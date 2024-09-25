قد تستخدم فرق خدمة العملاء أتمتة خدمة العملاء بعدة طرق. يمكن أن تكون بسيطة أو معقدة، اعتمادًا على الصناعة وحجم الأعمال. ثمة العديد من الأمثلة التي يجب أخذها في الحسبان عند البحث في خيارات الدعم المؤتمت.

روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يمكن لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمساعدين الافتراضيين التعامل مع مجموعة من المهام، مثل حجز الاجتماعات وضم العملاء المحتملين وتوجيه العملاء إلى موارد الدعم وغيرها. ويمكنها التعامل مع استفسارات العملاء البسيطة وتوجيه العملاء من خلال خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يتم ذلك باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم مشكلات العملاء ثم تقديم استجابات دقيقة ذات صلة بالمشكلة المطروحة.

إصدار التذاكر بشكل مؤتمت: يمكن لتقنية الأتمتة تنظيم تذاكر الدعم بناءً على معايير محددة مسبقا وتوجيه التذاكر إلى الوكيل الأكثر استعدادًا للتعامل مع احتياجات العملاء، ما يقلل أوقات الانتظار. من خلال أتمتة عملية نظام إصدار التذاكر، يمكن للشركة تحديد أولويات المشكلات من حيث مدى إلحاحها وتعيين التذاكر لفرق الدعم ذات الصلة، ما يساعد على ضمان تفاعل بشري هادف.

برنامج IVR: الاستجابة الصوتية التفاعلية هو أداة أتمتة ترحب بالمتصلين وتوجههم إلى القسم المناسب. يمكن أيضًا استخدام بعض برامج الاستجابة الصوتية التفاعلية لقبول الدفع من العملاء والإجابة عن الأسئلة الشائعة بنظام الرد المسجل مسبقًا، ما يقلل الضغط على وكلاء الدعم الذين يتعاملون مع المشكلات الأكثر تعقيدًا.

الترجمة الآلية: قد يتصل العملاء من كل أنحاء العالم ومن ثَمَّ تُعد تجربة خدمة العملاء السلسة أمرًا بالغ الأهمية للاحتفاظ بأعمالهم. يمكن لبرامج خدمة العملاء تحويل المحادثة تلقائيًا، ما يتيح الدعم في الوقت الفعلي من العملاء على مستوى العالم.

الإشعارات المؤتمتة: ينشغل وكلاء خدمة العملاء بالكثير من الأمور وقد ينسون أحيانًا مهمة تحتاج إلى إعادة النظر. يمكن لتقنية الأتمتة بالذكاء الاصطناعي تقليل الخطأ البشري وإعداد إشعارات ذكية بناءً على القواعد المحددة.

استطلاعات تعليقات العملاء: من خلال دعم العملاء المؤتمت، يمكن للشركة إعداد استطلاعات تلقائية لتعليقات العملاء، مثل درجة رضا العملاء وNPS والقيمة الدائمة للعميل. تساعد هذه المقاييس الشركة على جمع بيانات العملاء اللازمة لتحسين تجربة العملاء بشكل عام. إضافة إلى ذلك، يمكن أتمتة توقيت الاستطلاع للمساعدة على ضمان وصول النشاط التجاري إلى العميل في نقطة اتصال محددة.

الرد التلقائي على البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي: قد يقوم العميل بإجراء استفسار عن دعم العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني، ولكن لا يستطيع الوكلاء الوصول إليه على الفور. وهنا يبرز دور أتمتة دعم العملاء وتقبل الاستفسار تلقائيًا. وذلك من خلال توفير قوالب البريد الإلكتروني مع خطوات أولية للعميل والمساعدة على ضمان وجود تفاعل للمتابعة.

التحديثات التلقائية: يرغب العملاء هذه الأيام في معرفة ما إذا كان قد حدث تأخير في الشحن أو إذا كان هناك انقطاع في النظام. يمكن للشركة إبقاء العملاء على اطلاع على هذه المشكلات من خلال الإشعارات التلقائية المتعلقة بأوقات الحل وحلول الخدمة التي يمكنهم الرجوع إليها في هذه الأثناء.