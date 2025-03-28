التعرف المفصّل على تقنيات المعالجة والتشفير الآمن الكمي لتكون جاهزًا للأمن الكمي ولائقًا للتشفير
تعرّف على خوارزميات التشفير الآمنة كميًا وأنظمة التشفير للحفاظ على أمان البيانات وسلامتها في التطبيقات المهمة.
اقرأ عن التشفير وتعلَّم كيف يمكن للتشفير الآمن الكمي تأمين البيانات الحساسة والوصول إليها والتواصل في عصر الحوسبة الكمية.
تعرّف على إطار عمل بسيط مكون من ثلاث خطوات لتحويل مؤسستك إلى تشفير آمن كميًا مع زيادة سرعة التشفير في الوقت نفسه.
احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مقالاتنا عن مفهوم الكم
اكتشف لماذا في هذا العصر الجديد من مرافق الخدمات الكمية، تحتاج إلى تشغيل دوائر 100 كيوبت على أجهزة كمية حقيقية لتسريع الاكتشاف العلمي.
استكشف إمكانات الحوسبة الكمية لتحسين فهمنا للتآكل وإيجاد طرق تتيح إنشاء مواد جديدة مقاومة للتآكل.
تعرّف على أنواع مختلفة من رموز تصحيح الأخطاء، مثل رموز السطح ورموز التحقق من التكافؤ منخفض الكثافة (LDPC)، لأجهزة الكمبيوتر الكمية قصيرة المدى.
تعرّف على الفروق بين منع وقوع الأخطاء وتخفيف الضرر الناتج عن الأخطاء وتصحيح الأخطاء لمعالجة الأخطاء وتحقيق الحوسبة الكمية المانعة لحدوث الأخطاء.
اقرأ تقاريرنا البحثية عن تحقيق قيمة الأعمال من الحوسبة الكمية
اكتشف كيف يمكن للقوة الحسابية المذهلة للحوسبة الكمية أن تُحدِث ثورة في اكتشاف الأدوية، وطي البروتين، وغيرها من مجالات علوم الحياة.
اكتشف كيف يمكن للحوسبة الكمية أن تؤثر في الخدمات المالية، ومنها مجالات مثل الاستهداف والتنبؤ وتحسين التداول وتحديد المخاطر.
استكشف الإمكانات الهائلة للحوسبة الكمية للمساعدة في تطوير منتجات وخدمات رائدة من شأنها إحداث تغيير جذري في التصنيع وإعادة تعريفه.
كيف يمكن للحوسبة الكمية إحداث نقلة في الخدمات اللوجستية؟ بدءًا من التوجيه البحري وحتى التسليم في الميل الأخير، تحل الخدمات اللوجستية الكمية مشكلة عدم اليقين.
معرفة الأساسيات من سلسلة مقاطع الفيديو التوضيحية التي نقدمها للتنقل في عالم الحوسبة الكمية
شاهد هذا الفيديو الذي يظهر فيه باحثا IBM Quantum أندرو إدينز ويونغسيوك كيم يشرحان تقنية التخفيف من الأخطاء، المُقدّمة بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في بركلي.
انضم إلى جيسي يو، مهندسة برمجيات كبيرة في IBM Quantum، للتعرّف على خدمة Qiskit Runtime وكيف يُمكنها تحسين كفاءة تشغيل أعباء العمل الكمية.
تعلَّم من جيسي يو، مهندسة البرمجيات الكبيرة، نموذج برمجة Qiskit Runtime وكيفية تعزيزه للواجهة الحالية في Qiskit باستخدام برامج بدائية جديدة.
ألقِ نظرة داخلية على مجموعة من الأدوات المفيدة ومتعددة الاستخدامات التي تُسمى "العناصر البدائية الكمية" وكيف يُمكنك استخدامها لإعداد تطبيقات من مستوى أعلى تستفيد من الوظائف الكمية الأساسية.
شاهد آبي ميتشيل، المدافعة عن تطوير IBM Quantum، توضح كيف تعمل أساليب QML على تعزيز التعلّم الآلي الكلاسيكي وكيف يمكن للمطورين إعداد خوارزميات QML باستخدام Qiskit Runtime.
تعرّف على أحدث تكنولوجيا IBM الكمية ومنتجاتها التي ستزيد من القدرة على الاكتشاف في هذا العصر الجديد.
تعرّف على رؤية IBM بخصوص إنشاء حاسوب فائق كمي بسعة 100000 كيوبت بحلول عام 2033 للمساعدة في حل المشكلات الأكثر صعوبة في العالم.
التعرّف على كيفية الاستفادة من تقنيات IBM Quantum وQiskit في سير عملك واستكشف أمثلة تخص نطاق المرافق
تعرّف على كيفية استخدام IBM Quantum Composer لإنشاء الدوائر الكمية وتشغيلها في أجهزة أو محاكيات كمية حقيقية.
تعرّف على كيفية إنشاء الدوائر الكمية وترجمتها برمجيًا وإرسالها باستخدام Qiskit Primitives وعرض النتائج.
تعرّف على برنامج الحل الذاتي الكمي المتغير للاستفادة من الحوسبة الكمية في الأجهزة الصاخبة قصيرة المدى.
تعرّف على كيفية تنفيذ خوارزمية التحسين التقريبي الكمي باستخدام العناصر البدائية في Qiskit Runtime لحل مشكلة الحد الأقصى للقطع البسيطة.
يجب إجراء تجربة على الحاسوب الكمّي لإظهار انتهاك تباين CHSH (التي سُميت على اسم المؤلفين كلاوزر، وهورن، وشيموني، وهولت) باستخدام العناصر البدائية لأداة التقدير.
التعرّف على المفاهيم الأساسية للتشفير الكمّي الآن والحوسبة الكمية
إن IBM Research عبارة عن مجموعة من العلماء والباحثين حول العالم يؤمنون جيدًا بقوة المنهج العلمي لابتكار الخطوة التالية لشركة IBM، وعملائنا، والعالم. استكشف عملنا ومنشوراتنا للحوسبة الكمّية.
|يُمكنك بناء تطبيقات تعمل بالحوسبة الكمّية على نطاق مرفق الخدمات باستخدام خطط التسعير المتنوعة لدينا واعتمادات IBM Quantum جنبًا إلى جنب مع الخبرة والدعم الذي تحتاجه.
|تعرّف على كيفية إنشاء برامج الحوسبة الكمّية وترجمتها والتحقق منها وتشغيلها على أنظمة الحوسبة الكمّية حقيقية باستخدام Qiskit، وهي مجموعة أدوات IBM مفتوحة المصدر للحوسبة الكمّية.
|يُمكنك تأمين مؤسستك لعصر الحوسبة الكمّية باستخدام مجموعة شاملة من الأدوات والقدرات والخبرة العميقة التي يقدمها IBM Quantum Safe.