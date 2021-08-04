يواجه قادة فنيي الصيانة العديد من التحديات، بما في ذلك جذب المواهب والاحتفاظ بها وسط تقلص مجموعة المواهب، والقوى العاملة غير الماهرة، وتكاليف التشغيل المتزايدة، ونقص التكنولوجيا لإدارة الأصول المعقدة وتوسع احتياجات الخدمة.

إن مفتاح إدارة هذه التحديات هو استخدام البرامج التي يمكنها أتمتة مهام معينة لتقليل الضغط على القوى العاملة لديك، وتحسين نقل المعرفة وتوفير القدرات التي تدعم الفنيين في الميدان.

يواجه فنيو خدمة المحمول تحديات مثل تضارب المواعيد، والقدرة على الحصول على البيانات الأساسية، وسوء التواصل بشأن مهام العمل، والاضطرار إلى القيام برحلات العودة. للتغلب على هذه التحديات، يجب أن تتوفر المزيد من إمكانيات نظام CMMS الرئيسية على الهواتف والأجهزة اللوحية:

مراجعة سجلات صيانة الأصول

الوصول إلى المواصفات الفنية التفصيلية وبيانات الموقع باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

فحص معلومات أمر العمل

معالجة الفواتير

التواصل في الوقت الحقيقي

وأخيرًا، قامت العديد من الشركات بتنفيذ عدة حلول منفصلة بمرور الوقت، ولديها الآن أدوات متعددة لا تعمل معًا. لكي تعمل إدارة الخدمة الميدانية بسلاسة، من الضروري الحصول على حلول متماسكة ومتكاملة وشاملة من البداية إلى النهاية يسهل على الفرق الميدانية استخدامها وتوفر لوحات معلومات توفر رؤية واسعة النطاق لموارد الشركة.