Che cos'è lo storage intelligente?

Lo storage intelligente è un approccio di data storage che utilizza intelligenza definita dal software, automazione e machine learning (ML) per una migliore efficienza, gestione e prestazioni complessive.
In altre parole, è un livello software intelligente che fornisce un'ampia gestione dello storage in un ecosistema aziendale. Le caratteristiche principali includono l'analisi predittiva, il tiering autonomo dei dati, gli aggiornamenti automatici del software e la risoluzione proattiva dei problemi.
Le organizzazioni oggi devono affrontare workload ad alta intensità di dati in continua espansione, soprattutto con l'accelerazione dell'adozione dell'intelligenza artificiale (AI) e del machine learning (ML). Stanno modernizzando la loro infrastruttura di data storage per supportare questi workload analitici avanzati e sfruttare nuove opportunità di business.
La necessità di uno storage intelligente sta crescendo rapidamente. Secondo Fortune Business Insights, si prevede che il mercato globale del data storage crescerà da 298,54 miliardi di USD nel 2026 a 984,56 miliardi di USD entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,10%.¹
Questa espansione è guidata da enormi quantità di dati provenienti da dispositivi Internet of Things (IoT), cloud computing e applicazioni AI, oltre a dati all'edge che richiedono funzionalità locali di trattamento dei dati. In risposta, le organizzazioni si stanno rivolgendo a soluzioni avanzate come il software-defined storage (SDS) (SDS) e i sistemi di storage intelligente per gestire questa complessità.
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Esistono tre tipi principali di data storage:
La gestione tradizionale dello storage dati consiste nei processi utilizzati per conservare, organizzare e accedere in modo sicuro agli asset di dati, ottimizzando le risorse di storage e fornendo la protezione dei dati. Si basa su provisioning manuale, monitoraggio e ottimizzazione, che diventano sempre più impegnativi man mano che i volumi dati crescono e i workload si diversificano tra ambienti hybrid cloud.
Lo storage intelligente si basa su questo approccio integrando AI, ML e automazione direttamente nell'infrastruttura di storage. Piuttosto che richiedere un intervento manuale, lo storage intelligente gestisce il posizionamento dei dati, prevede le esigenze di capacità, ottimizza le prestazioni e protegge dalle minacce all'interno di un sistema di gestione unificato.
Sebbene siano strettamente correlati, lo storage intelligente e l'AI storage non sono la stessa cosa.
Lo storage AI si riferisce a sistemi di data storage progettati per grandi set di dati, accesso ai dati ad alta velocità e calcolo intenso necessario per workload di AI/ML. Questi sistemi sono progettati appositamente per supportare l'addestramento, l'inferenza e le funzionalità di data lake dell'AI, al fine di soddisfare le esigenze di prestazioni delle applicazioni AI.
Lo storage intelligente integra l'AI e l'ML nei sistemi di storage per automatizzare la gestione e ottimizzare le prestazioni di tutti i dati di un'organizzazione. Questi sistemi analizzano i modelli di dati, automatizzano il tiering dei dati, prevedono le esigenze di capacità di storage e riducono la complessità operativa dell'intero ecosistema IT.
Queste tecnologie spesso collaborano con sistemi di storage intelligenti, anch'essi ottimizzati per workload di AI, e sistemi di AI storage che incorporano funzionalità di gestione intelligente.
La tecnologia tradizionale di storage aziendale si concentrava su storage area network (SAN) per l'archiviazione di dati e file. Tuttavia, la manutenzione delle SAN è diventata sempre più costosa per le organizzazioni man mano che le loro esigenze di data storage crescevano, richiedendo più server fisici e altre infrastrutture IT per soddisfare le loro esigenze.
Lo storage cloud è emerso con l'elasticità necessaria per scalare i volumi dati verso l'alto o verso il basso in base alle esigenze aziendali. Memorizzando i dati nel cloud, le organizzazioni utilizzano i prezzi pay-as-you-go, ottimizzando i costi. Le soluzioni basate su cloud di oggi prevedono approcci multicloud ibridi, dove le organizzazioni possono combinare lo storage di più provider di cloud per soddisfare vari requisiti, come prestazioni, costi e conformità.
Con la maturazione e la crescente accessibilità delle tecnologie di AI e ML, è diventato possibile integrare direttamente questa intelligenza nell'infrastruttura di storage. Lo storage intelligente si è evoluto come soluzione ottimizzata per ambienti scalabili e ad alta intensità di dati.
Lo storage intelligente va oltre le soluzioni cloud tradizionali, con caratteristiche come l'analisi continua dei pattern dei dati, il tiering automatico dei dati e la manutenzione predittiva. È diventato un componente essenziale per supportare i requisiti IT di oggi, compresi i workload di addestramento dell'AI, l'edge computing e la generazione massiccia di dati dai dispositivi IoT.
Lo storage intelligente gestisce i dati durante tutto il suo ciclo di vita utilizzando diverse tecnologie fondamentali:
Lo storage intelligente offre benefici che aiutano le aziende a raggiungere i loro obiettivi aziendali e IT, tra cui i seguenti:
Le organizzazioni possono accedere a uno storage intelligente attraverso molteplici opzioni di implementazione. I principali provider di cloud pubblico (ad esempio, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure) offrono funzionalità di storage intelligente come servizi completamente gestiti. Fornitori di storage aziendali come Dell, Hewlett-Packard Enterprise e NetApp offrono piattaforme di storage intelligente che possono essere implementate in un data center on-premise o integrate con ambienti cloud.
Molte organizzazioni adottano strategie per ottimizzare il posizionamento dei dati nelle infrastrutture ibride distribuite, in base ai requisiti di prestazioni, conformità e costo. Queste soluzioni supportano una gamma di casi d'uso aziendali, tra cui data lake, calcolo ad alte prestazioni (HPC), infrastruttura desktop virtuale (VDI) ed edge computing.
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1 Data Storage and Market Size, Share and Industry Analysis, Fortune Business Insights, 5 gennaio 2026