¿Qué es el aprendizaje continuo?

Los sistemas tradicionales de machine learning entrenan modelos en grandes conjuntos de datos estáticos. El conjunto de datos pasa por el algoritmo del modelo en lotes a medida que el modelo actualiza sus ponderaciones o parámetros. El modelo procesa todo el conjunto de datos varias veces, y cada ciclo se conoce como época.

Los desarrolladores identifican el propósito del modelo de aprendizaje profundo con anticipación, ensamblan un conjunto de datos de entrenamiento que se ajuste al objetivo de aprendizaje y entrenan el modelo con esos datos. Luego, el modelo se prueba, valida y despliega. Ajustar el modelo de machine learning con más datos puede adaptar su rendimiento a las nuevas tareas.

Los métodos de aprendizaje tradicionales no reflejan completamente el dinamismo del mundo real. El aprendizaje supervisado utiliza conjuntos de datos estáticos con resultados conocidos. El aprendizaje no supervisado permite que un modelo clasifique los datos por sí solo, pero los datos de entrenamiento siguen siendo finitos e inmutables. El aprendizaje por refuerzo es igualmente seguro y restringido.

A diferencia de los métodos de aprendizaje tradicionales, el aprendizaje continuo intenta aplicar la plasticidad del cerebro humano a las redes neuronales artificiales. La neuroplasticidad es la cualidad del cerebro que le permite adaptarse, aprendiendo sin olvidar los conocimientos previos a medida que se encuentra con circunstancias cambiantes.

Algunos tipos de aprendizaje continuo todavía comienzan con el entrenamiento por lotes fuera de línea en múltiples épocas, similar al entrenamiento tradicional fuera de línea. El aprendizaje continuo en línea solo entrena modelos con un flujo de datos de un solo paso.