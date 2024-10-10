Cos'è un air gap?

L'air gapping aiuta a proteggere le organizzazioni da attacchi ransomware economicamente paralizzanti, in cui i dati vengono tenuti in ostaggio da qualcuno con accesso non autorizzato fino a quando un'organizzazione non accetta di pagare un riscatto. Quest'anno, Verizon ha riferito che gli attacchi ransomware sono rimasti una delle principali minacce nel 92% dei settori.1 Questi attacchi sono costosi: secondo il report Cost of a Data Breach, il costo medio globale di una violazione dei dati nel 2024 è stato di 4,8 milioni di dollari, un aumento del 10% rispetto allo scorso anno e il totale più alto di sempre.

Gli attacchi ransomware si verificano quando gli hacker violano un sistema tramite malware , copiando informazioni sensibili e limitando l'accesso fisico agli utenti autorizzati. Alcuni hacker hanno chiesto il doppio e persino il triplo dei riscatti per ripristinare l'accesso alle informazioni sensibili. In alcuni casi, quando i dati rubati sono sensibili, gli hacker hanno minacciato di divulgarli per incentivare ulteriormente le vittime a pagare.

Sebbene l'air gapping non possa fermare tutti gli attacchi ransomware e le violazioni dei dati, può contribuire a ridurne l'impatto, soprattutto se combinato con altre misure di sicurezza della rete e tattiche di disaster recovery progettate per prevenire il furto di dati sensibili.