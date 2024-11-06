Che cos'è la gestione dello storage?

Il comico Steven Wright aveva il dono di includere assurdità strabilianti nel suo umorismo. Una delle sue classiche osservazioni calza a pennello per la gestione dello storage: "non si può avere tutto, poi dove lo metti?"

La battuta di Wright riassume entrambi i lati del problema della gestione dello storage che affligge un numero elevato e crescente di aziende. Questo è il problema principale: quando si tratta di dati informatici, le organizzazioni sono state indotte a credere di poter avere tutto, o almeno tutti i dati che potrebbero desiderare. Naturalmente, il settore IT asseconda questi sforzi producendo nuovi prodotti per soddisfare ogni esigenza organizzativa, come lo storage. Quindi ora esiste un'app per questo e una piattaforma per quello. Di conseguenza, il boom dei dati informatici coincide con un'esplosione del numero di applicazioni, programmi e piattaforme che i fornitori progettano per aiutare a gestire, setacciare e analizzare questo flusso dilagante di dati informatici.

Questa è la situazione. Oggi vengono creati molti più dati e le aziende li accumulano in continuazione. Ora ci sono dati che valutano i dati, studiando i dati assemblati da diverse angolazioni per ricavarne tutte le informazioni possibili. Questo ci porta direttamente alla seconda parte dell'affermazione di Wright: ora che hai tutti i dati del mondo, dove li conserverai?

Esistono molte possibili risposte perché, insieme all'aumento dei software per la gestione dei dati e il trattamento dei dati, ora esistono molteplici tipi di risorse di storage e innumerevoli luoghi dove archiviare i dati. Ma non è così semplice come procurarsi una soluzione di storage qualsiasi. Il software gestionale non dovrebbe essere visto come una soluzione unica per tutti. Aziende diverse hanno esigenze di data storage diverse.

E poi c'è l'aspetto economico. Lo storage offre numerose opportunità, ma solo poche sono gratuite. Sia che la soluzione di storage dipenda da un investimento in server on-premise e altri tipi di hardware di storage, che venga utilizzato un software di gestione dello storage o che si prendano in considerazione opzioni di storage su cloud, c'è sempre l'aspetto economico da valutare.

Inoltre, ci sono altre domande chiave da porsi oltre a quelle relative ai costi:

D: Non tutte le soluzioni di storage funzionano in modo identico, soprattutto quando si tratta di accesso ai dati. Alcuni ambienti di storage offrono un recupero più rapido delle informazioni archiviate rispetto ad altri?

A: Sì. In generale, la gestione dello storage ad alte prestazioni riflette un impegno verso la massima efficienza, che si manifesta nell'ottimizzazione del sistema, nella riduzione della latenza, nell'elevato throughput e nella maggiore velocità di accesso ai dati.

D: Quali tipi di funzionalità basate sull'AI possono essere applicate ai dati memorizzati e quanto è facile farlo?

A: Numerosi tipi di intelligenza artificiale possono essere applicati ai dati archiviati, come la suddivisione in livelli dei dati, il rilevamento delle anomalie (per aumentare gli sforzi di sicurezza), la deduplicazione dei dati e l'ottimizzazione dell'uso del storage. La facilità d'uso varia in base al prodotto software di gestione.

D: Quanto sono sicure le informazioni memorizzate e i dati rimarranno resilienti nel tempo? Oppure i dati memorizzati hanno una "data di scadenza" basata su un ciclo di vita unico che porterà a un'inevitabile perdita di dati?

R: Non è una bella notizia, ma i dati decadono nel tempo. Tutti i dati sono soggetti a decadimento, per cui diventano sempre meno affidabili e utili. Ciò rende ancora più essenziale che le organizzazioni conservino i propri asset attraverso un programma di storage management affidabile.

Come vedremo, di solito non si tratta semplicemente di trovare un modo per aggirare i limiti di capacità dello storage o di effettuare un provisioning per aumentarne il volume. Il trucco sta nel trovare la soluzione storage più adatta alle esigenze di un'organizzazione, sia attualmente che nel prossimo futuro.