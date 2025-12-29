Qu’est-ce que l’intégration d’applications d’entreprise ?

Les systèmes d’entreprise, notamment les logiciels de gestion de la relation client (CRM), de gestion des processus métier (BPM), de planification des ressources de l’entreprise (ERP), de gestion des bases de données et de gestion de la chaîne d’approvisionnement ont généralement du mal à communiquer entre eux. Ils peuvent utiliser des langages de programmation, des systèmes d’exploitation et des formats de données différents et exister dans des environnements ou des couches architecturales distincts.
Les EAI permettent à ces systèmes d’échanger des points de données critiques, en surmontant les incompatibilités qui, autrement, entraveraient les activités de l’entreprise. Les solutions d’intégration permettent également aux entreprises d’utiliser des systèmes hérités, préservant les données historiques critiques et éliminant le besoin de reconstruire des applications dès que les développeurs introduisent de nouveaux services.
Enfin, les EAI permettent aux systèmes de partager des automatisations, ce qui accélère et simplifie les workflows dans les différents services. Dans un contexte de e-commerce, par exemple, les entreprises peuvent utiliser une plateforme d’intégration pour traiter automatiquement les paiements, mettre à jour les stocks et créer des étiquettes d’expédition chaque fois qu’un client passe une commande, même lorsque ces processus se déroulent dans des systèmes ou des environnements différents.
Les architectures EAI peuvent favoriser des réseaux distribués, où les applications et services sont faiblement couplés et fonctionnent de manière indépendante. Les plateformes EAI traditionnelles étaient souvent des middlewares basés sur des serveurs sur site, tels que des bus de services d’entreprise, installés et gérés en interne par l’équipe informatique de l’entreprise. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises utilisent également des solutions de plateforme d’Intégration en tant que service (iPaaS) pour faciliter et gérer les intégrations.
L’iPaaS offre un service similaire et constitue un type de solution d’intégration d’applications, bien que son modèle de distribution et d’exploitation soit différent : l’iPaaS est hébergé en externe et distribué via le cloud. Dans la pratique, de nombreuses entreprises, en particulier les plus grandes, utilisent les deux : l’EAI héritée pour les systèmes centraux sur site et l’iPaaS externe pour les intégrations cloud et SaaS.
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Les EAI utilisent souvent des middlewares orientés messages (MOM) pour faciliter et gérer les connexions entre services. Les MOM reçoivent et transportent les paquets de données appelés messages, et prennent en charge le partage de données asynchrones, où les messages entrants sont temporairement stockés dans une file d’attente ou un tampon jusqu’à ce que le service destinataire (le consommateur) soit prêt à les traiter.
Par exemple, si le consommateur subit un temps d’arrêt, la file d’attente peut conserver les messages jusqu’à ce que le service destinataire soit de nouveau en ligne. Un broker de messages est responsable de la gestion de la file d’attente et du routage des messages vers les services appropriés. Les brokers peuvent également prioriser les messages prioritaires par rapport aux messages moins urgents. Les systèmes basés sur les MOM permettent aux services de partager des informations sans connaître l’identité des consommateurs spécifiques, simplifiant ainsi les flux de données.
L’intégration asynchrone est souvent la meilleure pour les tâches en back-end qui ne dépendent pas de données en temps réel et où de courts délais sont acceptables. Un cas d’usage courant est la gestion d’intégrations système non sensibles au temps, telles que les échanges de données entre systèmes ERP et CRM.
Bien que le CRM puisse envoyer en continu des mises à jour clients, des prévisions de la demande et d’autres données à l’ERP, ce dernier peut attendre les heures creuses pour les traiter. Cette stratégie améliore les performances du système et optimise les ressources. Par ailleurs, les approches asynchrones peuvent ne pas être idéales pour les applications en front-end, où les clients attendent un accès immédiat aux services.
D’autres plateformes EAI utilisent des flux de données synchrones, où une application émet un appel API ou une demande à un service et attend une réponse. Ce processus est plus immédiat et plus direct, en partie parce qu’il n’y a pas de file d’attente pour ralentir les demandes.
Toutefois, le traitement synchrone peut être sujet à une latence dans les scénarios à fort volume, car les tâches doivent être exécutées dans l’ordre. Les services sont également étroitement liés, ce qui réduit leur indépendance. Les approches synchrones sont souvent utilisées pour les services en front-end et les applications commerciales en temps réel, en particulier les services qui nécessitent une réponse immédiate (comme la vérification d’un logiciel de gestion des stocks avant d’exécuter une commande).
De nombreuses plateformes EAI modernes intègrent à la fois des flux de données synchrones et asynchrones pour répondre à différents besoins d’intégration.
L’architecture EAI est un schéma directeur qui définit la manière dont les applications et les services communiquent au sein d’un écosystème intégré, y compris les modèles, les composants et les protocoles utilisés pour faciliter les connexions. Les modèles EAI décrivent généralement des approches de conception plus granulaires, incluant des constructions spécifiques de routage, de points de terminaison et de messages.
Un livre publié en 2003 par les architectes logiciels Gregor Hohpe et Bobby Woolf a identifié 65 modèles d’intégration, offrant aux développeurs un langage commun pour les types d’intégration possibles et la manière de les mettre en œuvre. Toutefois, étant donné que bon nombre de ces modèles ont été supprimés des plateformes EAI modernes, cet aperçu se concentrera plutôt sur des styles architecturaux plus larges.
Les entreprises intègrent souvent plusieurs approches architecturales, chacune supportant différentes couches ou fonctions au sein du système. Les architectures d’intégration courantes incluent :
L’intégration point à point qui connecte deux applications ou plus, souvent en utilisant une API, un middleware ou un code personnalisé, afin qu’elles puissent échanger des données directement sans plan de gestion centralisé. Cette approche fonctionne pour les systèmes qui ne contiennent que quelques services, car elle est relativement simple à configurer et à gérer.
En revanche, à plus grande échelle, les connexions point à point peuvent s’emmêler et devenir trop complexes, un phénomène connu sous le nom d’intégration en spaghetti. En l’absence d’intermédiaire pour gérer les échanges de données, les goulots d’étranglement au niveau des performances sont difficiles à identifier et à résoudre. De plus, comme la supervision de chaque connexion est limitée, les approches point à point sont vulnérables à des problèmes de sécurité et d’optimisation.
Enfin, les déploiements deviennent un défi, car ils doivent être configurés séparément pour chaque intégration dans le système. Les entreprises peuvent commencer par une intégration point à point, puis évoluer vers des approches d’intégration plus matures au fur et à mesure qu’elles développent leurs opérations.
Dans les modèles en étoile, plusieurs systèmes ou services sont connectés à un hub central. Le hub gère les connexions entre les services afin qu’ils n’aient pas à interagir directement entre eux.
Souvent, le hub central prend la forme d’un enterprise service bus (ESB), une solution middleware de niveau supérieur qui dirige et gère les échanges de données. Les responsabilités du hub peuvent inclure le routage, la gouvernance, l’authentification, la surveillance et la conversion des données. Alors que les ESB gèrent les tâches de gestion, les MOM intégrés transfèrent généralement les données en utilisant un protocole tel que JMS ou MQTT. Alternativement, les approches en étoile peuvent utiliser des passerelles API pour l’orchestration API (avec la passerelle comme hub et les API comme rayons), permettant une communication synchrone, qui utilise souvent HTTP comme mécanisme de transport.
Les approches en étoile sont souvent plus efficaces et résilientes que les approches point à point, surtout dans les déploiements complexes qui comportent des dizaines voire des centaines de services et qui présentent des fonctionnalités variées. Ces systèmes sont également plus faciles à maintenir et à gouverner car chaque interaction se déroule via un plan de gestion partagé. Enfin, de nouvelles applications peuvent être ajoutées sans affecter les services intégrés.
L’inconvénient majeur est que, comme chaque service repose sur le plan de gestion centralisé, une erreur au niveau du hub central peut affecter l’ensemble du système.
Dans le cadre d’une architecture orientée services (SOA), les services sont alignés sur des politiques et des normes communes, mais restent faiblement couplés et autonomes, ce qui favorise la réutilisation et l’interopérabilité. Les services partagent leurs fonctions et leurs capacités par le biais de contrats, sans exposer le code et les données internes nécessaires à leur exécution, ce qui améliore la découvrabilité.
Par exemple, le service de traitement des paiements d’une entreprise peut être ajouté aux nouvelles applications sans que les développeurs aient à le reconstruire à partir de zéro. Les inconvénients incluent des coûts élevés de mise en œuvre et de maintenance ainsi que la complexité accrue du système, qui peuvent mettre à rude épreuve les performances et créer des failles de sécurité.
En tant que philosophie de conception agnostique, la SOA peut être utilisée avec n’importe quel nombre d’architectures. Par exemple, lorsqu’il est appliqué à un modèle en étoile, le hub central continue de gérer les interactions, mais les services peuvent décrire leurs fonctions métier afin que les développeurs puissent les associer et les réutiliser de manière fluide sans connaissance préalable de leurs capacités.
Les microservices s’appuient sur les principes fondamentaux de l’architecture SOA, mais ils adoptent des fonctionnalités cloud natives plus récentes. La SOA exige que chaque service partage des normes strictement définies, ce qui rend le système moins flexible et plus sujet aux ralentissements.
Les microservices, quant à eux, privilégient un transport léger (souvent par l’utilisation d’API), les points de terminaison mettant eux-mêmes en œuvre la logique commerciale et le traitement des demandes.Cette approche donne à chaque service plus d’autonomie, permettant aux équipes individuelles de dicter les approches internes de gouvernance, de déploiement et de stockage pour les services qu’elles gèrent. Les deux approches diffèrent également dans leur portée : la SOA gère généralement des applications de niveau entreprise, tandis que les microservices sont souvent plus granulaires, divisant les services individuels en composants plus petits.
Enfin, alors que les SOA utilisent fréquemment des ESB pour faciliter la communication de service à service, les microservices s’appuient plus souvent sur des passerelles API ou des maillages de service. Les microservices deviennent rapidement dominants : 74 % des entreprises utilisent actuellement une architecture de microservices, tandis que 23 % déclarent avoir l’intention de le faire à l’avenir, selon un rapport Gartner de 2023.
Bien que les messages puissent contenir des actions ou des requêtes, les événements sont des indications statiques qu’une action notable a eu lieu. L’architecture orientée événements permet aux services d’échanger des notifications d’événements de manière efficace et sécurisée.
En général, les applications envoient les événements à un broker d’événements, qui est responsable de les distribuer aux services appropriés. Les consommateurs peuvent choisir les événements auxquels ils souhaitent s’abonner, afin de ne recevoir que les enregistrements correspondant à leurs activités ou à leurs besoins professionnels.
Par exemple, une entreprise de e-commerce peut utiliser des événements pour avertir un service de messagerie chaque fois qu’un client effectue un achat. Lorsque le service d’e-mail reçoit la notification d’un événement de vente, il peut automatiquement envoyer à l’acheteur une confirmation de commande. Dans le même temps, une base de données analytique peut s’abonner à des événements liés à des temps d’arrêt ou à des performances afin de recueillir des données pertinentes.
L’un des avantages des cadres orientés événements est que les services n’ont pas besoin de comprendre comment leurs événements sont utilisés, ou quels consommateurs les utilisent : ils ont uniquement besoin de savoir comment signaler les événements au broker d’événements. Les approches basées sur les événements sont également plus simples à mettre à l’échelle car les développeurs peuvent dupliquer ou supprimer des services sans interférer avec les mécanismes de signalement d’événements.
Toutefois, sans une gestion appropriée, les plateformes axées sur les événements peuvent fournir des rapports excessifs ou envoyer involontairement des doublons d’événements, ce qui complique la tâche des consommateurs. En outre, lorsque les entreprises se développent, elles ajoutent souvent des instances de consommateurs pour améliorer les performances. Le problème ? Cette prolifération de services peut compliquer la tâche des développeurs lorsqu’il s’agit d’isoler les erreurs et de les résoudre.
Enfin, comme les plateformes pilotées par les événements peuvent être affectées par des retards, elles ne sont pas idéales pour les échanges de données en temps réel.
D’une manière générale, l’iPaaS relève de l’EAI : il s’agit d’un nouveau modèle basé sur le cloud pour intégrer des applications d’entreprise. La plateforme d’intégration en tant que service (iPaaS) désigne les outils d’intégration basés sur le cloud, que gère généralement un fournisseur externe. Parmi les exemples, on retrouve webMethods Hybrid Integration d’IBM, MuleSoft de Salesforce et les services d’intégration Azure de Microsoft.
Les plateformes iPaaS utilisent souvent des capacités génératives, des connecteurs pré-conçus, des outils de développement low code ou no-code, l’Internet des Objets (IdO) et d’autres innovations modernes. Fonctionnant souvent sur des architectures sans serveur ou conteneurisées, les plateformes iPaaS ont tendance à être flexibles et légères car elles ne s’appuient pas sur des ESB sur site (qui peuvent être encombrants et sujets à des désalignements) pour faciliter les connexions.
Un des principaux atouts est que les entreprises n’ont pas besoin de consacrer de temps ni de ressources à concevoir des connexions personnalisées et peuvent plutôt compter sur l’infrastructure sous-jacente fournie par la plateforme iPaaS. L’iPaaS peut parfois être proposée avec d’autres produits SaaS, tels que des logiciels ERP ou CRM.
L’EAI est une approche plus ancienne et traditionnelle, le plus souvent gérée sur site ou via une architecture hybride. Un des principaux avantages de l’EAI est que les entreprises gardent un contrôle total sur leurs intégrations. Cette approche peut être privilégiée dans les secteurs hautement réglementés, tels que le droit ou la santé, où les équipes informatiques ont besoin d’un niveau de personnalisation et de supervision plus avancé que celui disponible sur les plateformes iPaaS tierces.
Malgré la popularité croissante de l’iPaaS, 80 % des entreprises développent encore au moins une partie de leurs intégrations en interne, selon un rapport Fortune Business Insights de 2024. Dans les grandes entreprises, l’EAI et l’iPaaS sont souvent utilisées conjointement pour automatiser différentes couches d’orchestration.
Alors que les plateformes EAI aident principalement les entreprises à partager des données en interne, l’échange de données informatisé (EDI) normalise et facilite le transfert d’informations, telles que les factures, les transcriptions ou les avis d’expédition, entre les entreprises, remplaçant ainsi les documents physiques. Les transactions EDI remontent aux années 1960, lorsque les gouvernements et les entreprises ont commencé à automatiser les échanges de données, réduisant ainsi leur dépendance à la saisie manuelle des données.
L’EDI utilise des protocoles spécialisés pour aider les entreprises à maintenir leur conformité avec les réglementations et les normes internationales. Par exemple, la loi HIPAA exige que les entreprises échangent des données de santé américaines via le protocole X12 axé sur la sécurité, tandis que les transactions commerciales internationales sont souvent réalisées via la norme mondiale EDIFACT.
La planification des ressources d’entreprise réunit les ressources humaines, la gestion du cycle de vie du produit, la finance et d’autres processus métier via une base de données centralisée et partagée afin d’améliorer la connectivité et la cohérence des données entre les systèmes internes. Les plateformes ERP sont souvent composées de plusieurs modules d’entreprise, chacun représentant une fonction métier différente. Ces modules peuvent effectuer des tâches distinctes tout en travaillant ensemble pour atteindre des objectifs commerciaux communs.
Bien que l’EAI et l’ERP prennent tous deux en charge l’intégration, elles opèrent à différents niveaux de la pile technologique d’une entreprise. L’EAI agit comme un pont ou un connecteur entre les applications individuelles, tandis que l’ERP fournit une interface unifiée où les entreprises peuvent accéder à de multiples fonctions métier.
La mise à jour ou le remplacement d’un système ERP peut s’avérer difficile et coûteux sur le plan opérationnel, car chaque module d’entreprise est étroitement lié à une suite d’applications centralisée. L’EAI, quant à elle, peut être implémentée progressivement et par phase car elle repose sur des middlewares ou des API, qui peuvent souvent être reconfigurés sans interrompre les flux de données.
Les entreprises utilisent souvent les plateformes EAI et ERP conjointement, les systèmes ERP gérant les fonctions principales du cœur de métier et les plateformes EAI gérant les connexions entre la plateforme ERP et d’autres composants, tels que les plateformes d’analytique et les CRM.
Les vulnérabilités de sécurité, les silos de données et les incompatibilités peuvent apparaître lorsque les systèmes métier sont isolés et incapables de communiquer. Sans stratégie EAI, les entreprises peuvent avoir besoin d’un codage personnalisé important, d’une maintenance constante et d’une saisie manuelle des données pour maintenir les connexions, ce qui peut conduire à des intégrations fragiles. Les systèmes EAI peuvent contribuer à surmonter ces obstacles de plusieurs façons :
L’EAI contribue à améliorer le flux de données et la visibilité en permettant la synchronisation des données en temps quasi réel (ou en temps réel) au sein de l’entreprise. Elle permet aux services d’accéder aux outils et aux sources de données de l’ensemble de l’entreprise, tout en conservant leur autonomie.
Cette synchronisation améliore l’automatisation des processus en permettant aux équipes de développer des automatisations sur plusieurs services, d’accélérer les workflows et de réduire les erreurs humaines. L’intégration des données peut améliorer la prise de décision, car elle aide les équipes à collecter et à analyser des informations pertinentes provenant de sources disparates.
Par exemple, un CRM peut envoyer les données historiques des ventes à une plateforme de gestion des stocks intégrée afin d’aider les équipes à déterminer la quantité de stock à commander pour une période donnée.
La mise hors service ou le remplacement de systèmes existants peut perturber des fonctions commerciales critiques, créer des désalignements et contribuer à une hausse des coûts.
Les entreprises des secteurs hautement réglementés peuvent s’appuyer sur des applications héritées pour se conformer aux lois et aux normes du secteur. De plus, les données critiques stockées dans d’anciennes bases de données peuvent être difficiles à migrer vers des systèmes plus récents.
L’EAI contribue à prolonger la durée de vie des applications héritées. Elle permet aux entreprises de continuer à utiliser ces applications et plateformes en transformant d’anciens protocoles en formats compatibles et modernes, et en connectant les systèmes hérités aux plus récents.
Les plateformes EAI peuvent contribuer à réduire la complexité de l’intégration. Plutôt que de créer et de gérer de nombreuses connexions point à point, une entreprise peut utiliser une plateforme d’intégration, telle qu’une solution iPaaS ou ESB, pour connecter des applications via une couche d’intégration centralisée. Les connecteurs pré-créés et les modèles d’intégration réutilisables souvent inclus dans ces solutions permettent également de connecter les systèmes plus rapidement.
Enfin, l’EAI peut améliorer l’évolutivité et la flexibilité. Le couplage lâche facilite le changement d’applications ou l’adoption de nouvelles technologies. L’entreprise peut remplacer son système CRM ou ajouter une nouvelle plateforme de e-commerce sans avoir à repenser complètement son architecture d’intégration.
L’EAI aide également les équipes à mieux coordonner les déploiements, car elle offre une meilleure visibilité sur la manière dont les mises à jour affectent non seulement leurs services respectifs, mais aussi le système dans son ensemble.
Bien que l’EAI puisse rationaliser les fonctions commerciales, elle peut également compliquer le système et créer des obstacles opérationnels. Voici quelques exemples de ces défis :
Les plateformes EAI exposent des services auparavant inaccessibles, c’est pourquoi maintenir un écosystème sécurisé peut devenir plus difficile. Des erreurs de configuration peuvent exposer des données sensibles pendant leur transmission, tandis que les passerelles API et les ESB peuvent constituer un point de défaillance unique, les erreurs se propageant en cascade vers les services connectés.
Les solutions comprennent l’intégration de contrôles d’accès robustes, de protocoles d’authentification et d’autorisation, de normes de chiffrement et de sécurité du réseau. Une gouvernance complète, où chaque équipe dispose de responsabilités clairement définies et qui répond rapidement aux incidents, peut également améliorer la sécurité.
Comme les plateformes EAI peuvent toucher presque tous les domaines d’une entreprise, les entreprises peuvent en devenir dépendantes. La migration vers une nouvelle plateforme EAI peut être coûteuse et entraîner une perte de données pendant la période de transition.
Pour atténuer ces défis, les entreprises peuvent prioriser des modèles d’intégration modulaires et flexibles, tels que les microservices et les architectures pilotées par les événements, qui sont généralement plus faciles à personnaliser, à reconfigurer et à réutiliser. La virtualisation des données, quant à elle, peut aider les entreprises à préserver des données critiques même lorsque les services et les plans de gestion changent.
Les plateformes EAI introduisent de nouvelles connexions entre les services, ce qui peut rendre la gouvernance, la supervision, la traçabilité et le dépannage plus difficiles.
La maintenance nécessite une expertise spécialisée et peut être plus coûteuse que les approches architecturales traditionnelles point à point. Bien que l’intégration entre les systèmes modernes et existants ouvre de nouvelles perspectives sur les données, la gestion des versions de ces systèmes peut s’avérer difficile sur le plan opérationnel.
Les entreprises peuvent remédier à cette complexité en séparant les services en domaines distincts afin que les applications ne partagent les données qu’avec les services pertinents. Des automatisations modernes sans code et des contrats de données bien définis peuvent également aider à rationaliser les opérations afin que les équipes puissent échanger des données sans avoir besoin de connaissances préalables.
Les plateformes EAI qui s’appuient sur des ESB et des passerelles API peuvent rencontrer des problèmes de flux de données car tous les échanges doivent être canalisés à travers une couche de routage partagée.
Par exemple, les entreprises peuvent devoir ajouter plus de points de terminaison pour accueillir un trafic plus élevé ou de nouvelles fonctionnalités, mais ces mises à jour peuvent involontairement provoquer de la latence et d’autres problèmes de performance, ajoutant une pression sur le système.
Les entreprises peuvent réduire les risques de blocage en mettant en œuvre la mise en cache et la mise à l’échelle automatique, qui ajustent l’échelle en fonction de données en temps réel. Les architectures distribuées et horizontales, le partage asynchrone des données et les cadres en périphérie, qui traitent les données près de leur source, peuvent également contribuer à des intégrations plus rapides et plus résilientes.
Bien que l’EAI soit un concept vieux de plusieurs décennies, les plateformes EAI actuelles intègrent de plus en plus des innovations modernes pour améliorer l’interopérabilité, la performance et la résilience des réseaux. Les équipes utilisent désormais l’IA générative pour signaler automatiquement les désalignements et les défaillances, ou les corriger de manière proactive avant qu’ils ne perturbent les flux de communication. Le machine learning peut également orchestrer des pipelines d’automatisation complexes, réduisant ainsi les charges de travail et les désalignements.
L’EAI devient également plus accessible en tant que discipline, offrant aux équipes la possibilité de concevoir des intégrations avec des connecteurs low code pré-créés. Les systèmes sans serveur offrent aux entreprises la flexibilité de naviguer entre cloud, hybrides et environnements sur site. Les architectures orientées API et microservices, de leur côté, améliorent la découvrabilité et la réutilisabilité.
L’émergence et la popularité des solutions iPaaS permettent aux entreprises de ne s’abonner qu’aux services d’intégration dont elles ont besoin, ce qui réduit les coûts et les libère des tâches de gestion fastidieuses.
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