ما المقصود بـ Java Spring Boot؟

تُعَد Java Spring Boot (Spring Boot) أداة تجعل تطوير تطبيقات الويب والخدمات المصغرة باستخدام Java Spring Framework أسرع وأسهل.
يُعَد Java Spring Framework (Spring Framework) إطار عمل شائعًا ومفتوح المصدر على مستوى المؤسسات، يُستخدم لإنشاء تطبيقات مستقلة وجاهزة للإنتاج تعمل على جهاز Java الافتراضي (JVM). تعمل Spring Boot على تبسيط وتسريع تطوير Spring Framework من خلال ثلاث ميزات رئيسية:
تعمل هذه الميزات معًا لتوفير أداة لإنشاء تطبيق قائم على Spring بأقل قدر من التكوين والإعداد. يمكن أيضًا تحسين تطبيقات Spring Boot وتشغيلها باستخدام بيئة التشغيل Open Liberty.
يوفر Spring Framework ميزة حقن التبعيات التي تُتيح للكائنات تحديد تبعياتها الخاصة لتقوم حاوية Spring بحقنها لاحقًا فيها. تُتيح هذه الميزة للمطورين إنشاء تطبيقات معيارية تتكون من عناصر مترابطة بشكل ضعيف، ما يجعلها مثالية للخدمات المصغرة والتطبيقات الموزعة عبر الشبكات.
يوفر Spring Framework أيضًا دعمًا مدمجًا للمهام النموذجية التي يحتاج التطبيق إلى أدائها، مثل ربط البيانات وتحويل الأنواع والتحقق من الصحة والتعامل مع الاستثناءات وإدارة الموارد والأحداث والتدويل وغير ذلك. يتكامل مع تقنيات Java EE المختلفة مثل RMI (استدعاء الأسلوب عن بُعد) وAMQP (بروتوكول قوائم انتظار الرسائل المتقدم) وخدمات Java Web Services وغيرها.
مؤخرًا، اعتمد Spring Framework مساحة الأسماء Jakarta لاستخدام العديد من مواصفات Jakarta EE الجديدة والمحدثة. باختصار، يوفر Spring Framework للمطورين جميع الأدوات والميزات اللازمة لإنشاء تطبيقات Java EE مترابطة بشكل ضعيف وعابرة للمنصات تعمل في أي بيئة.
رغم قدرات Spring Framework وشموليته، فإنه لا يزال يتطلب وقتًا وجهدًا ومعرفة كبيرة لتكوين تطبيقات Spring وإعدادها ونشرها. تخفِّف Spring Boot هذا الجهد من خلال ثلاث قدرات مهمة.
يعمل التكوين التلقائي على تهيئة التطبيقات مع التبعيات المحددة مسبقًا، بحيث لا تحتاج إلى تكوينها يدويًا. تأتي Java Spring Boot مزوَّدة بقدرات التكوين التلقائي المدمجة، التي تعمل تلقائيًا على تكوين كلٍّ من Spring Framework الأساسي والحزم الخارجية وفقًا لإعداداتك. ويساعد هذا النهج، المبني على أفضل الممارسات، على تجنُّب الأخطاء.
على الرغم من إمكانية تعديل هذه الإعدادات الافتراضية بعد اكتمال التهيئة، فإن الإعداد الأوَّلي يسرِّع عملية التطوير. تُتيح ميزة التكوين التلقائي في Java Spring Boot البدء سريعًا بتطوير تطبيقاتك المبنية على Spring، كما تقلل من احتمالية الأخطاء البشرية.
تستخدم Spring Boot نهجًا محددًا مسبقًا لإضافة وتكوين التبعيات الأساسية، وفقًا لاحتياجات مشروعك. بناءً على تقديرها الخاص، تختار Spring Boot الحِزم التي يجب تثبيتها والقيم الافتراضية التي سيتم استخدامها، بدلًا من مطالبتك باتخاذ كل هذه القرارات وإعداد كل شيء يدويًا.
يمكنك تحديد احتياجات مشروعك أثناء عملية التهيئة، حيث تختار من بين عدة تبعيات أساسية تُعرَف باسم Spring Starters، والتي تغطي حالات الاستخدام النموذجية. يمكنك تشغيل Spring Boot Initializr عن طريق ملء نموذج ويب بسيط، دون الحاجة إلى كتابة أي كود.
على سبيل المثال، تبعيات البداية "Spring Web" تعمل على تبسيط عملية بناء تطبيقات الويب القائمة على Spring. يتطلب الأمر الحد الأدنى من التكوين من خلال إضافة جميع التبعيات اللازمة -مثل خادم الويب Apache Tomcat- إلى مشروعك. تُعَد "Spring Security" تبعية بداية شائعة أخرى تُضيف تلقائيًا ميزات المصادقة والتحكم في الوصول إلى تطبيقك.
تضم Spring Boot أكثر من 50 تبعية بداية Spring Starter، بالإضافة إلى توفُّر العديد من تبعيات البداية (Starters) هذه من جهات خارجية.
تساعد Spring Boot المطورين على إنشاء تطبيقات تعمل مباشرةً فور تشغيلها. على وجه التحديد، يمكنك إنشاء تطبيقات مستقلة تعمل بذاتها دون الاعتماد على خادم ويب خارجي.
يمكنك إنشاء تطبيقات مستقلة عن طريق تضمين خادم ويب مثل Tomcat أو Netty داخل تطبيقك أثناء عملية التهيئة. وبالتالي، يمكنك بدء التطبيق على أي منصة بالضغط على أمر التشغيل. يمكنك اختيار عدم استخدام هذه الميزة لبناء تطبيقات دون خادم ويب مضمَّن.
مرة أخرى، تكمن أكبر مزايا استخدام Spring Boot مقارنةً بإطار Spring Framework وحده في سهولة الاستخدام وتسريع عملية التطوير. من الناحية النظرية، تتحقق هذه الميزة على حساب المرونة الكُبرى التي تحصل عليها عند العمل مباشرةً مع Spring Framework.
ولكن، عمليًا، ما لم تكن بحاجة إلى تنفيذ إعداد فريد أو مخصص، فإن استخدام Spring Boot يستحق هذا المقابل. لا يزال بإمكانك استخدام نظام التعليقات التوضيحية الشهير في Spring Framework لإدخال تبعيات إضافية (غير مشمولة في Spring Starters) إلى تطبيقك بسهولة.
ولا يزال يمكنك الحصول على جميع ميزات Spring Framework، بما في ذلك التعامل السهل مع الأحداث والتحقق من الصحة وربط البيانات وتحويل الأنواع، بالإضافة إلى القدرات الأمنية وقدرات الاختبار المدمجة. في النهاية، إذا غطت أي تبعية Spring Starter واحدة فقط نطاق مشروعك، يمكن لأداة Spring Boot تبسيط عملية التطوير بشكل كبير.
إذا كنت تبحث عن إرشادات سريعة وسهلة للمبتدئين في Spring Boot، فإن IBM توفِّر لك ما تحتاجه. اطَّلِع على أحدث أدلة Open Liberty لمساعدتك على بناء تطبيق Spring Boot ونشره.
