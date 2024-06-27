على الرغم من أن الحوسبة العصبية تبدوا مجالًا حديثًا، إلا أن أصولها تعود إلى الثمانينيات، وذلك عندما طوّر Misha Mahowald وCarver Mead أول شبكية سيليكونية (Silicon Retina) وقوقعة سيليكونية (Silicon Cochlea)، بالإضافة إلى أول خلايا عصبية (Neurons) وتشابكات سيليكونية (Synapses)، مما مهد الطريق لنموذج الحوسبة العصبية.1

واليوم، ومع توسع أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI)، ستحتاج إلى أجهزة وبرامج متطورة لدعمها. يمكن أن تعمل الحوسبة العصبية كمسرع لنمو الذكاء الاصطناعي، وتعزّز الحوسبة عالية الأداء، وتكون واحدةً من اللبنات الأساسية للذكاء الاصطناعي الفائق (ASI). تجري حاليًا تجارب لدمج الحوسبة العصبية مع الحوسبة الكمومية (Quantum Computing).2

وقد أشارت شركة الاستشارات الإدارية Gartner إلى الحوسبة العصبية باعتبارها من أفضل التقنيات الناشئة للشركات.3 وبالمثل، أشارت شركة PwC للخدمات المهنية إلى أن هذه التقنية تتقدم بوتيرة سريعة، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى النضج الذي يؤهلها للاستخدام على نطاق واسع..4