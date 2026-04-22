Cos'è lo storage edge?

Lo storage edge si è evoluto nel corso dei decenni, grazie ai progressi nel networking, nell'informatica e al passaggio all'elaborazione dei dati più vicino al posto in cui vengono generati.

Le sue radici risalgono alla fine degli anni '90, quando le content delivery network (CDN) furono costruite per servire pagine web e video da server posizionati vicino agli utenti anziché da un'unica origine remota. Una distanza minore comportava una distribuzione più rapida. Man mano che queste reti si sono sviluppate e hanno iniziato a ospitare applicazioni e contenuti, anche quello che l'infrastruttura edge era in grado di gestire è cresciuto a dismisura.

All'inizio degli anni 2000, i servizi commerciali di edge computing gestivano attività pratiche di tutti i giorni, come i carrelli della spesa online e i feed di notizie che avevano bisogno di aggiornarsi in tempo reale.

Da allora, le impostazioni dell'edge sono cresciute in termini di scalabilità e complessità di pari passo con la diffusione dell'infrastruttura IT a livello di sedi e tipi di dispositivi. L'architettura edge odierna include edge server, gateway edge, reti ad alta velocità e supporti storage locale, raccogliendo, elaborando e instradando i dati vicino al punto di origine.

Le moderne implementazioni edge incorporano sempre più spesso container e Kubernetes, che aiutano le organizzazioni a gestire workload in modo coerente in contesti edge e cloud centrali, indipendentemente se si tratta di una rete di spedizione, di una rete energetica o di una catena retail.

Man mano che le organizzazioni gestiscono più dati in più sedi, mantenere lo storage in prossimità dell'origine è diventato una parte pratica dello sviluppo e della gestione dell'infrastruttura IT distribuita.