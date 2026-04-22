Scatole di cartone sugli scaffali di un magazzino
Storage Cloud

Cos'è lo storage edge?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
Pubblicato il 22 aprile 2026

Storage edge, definito

Lo storage edge è un approccio al data storage che memorizza, gestisce ed elabora dati alla loro fonte di origine o in prossimità di essa (come sensori, Internet of Things (IoT) dispositivi e fotocamere). Invece di instradarli verso un data center centralizzato o un contesto cloud, mantiene i dati più vicini al punto in cui vengono generati.

Con questo approccio, i dati si trovano in posizioni edge distribuite, inclusi data center regionali, server in loco e altre infrastrutture IT posizionate in prossimità degli utenti e delle fonti di dati. L'elaborazione avviene localmente, il che riduce la necessità di spostamenti costanti dei dati da e verso una struttura centrale. Il risultato sono tempi di risposta più rapidi, un minore consumo di banda e una maggiore resilienza.

Per alcuni settori, l'elaborazione locale è fondamentale. Nel settore sanitario, ad esempio, i dispositivi indossabili possono monitorare i parametri vitali dei pazienti e avvisare gli operatori sanitari in caso di cambiamenti che richiedono attenzione immediata. Nel settore energetico, i sensori su una rete elettrica possono rilevare problemi alle attrezzature e segnalare guasti prima che si verifichi un'interruzione.

Le aziende si affidano sempre più a sistemi di storage edge aziendali per gestire grandi volumi di dati su larga scala, con particolare attenzione a scalabilità, affidabilità e prestazioni elevate. Con la crescita dell'adozione dell'intelligenza artificiale (AI) e la connessione di un numero sempre maggiore di dispositivi alle reti, lo storage edge è diventato una parte importante di come le organizzazioni gestiscono e agiscono sui dati in tempo reale.

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Perché lo storage edge è importante?

I progressi nella connettività ad alta velocità, in particolare la 5G, uniti ai progressi nel cloud computing, nell'AI e nell'apprendimento automatico (ML) hanno modificato radicalmente il landscape delle infrastrutture di storage, aumentando il ruolo dello storage edge.

In uno studio condotto da Straits Research, nel 2024 il mercato globale dell'edge computing è stato valutato pari a 38,32 miliardi di USD e si prevede che passerà entro il 2033 dagli attuali 55,44 miliardi di USD del 2025 a 1.065,63 miliardi di USD, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) pari al 44,7%.1

Gran parte di questa crescita è rappresentata dal volume dei dati. Secondo IDC, entro il 2028 i dati globali generati dovrebbero raggiungere un valore pari a 393,9 ZB, valore alimentato dall'AI generativa (gen AI) e da altre tecnologie. 2 Una quantità sempre maggiore di questi dati avrà origine e rimarrà sull'edge, anziché essere trasferita al cloud o ai data center on-premise.

I motivi per mantenere i dati sull'edge vanno dalla data gravity alla sovranità dei dati. Con l'espressione data gravity si intende la tendenza dei dati ad attrarre applicazioni e servizi costosi da spostare, mentre la sovranità dei dati indica un insieme di regolamenti che richiede che i dati rimangano entro confini ben definiti.

La sicurezza è un altro fattore. Secondo il Report Cost of a Data Breach IBM 2025, le violazioni che coinvolgono i dati memorizzati in più ambienti costano in media 5,05 milioni di USD e impiegano 276 giorni per essere individuate e contenute. Memorizzare i dati localmente sull'edge, anziché distribuirli su più ambienti, riduce per le organizzazioni il numero di punti da monitorare e proteggere.

Settori come la finanza che dipendono dal trattamento dei dati in tempo reale non possono permettersi i ritardi derivanti dall'instradamento dei dati verso un cloud distante. Lo storage edge affronta questo problema elaborando e memorizzando i dati in loco, nel punto in cui vengono raccolti.

Le esigenze di storage di AI stanno accelerando ulteriormente la necessità di storage edge. Man mano che l'inferenza AI si sposta dai data center centralizzati ai dispositivi e alle strutture distribuite, la domanda di storage locale rapido cresce di pari passo. Questo favorisce un maggiore utilizzo di supporti di storage ad alte prestazioni, come ad esempio gli SSD NVMe, per gestire workload di AI senza dover dipendere dal cloud.

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Origini dell'edge storage

Lo storage edge si è evoluto nel corso dei decenni, grazie ai progressi nel networking, nell'informatica e al passaggio all'elaborazione dei dati più vicino al posto in cui vengono generati.

Le sue radici risalgono alla fine degli anni '90, quando le content delivery network (CDN) furono costruite per servire pagine web e video da server posizionati vicino agli utenti anziché da un'unica origine remota. Una distanza minore comportava una distribuzione più rapida. Man mano che queste reti si sono sviluppate e hanno iniziato a ospitare applicazioni e contenuti, anche quello che l'infrastruttura edge era in grado di gestire è cresciuto a dismisura.

All'inizio degli anni 2000, i servizi commerciali di edge computing gestivano attività pratiche di tutti i giorni, come i carrelli della spesa online e i feed di notizie che avevano bisogno di aggiornarsi in tempo reale.

Da allora, le impostazioni dell'edge sono cresciute in termini di scalabilità e complessità di pari passo con la diffusione dell'infrastruttura IT a livello di sedi e tipi di dispositivi. L'architettura edge odierna include edge server, gateway edge, reti ad alta velocità e supporti storage locale, raccogliendo, elaborando e instradando i dati vicino al punto di origine.

Le moderne implementazioni edge incorporano sempre più spesso container e Kubernetes, che aiutano le organizzazioni a gestire workload in modo coerente in contesti edge e cloud centrali, indipendentemente se si tratta di una rete di spedizione, di una rete energetica o di una catena retail.

Man mano che le organizzazioni gestiscono più dati in più sedi, mantenere lo storage in prossimità dell'origine è diventato una parte pratica dello sviluppo e della gestione dell'infrastruttura IT distribuita.

Storage edge vs cloud storage vs storage on-premise

Ogni ambiente edge, cloud e on-premise svolge un ruolo importante nell'infrastruttura moderna di data storage e IT. Sempre più spesso, le organizzazioni utilizzano una combinazione di queste tecnologie.

  • Cloud storage è un modello di servizio di cloud computing in cui dati e file vengono memorizzati fuori sede da un fornitore terzo ed è possibile accedervi tramite internet o una connessione di rete privata dedicata. Cloud storage può essere pubblico, privato o ibrido ed è adatto per la conservazione dei dati a lungo termine, l'analytics su larga scala e i dati che devono essere accessibili da qualsiasi luogo.
  • Lo storage on-premise conserva i dati all'interno delle strutture di un'organizzazione su hardware che la stessa struttura possiede e gestisce. Offre il massimo in termini di controllo e prestazioni prevedibili per workload con rigorosi requisiti di sicurezza o conformità, come quelli governativi o quelli più adatti senza dover instradare i dati attraverso una rete.
  • Lo storage edge si trova più vicino al luogo in cui vengono generati e utilizzati i dati. Invece di sostituire lo storage cloud oppure on-premise, lo storage edge li completa. Lo storage edge gestisce il recupero locale dei dati e l'elaborazione in tempo reale, inviando al cloud o al data center centrale solo i dati che devono essere archiviati a lungo termine o per i quali è necessaria un'analisi più approfondita.

La maggior parte delle grandi organizzazioni ora utilizza tutti e tre i tipi di storage, strutturando la propria infrastruttura dati intorno alla soluzione di storage che meglio soddisfa le proprie esigenze aziendali.

Come funziona lo storage edge?

Lo storage edge segue un modello di calcolo distribuito. Invece di mantenere tutti i dati in un'unica posizione centrale, memorizza e processa i dati su più nodi fisici. I nodi edge memorizzano i dati localmente nella cache, prelevandoli da un server di origine in caso di necessità e utilizzandoli per richieste provenienti da utenti o dispositivi vicini senza dover instradare il traffico dati verso un data center distante.

Ecco una descrizione dettagliata di alcuni componenti chiave dello storage edge:

  • Server edge: i server edge memorizzano ed elaborano i dati localmente nel punto in cui si originano. Sviluppati per funzionare in sedi distribuite, spesso senza personale IT dedicato in loco, devono essere compatti e resilienti. I cluster dei server edge possono gestire volumi di dati più elevati o garantire il backup in caso di mancato funzionamento di un sito.
  • Supporti di storage NVMe e SSD: gli SSD basati su PCI che utilizzano memoria non volatile express (NVMe) gestiscono attività ad alta intensità di dati come l'elaborazione video e i workload di calcolo ad alte prestazioni (HPC) a velocità molto superiori rispetto ai tradizionali hard disk. I supporti SSD ad alta capacità supportano casi d'uso come la videosorveglianza nei siti periferici, dove le riprese devono essere memorizzate e accessibili localmente in assenza di una connessione costante a un sistema centrale.
  • Object storage: Object storage gestisce grandi volumi di dati non strutturati, come file video e immagini dei sensori e si ridimensiona senza il sovraccarico di un sistema di archiviazione di file storage. Numerose organizzazioni lo utilizzano sull'edge per conservare i dati localmente prima di inviarli a sistemi cloud oppure on-premise per conservarli a lungo termine.
  • Hardware di inferenza AI: le unità di elaborazione grafica (GPU) e le unità di elaborazione neurale (NPU) eseguono modelli AI direttamente su dispositivi edge, attingendo ai dati memorizzati localmente invece di inviarli a un sistema centrale. Una telecamera di sicurezza può analizzare le riprese in loco oppure un sensore di fabbrica può rilevare un'anomalia senza spostamenti da e verso il cloud.
  • Software di gestione dei dati e di tiering: il livello software controlla quali dati rimangono sull'edge, cosa si sposta nello storage centrale e cosa il sistema elimina. Le soluzioni di storage edge aziendale (ad esempio, IBM® FlashSystem, AWS Outposts, Dell EMC) automatizzano la gestione dello storage e il monitoraggio dei workflow attraverso le implementazioni, applicando regole definite dalle organizzazioni in anticipo. Inoltre, le application programming interface (API) aperte consentono alle applicazioni di accedere e gestire i dati su tutte le posizioni edge.
  • Infrastruttura di rete e gateway: la connettività affidabile e i gateway edge controllano la velocità con cui i dati si spostano tra i nodi edge e i sistemi centrali. Consentono inoltre ai dati di attraversare in modo sicuro i confini. Le compagnie di telecomunicazioni forniscono copertura 5G, che aumenta quello che le implementazioni edge possono gestire e supporta una maggiore quantità di dati e una latenza più bassa sia tra le località mobili sia distribuite.
  • Data center o cloud centrale: un data center o cloud centrale memorizza la copia principale dei dati e raccoglie quello che i nodi edge inoltrano dopo l'elaborazione locale. Gestisce l'analytics e la conservazione a lungo termine che funzionano meglio a livello centrale.

Benefici dello storage edge

Lo storage edge offre una serie di benefici per le organizzazioni gestendo i dati in sedi distribuite:

  • Bassa latenza: la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in prossimità della fonte accelerano i tempi di risposta e migliorano l'esperienza degli utenti, il che è fondamentale per le app sensibili al fattore tempo, come quelle nei veicoli a guida autonoma e per l'analisi video in tempo reale.
  • Minori costi di larghezza della banda: lo storage edge riduce la quantità di dati che attraversa la rete gestendo l'elaborazione localmente. Le organizzazioni inviano solo quello che serve per raggiungere il cloud, il che riduce i prezzi del cloud e i costi di uscita e di data storage.
  • Resilienza e operazioni offline: i nodi edge vengono eseguiti in modo indipendente, per cui un'interruzione centrale o una connessione interrotta non interferiscono con le operazioni. In contesti completamente scollegati o isolati, come siti industriali o militari remoti, lo storage edge può funzionare senza alcun collegamento a un sistema centrale.
  • Flessibilità dello storage: network-attached storage (NAS), storage area network (SAN) e object storage lavorano tutti sull'edge e su scala per soddisfare le esigenze di storage in continua evoluzione, da un singolo sito remoto a centinaia di sedi. Le organizzazioni possono scegliere il tipo di storage che meglio si adatta al workload, come ad esempio l'object storage per dati non strutturati o SAN per applicazioni ad alte prestazioni.
  • AI sull'edge: i modelli AI edge su dispositivi distribuiti hanno bisogno di uno spazio di storage locale veloce per essere eseguiti. In assenza di tale spazio, l'inferenza AI attende su una connessione cloud. Lo storage edge gestisce inoltre la gestione del ciclo di vita e la stratificazione dei dati, mantenendo i dati giusti in loco e spostando automaticamente dati più vecchi o di bassa priorità verso uno storage centrale più economico.
  • Sicurezza: mantenere i dati in locale significa che non transitano su infrastrutture condivise e non vengono trasmessi attraverso reti pubbliche o di terze parti, riducendo così i rischi. Le organizzazioni che operano in settori regolamentati trovano inoltre più facile applicare le politiche di accesso in modo coerente quando i dati non abbandonano la struttura.
  • Sovranità dei dati: numerosi settori operano nel rispetto di normative sulla sovranità dei dati che limitano la destinazione dei dati stessi. Lo storage edge offre alle organizzazioni il controllo diretto su dove risiedono i dati e chi può accedervi, senza doverli instradare attraverso il cloud.

Casi d'uso dello storage edge

Numerosi settori industriali generano grandi volumi di dati in luoghi in cui inviare tutto a una struttura centrale non è sufficientemente rapido, pratico o economicamente vantaggioso. Lo storage edge conserva quei dati dove sono più necessari.

Produzione industriale

Le fabbriche producono flussi costanti di dati da macchine e linee di produzione. Memorizzare in loco significa che i problemi dell'attrezzatura possono essere rilevati prima che causino tempi di inattività.
Settore sanitario

Ospedali e cliniche gestiscono dati numerosi, costanti e fortemente regolamentati. Mantenerli all'interno della struttura significa che i sistemi clinici ricevono i dati necessari alla velocità richiesta per le cure, rispettando al contempo i requisiti di conformità HIPAA e di residenza dei dati .
retail

Quando una rete non funziona, lo storage edge aiuta a tenere aperti i negozi. I sistemi POS, le telecamere di sicurezza e gli strumenti di inventario possono essere tutti eseguiti da uno storage locale, con sincronizzazione dei dati con i sistemi centrali in base al programma. Per i rivenditori con centinaia di sedi, questo elimina anche la necessità di instradare ogni transazione attraverso un hub centrale.
Energia e servizi di pubblica utilità

Le aziende del settore energetico, gli operatori di gasdotti e i produttori di energia rinnovabile spesso operano in località remote con connettività limitata. Invece di dipendere da un data center centrale, questi siti memorizzano e analizzano i dati operativi localmente e inviano avvisi quando necessario.
Edifici intelligenti

I sistemi HVAC, i controlli di accesso e i sensori di occupazione producono dati che guidano il processo decisionale all'interno di un edificio, come la regolazione della temperatura, la gestione dell'accesso o il monitoraggio del consumo energetico. Mantenere i dati a livello locale significa che gli edifici possono funzionare senza dover attendere la risposta di una connessione cloud.

Best practice dello storage edge

Lo storage edge introduce problematiche di gestione che non si presentano in un data center centralizzato. L'hardware funziona in sedi remote o talvolta prive di personale e la sicurezza è più difficile da applicare in modo coerente. Ecco alcune pratiche che possono venire in aiuto:

  • Definisci in anticipo le policy per il ciclo di vita dei dati: decidi quali dati rimangono sull'edge, quali vengono spostati nello storage e per quanto tempo viene conservato ciascun tipo di dato. In assenza di policy chiare, le organizzazioni spesso scoprono di non avere una capacità di storage sufficiente nei siti edge o di conservare i dati più a lungo del necessario.
  • Centralizza il monitoraggio e gli aggiornamenti: i siti remoti spesso mancano di personale IT dedicato. La gestione degli aggiornamenti software, delle prestazioni di storage e delle policy sulla sicurezza da una piattaforma centrale mantiene gestibili le implementazioni distribuite man mano che aumenta il numero di sedi periferiche.
  • Promuovere la ridondanza: l'hardware dello storage edge spesso funziona in luoghi senza controllo climatico o una sicurezza fisica. Distribuire cluster invece di server singoli in siti critici significa che l'eventuale presenza di un solo problema non fa fallire tutto lo storage locale.
  • Applicare policy di sicurezza coerenti in tutte le sedi: ogni nodo edge rappresenta un potenziale punto di accesso alla rete. I controlli degli accessi e le policy di sicurezza devono essere applicati a tutti i siti per proteggere i dati ovunque siano memorizzati, non solo i sistemi centrali.
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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Note a piè di pagina

1 Edge computing market size, Straits Research, October 2024

2 A Deep Dive Into IDC’s Global AI and Generative AI Spending, IDC, August 16, 2024