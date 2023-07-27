Utilizzare il calcolo ad alte prestazioni per contribuire a risolvere sfide complesse in ogni settore

Nel competitivo panorama aziendale odierno, avere un'elevata potenza di calcolo può essere fondamentale. Che una banca debba condurre rapidamente analisi del rischio per navigare mercati volatili, che i settori dei semiconduttori debbano ottimizzare il design dei chip, o che un'azienda delle scienze della vita debba eseguire processi e sequenziamenti rapidi e ripetitivi del genoma per ottenere la loro prossima svolta, il calcolo ad alte prestazioni (HPC) può essere fondamentale per risolvere problemi grandi e complessi in meno tempo rispetto ai metodi di calcolo tradizionali.
Mentre le aziende cercano di risolvere le loro sfide più complesse, IBM® Cloud HPC è progettato per offrire una soluzione integrata tra componenti critici di calcolo, rete, storage e sicurezza, e mira ad aiutare le imprese a rispondere alle esigenze normative e di efficienza dei clienti. La soluzione include anche sicurezza e controlli integrati nella piattaforma ed è progettata per permettere ai clienti di settori diversi di consumare HPC come servizio completamente gestito, aiutandoli ad affrontare i rischi di terze e quarte parti.
Nel mondo dei servizi finanziari, disporre della massima potenza di calcolo possibile è importante per garantire prestazioni ottimali. Man mano che vediamo le banche dare sempre più priorità a resilienza, prestazioni, sicurezza e conformità, ci sono molti fattori esterni che possono influenzare il settore dei servizi finanziari e per cui devono essere preparati. Tra queste possono rientrare situazioni che hanno il potenziale di aumentare significativamente la capacità di calcolo di cui le aziende finanziarie hanno bisogno quotidianamente. Per esempio, le pressioni della concorrenza, la rendicontazione normativa, le richieste di sicurezza e le oscillazioni del mercato possono richiedere agli istituti di servizi finanziari di essere in grado di rivalutare rapidamente il rischio. Per fare ciò, devono essere in grado di eseguire calcoli complessi che richiedono alti livelli di potenza di elaborazione.
Per raggiungere l'accuratezza desiderata, i modelli necessitano del supporto di più dati e della capacità di eseguire più iterazioni e calcoli. È qui che il calcolo ad alte prestazioni (HPC), che può fornire una potenza di calcolo intensiva su larga scala, può essere particolarmente utile. L'HPC è progettato per fornire i livelli di prestazioni richiesti da questi calcoli ad intensità computazionale, sia on-premise che nel cloud, e può aiutare le organizzazioni a rispondere alle esigenze degli standard normativi in evoluzione di oggi.
Ora più che mai, vediamo anche le istituzioni finanziarie sfruttare sempre più l'HPC per funzionalità come le simulazioni di Monte Carlo sui movimenti di mercato, inclusi i metodi di intelligenza artificiale (AI) e machine learning che possono essere utilizzati per aiutare le imprese a prendere decisioni più informate. Nell'era dei dati e AI generativa, HPC è fondamentale per elaborare i dati e generare rapidamente insight. Con IBM® Cloud HPC Managed Service, le istituzioni di servizi finanziari possono beneficiare di un implementazione personalizzata, del supporto continuo della piattaforma e della gestione dell'ottimizzazione delle prestazioni delle app.
Man mano che le aspettative dei clienti aumentano, è necessario che le aziende progettino rapidamente. Lo spazio dei semiconduttori non fa eccezione. Negli ultimi anni abbiamo visto quanto siano essenziali i semiconduttori per una varietà di settori (inclusi trasporti e sanità) e perché sia così importante che le aziende possano sviluppare questi materiali rapidamente. Poiché i produttori di semiconduttori cercano di innovare rapidamente, gli strumenti di automazione della progettazione elettronica (EDA) possono essere un asset.
Allo stesso tempo, con i progressi nella progettazione e nella complessità, è richiesta una potenza di calcolo notevolmente maggiore. Vediamo sempre più spesso che le organizzazioni si rivolgono al cloud per questa capacità, comprese le soluzioni di hybrid cloud che possono aiutarle a gestire in modo più efficace i workload. IBM Cloud HPC è progettato per offrire maggiori prestazioni di storage, maggiore potenza di calcolo e livelli di sicurezza più elevati nel cloud (o in modalità burst), aiutando i clienti EDA a migliorare l'HPC per le prestazioni dei workload del software computazionale e a promuovere l'efficienza complessiva.
Con la capacità di gestire in modo flessibile workload ad alta intensità di calcolo sia on-premise che nel cloud, con alti livelli di resilienza e prestazioni, i leader EDA possono utilizzare al meglio IBM Cloud HPC per affrontare i picchi di domanda di calcolo, contribuendo al contempo a mitigare il rischio di tempo di inattività, il che può essere un beneficio per l'abilitazione del lavoro strategico di ricerca e sviluppo.
Con l'aumentare della quantità di dati disponibili nelle scienze della vita, aumentano anche le opportunità di fare scoperte chiave che abbiano il potenziale di avere un impatto reale nella vita quotidiana delle persone. Che si tratti di biotecnologia, farmaceutica o genomica, è particolarmente importante per le aziende delle scienze della vita realizzare innovazioni il più rapidamente possibile per aiutare il maggior numero possibile di persone.
L'HPC può consentire ai professionisti delle scienze della vita di elaborare dati quasi in tempo reale e generare insight che hanno il potenziale per portare a nuove scoperte. Con la flessibilità e la scalabilità dell'HPC, è possibile per le aziende delle scienze della vita gestire meglio workload diversificati e analizzare i propri dati con maggiore precisione per trasformare i risultati. Mentre il mondo continua ad affrontare nuove sfide di stato di salute, sfruttare l'HPC nelle scienze della vita può contribuire a fornire la potenza di calcolo necessaria per innovare in nuove scoperte, come l'accelerazione dello sviluppo di nuove medicine.
Abbiamo visto l'HPC diventare un aspetto chiave del settore automobilistico e essere utilizzato per una varietà di funzioni, inclusa la progettazione computazionale dei fluidi (CFD). Il software CFD è uno strumento di elaborazione utile che gli ingegneri automobilistici possono utilizzare per analizzare e risolvere sfide legate ai flussi di fluidi. Ciò include la simulazione dell'aerodinamica per ridurre la resistenza e l'attrito dell'aria e consentire la simulazione della batteria per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza delle batterie. Tutto ciò può essere fatto impiegando meno tempo e risorse rispetto ai tradizionali test fisici. Poiché le simulazioni CFD possono essere molto grandi, richiedono una potenza di calcolo intensiva che l'esecuzione su HPC può fornire, soprattutto se i risultati sono necessari in tempi rapidi.
Allo stesso tempo, anche il settore automobilistico si sta preparando alle sfide di domani. Con l'ascesa dei veicoli autonomi e delle caratteristiche intelligenti, la necessità e la capacità di analizzare grandi volumi di dati crescono esponenzialmente. La potenza dell'HPC può permettere ai produttori automobilistici di acquisire insight più rapidamente, il che ha il potenziale di aiutarli a innovare più rapidamente mentre lavorano per offrire prodotti più sicuri, affidabili ed efficienti. L'HPC può accelerare il processo di progettazione e sviluppo end-to-end, dall'aiutare gli ingegneri automobilistici a ottimizzare il consumo di carburante al migliorare la sicurezza dei driver grazie a simulazioni avanzate e analisi dei dati.
Mentre settori di ogni tipo cercano di rimanere competitivi, IBM Cloud HPC è progettato per aiutarli ad analizzare dati, eseguire calcoli complessi, eseguire simulazioni intensive e molto altro, rapidamente. Portando la lunga esperienza di IBM nella gestione dei workload e nella pianificazione con IBM® LSF e IBM® Symphony insieme a IBM Cloud HPC in un ambiente di cloud ibrido, puntiamo ad aiutare clienti di diversi settori, incluso quello finanziario, dei semiconduttori, delle scienze della vita, aerospaziale e automobilistico, a utilizzare al meglio l'automazione che aiuta a ottimizzare i lavori HPC e a permettere loro di realizzare un tempo di valorizzazione più rapido, migliorare le prestazioni e minimizzare i costi.
Inoltre, abbinata alla soluzione di storage di IBM® Storage Scale, IBM Cloud HPC può offrire una soluzione unica integrata a livello globale, progettata per aiutare gli utenti a gestire facilmente e trasferire i dati in modo conveniente in ambienti ibridi per eseguire workload HPC in tempo reale.
