Qu’est-ce que la gouvernance du cloud ?

Les stratégies de gouvernance du cloud aident les entreprises à relever les défis couramment associés à l’adoption du cloud, notamment la complexité, la gestion des surfaces d’attaque, le shadow IT et la gestion des coûts.

En général, l’adoption du cloud est un atout pour les entreprises. Les services cloud offrent aux équipes de développement et d’exploitation la possibilité d’augmenter ou de réduire rapidement les ressources en fonction de la demande (au lieu de surdimensionner le matériel pour gérer les pics de capacité), ce qui accroît la flexibilité des environnements informatiques. Ils aident les développeurs à fournir l’infrastructure en quelques minutes, ce qui accélère le processus de création, de test et de déploiement de nouvelles applications et services.

Les fournisseurs de services cloud conçoivent également fréquemment leurs plateformes avec des fonctionnalités de redondance et de reprise après sinistre qui améliorent la disponibilité des systèmes dans toutes les régions.

Cependant, le cloud computing présente également des défis.

Les environnements cloud sont intrinsèquement complexes, la plupart des entreprises déployant des services cloud dans des environnements de cloud hybrides et multicloud massifs et géographiquement dispersés.

Les services cloud ajoutent également davantage de points de terminaison exposés à Internet (applications Web, interfaces de programmation d’applications (API), équilibreurs de charge) à un environnement informatique, ce qui élargit considérablement la surface d’attaque. Des surfaces d’attaque plus étendues créent davantage de risques de problèmes de sécurité et de violations de données. Selon le Rapport sur le coût d’une violation de données 2025 d’IBM, 30 % des violations de données impliquent des données réparties dans plusieurs environnements.

Les employés et les départements peuvent souvent déployer leurs propres outils cloud sans approbation, ce qui encourage une croissance incontrôlée des services sans cadre de propriété clair ni pratiques de gestion appropriées. Ce phénomène — appelé « cloud sprawl » — rend presque impossible pour les équipes de voir chaque actif, workload, flux de données et identité entre clouds, centre de données et régions. Il devient difficile de maintenir une visibilité sur ce qui se passe dans les systèmes cloud et de gérer les dépenses liées au cloud.

Près de la moitié (44 %) de toutes les entreprises n’ont qu’une visibilité limitée sur leurs dépenses cloud. Les sources de données non gérées (données fantômes) qui prolifèrent dans les environnements cloud étendus sont des cibles attractives pour les cybercriminels, si bien que l’étalement du cloud peut également créer d’importants risques pour la sécurité des données et vulnérabilités.

Et comme les environnements cloud nécessitent des données pour traverser des plateformes et services décentralisés, il peut être difficile d’appliquer des protocoles de chiffrement appropriés et des contrôles d’accès à chaque composant.

Les initiatives de gouvernance cloud aident les entreprises à créer une source d’information unique pour les politiques et les bonnes pratiques cloud, ce qui permet une prise de décision fondée sur les données. Les équipes peuvent mettre en place des garde-fous et des contrôles de sécurité cohérents dans tous les environnements cloud. Les mêmes règles s’appliquent à toutes les ressources cloud et la posture globale de sécurité de l’environnement informatique se renforce.

La gouvernance permet aux entreprises de standardiser la manière dont les environnements sont créés, qui possède quoi et comment les changements sont effectués afin que différentes équipes puissent utiliser les ressources cloud approuvées en toute sécurité et aisément. Un modèle de gouvernance solide clarifie également les rôles et les responsabilités en matière de prise de décision concernant le cloud. En cas de problème lié à une charge de travail cloud, tout le monde sait quel utilisateur est chargé de le résoudre. Cette normalisation accrue et la clarté des rôles contribuent à l’efficacité opérationnelle dans tous les départements.

La gouvernance cloud permet de centraliser la surveillance et la création de rapports sur l’utilisation du cloud, offrant ainsi aux utilisateurs une meilleure visibilité sur les environnements cloud. Ces fonctionnalités aident les entreprises à suivre les dépenses liées au cloud, à attribuer les coûts à des personnes ou à des actions spécifiques et à optimiser les budgets dédiés au cloud au fil du temps.

De plus, les cadres de gouvernance cloud peuvent aider les organisations à garantir que les investissements cloud apportent une valeur mesurable, au lieu de simplement ajouter des technologies de pointe à l’architecture.

L’intégration de technologies nouvelles et émergentes dans un environnement informatique présente des avantages considérables, mais ces technologies doivent avoir un objectif clair. Une bonne gouvernance exige que les équipes relient directement les décisions cloud aux résultats commerciaux et articulent la proposition de valeur des nouveaux investissements avant d’étendre les services cloud, ce qui encourage l’optimisation des coûts.

Les entreprises font souvent appel à des solutions de gouvernance du cloud pour mettre en œuvre des cadres de gouvernance cloud. Ces solutions comprennent une gamme d’outils avancés de gestion du cloud qui automatisent les pratiques de gouvernance et l’application des politiques. Les nombreuses fonctionnalités des solutions de gouvernance du cloud contribuent à en réduire la complexité, permettant ainsi aux entreprises de rationaliser l’application de la législation dans l’ensemble de l’écosystème informatique.