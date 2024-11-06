Che cos'è la gestione dello storage?

La gestione dello storage è l'insieme dei processi combinati utilizzati per conservare in modo sicuro e accessibile gli asset di dati generati dagli utenti del sistema o dai computer. Ottimizza gli asset di dati e fornisce protezione dei dati per i dispositivi di storage. La gestione del data storage salvaguarda i dati critici e utilizza la virtualizzazione, il provisioning e l'automazione.
Esistono 3 forme principali di data storage:
In inglese, la gestione dello storage è un concetto così basilare che non sorprende che questa frase abbia anche altri significati. Un altro tipo di "gestione dello storage" è legato al fiorente settore che fornisce ulteriore spazio fisico per la conservazione di beni personali quando gli individui possiedono più beni di quanti ne possano contenere nel loro spazio abitativo. Il fatto che strutture di storage in affitto di questo tipo stiano spuntando ovunque dimostra che sempre più persone accumulano più oggetti di quanti ne sappiano usare.
Questa situazione è analoga all'aumento del numero di workload che la maggior parte delle organizzazioni deve affrontare. Come le persone assediate dalle scatole dei loro vecchi effetti personali, alcune aziende finiscono per ostacolarsi da sole per accumulare quantità di dati sempre maggiori. Dopodiché, altrettanto spesso, queste aziende non sanno cosa farsene dei dati in eccesso. A volte, addirittura, scompaiono completamente dai loro radar e le organizzazioni perdono traccia dei set di dati su cui hanno investito.
La gestione dello storage è supportata efficacemente da diverse tipologie di dispositivi e sistemi di storage:
Quando le organizzazioni si ritrovano sommerse dai dati e non dispongono di una strategia efficace di gestione dello storage, si verificano contemporaneamente 2 scenari problematici. Il primo è la perdita di opportunità che si verifica quando le risorse dati acquisite non vengono sfruttate. Non si può dire quanto un'azienda potrebbe sacrificare non elaborando a sufficienza i dati raccolti. Da qualche parte in quei dati assemblati potrebbe esserci la chiave per il futuro dell'organizzazione o la strada per risparmi di fatturato rivoluzionari.
C'è anche un altro motivo essenziale per cui non è consigliabile mantenere grandi quantità di dati che rimangono inutilizzati. I dati hanno un certo valore e questo li rende un bersaglio per le minacce informatiche.
I dati possono essere danneggiati, sia per distruggerli, sia come parte di un attacco informatico a un'azienda e ai suoi sistemi operativi. Quindi, tutti i dati che vengono conservati devono essere tenuti al sicuro, per evitare che diventino una responsabilità definitiva.
Il comico Steven Wright aveva il dono di includere assurdità strabilianti nel suo umorismo. Una delle sue classiche osservazioni calza a pennello per la gestione dello storage: "non si può avere tutto, poi dove lo metti?"
La battuta di Wright riassume entrambi i lati del problema della gestione dello storage che affligge un numero elevato e crescente di aziende. Questo è il problema principale: quando si tratta di dati informatici, le organizzazioni sono state indotte a credere di poter avere tutto, o almeno tutti i dati che potrebbero desiderare. Naturalmente, il settore IT asseconda questi sforzi producendo nuovi prodotti per soddisfare ogni esigenza organizzativa, come lo storage. Quindi ora esiste un'app per questo e una piattaforma per quello. Di conseguenza, il boom dei dati informatici coincide con un'esplosione del numero di applicazioni, programmi e piattaforme che i fornitori progettano per aiutare a gestire, setacciare e analizzare questo flusso dilagante di dati informatici.
Questa è la situazione. Oggi vengono creati molti più dati e le aziende li accumulano in continuazione. Ora ci sono dati che valutano i dati, studiando i dati assemblati da diverse angolazioni per ricavarne tutte le informazioni possibili. Questo ci porta direttamente alla seconda parte dell'affermazione di Wright: ora che hai tutti i dati del mondo, dove li conserverai?
Esistono molte possibili risposte perché, insieme all'aumento dei software per la gestione dei dati e il trattamento dei dati, ora esistono molteplici tipi di risorse di storage e innumerevoli luoghi dove archiviare i dati. Ma non è così semplice come procurarsi una soluzione di storage qualsiasi. Il software gestionale non dovrebbe essere visto come una soluzione unica per tutti. Aziende diverse hanno esigenze di data storage diverse.
E poi c'è l'aspetto economico. Lo storage offre numerose opportunità, ma solo poche sono gratuite. Sia che la soluzione di storage dipenda da un investimento in server on-premise e altri tipi di hardware di storage, che venga utilizzato un software di gestione dello storage o che si prendano in considerazione opzioni di storage su cloud, c'è sempre l'aspetto economico da valutare.
Inoltre, ci sono altre domande chiave da porsi oltre a quelle relative ai costi:
D: Non tutte le soluzioni di storage funzionano in modo identico, soprattutto quando si tratta di accesso ai dati. Alcuni ambienti di storage offrono un recupero più rapido delle informazioni archiviate rispetto ad altri?
A: Sì. In generale, la gestione dello storage ad alte prestazioni riflette un impegno verso la massima efficienza, che si manifesta nell'ottimizzazione del sistema, nella riduzione della latenza, nell'elevato throughput e nella maggiore velocità di accesso ai dati.
D: Quali tipi di funzionalità basate sull'AI possono essere applicate ai dati memorizzati e quanto è facile farlo?
A: Numerosi tipi di intelligenza artificiale possono essere applicati ai dati archiviati, come la suddivisione in livelli dei dati, il rilevamento delle anomalie (per aumentare gli sforzi di sicurezza), la deduplicazione dei dati e l'ottimizzazione dell'uso del storage. La facilità d'uso varia in base al prodotto software di gestione.
D: Quanto sono sicure le informazioni memorizzate e i dati rimarranno resilienti nel tempo? Oppure i dati memorizzati hanno una "data di scadenza" basata su un ciclo di vita unico che porterà a un'inevitabile perdita di dati?
R: Non è una bella notizia, ma i dati decadono nel tempo. Tutti i dati sono soggetti a decadimento, per cui diventano sempre meno affidabili e utili. Ciò rende ancora più essenziale che le organizzazioni conservino i propri asset attraverso un programma di storage management affidabile.
Come vedremo, di solito non si tratta semplicemente di trovare un modo per aggirare i limiti di capacità dello storage o di effettuare un provisioning per aumentarne il volume. Il trucco sta nel trovare la soluzione storage più adatta alle esigenze di un'organizzazione, sia attualmente che nel prossimo futuro.
I concetti chiave all'opera in un sistema di archiviazione dati non sono eccessivamente complicati da comprendere. In sostanza, funziona così: un'organizzazione possiede asset di dati che devono essere conservati in modo sicuro, ma accessibile nel caso in cui i membri del personale abbiano bisogno di recuperare tali informazioni. Gli asset vengono trasferiti o copiati su storage array (a volte chiamato array di dischi) basati in una struttura fisica chiamata data center. Gli storage array sono sistemi di storage centralizzati che si basano su più unità disco per archiviare i dati da utilizzare in server e applicazioni.
Una volta che i dati sono stati inseriti negli storage array, devono essere organizzati in modo da supportare un accesso rapido ai dati. I file system servono a questo scopo imponendo un senso dell'ordine che utilizza un metodo standardizzato (come l'organizzazione alfabetica o l'uso di diagrammi ramificati) semplice da navigare per l'utente e organizzato logicamente in modo che il sistema operativo del computer possa utilizzarlo facilmente. I file system si trovano sull'unità a stato solido (SSD), sul disco rigido (HDD) di un'organizzazione o anche su altri supporti di storage, come unità flash, nastri magnetici o dischi ottici.
L'uso delle application programming interface (API) è un altro modo per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di gestione dello storage. Le API consentono agli utenti di accedere e lavorare con i dati memorizzati in sistemi basati su cloud da applicazioni locali. Le API facilitano il processo in vari modi, tra cui l'abilitazione dell'automazione, le tecniche di estrazione dei dati e la condivisione dei dati tra diversi sistemi software.
Inoltre, le API aiutano nelle attività di sviluppo, aumentano la scalabilità e migliorano la sicurezza fungendo da gatekeeper e amministrando le richieste di accesso allo storage dal traffico del browser. Ad esempio, l'API di gestione dello storage di Windows funge da ponte tra la gestione dello storage e il sistema operativo Windows di Microsoft.
I servizi di storage sono un'altra opzione per le organizzazioni che desiderano evitare investimenti significativi in hardware o software di storage e spese di manodopera aziendale. Queste aziende, invece, sottoscrivono abbonamenti a servizi di archiviazione, che funzionano come servizi in abbonamento online. Quando un'azienda ha una priorità, può utilizzare l'infrastruttura del fornitore per soddisfare tale esigenza.
I servizi di storage avvengono in ambienti cloud virtualizzati e utilizzano l'utility delle macchine virtuali (VM), che accedono regolarmente allo storage da un pool di storage condiviso. Il software di gestione dello storage mantiene il controllo sulle VM e sul loro funzionamento.
Quando la gestione dello storage viene eseguita con attenzione, porta a così tanti vantaggi che è utile classificarli e raggrupparli.
Indipendentemente dal fatto che le esigenze di gestione dello storage di un'organizzazione siano soddisfatte tramite mezzi hardware o tramite cloud, la gestione dello storage consente di ottenere notevoli risparmi sui costi.
Dal punto di vista hardware, una gestione intelligente dello storage può evitare a un'azienda di dover effettuare costosi aggiornamenti alla propria attrezzatura. Se l'organizzazione basa il proprio storage su una strategia cloud, la gestione dello storage offre risparmi ottimizzando lo storage nel cloud, il che può avere un effetto diretto sulla riduzione di tali costi.
I vantaggi a livello di prestazioni della gestione dello storage ruotano principalmente attorno alla velocità operativa. Questo si traduce in un accesso più rapido ai dati per il personale che deve essere in grado di recuperare le informazioni.
Inoltre, i vantaggi delle prestazioni includono una maggiore velocità di trasferimento dei dati, che è sempre più necessaria man mano che i set di dati si riempiono di asset. Altri vantaggi in termini di prestazioni identificati dal cloud storage sono la scalabilità flessibile e un maggiore senso di collaborazione condivisa tra i membri del team.
La sicurezza sta diventando (e continuerà a essere) una parte sempre più critica della gestione dello storage, in quanto la minaccia dei criminali informatici si sta evolvendo. I dati richiedono una protezione costante e l'archiviazione centralizzata fornisce una copertura efficace contro la perdita di dati, istituendo misure di protezione contro le violazioni dei dati. Se dovesse succedere il peggio e un'azienda subisce una perdita di dati critici, una gestione efficace dello storage può supportare efficacemente le attività di disaster recovery memorizzando i dati in posizioni chiave, contribuendo a garantire la ridondanza.
Lo Storage as a service (staas) funziona tramite il cloud per fornire accesso a un numero qualsiasi di risorse di archiviazione e di elaborazione. Tramite STaaS, un'organizzazione può comunque beneficiare dei vari vantaggi dei servizi cloud senza dover investire tutto in hardware, software o una combinazione di entrambi.
Questo tipo di modello di abbonamento per storage offre altri vantaggi, come la facilità d'uso, l'addebito solo dello storage effettivamente utilizzato e una maggiore scalabilità secondo necessità. Inoltre, questi servizi di storage presentano considerevole versatilità, che viene dimostrata durante le attività di disaster recovery, quando la data replication è di massima importanza.
Numerosi fornitori offrono prodotti a tema StaaS, tra cui Dell, Hewlett Packard Enterprise (HPE), IBM, NetApp e Pure Storage.
Inoltre, ci sono fornitori di cloud pubblico come Microsoft Azure e Amazon Web Services (AWS) che forniscono servizi cloud.
Un'altra opzione, il modello hybrid cloud, offre alle aziende il meglio dei due tipi di storage consentendo loro di utilizzare storage cloud privato e pubblico, in modo da poter conservare diversi tipi di dati in più cloud.
La buona notizia è che ci sono diversi principi chiave che puoi tenere a mente e che ti aiuteranno ad avviare un piano efficace per la gestione dello storage aziendale. La cattiva notizia è che tutti richiedono una qualche forma di partecipazione continua di un tipo o di un altro. Non è sufficiente spostare semplicemente gli asset in un'area di storage più ampia o adattarsi a un nuovo tipo di software di data management, anche se normalmente si tratta di passaggi che non devono essere trascurati o ignorati.
Di seguito sono riportate alcune idee degne di nota.
Analizza la gestione dello storage da un punto di vista complessivo. Considera il ciclo di vita dei tuoi dati e per quanto tempo la tua organizzazione ha realmente bisogno di conservare tali informazioni.
Inoltre, devi valutare la rapidità con cui la tua azienda dovrà recuperare o sostituire i dati, nel caso in cui vengano persi in una violazione dei dati o in un altro evento catastrofico. E che dire dei normali tassi di recupero dei dati? È essenziale che la tua strategia di gestione dello storage si allinei con tempi di accesso ai dati realistici.
È importante che i livelli di utilizzo del disco siano monitorati regolarmente e che la gestione dello storage sia considerata da più angolazioni, apportando correzioni strategiche se necessario. Tali correzioni in genere includono la rimozione di file ritenuti non necessari per azioni future, il che spesso comporta l'eliminazione di file di cache, informazioni di backup non più presenti o file temporanei. Allo stesso modo, i programmi che non sono più ritenuti degni di essere conservati dovrebbero essere eliminati per liberare spazio di storage.
Dopo aver eliminato i materiali non necessari, lo sforzo diventa quindi garantire che i materiali memorizzati siano nelle migliori condizioni. Ciò può essere ottenuto rendendo innanzitutto possibile che i file siano reperibili, e ciò avviene utilizzando un tipo di struttura organizzata per ospitarli.
Una volta trasferiti correttamente, questi asset possono essere compressi per risparmiare spazio di storage. I dati dovrebbero inoltre essere protetti tramite crittografia e salvaguardati tramite data backup.
Scopri di più
Scopri di più
Scopri di più
Scopri di più
Progettato per il settore, la sicurezza e la libertà di costruire e gestire ovunque, IBM Cloud è una piattaforma cloud full stack con oltre 170 prodotti e servizi che coprono dati, container, AI, IoT e blockchain. Usa IBM Cloud per creare un'infrastruttura scalabile a un costo inferiore, implementare nuove applicazioni istantaneamente e scalare i workload in base alla domanda.