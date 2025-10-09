Cos'è il cyber recovery?

Le soluzioni di cyber recovery utilizzano un ambiente di backup, componenti software e hardware che memorizzano copie di dati critici per ripristinare i sistemi dopo un attacco informatico.

A differenza delle discipline più ampie della cybersecurity e del disaster recovery, il cyber recovery si concentra sulla mitigazione degli attacchi informatici mirati da parte di attori malintenzionati. Gli attori malintenzionati (noti anche come attori delle minacce) sono gruppi o individui che cercano di danneggiare dispositivi e sistemi digitali. Le organizzazioni che investono in soluzioni moderne di cyber recovery si aspettano di riprendersi completamente e rapidamente dopo un attacco di questo tipo.

Con l'aumento della frequenza e della sofisticazione degli attacchi informatici, le aziende adottano un approccio più proattivo rispetto al passato. Sebbene le difese tradizionali come firewall e rilevamento e risposta in tempo reale alle minacce siano ancora importanti, le soluzioni che affrontano minacce più recenti, come attacchi ransomware e malware avanzati, stanno diventando popolari.

Nuove tecnologie ricche di dati come l'intelligenza artificiale (AI), l'AI generativa (gen AI) e l'Internet of Things (IoT) hanno reso il panorama delle minacce aziendali più complesso a causa della quantità di dati necessarie. Le soluzioni di cyber recovery svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere i dati al sicuro e nel ripristinare la continuità aziendale dopo un incidente informatico.