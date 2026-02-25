Was ist persistenter Speicher für Container?

Container sind für die Entwicklung cloudnativer Anwendungen unerlässlich. Es handelt sich um leichtgewichtige, portable Softwareeinheiten, die eine Anwendung und ihre Abhängigkeiten verpacken und so die Bereitstellung in modernen IT-Infrastrukturen vereinfachen.

Container sind von Natur aus kurzlebig. Sie sind als temporäre Systeme gedacht, die je nach Bedarf gestartet und abgeschaltet werden. Diese Flexibilität macht sie zwar hochflexibel und skalierbar, aber alle generierten Containerdaten gehen verloren, wenn der Container nicht mehr läuft. Persistenter Speicher löst dieses Problem, indem die Daten unabhängig von einzelnen Containern verfügbar bleiben.

Ohne persistenten Speicher würden wichtige Systeme ausfallen. Zum Beispiel würde die Transaktionsdatenbank einer Bank, die in Containern läuft, bei routinemäßigen Aktualisierungen Kundenkontosalden verlieren oder eine E-Commerce-Plattform bei jedem Neustart Einkaufswagen verlieren.

Da Unternehmen zunehmend auf cloudnative und Microservice-Architekturen umsteigen, sind Container zu einem zentralen Bestandteil der Anwendungsbereitstellung und -verwaltung geworden, wodurch persistenter Speicher für Container unerlässlich wird, um zustandsbehaftete Anwendungen in großem Umfang ausführen zu können. Laut einem aktuellen Bericht von Strategic Market Research wurde der globale Markt für Anwendungscontainer im Jahr 2024 mit etwa 2,1 Milliarden USD bewertet. Es wird prognostiziert, dass der Markt bis 2030 auf 6,9 Milliarden USD anwachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,1 % entspricht.¹

In Unternehmensumgebungen kommt persistenter Speicher in Form von Datei-, Block- und Objektspeicher vor, die jeweils für unterschiedliche Arbeitslasten geeignet sind. Unternehmen stellen diese Speicherlösungen typischerweise durch eine Kombination aus Hardware-Systemen und softwaredefinierten Speicherplattformen (SDS) bereit, die für hybride Cloud- und verteilte Cloud- Umgebungen ausgelegt sind.