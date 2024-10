Una de las principales desventajas del filtrado basado en contenido es la limitación de funciones. Las recomendaciones basadas en contenido se derivan exclusivamente de las características empleadas para describir los elementos. Sin embargo, es posible que las características de un elemento del sistema no puedan capturar lo que le gusta al usuario. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del sistema de recomendación de películas, supongamos que un usuario mira y le gusta la película Gaslight de 1944. Un CBRS puede recomendar otras películas dirigidas por George Cukor o protagonizadas por Ingrid Bergman, pero esas películas pueden no ser similares a Gaslight. Si el usuario prefiere algún recurso argumental específico (por ejemplo, un marido engañoso) o un elemento de producción (por ejemplo, un director de fotografía) que no está representado en el perfil del artículo, el sistema no presentará recomendaciones adecuadas. No es posible diferenciar con precisión los gustos y disgustos potenciales de un usuario si no se dispone de datos suficientes.15



Debido a que el filtrado basado en contenido solo recomienda elementos basados en los intereses previamente demostrados por el usuario, sus recomendaciones suelen ser similares a los elementos que le gustaron al usuario en el pasado. En otras palabras, los CBRS carecen de una metodología para explorar lo nuevo e imprevisto. A esto se le conoce como sobreespecialización. Por el contrario, dado que los métodos basados en la colaboración extraen recomendaciones de un grupo de usuarios que tienen gustos similares a los de un usuario determinado, a menudo pueden recomendar elementos que un usuario puede no considerar, que aparecen con características diferentes a los elementos que le gustaron anteriormente a un usuario, pero que conservan algún elemento no representado que atrae a un tipo de usuario.16