Che cos'è lo storage intelligente?

La tecnologia tradizionale di storage aziendale si concentrava su storage area network (SAN) per l'archiviazione di dati e file. Tuttavia, la manutenzione delle SAN è diventata sempre più costosa per le organizzazioni man mano che le loro esigenze di data storage crescevano, richiedendo più server fisici e altre infrastrutture IT per soddisfare le loro esigenze.

Lo storage cloud è emerso con l'elasticità necessaria per scalare i volumi dati verso l'alto o verso il basso in base alle esigenze aziendali. Memorizzando i dati nel cloud, le organizzazioni utilizzano i prezzi pay-as-you-go, ottimizzando i costi. Le soluzioni basate su cloud di oggi prevedono approcci multicloud ibridi, dove le organizzazioni possono combinare lo storage di più provider di cloud per soddisfare vari requisiti, come prestazioni, costi e conformità.

Con la maturazione e la crescente accessibilità delle tecnologie di AI e ML, è diventato possibile integrare direttamente questa intelligenza nell'infrastruttura di storage. Lo storage intelligente si è evoluto come soluzione ottimizzata per ambienti scalabili e ad alta intensità di dati.

Lo storage intelligente va oltre le soluzioni cloud tradizionali, con caratteristiche come l'analisi continua dei pattern dei dati, il tiering automatico dei dati e la manutenzione predittiva. È diventato un componente essenziale per supportare i requisiti IT di oggi, compresi i workload di addestramento dell'AI, l'edge computing e la generazione massiccia di dati dai dispositivi IoT.