولوجيا المعلومات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الحديثة ومبادرات التحول الرقمي.

تمثِّل إدارة وتنسيق بنى مراكز البيانات والسحابة الهجينة الموزعة جغرافيًا عبء عمل ضخمًا. غالبًا ما تتضمن هذه البيئات شبكات افتراضية، وتطبيقات خدمات مصغرة، ومتطلبات أمان متطورة، ودورات تسليم برامج مستمرة، ومكونات أخرى مميزة للشبكات الحاسوبية الحديثة. علاوةً على ذلك، تُعَد توقعات العملاء استثنائية بالقدر نفسه، حيث أصبحت الاتصالات السريعة وفترات التعطل المنخفضة هي القاعدة التشغيلية. تساعد أتمتة تكنولوجيا المعلومات الشركات على مواجهة هذا التحدي.

توفِّر برامج الأتمتة للشركات المرونة والسرعة اللازمتين لتوسيع نطاق الموارد وتخصيصها وفقًا للطلب في الوقت الفعلي - وهو جزء مهم لتحقيق أهداف التكلفة والأداء. على سبيل المثال، يمكن للمطورين استخدام نصوص الأتمتة لتوفير الموارد تلقائيًّا، وتكوين وإدارة الشبكات والخدمات السحابية، وفرض الأمان وتسريع عملية DevOps وتسليم الخدمة.

بفضل حلول أتمتة تكنولوجيا المعلومات الحديثة، تستطيع الفرق استخدام منصة واحدة للإشراف على سير العمل والوظائف وعمليات الدفعات وتبسيطها (مثل تكوين الشبكة وتوفير المستخدمين وإدارة التصحيحات).

تُتيح هذه الحلول لموظفي تكنولوجيا المعلومات الكبار تخصيص خبراتهم لمشاريع أكثر استراتيجية، بدلًا من قضاء الوقت في اختبار البرامج النصية لمهام سير العمل الروتينية. يمكن للشركات أيضًا الاستفادة من أتمتة تكنولوجيا المعلومات -والنطاق الترددي المتزايد الذي توفِّره لمحترفي تكنولوجيا المعلومات- لاستكشاف تأثير التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الكمية.

في العديد من التطبيقات المختلفة، يمكن أن تساعد أتمتة تكنولوجيا المعلومات المؤسسات على التوسع بشكل أسرع، مع عدد أقل من الأخطاء، وتقديم الخدمات بسرعة وأمان أكبر.