على مرّ العقود، أثرت عملية الأتمتة على جميع الصناعات تقريبًا- من أجهزة الصراف الآلي إلى خطوط التجميع وأنظمة الرعاية الصحية. لكن الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) والتعلم الآلي يرفعان الأتمتة إلى مستوى مختلف تماما. فهذه العملية التي تسمى "الأتمتة الذكية" تغير الطريقة التي يتفاعل بها البشر مع الآلات، مما يتمكن الشركات من زيادة الكفاءة وتعزيز الإيرادات والازدهار في الأسواق الصعبة.

في الواقع، تُظهر الأبحاث فوائد هائلة من عملية الأتمتة. وتشير تقديرات معهد IBM لقيمة الأعمال إلى أن الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستولد مليارات الدولارات من القيمة العمالية في عام 2022 وحده.

يستكشف هذا المقال التغيرات التي تحدث في مجال أتمتة الأعمال، وأهميتها في الوقت الحالي وما يجب مراعاته عند استخدام الأتمتة داخل منظمتك.