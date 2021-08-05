ما المقصود بالصيانة الوقائية؟

أدى نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء على نحو متزايد في العمليات إلى التحسين المستمر لكل من الأصول والأنشطة التي تدفع القطاع الصناعي. ومن منظور تقييم مستقبل الصيانة الوقائية، فمن الواضح أن استخدام المراقبة عن بُعد والنمذجة التحليلية أدى بالفعل إلى انخفاض صافٍ في كمية الموارد المخصصة لتنفيذ مهام الصيانة الوقائية.

من منظور الأصول، فإن جمع البيانات وتحليلها على نطاق أوسع- الذي أصبح ممكنا بفضل حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الحالية- أتاح للشركات المصنِّعة الحصول على بيانات قيّمة ساهمت في تحسين موثوقية عملياتها ومنتجاتها. يمكن لمشغلي الأصول فهم جودة الأصول المستخدمة في العمليات بشكل حقيقي، مما يساهم في تطوير استراتيجيات جديدة لدورة حياة الأصول التي تزيل الأصول ذات الأداء الضعيف من عملياتهم، مما يقلل في النهاية من فترات التعطل والتكاليف.