Cos'è l'archiviazione immutabile?

Lo storage immutabile è un tipo di protocollo di storage che protegge i dati memorizzati impedendo modifiche o alterazioni per un periodo di tempo determinato o indefinito.
Nella programmazione funzionale e orientata agli oggetti, un oggetto immutabile è qualsiasi oggetto il cui stato non può essere modificato dopo la sua creazione. Allo stesso modo, l'archiviazione immutabile non può essere modificata, eliminata o riscritta una volta creata e salvata fino al termine di un periodo di conservazione predeterminato.
L'archiviazione immutabile viene utilizzata per conservare i record e mantenere l'integrità dei dati, in base al principio della sicurezza dei dati write-once-read-many (WORM). Questi tipi di file system consentono di accedere ripetutamente ai dati memorizzati una volta creati, ma non di modificarli.
Data la crescente necessità di dati critici integri, un data storage sicuro e un data backup affidabile, l'archiviazione immutabile presenta numerosi vantaggi importanti rispetto ad altri tipi di file system.
Poiché gli attacchi informatici diventano più sofisticati, spesso le tradizionali soluzioni di backup storage non sono sufficienti. Gli attacchi ransomware prendono di mira sempre più spesso i dati memorizzati direttamente con malware in grado di crittografare ed escludere gli utenti dai sistemi importanti (o addirittura eliminare completamente i file essenziali). I backup immutabili forniscono una solida difesa contro questi tipi di attacchi garantendo sempre la disponibilità di un backup incontaminato e prevenendo così la perdita irreversibile dei dati.
Dall'eliminazione accidentale ad altre minacce interne come la distruzione o la manomissione intenzionale dei dati, l'archiviazione e il backup immutabili impediscono la perdita dei dati, anche da parte di chi potrebbe avere le autorizzazioni necessarie per accedere alle informazioni protette. Che si tratti di dati accidentali, intenzionali ma non errati o specificamente malevoli, i dati memorizzati come oggetto immutabile non possono e non potranno essere alterati.
In settori come quello finanziario o sanitario, che richiedono politiche di conservazione dei dati rigorose, l'archiviazione immutabile garantisce che i dati rimangano intatti per il periodo prescritto, semplificando l'aderenza alle normative.
L'archiviazione immutabile secondo i principi write-once, read-many si presenta in molte forme e può essere realizzata sia con soluzioni software che hardware. In entrambi i casi, le organizzazioni possono scegliere di memorizzare i propri dati immutabili nell'hardware in loco. Sebbene l'archiviazione immutabile on-premise sia vulnerabile ai danni fisici locali, i backup immutabili on-premise possono essere isolati dalle vulnerabilità più ampie dei sistemi di archiviazione operativi e offrire comunque i numerosi vantaggi associati all'archiviazione immutabile.
Lo storage immutabile basato su cloud può essere facilmente scalato e replicato su più data center, garantendo l'accesso a backup immutabili anche in caso di un tempo di inattività di uno o più server.
L'air-gapping è la pratica di isolare un server o altro hardware di storage dalla rete di un'organizzazione. Poiché una macchina protetta con air-gap non è collegata all'infrastruttura più grande, è isolata da qualsiasi potenziale attacco informatico o incidente correlato alla perdita di dati. I backup con air-gap sono generalmente considerati lo standard di riferimento per il data backup.
Di seguito sono riportati alcuni aspetti e funzioni principali che distinguono lo storage immutabile da altri tipi di storage.
Oltre al semplice storage e conservazione dei dati, lo storage immutabile può anche fornire un'autenticazione avanzata e protocolli di autorizzazione granulari, consentendo un facile accesso per le persone approvate, bloccando efficacemente eventuali utenti non autorizzati.
La funzionalità di replica dell'archiviazione immutabile consente di creare facilmente diverse copie. In caso di problemi, queste ridondanze assicurano la continuità aziendale e rafforzano la sicurezza dei dati.
A differenza dei file system tradizionali, le dinamiche di object storage utilizzano una struttura piatta che organizza unità discrete di dati in oggetti archiviabili e recuperabili in modo più efficiente. In questo modo, l'object storage elimina le difficoltà connesse alla complessità e alla scalabilità dei file system gerarchici, migliorando prestazioni e scalabilità.
Sebbene sia possibile creare un'archiviazione immutabile per un periodo di tempo indefinito, la maggior parte dei dati non ha bisogno di essere conservata per sempre. L'archiviazione immutabile è facilmente personalizzabile per adattarsi a qualsiasi contesto, consentendo periodi di conservazione flessibili a breve o lungo termine.
Dalla protezione contro i ransomware al cloud storage backup, l'archiviazione immutabile presenta molti casi d'uso preziosi.
Per le organizzazioni che devono garantire l'integrità dei dati e la continuità aziendale e proteggere i record interni sensibili, i vantaggi di una sicurezza immutabile superano in genere gli svantaggi. Tuttavia, poiché l'archiviazione immutabile non può essere eliminata o modificata prima della data prestabilita, può rivelarsi difficile o costoso memorizzare grandi quantità di dati immutabili.
Lo storage immutabile basato su cloud può essere facilmente ampliato a seconda dei piani tariffari dei fornitori, ma indipendentemente dal fatto che gli oggetti immutabili siano archiviati on-premise o nel cloud, tutti i dati immutabili sono comunque suscettibili di danni fisici, come incendi o allagamenti. Per questo motivo, le opzioni di storage basate sul cloud sono preferite per la loro capacità di replicare i backup immutabili in diverse sedi di data center.
