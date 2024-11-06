Speichermanagement sind die kombinierten Prozesse, die verwendet werden, um von Systembenutzern oder Computern generierte Datenbestände sicher und zugänglich zu speichern. Es optimiert Assets und bietet Datenschutz für Speicher. Die Verwaltung von Datenspeicher schützt kritische Daten und nutzt Virtualisierung, Bereitstellung und Automatisierung.
Es gibt 3 Hauptformen der Datenspeicher:
Speichermanagement ist ein so grundlegendes Konzept, dass es nicht überrascht, dass es noch andere Bedeutungen des Begriffs gibt. Eine andere Art des „Speichermanagements“ bezieht sich auf die aufstrebende Branche, die zusätzliche physische Lagerung von persönlichem Eigentum zur Verfügung stellt, wenn Einzelpersonen mehr Besitztümer besitzen, als sie möglicherweise in ihrem Wohnraum unterbringen können. Die Tatsache, dass solche Speichereinrichtungen überall auftauchen, spricht dafür, dass immer mehr Menschen mehr Gegenstände anhäufen, als sie wissen, wohin damit.
Diese Situation ist vergleichbar mit der zunehmenden Anzahl von Workloads, mit denen die meisten Unternehmen konfrontiert sind. Wie Menschen, die von Kisten mit ihren veralteten persönlichen Gegenständen belagert werden, stolpern einige Unternehmen oft über sich selbst, um immer mehr Datenmengen anzuhäufen. Dann wissen diese Unternehmen wiederum nicht, was sie mit diesen zusätzlichen Daten anfangen sollen. Manchmal verlieren sie sogar völlig den Überblick über die Datensätze, in die sie investiert haben.
Verschiedene Arten von Speichergeräten und -systemen unterstützen das Speichermanagement:
Wenn Unternehmen in ihrer Datenflut ertrinken und keine effektive Strategie zur Speicherverwaltung haben, spielen sich zwei problematische Szenarien gleichzeitig ab. Zunächst einmal zu den verpassten Chancen, die sich ergeben, wenn die erworbenen Datenressourcen nicht erschlossen werden. Es ist nicht abzusehen, wie viel ein Unternehmen opfern könnte, wenn es seine gesammelten Daten nicht ausreichend verarbeitet. Irgendwo in diesen gesammelten Daten könnten der Schlüssel zur Zukunft des Unternehmens oder der Weg zu wegweisenden Umsatzeinsparungen sein.
Es gibt noch einen weiteren wichtigen Grund, warum es nicht ratsam ist, große Datenbestände ungenutzt zu halten. Daten haben einen bestimmten Wert und das macht sie zu einem Ziel für Cyberbedrohungen.
Daten können beschädigt werden, entweder um ihrer eigenen Zerstörung willen oder als Teil eines Cyberangriffs auf ein Unternehmen und dessen Betriebssysteme. Daher müssen alle Daten, die gepflegt werden, sicher aufbewahrt werden, damit sie nicht zu einer endgültigen Belastung werden.
Der Komiker Steven Wright hatte die Fähigkeit, seinem Humor verblüffende Absurditäten zu verleihen. Eine seiner klassischen Beobachtungen spricht direkt den Kern des Speichermanagements an: „Man kann nicht alles haben. Wo würden Sie es unterbringen?“
Wrights Einzeiler fasst beide Seiten des Problems der Speicherverwaltung zusammen, mit dem eine große und wachsende Zahl von Unternehmen konfrontiert ist. Das ist das Kernproblem: Wenn es um Computerdaten geht, wurden Unternehmen dazu verleitet, zu glauben, dass sie alles haben können – oder zumindest alle Daten, die sie sich wünschen könnten. Natürlich unterstützt die IT-Branche diese Bemühungen durch die Herstellung neuer Produkte, die alle organisatorischen Anforderungen abdecken, wie z. B. Speicher. Es gibt also eine App für dieses und eine Plattform für jenes. Der Boom von Computerdaten geht einher mit einer explosionsartigen Zunahme der Anwendungen, Programme und Plattformen, die Anbieter zur Verwaltung, Aufbereitung und Analyse dieses rasanten Zustroms von Computerdaten entwickeln.
Das ist also die Situation. Es werden jetzt wesentlich mehr Datenmengen erstellt. Unternehmen sammeln diese Daten ständig. Es gibt jetzt Daten, die die Daten auswerten, die die zusammengesetzten Daten aus verschiedenen Blickwinkeln untersuchen, um alle möglichen Informationen daraus zu gewinnen. Dies führt uns direkt zum zweiten Teil von Wrights „Gleichung“: Jetzt, da Sie alle Daten der Welt haben, wo werden Sie sie möglicherweise aufbewahren?
Die mögliche Antwort ist zahlreich, denn mit der zunehmenden Verbreitung von Datenverwaltung und Datenverarbeitungssoftware gibt es nun mehrere Arten von Speicherressourcen und unzählige Orte für die Datenspeicherung. Aber es ist nicht so einfach, einfach irgendeine Speicherlösung zu wählen. Managementsoftware sollte nicht als Einheitslösung betrachtet werden. Verschiedene Unternehmen haben unterschiedliche Datenspeicher-Anforderungen.
Und dann sind da noch die Kosten. Speicher bietet viele Möglichkeiten, aber die wenigsten werden kostenlos angeboten. Unabhängig davon, ob die Speicherlösung auf einer Investition in lokale Server und andere Arten von Speicherhardware beruht, ob eine Speicherverwaltungssoftware verwendet wird oder ob Cloud-Speicheroptionen verfolgt werden, gibt es immer einen Preisaspekt, der abgewogen werden muss.
Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Fragen, die Sie sich stellen sollten:
F: Nicht alle Speicherlösungen funktionieren gleich, insbesondere im Hinblick auf den Datenzugriff. Bieten einige Speicherumgebungen einen schnelleren Abruf von gespeicherten Informationen als andere?
A: Ja. Im Allgemeinen spiegelt ein leistungsstarkes Speichermanagement ein Bekenntnis zu maximaler Effizienz wider, was sich in Systemoptimierung, reduzierter Latenz, hohem Durchsatz und schnelleren Datenzugriff wider.
F: Welche Arten von KI-basierten Funktionen können auf gespeicherte Daten angewendet werden und wie einfach ist das?
A: Zahlreiche Arten von AI können auf gespeicherte Daten angewendet werden, wie z. B. Daten-Tiering, Anomalie-Erkennung (zur Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen), Datendeduplizierung und Optimierung der Speicher-Nutzung. Die Benutzerfreundlichkeit variiert je nach Softwareprodukt.
F: Wie sicher sind gespeicherte Informationen und bleiben diese Daten im Laufe der Zeit resilient? Oder haben gespeicherte Daten ein „Verfallsdatum“, das auf einem einzigartigen Lebenszyklus beruht, der einen unvermeidlichen Datenverlust beinhaltet?
A: Das ist bedauerlich, aber Daten verfallen mit der Zeit. Alle Daten unterliegen einem Datenverfall, wodurch sie immer weniger zuverlässig und nützlich werden. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen ihre Datenbestände durch ein robustes Speicherverwaltungsprogramm verwalten.
Wie wir sehen werden, geht es in der Regel nicht darum, einfach einen Weg zu finden, um die Grenzen der Speicherkapazität zu umgehen, oder darum, zusätzlichen Speicherplatz zu gewinnen. Die Kunst besteht darin, die Speicherlösung zu finden, die den Speicheranforderungen eines Unternehmens am besten entspricht, sowohl jetzt als auch in der absehbaren Zukunft.
Die Schlüsselkonzepte, die in einem Datenspeichersystem zum Einsatz kommen, sind nicht allzu kompliziert zu verstehen. Im Wesentlichen funktioniert es so: Ein Unternehmen verfügt über Datenbestände, die sicher, aber zugänglich aufbewahrt werden müssen, sollten Mitarbeiter diese Informationen abrufen müssen. Die Assets werden auf Speicher-Arrays (manchmal auch Festplatten-Arrays genannt) übertragen oder kopiert, die sich in physischen Einrichtungen befinden, die als Rechenzentren bezeichnet werden. Speicher-Arrays sind zentralisierte Speichersysteme, die auf mehreren Festplattenlaufwerken basieren, um Daten zur Verwendung in Servern und Anwendungen zu speichern.
Sobald die Daten in den Speicher-Arrays abgelegt wurden, müssen diese Daten so organisiert sein, dass sie einen schnellen Datenzugriff unterstützen. Dateisysteme erfüllen diesen Zweck, indem sie eine Ordnung schaffen, die auf einer standardisierten Methode basiert (z. B. alphabetische Unternehmen oder die Verwendung von Verzweigungsdiagrammen), die für den Benutzer einfach zu navigieren ist und logisch so organisiert ist, dass das Betriebssystem des Computers sie problemlos nutzen kann. Dateisysteme befinden sich auf dem solid-state drive (SSD), der Festplatte (HDD) eines Unternehmens oder auch auf anderen Speichermedien wie Flash-Laufwerken, Magnetbändern oder optischen Datenträgern.
Die Verwendung von Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) ist eine weitere Möglichkeit, Ziele bei der Speicherverwaltung zu unterstützen. APIs ermöglichen es Benutzern, von lokal basierenden Anwendungen auf Daten zuzugreifen, die in Cloud-basierten Systemen gespeichert sind, und mit diesen zu arbeiten. APIs unterstützen den Prozess auf verschiedene Weise, einschließlich der Aktivierung von Automatisierung, Datenextraktionstechniken und Datenaustausch zwischen verschiedenen Softwaresystemen.
Darüber hinaus unterstützen APIs bei Entwicklungsaufgaben, erhöhen die Skalierbarkeit und erhöhen die Sicherheit, indem sie als Gatekeeper fungieren und Speicherzugriffsanforderungen des Browserverkehrs verwalten. Die Windows Speicher-Management-API dient beispielsweise als Brücke zwischen der Speicher-Verwaltung und dem Windows-Betriebssystem von Microsoft.
Speicher sind eine weitere Option für Unternehmen, die erhebliche Investitionen in Speicherhardware oder Speichersoftware und Personalausgaben vermeiden möchten. Stattdessen abonnieren diese Unternehmen Speicherdienste, die wie Online-Abonnementdienste funktionieren. Wenn ein Unternehmen eine Priorität hat, kann es die Infrastruktur des Anbieters nutzen, um diesen Bedarf zu decken.
Speicherdienste finden in virtualisierten Cloud-Umgebungen statt und nutzen den Dienstprogramm von virtueller Maschinen (VMs), die routinemäßig auf Speicherplatz aus einem gemeinsamen Speicherpool zugreifen. Eine Speicherverwaltungssoftware behält die Kontrolle über VMs und ihre Funktionsweise.
Wenn die Speicherverwaltung sorgfältig durchgeführt wird, schaltet sie so viele Nutzen frei, dass es hilfreich ist, sie zu kategorisieren und zu gruppieren.
Unabhängig davon, ob die Anforderungen eines Unternehmens an die Speicherverwaltung durch Hardware oder durch Cloud-Speicher erfüllt werden, lassen sich durch Speichermanagement erhebliche Kosteneinsparungen erzielen.
Was die Hardware anbelangt, kann ein intelligentes Speichermanagement ein Unternehmen vor kostspieligen Aufrüstungen ihrer Equipments ersparen. Wenn das Unternehmen seine Speicherung auf eine Strategie der Cloud stützt, bietet das Speichermanagement Einsparungen durch die Optimierung der Cloud, die sich direkt auf die Senkung dieser Kosten auswirken können.
Die Leistungsvorteile der Speicherverwaltung hängen in erster Linie mit der Betriebsgeschwindigkeit zusammen. Dies führt zu einem schnelleren Datenzugriff für Mitarbeiter, die Informationen abrufen müssen.
Zu den Leistungsvorteilen gehört außerdem eine schnellere Datenübertragung, die immer notwendiger wird, wenn die Datensätze immer mehr Assets enthalten. Andere Leistungsvorteile, die mit Cloud-Speicher identifiziert werden, sind flexible Skalierbarkeit und ein geförderter Sinn für gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern.
Sicherheit wird (und wird auch weiterhin) ein immer entscheidender Bestandteil des Speichermanagements sein, da sich die Bedrohung durch Cyberkriminelle ständig weiterentwickelt. Daten müssen ständig geschützt werden, und die zentralisierte Datenspeicher bietet eine wirksame Absicherung gegen Datenverluste, indem sie Schutzmaßnahmen gegen Data Breach einführt. Wenn der Schlimmste eintreten sollte und ein Unternehmen einen Verlust kritischer Daten erleidet, kann eine effektive Speicherverwaltung die Notfallwiederherstellung unterstützen, indem die Daten in wichtigen Orten gespeichert werden und so die Redundanz gewährleistet wird.
Storage as a Service (STaaS) wird über die Cloud betrieben und bietet Zugriff auf eine beliebige Anzahl von Speicher- und Rechenressourcen. Durch STaaS kann ein Unternehmen die verschiedenen Vorteile von Cloud-Services nutzen, ohne eine volle Investition in Hardware, Software oder eine Kombination aus beidem tätigen zu müssen.
Diese Art von Abonnementmodell für Speicher bietet weitere Vorteile, wie z. B. Benutzerfreundlichkeit, Abrechnung nur des tatsächlich genutzten Speichers und eine höhere Skalierbarkeit nach Bedarf. Darüber hinaus zeichnen sich solche Speicherdienste durch eine beträchtliche Vielseitigkeit aus, was sie bei Aktivitäten zur Notfallwiederherstellung unter Beweis stellen, bei denen die Data Replication von größter Bedeutung ist.
Zahlreiche Anbieter bieten Produkte rund um STaaS an, darunter Dell, Hewlett Packard Enterprise (HPE), IBM, NetApp und Pure Storage.
Darüber hinaus gibt es Public-Cloud-Anbieter wie Microsoft Azure und Amazon Web Services (AWS), die Cloud-Services anbieten.
Eine weitere Option – das Hybrid Cloud-Modell – gibt Unternehmen das Beste aus zwei Speicherarten, indem es ihnen die Nutzung von Private- und Public Cloud-Speicher ermöglicht, so dass sie verschiedene Datentypen in mehreren Clouds speichern können.
Die gute Nachricht ist, dass es mehrere wichtige Grundsätze gibt, die Sie bei der Erstellung eines effektiven Plans für das Speichermanagement eines Unternehmens berücksichtigen sollten. Die schlechte Nachricht ist, dass sie alle irgendeine Form der kontinuierlichen Beteiligung der einen oder anderen Art erfordern. Es reicht nicht aus, Assets einfach in einen größeren Speicher zu verschieben oder sich an eine neue Art von Datenverwaltung anzupassen, auch wenn dies normalerweise Schritte sind, die nicht ignoriert oder mit einer geringeren Priorität versehen werden sollten.
Im Folgenden finden Sie einige interessante Ideen.
Untersuchen Sie das Speichermanagement aus einer „Gesamtbild“-Perspektive. Berücksichtigen Sie den Lebenszyklus Ihrer Daten und wie lange Ihr Unternehmen diese Informationen wirklich aufbewahren muss.
Darüber hinaus müssen Sie einschätzen, wie schnell Ihr Unternehmen Daten wiederherstellen oder ersetzen muss, falls diese durch ein Data Breach oder ein anderes katastrophales Ereignis verloren gehen. Und was ist mit den normalen Datenzugriffsraten? Es ist wichtig, dass Ihre Strategie an realistischen Datenzugriffszeiten ausgerichtet ist.
Es ist wichtig, dass die Festplattenauslastung regelmäßig überwacht und die Speicherverwaltung aus mehreren Blickwinkeln betrachtet wird, wobei bei Bedarf strategische Kurskorrekturen vorgenommen werden. Diese Korrekturen umfassen in der Regel die Entfernung von Dateien, die für künftige Maßnahmen nicht mehr benötigt werden, was häufig die Löschung von Cache-Dateien, nicht mehr genutzten Backup oder temporären Dateien bedeutet. Umgekehrt sollten Programme, die nicht mehr aufbewahrt werden sollen, gelöscht werden, um Speicherplatz freizugeben.
Nachdem unnötige Materialien entfernt wurden, muss nur noch sichergestellt werden, dass die gespeicherten Materialien in ihrem besten Zustand sind. Dies kann erreicht werden, indem zunächst die Auffindbarkeit von Dateien ermöglicht wird, und dies geschieht durch die Verwendung einer Art organisierter Struktur, um sie zu speichern.
Nach erfolgreicher Verlagerung können diese Assets komprimiert werden, um Speicherplatz zu sparen. Daten sollten auch durch Verschlüsselung geschützt und durch Daten-Backups gesichert werden.
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
IBM Cloud ist eine Full Stack Cloud-Plattform mit über 170 Produkten und Services für Daten, Container, KI, IoT und Blockchain, die für verschiedene Branchen, die allgemeine Sicherheit und eine ortsunabhängige Durchführung entwickelt wurde. Nutzen Sie IBM Cloud, um eine skalierbare Infrastruktur zu geringeren Kosten aufzubauen, neue Anwendungen sofort bereitzustellen und Workloads bedarfsgerecht zu skalieren.