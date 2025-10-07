Cos'è l'archiviazione immutabile?

IBM Storage è una famiglia di hardware di data storage, software-defined storage e software di gestione storage. Le soluzioni ti aiutano a fare di più garantendo che i tuoi dati siano protetti e facilmente accessibili per un processo decisionale più rapido e informato. Unifica in modo efficiente fonti di dati eterogenee, riuscendo così a personalizzare, automatizzare e ottenere informazioni dettagliate e riducendo i costi complessivi. Assicurati che i tuoi dati siano resilienti e pronti per il cloud ibrido, i big data, l'AI e qualunque cosa riservi il futuro.