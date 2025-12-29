Qu’est-ce que l’intégration d’applications d’entreprise ?

Les systèmes d’entreprise, notamment les logiciels de gestion de la relation client (CRM), de gestion des processus métier (BPM), de planification des ressources de l’entreprise (ERP), de gestion des bases de données et de gestion de la chaîne d’approvisionnement ont généralement du mal à communiquer entre eux. Ils peuvent utiliser des langages de programmation, des systèmes d’exploitation et des formats de données différents et exister dans des environnements ou des couches architecturales distincts.

Les EAI permettent à ces systèmes d’échanger des points de données critiques, en surmontant les incompatibilités qui, autrement, entraveraient les activités de l’entreprise. Les solutions d’intégration permettent également aux entreprises d’utiliser des systèmes hérités, préservant les données historiques critiques et éliminant le besoin de reconstruire des applications dès que les développeurs introduisent de nouveaux services.

Enfin, les EAI permettent aux systèmes de partager des automatisations, ce qui accélère et simplifie les workflows dans les différents services. Dans un contexte de e-commerce, par exemple, les entreprises peuvent utiliser une plateforme d’intégration pour traiter automatiquement les paiements, mettre à jour les stocks et créer des étiquettes d’expédition chaque fois qu’un client passe une commande, même lorsque ces processus se déroulent dans des systèmes ou des environnements différents.

Les architectures EAI peuvent favoriser des réseaux distribués, où les applications et services sont faiblement couplés et fonctionnent de manière indépendante. Les plateformes EAI traditionnelles étaient souvent des middlewares basés sur des serveurs sur site, tels que des bus de services d’entreprise, installés et gérés en interne par l’équipe informatique de l’entreprise. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises utilisent également des solutions de plateforme d’Intégration en tant que service (iPaaS) pour faciliter et gérer les intégrations.

L’iPaaS offre un service similaire et constitue un type de solution d’intégration d’applications, bien que son modèle de distribution et d’exploitation soit différent : l’iPaaS est hébergé en externe et distribué via le cloud. Dans la pratique, de nombreuses entreprises, en particulier les plus grandes, utilisent les deux : l’EAI héritée pour les systèmes centraux sur site et l’iPaaS externe pour les intégrations cloud et SaaS.​