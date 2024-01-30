إدارة التكوين هي عملية هندسة نظم تساعد الشركات في الحفاظ على جودة الأداء ووظائف منتج أو نظام أو أصل من أصول تكنولوجيا المعلومات المحدد طوال دورة حياته.
تمكّن ممارسات إدارة التكوين (CM) المصممة خصيصًا مديري الأنظمة من تتبع حالة الأصول (مثل أنظمة الحاسوب والخوادم والتطبيقات) بحيث يمكن للفرق تحديد المشكلات بسرعة، وإدارة التحكم في التغييرات بفعالية، ومنع انحراف التكوين وفترة التعطل غير الضرورية.
بدأت هذه الدراسة في الجيش الأمريكي—وتحديدًا في وزارة الدفاع—التي سعت إلى زيادة العمر الافتراضي لمعداتها الصلبة دون التضحية بالأداء بمرور الوقت. أنشأ الجيش في النهاية سلسلة 480، وهي مجموعة من المعايير الحاكمة لصيانة المعدات التقنية، والتي تطورت لتصبح ANSI–EIA–649 (المعيار الوطني التوافقي لإدارة التكوين) في عام 1998.
الهدف الأساسي لإدارة التكوين (CM) هو التحكم في تطور الأنظمة المعقدة وإنشاء عمليات حفظ سجلات يقظة تعمل على تبسيط وتسريع إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات. تضمن ممارسات إدارة التكوين أن تكون معلومات تصميم النظام وتنفيذه وتشغيله متزامنة دائمًا، مما يسهل إدارة الإصدارات بكفاءة ويمنع حالات عدم استقرار النظام التي يمكن أن تحدث مع التعديلات غير المتعقبة.بعبارة أخرى، يضمن نظام إدارة التكوين بقاء أصول تكنولوجيا المعلومات في حالتها المرغوبة، بغض النظر عن كيفية تطورها بمرور الوقت.
تُدار عمليات إدارة التكوين بواسطة أدوات إدارية تتيح لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات إنشاء محطة عمل أو خادم بإعدادات محددة ثم تطبيق هذه الإعدادات على أصول أخرى. وعند استخدامها بالتوافق مع إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (كما هو محدد في ITIL)، تتطلب إدارة التكوين من الفرق مراقبة حالة النظام في الوقت الفعلي لتحديد السلوك غير الطبيعي و/أو فرص التصحيحات أو التحديثات أو الترقيات.
على وجه التحديد ، تتضمن إدارة التكوين العمليات الرئيسية التالية:
تحديد التكوين هو عملية تحديد السمات التي تحدد كل جانب من جوانب عنصر التكوين (CI) في أي نقطة زمنية. يتضمن أيضًا قرارات محورية بشأن عناصر التكوين (مبادرة البرامج أو البنية التحتية، الوحدة أو واجهة برمجة التطبيقات التي سيراقبها الفريق ويتحكم فيها)، والمعرفات (الرقم التسلسلي أو رقم الإصدار الفريد أو آلية تتبع أخرى لكل عنصر تكوين) والخطوط الأساسية (عادةً، تكوين بيئة إنتاج عاملة).
يُعدّ التحكم في تغيير التكوين، ويُسمى أيضًا التحكم في التكوين، استراتيجية للتعامل مع التغييرات بشكل منهجي بحيث تظل سلامة الأصل متسقة طوال دورة حياته. يتضمن عادةً العديد من الممارسات المستقرة، بما في ذلك تقديم مقترحات التغيير، وتقييم تكلفة وفوائد كل مقترح، والحصول على الموافقات اللازمة من الأطراف المخولة، وتنفيذ وتوثيق التغييرات.
يتضمن حساب حالة التكوين (CSA) توثيق جميع تفاصيل تحديد التكوين (مثل الموقع، الإصدار، الحالة الحالية) وتفاصيل التغيير (التاريخ، الطرف المسؤول، وصف التعديلات). تتضمن العملية أيضًا إنشاء حالة منتظمة وسجلات تاريخية لأصحاب المصلحة، والتحقق من جميع السجلات للتأكد من دقتها وإنشاء سجل تدقيق يمكن الوصول إليه.
تدقيق التكوين هو العملية الرسمية لتقييم مدى توافق ممارسات عناصر التكوين وإدارة التكوين مع المعايير والأسس المرجعية المحددة، بما في ذلك تحديد وحل الحالات الشاذة. قد يستلزم التدقيق تقييم السمات المادية أو السمات الوظيفية أو كليهما.
تحدد خطة إدارة التكوين (CMP) ممارسات وإجراءات وجداول إدارة التكوين المحددة لمشروع أو مؤسسة معينة. عادةً ما تتضمن معلومات حول العمليات ذات الصلة، بالإضافة إلى تفاصيل كاملة حول نطاق وأهداف إدارة التكوين، وأنشطة إدارة التكوين، والأدوار والمسؤوليات، وإدارة الخطوط الأساسية، وإجراءات تدريب الفريق وأي أدوات سيستخدمها الفريق لدعم العملية.
أدوات إدارة التكوين—بدءًا من البرامج مفتوحة المصدر مثل Ansible و Jira و Puppet و SaltStack و CFEngine وصولًا إلى الحلول المملوكة مثل IBM AIOps Insights—تساعد مديري الأنظمة على تقليل تعقيد إدارة التكوين عن طريق أتمتة معظم العمليات المرتبطة بها. يمكن لأدوات إدارة التكوين إدارة إصدارات التعليمات البرمجية وتتبع تغييرات النظام وأتمتة عمليات البناء والنشر.
إنها تمكن الفرق من تغيير التكوينات الأساسية من موقع مركزي؛ وتصنيف وإدارة عناصر التكوين حسب المجموعة/المجموعة الفرعية؛ وأتمتة تحديد عناصر التكوين وتحديثاتها وتصحيحاتها؛ وتثبيت إعدادات جديدة عبر المجموعات؛ وتحديد التكوينات القديمة أو ذات الأداء الضعيف.
تتضمن أدوات إدارة التكوين تقنيات مثل:
أنظمة التحكم في الإصدار: تدير هذه الأدوات التغييرات على مصدر الرمز أو المستندات بمرور الوقت. فهي تحافظ على الإصدارات والسجلات التاريخية التي تساعد في تتبع التغييرات وتنفيذ عمليات التراجع (إذا لزم الأمر) ودعم التطوير الموازي.
أدوات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD): تعمل أدوات مسار CI/CD على أتمتة اختبار البرمجيات ونشرها، مما يضمن قيام الأنظمة بدمج التغييرات في قاعدة التعليمات البرمجية بانتظام وتشغيل الاختبارات المناسبة لتحديد المشكلات.
أدوات البنية التحتية ككود (IaC) تعمل أدوات IaC على تسهيل تزويد البنية التحتية وإدارتها باستخدام التعليمات البرمجية التي يمكن إصدارها ومعاملتها كأي مكون نظام برمجي آخر.
أدوات إدارة التغيير والتتبع: تقوم هذه الأدوات بتسجيل وتتبع وإدارة طلبات التغيير والمشكلات من خلال سير عمل محدد.
قواعد بيانات إدارة التكوين (CMDBs): تخزّن قواعد بيانات إدارة التكوين معلومات التكوين حول عناصر التكوين وتبعياتها، وتوضح هيكل بيئة تكنولوجيا المعلومات والتأثير المحتمل للتغييرات.
تعتبر إدارة التكوين الفعالة ضرورية لتحسين أتمتة تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة. فهي تساعد الفرق على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التغييرات التي تطرأ على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأصول، وتسهل التواصل الواضح بين أصحاب المصلحة من خلال إعطاء الأولوية للتوثيق الواضح والمستمر لحالات النظام طوال دورة الحياة.
في بيئات عمليات التطوير، تتيح إدارة التكوين لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات أتمتة عمليات إدارة البنية التحتية والنشر بشكل أكبر. في بيئات الأسلوب الرشيق، تساعد إدارة التكوين الفرق على الوصول إلى مهام التكوين وفرزها بسهولة أكبر لتبسيط ممارسات إدارة المشروع. وفي بيئات CI / CD، تعمل أدوات إدارة التكوين على أتمتة التعديلات بحيث يمكن للفرق نشر تغييرات التعليمات البرمجية والتكوين المعتمدة على الفور على الأنظمة الحية.
توفر إدارة التكوين (CM) أيضًا فوائد كبيرة لمراقبة الجودة وإدارة المخاطر في مجموعة واسعة من الصناعات، بدءًا من تطوير البرمجيات والرعاية الصحية وصولًا إلى التصنيع وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM). وتحتوي على عدد لا يحصى من حالات الاستخدام لمجموعة من بيئات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك:
أدوات إدارة التكوين يمكنها تكوين وإدارة السحابة الخاصة الافتراضية (VPC) وأنظمة التشغيل (OSs) وأمن أحمال التشغيل1 في بيئات الحوسبة السحابية.
يمكن لأدوات إدارة التكوين تطبيق السياسات باستمرار عبر الشبكة وتكوين أنظمة كشف التسلل وجدران الحماية تلقائيًا.
يمكن لأدوات إدارة التكوين إعداد وإدارة أنظمة البنية التحتية البعيدة، مثل أصول إنترنت الأشياء ومعدات الخوادم وبروتوكولات الشبكات والأمان.
يمكن لأدوات إدارة التكوين تكوين أجهزة الشبكة، مثل أجهزة التوجيه، تلقائيًا.
يمكن أن يضيف الحجم الهائل من البيانات التي تولدها برامج إدارة التكوين تعقيداً إلى عملية إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات في أي مؤسسة. لذلك، يتطلب تعظيم فوائد برامج وأدوات إدارة التكوين تخطيطًا كافيًا وموارد وتدريبًا للموظفين. لزيادة فعالية أنظمة إدارة التكوين إلى أقصى حد ممكن، يمكن للفرق:
تحديد خط الأساس في وقت مبكر. تعيين خطوط الأساس الأولية بمجرد بدء المشروع.
الأتمتة قدر الإمكان. استخدام أدوات إدارة التكوين لأتمتة أي مهام متكررة؛ فهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يقلل أيضًا من مخاطر الخطأ البشري.
النسخ الاحتياطي للبيانات بشكل متكرر. مما لا يثير الدهشة، يمكن أن تثبت النسخ الاحتياطية لبيانات حالة الأصول وتكوينها أنها لا تقدر بثمن إذا احتاج المسؤولون إلى الرجوع إلى التكوين الأساسي بعد حادث فقدان البيانات أو تلفها.
الحفاظ على مصدر واحد للحقيقة. استخدام مستودعًا أو قاعدة بيانات محددة لتوثيق وتتبع حالة عناصر التكوين.
إنشاء مجلس استشاري للتغيير (CAB). يوفر CAB هيكلًا إضافيًا وإمكانية تتبع أثناء عمليات تقييم التغيير والموافقة عليه.
احصل على فهم متعمق لكيفية مزج السحابة الهجينة بين السحابة الخاصة والسحابة العامة لتعزيز أعمالك. تعرّف على عناصرها وفوائدها وحالات استخدامها، واعرف كيف يمكن أن تقود التحول والابتكار في مؤسستك.
تعرّف على كيفية قيام DevOps بتبسيط عمليات التطوير والعمليات، وتعزيز التعاون والسرعة والجودة. استكشف الممارسات والأدوات الرئيسية لتحسين كفاءة مؤسستك.
اكتشف حلول الترحيل السحابي من IBM المصممة لتبسيط رحلتك إلى التقنية السحابية. تعرّف على أنواع الترحيل المختلفة والاستراتيجيات والمزايا التي تعزز الكفاءة وقابلية التوسع والابتكار.
استكشف الاختلافات الرئيسية بين الحلول السحابية العامة والخاصة والهجينة مع IBM. تعرّف على نموذج السحابة الذي يناسب احتياجات عملك بشكل أفضل لتعزيز المرونة والأمان وقابلية التوسع.
تعرّف على خمس طرق تساعدك فيها IBM Cloud على اتخاذ قرارات صحيحة بشأن وضع أعباء العمل استنادًا إلى المرونة والأداء والأمان والامتثال والتكلفة الإجمالية للملكية.
قم بإنشاء حساب IBM Cloud المجاني واحصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا، بما في ذلك واجهات برمجة تطبيقات IBM Watson.
IBM Cloud عبارة عن منصة سحابية للمؤسسات مصممة للصناعات الخاضعة لقيود تنظيمية، وتوفر حلولاً جاهزة للذكاء الاصطناعي وآمنة ومختلطة.
أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.
اكتشف الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة باستخدام منصة IBM الآمنة والقابلة للتوسع. ابدأ باستكشاف حلولنا الجاهزة للذكاء الاصطناعي أو أنشئ حسابًا مجانيًا للوصول إلى المنتجات والخدمات المجانية دائمًا.
1 تحديث توقعات أمن نقطة النهاية للشركات في جميع أنحاء العالم، 2023–2027: منصة أمن نقطة النهاية تدفع النمو القوي، مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، 10 يناير 2024.