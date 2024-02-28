ما المقصود بالكيوبت؟

في حين تستخدم تقنيات الكم الكود الثنائي، فإن البيانات الكمّية المستمدة من نظام كمّي -مثل كيوبت- تشفِّر البيانات بشكل مختلف عن البتات التقليدية، مع بعض المزايا الرائعة. وضع الباحثون طرقًا متعددة إما لإنشاء الكيوبتات أو لاستخدام الأنظمة الكمّية الطبيعية ككيوبتات. ومع ذلك، في جميع الحالات تقريبًا، تتطلب أجهزة الكمبيوتر الكمّية تبريدًا شديدًا لعزل البتات الكمّية ومنع التداخل.

من الناحية النظرية، يمكن استخدام أي نظام كمّي ذي مستويين لإنشاء كيوبت. يتم وصف النظام الكمّي بأنه ثنائي المستويات عندما يمكن قياس بعض خصائصه في مواضع ثنائية، مثل أعلى أو أسفل. يمكن أيضًا استخدام الأنظمة الكمّية متعددة المستويات لإنشاء كيوبتات، طالما يمكن عزل جانبين من هذا النظام بشكل فعَّال لإنتاج قياس ثنائي.

وكما تستطيع أجهزة الكمبيوتر التقليدية استخدام أنواع متعددة من البتات -مثل التيار الكهربائي أو الشحنة الكهربائية أو الثقوب المثقوبة (أو غير المثقوبة) في بطاقات التثقيب- يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكمّية استخدام أنواع متعددة من البتات. بعض أنواع البتات تكون أكثر ملاءمة لوظائف محددة، ومن المرجح أن يستخدم الكمبيوتر الكمّي المتقدم مجموعة من أنواع البتات المختلفة لأداء عمليات متنوعة.

بما أن كل بت يمكن أن يمثِّل 0 أو 1، فإن دمج بتّين معًا يسمح بإنشاء ما يصل إلى أربع تركيبات ثنائية فريدة:

00 01 10 11

في حين أن كل بت يمكن أن يكون إما 0 أو 1، يمكن أن يكون الكيوبت واحدًا إما 0، أو 1، أو تراكبًا. يمكن وصف التراكب الكمّي بأنه يمثِّل كلًا من 0 و1، أو جميع الحالات الممكنة بينهما، لأنه في الواقع يعكس احتمال حالة الكيوبت.

على المستوى الكمّي، يتم قياس احتمالية الكيوبت كدالة موجية. يمكن استخدام سعة احتمالية كيوبت لتشفير أكثر من بت واحد من البيانات وإجراء حسابات معقدة للغاية عند دمجها مع كيوبتات أخرى.

عند معالجة مشكلة معقدة، مثل تحليل عدد أولي كبير، تصبح البتات التقليدية مقيدة بحمل كميات كبيرة من المعلومات. تتصرف البتات الكمّية بشكل مختلف. نظرًا لأن الكيوبتات قادرة على احتواء التراكب الكمّي، فإن الكمبيوتر الكمّي الذي يستخدم الكيوبتات يستطيع معالجة حجم أكبر بكثير من البيانات.



كتشبيه مفيد لفهم البتات مقابل الكيوبتات، تخيَّل أنك تقف في مركز متاهة معقدة. وللهروب من المتاهة، يتعيّن على الكمبيوتر التقليدي أن يستخدم "القوة الغاشمة" لحل المشكلة، محاولًا استخدام كل تركيبة ممكنة من المسارات للعثور على المخرج. هذا النوع من أجهزة الكمبيوتر يستخدم البتات لاستكشاف مسارات جديدة وتسجيل المسارات التي تؤدي إلى طرق مسدودة.

بالمقارنة، يمكن للحاسوب الكمّي، بشكل مجازي، أن يحصل في الوقت نفسه على رؤية شاملة للمتاهة، ويختبر مسارات متعددة في آن واحد، ليكشف الحل الصحيح. ومع ذلك، فإن الكيوبتات لا "تختبر مسارات متعددة" في وقت واحد. بل يعمل جهاز الكمبيوتر الكمّي على قياس سعات الاحتمال المرتبطة بالكيوبتات لتحديد النتيجة.

وبما أن هذه السعات تعمل مثل الموجات، فإنها تتداخل وتتراكب مع بعضها أيضًا. عندما تتداخل الموجات غير المتزامنة، يتم عمليًا استبعاد الحلول الممكنة للمشكلات المعقدة، وتُظهر الموجة أو الموجات المتماسكة الناتجة الحل الصحيح.