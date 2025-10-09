Cos'è il cyber recovery?

Il cyber recovery è un tipo di disaster recovery (DR) che si concentra su come le organizzazioni possano riprendersi dai tentativi di furto o distruzione dei propri dati sensibili.
Le soluzioni di cyber recovery utilizzano un ambiente di backup, componenti software e hardware che memorizzano copie di dati critici per ripristinare i sistemi dopo un attacco informatico.
A differenza delle discipline più ampie della cybersecurity e del disaster recovery, il cyber recovery si concentra sulla mitigazione degli attacchi informatici mirati da parte di attori malintenzionati. Gli attori malintenzionati (noti anche come attori delle minacce) sono gruppi o individui che cercano di danneggiare dispositivi e sistemi digitali. Le organizzazioni che investono in soluzioni moderne di cyber recovery si aspettano di riprendersi completamente e rapidamente dopo un attacco di questo tipo.
Con l'aumento della frequenza e della sofisticazione degli attacchi informatici, le aziende adottano un approccio più proattivo rispetto al passato. Sebbene le difese tradizionali come firewall e rilevamento e risposta in tempo reale alle minacce siano ancora importanti, le soluzioni che affrontano minacce più recenti, come attacchi ransomware e malware avanzati, stanno diventando popolari.
Nuove tecnologie ricche di dati come l'intelligenza artificiale (AI), l'AI generativa (gen AI) e l'Internet of Things (IoT) hanno reso il panorama delle minacce aziendali più complesso a causa della quantità di dati necessarie. Le soluzioni di cyber recovery svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere i dati al sicuro e nel ripristinare la continuità aziendale dopo un incidente informatico.
Newsletter Think
Unisciti ai leader della sicurezza che si affidano alla newsletter Think per ricevere notizie selezionate su AI, cybersecurity, dati e automazione. Impara velocemente da tutorial e articoli informativi consegnati direttamente nella tua casella di posta. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'informativa sulla privacy IBM.
Il cyber recovery moderno è solitamente suddiviso in cinque fasi:
Diamo uno sguardo più ravvicinato a ciascun passaggio.
Il primo passo per stabilire un workflow di recupero informatico di successo è creare copie sicure e immutabili di dati preziosi, un processo noto come replica.
Per creare dati di backup, le organizzazioni si affidano a tecnologie di replica testate, come il change data capture (CDC), che copiano i dati e tracciano e implementano eventuali modifiche successive.
Il backup dei dati critici è il fulcro del processo di recupero. Una volta copiati in un ambiente isolato, i dati di backup dovrebbero essere memorizzati su dispositivi air-gapped, cioè sistemi di storage o di calcolo fisicamente scollegati da internet.
Per garantire l'integrità dei dati, le organizzazioni devono confermare che i backup effettuati possano essere utilizzati con successo per ripristinare sistemi mission-critical e operazioni aziendali, un processo noto come convalida.
Oggi, la maggior parte delle tecniche di validazione utilizza il machine learning (ML), un tipo di AI che può essere addestrato per riconoscere cambiamenti non autorizzati ai dati. Il machine learning (ML), insieme agli strumenti di automazione avanzati, riduce la probabilità che un errore umano comprometta i dati durante il backup.
Il terzo passo nel cyber recovery è l'orchestrazione di una vasta gamma di compiti complessi per accelerare il processo di recupero dopo un attacco informatico.
Questi compiti includono l'avvio di workflow in ambienti sicuri, il ripristino di applicazioni mission-critical e il blocco degli indirizzi IP dannosi prima che il malware possa diffondersi ulteriormente nel sistema.
Come la convalida, l'orchestrazione moderna si basa molto sull'automazione per accelerare varie attività e ridurre al minimo la probabilità che l'errore umano influisca sul processo di recupero.
La correzione è il processo di ripristino dei dati critici e dei workload negli ambienti di produzione dopo un attacco.
Prima di implementare una soluzione o una strategia di cyber recovery, le organizzazioni solitamente valutano le proprie capacità di recupero e identificano eventuali sistemi mission-critical per un recupero prioritario e rapido.
I sistemi mission-critical sono sistemi essenziali per ripristinare le operazioni aziendali. Durante la fase di correzione, è comune che i sistemi mission-critical ricevano risorse di recovery prima di altri servizi non essenziali.
Infine, dopo il ripristino della funzionalità del sistema, tutti i vari componenti devono essere reintegrati con i processi aziendali e i workflow esistenti, un processo noto come integrazione.
Durante l'integrazione, varie soluzioni di sicurezza e fonti di dati che potrebbero essere andate offline durante un attacco vengono riconnesse. Una strategia efficace di cyber recovery dovrebbe essere strettamente allineata con la pianificazione complessiva della risposta agli incidenti di un'organizzazione, affinché l'intera azienda possa effettuare un recupero completo ed efficiente.
Con un approccio si cyber recovery solido, le aziende moderne possono orientarsi meglio nel mutevole panorama delle minacce di oggi e rendersi più resilienti a un'ampia gamma di minacce informatiche. Ecco alcuni dei principali vantaggi del cyber recovery.
Le organizzazioni che investono nel cyber recovery di solito vedono un miglioramento drastico nella rapidità ed efficacia con cui riescono a ottenere una completa guarigione da un attacco informatico. Gli attacchi ransomware (malware che tengono in ostaggio i dati di un individuo o di un'azienda) sono in aumento.
Secondo il report Cost of a Data Breach Report di IBM del 2025, solo lo scorso anno gli attacchi ransomware hanno causato in media danni per oltre cinque milioni di dollari. Soluzioni di cyber recovery ben progettate e complete aiutano le organizzazioni a ripristinare dati critici anche dopo l'attacco ransomware più sofisticato.
Ridurre al minimo il tempo di inattività è critico per riprendersi da un attacco informatico. I tempi di inattività prolungati comportano perdite di ricavi, interruzioni gravi dei processi aziendali e danni alla reputazione.
Il cyber recovery svolge un ruolo importante nel limitare i tempi di inattività e nell'aiutare le organizzazioni a effettuare un rapido recupero quando gli attacchi informatici colpiscono sistemi critici.
Le soluzioni di cyber recovery avanzate prevedono più livelli di protezione dei dati, prevenendo la perdita di dati anche quando i backup dei dati sono prese di mira come parte di un attacco sofisticato.
Con l'aumento delle normative per far fronte alla quantità di dati che fluiscono attraverso le reti, le funzionalità di recupero informatico possono aiutare a garantire che le organizzazioni seguano i framework legali complessi, non incorrano in multe o espongano dati sensibili.
Gli strumenti avanzati di cyber-recovery odierni non solo proteggono i dati, ma migliorano anche la capacità delle organizzazioni di monitorare i propri processi di recupero attraverso dashboard facili da usare. I team IT possono monitorare lo stato di salute dei loro sistemi, monitorare workflow complessi e persino praticare i loro piani di cyber recovery. Queste funzionalità rendono più forte la loro cyber resilience complessiva, cioè la loro capacità di resistere e riprendersi da incidenti informatici.
Man mano che sempre più applicazioni vengono distribuite in ambienti di cloud ibrido e cloud pubblico, le strategie e gli strumenti di cyber recovery si stanno dimostrando altamente adattabili.
Le soluzioni informatiche moderne sono progettate per integrarsi senza soluzione di continuità in vari ambienti e piattaforme IT, inclusi cloud, on-premise e software-as-a-service (SaaS). La flessibilità delle soluzioni di cyber recovery garantisce che possano evolversi per rispondere alle esigenze in evoluzione dell'organizzazione mentre si adatta ad affrontare nuove minacce.
Il recupero informatico svolge un ruolo fondamentale nelle operazioni di core business di molte delle organizzazioni di maggior successo al mondo. Le moderne soluzioni di cyber recovery proteggono gli ambienti IT e proteggono i sistemi mission-critical da una vasta gamma di minacce informatiche. Ecco i principali casi d'uso per il cyber recovery a livello aziendale.
Gli attacchi ransomware stanno aumentando in termini di portata e complessità a livello mondiale. Secondo un recente rapporto dell'FBI, il numero di segnalazioni per ransomware è aumentato dell'11% lo scorso anno, con perdite aggiustate superiori a 12 milioni di dollari.1
Le strategie di cyber recovery complete aiutano le organizzazioni a riprendersi dagli attacchi ransomware seguendo protocolli di condivisione di rete, processi stratificati che determinano come i dati di backup vengono ripristinati su sistemi e reti.
Il cyber recovery moderno aiuta a garantire l'integrità dei dati di backup. Lo fanno isolando i sistemi colpiti dai cyberattacchi e implementando un approccio a più livelli per prevenire la reinfezione.
Adottare una soluzione di cyber recovery aiuta le organizzazioni ad aumentare la loro capacità di resistere ad attacchi informatici complessi e di recuperare rapidamente dati e sistemi successivamente. Le soluzioni di cyber recovery si basano su tecniche avanzate come sandbox, data backup, recupero puntuale e storage.
Le strategie di dati resilienti sono critiche per ridurre il tempo di inattività, uno degli aspetti più dannosi degli attacchi informatico a causa del suo impatto finanziario complessivo. Secondo un recente report, un'ora di tempo di inattività in media costa a un'organizzazione 300.000 USD.2
Il ripristino isolato è un aspetto del cyber recovery che utilizza ambienti separati, sicuri e "isolati" per ripristinare i dati dopo un attacco. Questi ambienti isolati sono una parte fondamentale del cyber recovery, garantendo che sistemi e processi non vengano infettati da malware o ransomware una volta ripristinati.
Gli approcci di cyber recovery avanzati ripristinano i dati critici da backup "puliti", ovvero backup che sono stati mantenuti isolati da tutte le reti. Alcuni approcci includono persino funzionalità di scansione automatica che possono rilevare minacce di malware e ransomware in copie di dati conservate in storage immutabili.
Con l'ascesa degli ambienti hybrid cloud (cioè ambienti IT che combinano infrastrutture IT pubbliche, private e on-premise), le soluzioni di cyber recovery diventano più importanti. Queste soluzioni diventano uno strumento critico per ripristinare dati e integrità del sistema nel cloud dopo un attacco.
Le moderne soluzioni di cyber recovery sono state create su misura per soddisfare le esigenze del cloud ibrido, con strumenti in grado di abbracciare più piattaforme e tipi di workflow.
Le soluzioni ibride di recupero cyber combinano la velocità e le funzionalità di isolamento dell'infrastruttura on-premise con la scalabilità e la flessibilità delle Risorse cloud virtuali che si basano su architetture e strumenti SaaS.
Le nuove tecnologie stanno rendendo gli attacchi informatici più difficili da rilevare e respingere anche per le organizzazioni più sofisticate. Di conseguenza, sempre più aziende si stanno rivolgendo a un approccio proattivo alla cybersecurity, un tipo di cybersecurity che utilizza pianificazione, prova e adattamento per migliorare la sicurezza.
Il cyber recovery proattivo consente alle aziende di testare come i loro piani e soluzioni attuali si comportano contro un'ampia gamma di minacce. Ad esempio, le organizzazioni che investono in scansioni regolari delle vulnerabilità possono affrontare le debolezze di sicurezza prima di un attacco ed essere molto più preparate quando ne affrontano uno reale. Alcuni esempi di cybersecurity proattiva includono il test di penetrazione, l'implementazione di protocolli di autenticazione a più fattori (MFA) e l'installazione di patch software frequenti e aggiornate.
Le soluzioni di cyber recovery moderne devono affrontare un numero sempre crescente di nuovi modi in cui i malintenzionati possono entrare nelle organizzazioni e rubare i loro dati. Anche se le soluzioni più avanzate di cyber recovery e sicurezza non possono eliminare il rischio di minacce informatiche, possono rendere più probabile un recupero completo. Inoltre, contribuiscono anche a ridurre le possibilità di una dannosa violazione dei dati.
Purtroppo, più sono ampie le superfici di attacco (cioè la misurazione delle vulnerabilità di un'organizzazione a un attacco informatico), più aumentano il costo dell'uso di tecnologie ricche di dati come gen AI e IoT. Ma le funzionalità di AI e ML stanno aumentando l'automazione nel cyber recovery, riducendo i tempi di risposta e rendendo il processo di recupero più efficiente. Ridurre al minimo i tempi di inattività e prevenire la perdita di dati continuerà probabilmente a essere una priorità assoluta per le organizzazioni, indipendentemente da come evolveranno le minacce.
Oggi, tre tendenze importanti influenzano il futuro del cyber recovery: l'aumento dell'uso dell'AI, una maggiore integrazione dello storage immutabile e l'adozione crescente dell'automazione e dell'orchestrazione nella cybersecurity.
Scopri le minacce più recenti e rafforza le tue difese cloud con il report X-Force Cloud Threat Landscape.
Scopri come affrontare le sfide e sfruttare la resilienza dell'AI generativa nella cybersecurity.
Proteggi la tua organizzazione dalle minacce globali con il team di hacker, responder, ricercatori e analisti esperti di minacce di IBM X-Force.
Utilizza le soluzioni IBM per il rilevamento e la risposta alle minacce per rafforzare la sicurezza e accelerare il rilevamento delle minacce.
Proteggi il tuo ambiente con le soluzioni complete di difesa dalle minacce mobile di IBM MaaS360.
Adotta soluzioni complete di gestione delle minacce, proteggendo in modo esperto la tua azienda dagli attacchi informatici.
1. 2024 ic3 report, Federal Bureau of Investigation (FBI), 2024
2. The True Cost of Downtime, N-able, luglio 2025