Cos'è lo storage edge?

Lo storage edge è un approccio al data storage che memorizza, gestisce ed elabora dati alla loro fonte di origine o in prossimità di essa (come sensori, Internet of Things (IoT) dispositivi e fotocamere). Invece di instradarli verso un data center centralizzato o un contesto cloud, mantiene i dati più vicini al punto in cui vengono generati.
Con questo approccio, i dati si trovano in posizioni edge distribuite, inclusi data center regionali, server in loco e altre infrastrutture IT posizionate in prossimità degli utenti e delle fonti di dati. L'elaborazione avviene localmente, il che riduce la necessità di spostamenti costanti dei dati da e verso una struttura centrale. Il risultato sono tempi di risposta più rapidi, un minore consumo di banda e una maggiore resilienza.
Per alcuni settori, l'elaborazione locale è fondamentale. Nel settore sanitario, ad esempio, i dispositivi indossabili possono monitorare i parametri vitali dei pazienti e avvisare gli operatori sanitari in caso di cambiamenti che richiedono attenzione immediata. Nel settore energetico, i sensori su una rete elettrica possono rilevare problemi alle attrezzature e segnalare guasti prima che si verifichi un'interruzione.
Le aziende si affidano sempre più a sistemi di storage edge aziendali per gestire grandi volumi di dati su larga scala, con particolare attenzione a scalabilità, affidabilità e prestazioni elevate. Con la crescita dell'adozione dell'intelligenza artificiale (AI) e la connessione di un numero sempre maggiore di dispositivi alle reti, lo storage edge è diventato una parte importante di come le organizzazioni gestiscono e agiscono sui dati in tempo reale.
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I progressi nella connettività ad alta velocità, in particolare la 5G, uniti ai progressi nel cloud computing, nell'AI e nell'apprendimento automatico (ML) hanno modificato radicalmente il landscape delle infrastrutture di storage, aumentando il ruolo dello storage edge.
In uno studio condotto da Straits Research, nel 2024 il mercato globale dell'edge computing è stato valutato pari a 38,32 miliardi di USD e si prevede che passerà entro il 2033 dagli attuali 55,44 miliardi di USD del 2025 a 1.065,63 miliardi di USD, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) pari al 44,7%.1
Gran parte di questa crescita è rappresentata dal volume dei dati. Secondo IDC, entro il 2028 i dati globali generati dovrebbero raggiungere un valore pari a 393,9 ZB, valore alimentato dall'AI generativa (gen AI) e da altre tecnologie. 2 Una quantità sempre maggiore di questi dati avrà origine e rimarrà sull'edge, anziché essere trasferita al cloud o ai data center on-premise.
I motivi per mantenere i dati sull'edge vanno dalla data gravity alla sovranità dei dati. Con l'espressione data gravity si intende la tendenza dei dati ad attrarre applicazioni e servizi costosi da spostare, mentre la sovranità dei dati indica un insieme di regolamenti che richiede che i dati rimangano entro confini ben definiti.
La sicurezza è un altro fattore. Secondo il Report Cost of a Data Breach IBM 2025, le violazioni che coinvolgono i dati memorizzati in più ambienti costano in media 5,05 milioni di USD e impiegano 276 giorni per essere individuate e contenute. Memorizzare i dati localmente sull'edge, anziché distribuirli su più ambienti, riduce per le organizzazioni il numero di punti da monitorare e proteggere.
Settori come la finanza che dipendono dal trattamento dei dati in tempo reale non possono permettersi i ritardi derivanti dall'instradamento dei dati verso un cloud distante. Lo storage edge affronta questo problema elaborando e memorizzando i dati in loco, nel punto in cui vengono raccolti.
Le esigenze di storage di AI stanno accelerando ulteriormente la necessità di storage edge. Man mano che l'inferenza AI si sposta dai data center centralizzati ai dispositivi e alle strutture distribuite, la domanda di storage locale rapido cresce di pari passo. Questo favorisce un maggiore utilizzo di supporti di storage ad alte prestazioni, come ad esempio gli SSD NVMe, per gestire workload di AI senza dover dipendere dal cloud.
Lo storage edge si è evoluto nel corso dei decenni, grazie ai progressi nel networking, nell'informatica e al passaggio all'elaborazione dei dati più vicino al posto in cui vengono generati.
Le sue radici risalgono alla fine degli anni '90, quando le content delivery network (CDN) furono costruite per servire pagine web e video da server posizionati vicino agli utenti anziché da un'unica origine remota. Una distanza minore comportava una distribuzione più rapida. Man mano che queste reti si sono sviluppate e hanno iniziato a ospitare applicazioni e contenuti, anche quello che l'infrastruttura edge era in grado di gestire è cresciuto a dismisura.
All'inizio degli anni 2000, i servizi commerciali di edge computing gestivano attività pratiche di tutti i giorni, come i carrelli della spesa online e i feed di notizie che avevano bisogno di aggiornarsi in tempo reale.
Da allora, le impostazioni dell'edge sono cresciute in termini di scalabilità e complessità di pari passo con la diffusione dell'infrastruttura IT a livello di sedi e tipi di dispositivi. L'architettura edge odierna include edge server, gateway edge, reti ad alta velocità e supporti storage locale, raccogliendo, elaborando e instradando i dati vicino al punto di origine.
Le moderne implementazioni edge incorporano sempre più spesso container e Kubernetes, che aiutano le organizzazioni a gestire workload in modo coerente in contesti edge e cloud centrali, indipendentemente se si tratta di una rete di spedizione, di una rete energetica o di una catena retail.
Man mano che le organizzazioni gestiscono più dati in più sedi, mantenere lo storage in prossimità dell'origine è diventato una parte pratica dello sviluppo e della gestione dell'infrastruttura IT distribuita.
Ogni ambiente edge, cloud e on-premise svolge un ruolo importante nell'infrastruttura moderna di data storage e IT. Sempre più spesso, le organizzazioni utilizzano una combinazione di queste tecnologie.
La maggior parte delle grandi organizzazioni ora utilizza tutti e tre i tipi di storage, strutturando la propria infrastruttura dati intorno alla soluzione di storage che meglio soddisfa le proprie esigenze aziendali.
Lo storage edge segue un modello di calcolo distribuito. Invece di mantenere tutti i dati in un'unica posizione centrale, memorizza e processa i dati su più nodi fisici. I nodi edge memorizzano i dati localmente nella cache, prelevandoli da un server di origine in caso di necessità e utilizzandoli per richieste provenienti da utenti o dispositivi vicini senza dover instradare il traffico dati verso un data center distante.
Ecco una descrizione dettagliata di alcuni componenti chiave dello storage edge:
Lo storage edge offre una serie di benefici per le organizzazioni gestendo i dati in sedi distribuite:
Numerosi settori industriali generano grandi volumi di dati in luoghi in cui inviare tutto a una struttura centrale non è sufficientemente rapido, pratico o economicamente vantaggioso. Lo storage edge conserva quei dati dove sono più necessari.
Le fabbriche producono flussi costanti di dati da macchine e linee di produzione. Memorizzare in loco significa che i problemi dell'attrezzatura possono essere rilevati prima che causino tempi di inattività.
Ospedali e cliniche gestiscono dati numerosi, costanti e fortemente regolamentati. Mantenerli all'interno della struttura significa che i sistemi clinici ricevono i dati necessari alla velocità richiesta per le cure, rispettando al contempo i requisiti di conformità HIPAA e di residenza dei dati .
Quando una rete non funziona, lo storage edge aiuta a tenere aperti i negozi. I sistemi POS, le telecamere di sicurezza e gli strumenti di inventario possono essere tutti eseguiti da uno storage locale, con sincronizzazione dei dati con i sistemi centrali in base al programma. Per i rivenditori con centinaia di sedi, questo elimina anche la necessità di instradare ogni transazione attraverso un hub centrale.
Le aziende del settore energetico, gli operatori di gasdotti e i produttori di energia rinnovabile spesso operano in località remote con connettività limitata. Invece di dipendere da un data center centrale, questi siti memorizzano e analizzano i dati operativi localmente e inviano avvisi quando necessario.
I sistemi HVAC, i controlli di accesso e i sensori di occupazione producono dati che guidano il processo decisionale all'interno di un edificio, come la regolazione della temperatura, la gestione dell'accesso o il monitoraggio del consumo energetico. Mantenere i dati a livello locale significa che gli edifici possono funzionare senza dover attendere la risposta di una connessione cloud.
Lo storage edge introduce problematiche di gestione che non si presentano in un data center centralizzato. L'hardware funziona in sedi remote o talvolta prive di personale e la sicurezza è più difficile da applicare in modo coerente. Ecco alcune pratiche che possono venire in aiuto:
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1 Edge computing market size, Straits Research, October 2024
2 A Deep Dive Into IDC’s Global AI and Generative AI Spending, IDC, August 16, 2024