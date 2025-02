La principale distinction est que la souveraineté des données est un concept juridique, tandis que leur hébergement est une catégorie géographique. Mais les deux concepts sont étroitement liés.

Cet hébergement détermine souvent la souveraineté des données. Ainsi, si une entreprise stocke des données dans un centre de données en Irlande, ces données sont hébergées en Irlande. L’Irlande a donc la souveraineté sur ces données. L’entreprise doit se conformer à toutes les lois sur la protection des données, la confidentialité des données et toute autre exigence réglementaire imposée par le gouvernement irlandais.

Cela dit, l’hébergement n’est pas le seul facteur permettant de déterminer qui a compétence sur les données. D’autres facteurs, tels que le lieu où les données ont été initialement collectées ou la personne à laquelle elles se rapportent, peuvent également être pris en compte.

La souveraineté et l’hébergement des données sont des concepts importants de gouvernance des données pour les organisations d’aujourd’hui. Les entreprises collectent et traitent plus de données que jamais auparavant, et elles ont souvent recours au cloud computing et aux applications SaaS (logiciel en tant que service) pour ce faire.

Cela se traduit par une augmentation massive des flux de données internationaux. Les entreprises peuvent collecter des données auprès de personnes dans un pays, les stocker dans un centre de données dans un deuxième pays et les traiter avec une application basée sur le cloud s’exécutant dans un troisième pays. Les données peuvent être soumises à des exigences légales différentes dans chacun de ces pays.

Les entreprises ont besoin de savoir où se trouvent leurs données à chaque étape de leur cycle de vie, et quelles règles suivre dans chaque région. Le non-respect des lois portant sur la protection des données peut entraîner de lourdes sanctions.