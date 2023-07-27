Utilizzare il calcolo ad alte prestazioni per contribuire a risolvere sfide complesse in ogni settore

Nel mondo dei servizi finanziari, disporre della massima potenza di calcolo possibile è importante per garantire prestazioni ottimali. Man mano che vediamo le banche dare sempre più priorità a resilienza, prestazioni, sicurezza e conformità, ci sono molti fattori esterni che possono influenzare il settore dei servizi finanziari e per cui devono essere preparati. Tra queste possono rientrare situazioni che hanno il potenziale di aumentare significativamente la capacità di calcolo di cui le aziende finanziarie hanno bisogno quotidianamente. Per esempio, le pressioni della concorrenza, la rendicontazione normativa, le richieste di sicurezza e le oscillazioni del mercato possono richiedere agli istituti di servizi finanziari di essere in grado di rivalutare rapidamente il rischio. Per fare ciò, devono essere in grado di eseguire calcoli complessi che richiedono alti livelli di potenza di elaborazione.

Per raggiungere l'accuratezza desiderata, i modelli necessitano del supporto di più dati e della capacità di eseguire più iterazioni e calcoli. È qui che il calcolo ad alte prestazioni (HPC), che può fornire una potenza di calcolo intensiva su larga scala, può essere particolarmente utile. L'HPC è progettato per fornire i livelli di prestazioni richiesti da questi calcoli ad intensità computazionale, sia on-premise che nel cloud, e può aiutare le organizzazioni a rispondere alle esigenze degli standard normativi in evoluzione di oggi.

Ora più che mai, vediamo anche le istituzioni finanziarie sfruttare sempre più l'HPC per funzionalità come le simulazioni di Monte Carlo sui movimenti di mercato, inclusi i metodi di intelligenza artificiale (AI) e machine learning che possono essere utilizzati per aiutare le imprese a prendere decisioni più informate. Nell'era dei dati e AI generativa, HPC è fondamentale per elaborare i dati e generare rapidamente insight. Con IBM® Cloud HPC Managed Service, le istituzioni di servizi finanziari possono beneficiare di un implementazione personalizzata, del supporto continuo della piattaforma e della gestione dell'ottimizzazione delle prestazioni delle app.