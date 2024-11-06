Asset management IT infrastructure Storage

Che cos'è la gestione dello storage?

Container in un cantiere navale

Cos'è la gestione dello storage

La gestione dello storage è l'insieme dei processi combinati utilizzati per conservare in modo sicuro e accessibile gli asset di dati generati dagli utenti del sistema o dai computer. Ottimizza gli asset di dati e fornisce protezione dei dati per i dispositivi di storage. La gestione del data storage salvaguarda i dati critici e utilizza la virtualizzazione, il provisioning e l'automazione.

Esistono 3 forme principali di data storage:

  • Storage di file: lo storage di file è la principale forma di storage per dischi rigidi e dispositivi NAS (Network Attached Storage) e presenta un sistema di gestione composto da file e cartelle. È facile da usare, ma funziona meglio per progetti su scala ridotta. Lo storage di file si presta bene alla collaborazione grazie alla sua struttura gerarchica delle cartelle. L'applicazione ideale per lo storage di file, probabilmente, sarebbe un foglio di calcolo d'archivio a cui non si accede molto spesso, ma che può essere condiviso dai collaboratori quando necessario. Lo storage di file si presenta spesso in file come documenti e altri tipi di file di testo.
  • Storage a blocchi: lo storage a blocchi offre un approccio meno ordinato alla gestione dello storage che posiziona i dati in blocchi con capacità di dati compresa tra 256 KB e 4 MB. La disposizione dei blocchi viene assegnata in modo casuale. Un uso tipico di storage a blocchi potrebbe comportare un set di dati più piccolo, ma necessario per un accesso rapido (oltre a prestazioni elevate e bassa latenza). Gli usi comuni di storage a blocchi spesso includono workload mission-critical ad alta priorità come database, rendering multimediale, container, forme di analytics, caching e storage back-end per macchine virtuali.
  • Storage a oggetti: le informazioni nello storage a oggetti vengono riconfigurate come oggetti che utilizzano metadati e altri identificatori per distinguerle dagli altri oggetti. Lo storage a oggetti contiene grandi quantità di dati non strutturati, che sono ospitati all'interno di ampi pool di data storage. I pool possono essere condivisi tra più sedi e ciò aumenta la scalabilità e migliora la resilienza e la disponibilità dei dati. Lo storage a oggetti basato su cloud offre un altro vantaggio fondamentale, ossia un prezzo complessivo più basso, in quanto lo storage a oggetti viene offerto come servizio cloud specializzato che opera con maggiori economie di scala.

In inglese, la gestione dello storage è un concetto così basilare che non sorprende che questa frase abbia anche altri significati. Un altro tipo di "gestione dello storage" è legato al fiorente settore che fornisce ulteriore spazio fisico per la conservazione di beni personali quando gli individui possiedono più beni di quanti ne possano contenere nel loro spazio abitativo. Il fatto che strutture di storage in affitto di questo tipo stiano spuntando ovunque dimostra che sempre più persone accumulano più oggetti di quanti ne sappiano usare.

Questa situazione è analoga all'aumento del numero di workload che la maggior parte delle organizzazioni deve affrontare. Come le persone assediate dalle scatole dei loro vecchi effetti personali, alcune aziende finiscono per ostacolarsi da sole per accumulare quantità di dati sempre maggiori. Dopodiché, altrettanto spesso, queste aziende non sanno cosa farsene dei dati in eccesso. A volte, addirittura, scompaiono completamente dai loro radar e le organizzazioni perdono traccia dei set di dati su cui hanno investito.

La gestione dello storage è supportata efficacemente da diverse tipologie di dispositivi e sistemi di storage:

  • Hybrid storage: sebbene gli SSD e le unità flash offrano una velocità di elaborazione maggiore rispetto agli HDD, l'implementazione di array di archiviazione all-flash può risultare notevolmente più costosa. Un approccio hybrid storage combina flash storage con la capacità di storage estesa (e più economica) degli HDD. 
  • Cloud storage: per le aziende che desiderano evitare la manodopera e gli investimenti associati a opzioni on-premise come dischi rigidi o reti di storage, il cloud storage si rivela spesso un'opzione più semplice ed economica. I dati e i file vengono salvati esternamente alla sede tramite un servizio in abbonamento.
  • Storage su cloud ibrido: lo storage su cloud ibrido consente alle organizzazioni di dare priorità all'utilizzo del cloud in base alla riservatezza dei dati memorizzati. I dati altamente regolamentati possono essere protetti in un ambiente cloud privato, mentre i dati meno sensibili possono essere conservati nel cloud pubblico.
  • Software e dispositivi di storage backup: le pratiche di backup proteggono i dati dalla perdita dovuta a disastri, guasti o attività criminali. I software e le apparecchiature di storage backup come unità nastro e server, eseguono regolarmente copie di dati e applicazioni da utilizzare nel disaster recovery.

Il problema dei dati inutilizzati

Quando le organizzazioni si ritrovano sommerse dai dati e non dispongono di una strategia efficace di gestione dello storage, si verificano contemporaneamente 2 scenari problematici. Il primo è la perdita di opportunità che si verifica quando le risorse dati acquisite non vengono sfruttate. Non si può dire quanto un'azienda potrebbe sacrificare non elaborando a sufficienza i dati raccolti. Da qualche parte in quei dati assemblati potrebbe esserci la chiave per il futuro dell'organizzazione o la strada per risparmi di fatturato rivoluzionari.

C'è anche un altro motivo essenziale per cui non è consigliabile mantenere grandi quantità di dati che rimangono inutilizzati. I dati hanno un certo valore e questo li rende un bersaglio per le minacce informatiche.

I dati possono essere danneggiati, sia per distruggerli, sia come parte di un attacco informatico a un'azienda e ai suoi sistemi operativi. Quindi, tutti i dati che vengono conservati devono essere tenuti al sicuro, per evitare che diventino una responsabilità definitiva.    

Dove conserverai tutti i tuoi dati?

Il comico Steven Wright aveva il dono di includere assurdità strabilianti nel suo umorismo. Una delle sue classiche osservazioni calza a pennello per la gestione dello storage: "non si può avere tutto, poi dove lo metti?"

La battuta di Wright riassume entrambi i lati del problema della gestione dello storage che affligge un numero elevato e crescente di aziende. Questo è il problema principale: quando si tratta di dati informatici, le organizzazioni sono state indotte a credere di poter avere tutto, o almeno tutti i dati che potrebbero desiderare. Naturalmente, il settore IT asseconda questi sforzi producendo nuovi prodotti per soddisfare ogni esigenza organizzativa, come lo storage. Quindi ora esiste un'app per questo e una piattaforma per quello. Di conseguenza, il boom dei dati informatici coincide con un'esplosione del numero di applicazioni, programmi e piattaforme che i fornitori progettano per aiutare a gestire, setacciare e analizzare questo flusso dilagante di dati informatici.

Questa è la situazione. Oggi vengono creati molti più dati e le aziende li accumulano in continuazione. Ora ci sono dati che valutano i dati, studiando i dati assemblati da diverse angolazioni per ricavarne tutte le informazioni possibili. Questo ci porta direttamente alla seconda parte dell'affermazione di Wright: ora che hai tutti i dati del mondo, dove li conserverai?

Esistono molte possibili risposte perché, insieme all'aumento dei software per la gestione dei dati e il trattamento dei dati, ora esistono molteplici tipi di risorse di storage e innumerevoli luoghi dove archiviare i dati. Ma non è così semplice come procurarsi una soluzione di storage qualsiasi. Il software gestionale non dovrebbe essere visto come una soluzione unica per tutti. Aziende diverse hanno esigenze di data storage diverse.

E poi c'è l'aspetto economico. Lo storage offre numerose opportunità, ma solo poche sono gratuite. Sia che la soluzione di storage dipenda da un investimento in server on-premise e altri tipi di hardware di storage, che venga utilizzato un software di gestione dello storage o che si prendano in considerazione opzioni di storage su cloud, c'è sempre l'aspetto economico da valutare.

Inoltre, ci sono altre domande chiave da porsi oltre a quelle relative ai costi:

D: Non tutte le soluzioni di storage funzionano in modo identico, soprattutto quando si tratta di accesso ai dati. Alcuni ambienti di storage offrono un recupero più rapido delle informazioni archiviate rispetto ad altri?

A: Sì. In generale, la gestione dello storage ad alte prestazioni riflette un impegno verso la massima efficienza, che si manifesta nell'ottimizzazione del sistema, nella riduzione della latenza, nell'elevato throughput e nella maggiore velocità di accesso ai dati.

D: Quali tipi di funzionalità basate sull'AI possono essere applicate ai dati memorizzati e quanto è facile farlo?

A: Numerosi tipi di intelligenza artificiale possono essere applicati ai dati archiviati, come la suddivisione in livelli dei dati, il rilevamento delle anomalie (per aumentare gli sforzi di sicurezza), la deduplicazione dei dati e l'ottimizzazione dell'uso del storage. La facilità d'uso varia in base al prodotto software di gestione.

D: Quanto sono sicure le informazioni memorizzate e i dati rimarranno resilienti nel tempo? Oppure i dati memorizzati hanno una "data di scadenza" basata su un ciclo di vita unico che porterà a un'inevitabile perdita di dati?

R: Non è una bella notizia, ma i dati decadono nel tempo. Tutti i dati sono soggetti a decadimento, per cui diventano sempre meno affidabili e utili. Ciò rende ancora più essenziale che le organizzazioni conservino i propri asset attraverso un programma di storage management affidabile.

Come vedremo, di solito non si tratta semplicemente di trovare un modo per aggirare i limiti di capacità dello storage o di effettuare un provisioning per aumentarne il volume. Il trucco sta nel trovare la soluzione storage più adatta alle esigenze di un'organizzazione, sia attualmente che nel prossimo futuro.

Come funziona la gestione dello storage?

I concetti chiave all'opera in un sistema di archiviazione dati non sono eccessivamente complicati da comprendere. In sostanza, funziona così: un'organizzazione possiede asset di dati che devono essere conservati in modo sicuro, ma accessibile nel caso in cui i membri del personale abbiano bisogno di recuperare tali informazioni. Gli asset vengono trasferiti o copiati su storage array (a volte chiamato array di dischi) basati in una struttura fisica chiamata data center. Gli storage array sono sistemi di storage centralizzati che si basano su più unità disco per archiviare i dati da utilizzare in server e applicazioni.

Una volta che i dati sono stati inseriti negli storage array, devono essere organizzati in modo da supportare un accesso rapido ai dati. I file system servono a questo scopo imponendo un senso dell'ordine che utilizza un metodo standardizzato (come l'organizzazione alfabetica o l'uso di diagrammi ramificati) semplice da navigare per l'utente e organizzato logicamente in modo che il sistema operativo del computer possa utilizzarlo facilmente. I file system si trovano sull'unità a stato solido (SSD), sul disco rigido (HDD) di un'organizzazione o anche su altri supporti di storage, come unità flash, nastri magnetici o dischi ottici.

L'uso delle application programming interface (API) è un altro modo per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di gestione dello storage. Le API consentono agli utenti di accedere e lavorare con i dati memorizzati in sistemi basati su cloud da applicazioni locali. Le API facilitano il processo in vari modi, tra cui l'abilitazione dell'automazione, le tecniche di estrazione dei dati e la condivisione dei dati tra diversi sistemi software.

Inoltre, le API aiutano nelle attività di sviluppo, aumentano la scalabilità e migliorano la sicurezza fungendo da gatekeeper e amministrando le richieste di accesso allo storage dal traffico del browser. Ad esempio, l'API di gestione dello storage di Windows funge da ponte tra la gestione dello storage e il sistema operativo Windows di Microsoft.

I servizi di storage sono un'altra opzione per le organizzazioni che desiderano evitare investimenti significativi in hardware o software di storage e spese di manodopera aziendale. Queste aziende, invece, sottoscrivono abbonamenti a servizi di archiviazione, che funzionano come servizi in abbonamento online. Quando un'azienda ha una priorità, può utilizzare l'infrastruttura del fornitore per soddisfare tale esigenza.

I servizi di storage avvengono in ambienti cloud virtualizzati e utilizzano l'utility delle macchine virtuali (VM), che accedono regolarmente allo storage da un pool di storage condiviso. Il software di gestione dello storage mantiene il controllo sulle VM e sul loro funzionamento.

Vantaggi fondamentali della gestione dello storage

Quando la gestione dello storage viene eseguita con attenzione, porta a così tanti vantaggi che è utile classificarli e raggrupparli.

Benefici a livello di di costi

Indipendentemente dal fatto che le esigenze di gestione dello storage di un'organizzazione siano soddisfatte tramite mezzi hardware o tramite cloud, la gestione dello storage consente di ottenere notevoli risparmi sui costi.

Dal punto di vista hardware, una gestione intelligente dello storage può evitare a un'azienda di dover effettuare costosi aggiornamenti alla propria attrezzatura. Se l'organizzazione basa il proprio storage su una strategia cloud, la gestione dello storage offre risparmi ottimizzando lo storage nel cloud, il che può avere un effetto diretto sulla riduzione di tali costi.

Benefici a livello di prestazioni

I vantaggi a livello di prestazioni della gestione dello storage ruotano principalmente attorno alla velocità operativa. Questo si traduce in un accesso più rapido ai dati per il personale che deve essere in grado di recuperare le informazioni.

Inoltre, i vantaggi delle prestazioni includono una maggiore velocità di trasferimento dei dati, che è sempre più necessaria man mano che i set di dati si riempiono di asset. Altri vantaggi in termini di prestazioni identificati dal cloud storage sono la scalabilità flessibile e un maggiore senso di collaborazione condivisa tra i membri del team.

Vantaggi per la sicurezza

La sicurezza sta diventando (e continuerà a essere) una parte sempre più critica della gestione dello storage, in quanto la minaccia dei criminali informatici si sta evolvendo. I dati richiedono una protezione costante e l'archiviazione centralizzata fornisce una copertura efficace contro la perdita di dati, istituendo misure di protezione contro le violazioni dei dati. Se dovesse succedere il peggio e un'azienda subisce una perdita di dati critici, una gestione efficace dello storage può supportare efficacemente le attività di disaster recovery memorizzando i dati in posizioni chiave, contribuendo a garantire la ridondanza.

Che cos'è lo storage as a service (StaaS)?

Lo Storage as a service (staas) funziona tramite il cloud per fornire accesso a un numero qualsiasi di risorse di archiviazione e di elaborazione. Tramite STaaS, un'organizzazione può comunque beneficiare dei vari vantaggi dei servizi cloud senza dover investire tutto in hardware, software o una combinazione di entrambi.

Questo tipo di modello di abbonamento per storage offre altri vantaggi, come la facilità d'uso, l'addebito solo dello storage effettivamente utilizzato e una maggiore scalabilità secondo necessità. Inoltre, questi servizi di storage presentano considerevole versatilità, che viene dimostrata durante le attività di disaster recovery, quando la data replication è di massima importanza.
 
Numerosi fornitori offrono prodotti a tema StaaS, tra cui Dell, Hewlett Packard Enterprise (HPE), IBM, NetApp e Pure Storage.

Inoltre, ci sono fornitori di cloud pubblico come Microsoft Azure e Amazon Web Services (AWS) che forniscono servizi cloud.

Un'altra opzione, il modello hybrid cloud, offre alle aziende il meglio dei due tipi di storage consentendo loro di utilizzare storage cloud privato e pubblico, in modo da poter conservare diversi tipi di dati in più cloud.

Creazione di una strategia di gestione dello storage

La buona notizia è che ci sono diversi principi chiave che puoi tenere a mente e che ti aiuteranno ad avviare un piano efficace per la gestione dello storage aziendale. La cattiva notizia è che tutti richiedono una qualche forma di partecipazione continua di un tipo o di un altro. Non è sufficiente spostare semplicemente gli asset in un'area di storage più ampia o adattarsi a un nuovo tipo di software di data management, anche se normalmente si tratta di passaggi che non devono essere trascurati o ignorati.

Di seguito sono riportate alcune idee degne di nota.

Considera attentamente le tue esigenze di gestione dello storage

Analizza la gestione dello storage da un punto di vista complessivo. Considera il ciclo di vita dei tuoi dati e per quanto tempo la tua organizzazione ha realmente bisogno di conservare tali informazioni.

Inoltre, devi valutare la rapidità con cui la tua azienda dovrà recuperare o sostituire i dati, nel caso in cui vengano persi in una violazione dei dati o in un altro evento catastrofico. E che dire dei normali tassi di recupero dei dati? È essenziale che la tua strategia di gestione dello storage si allinei con tempi di accesso ai dati realistici.

Rimuovi tutti i materiali di storage non necessari

È importante che i livelli di utilizzo del disco siano monitorati regolarmente e che la gestione dello storage sia considerata da più angolazioni, apportando correzioni strategiche se necessario. Tali correzioni in genere includono la rimozione di file ritenuti non necessari per azioni future, il che spesso comporta l'eliminazione di file di cache, informazioni di backup non più presenti o file temporanei. Allo stesso modo, i programmi che non sono più ritenuti degni di essere conservati dovrebbero essere eliminati per liberare spazio di storage.

Organizza, gestisci e moltiplica il tuo storage

Dopo aver eliminato i materiali non necessari, lo sforzo diventa quindi garantire che i materiali memorizzati siano nelle migliori condizioni. Ciò può essere ottenuto rendendo innanzitutto possibile che i file siano reperibili, e ciò avviene utilizzando un tipo di struttura organizzata per ospitarli.

Una volta trasferiti correttamente, questi asset possono essere compressi per risparmiare spazio di storage. I dati dovrebbero inoltre essere protetti tramite crittografia e salvaguardati tramite data backup.

IBM Storage: una linea di difesa efficace contro gli attacchi informatici

Che siano causate da errori umani, problemi di sistema o atti criminali dolosi, le violazioni dei dati sono tra le minacce più gravi e costose per le aziende odierne.
Soluzioni correlate IBM Storage
IBM fornisce soluzioni di storage hardware e software per soddisfare le tue esigenze di business.
Soluzioni IBM Storage di data backup and recovery
Accelerano i processi di data backup and recovery consentendo di recuperare i dati e ripristinare i servizi IT con rapidità.
IBM Storage per l'hybrid cloud
IBM Storage per l'hybrid cloud ti consente di implementare architetture cloud on-premise e di estenderle senza soluzione di continuità ad ambienti di cloud pubblico.
Servizi di storage IBM Cloud
Accedi ai servizi di cloud storage per soddisfare le esigenze in costante crescita della tua azienda.

