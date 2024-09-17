Storage



Was ist Storage as a Service (StaaS)?

Storage as a service (STaaS) ist ein Abonnementmodell, bei dem Unternehmen Vorabkosten und Arbeitskosten sparen, indem sie Workloads und Verwaltung auf Datenspeicherplattformen von Drittanbietern auslagern. STaaS-Lösungen erfordern in der Regel gemieteten Speicherraum in der Public Cloud, können aber auch eine lokale Speicherinfrastruktur umfassen.

2 Anliegen haben die Entwicklung von STaaS motiviert: 

  1. Bereitstellung leistungsstarker Speichertools für Unternehmen aller Größen und Betriebsbudgets.
  2. Diese Ressourcen auf eine kostengünstige Weise bereitzustellen, die den Kauf von kostenintensiven Tools überflüssig macht.

STaaS wurde ursprünglich als kostengünstigere Alternative entwickelt, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die nicht über ein ausreichendes Budget verfügten, um alle ihre Cloud-Kosten zu finanzieren und ihren gesamten Datenspeicherbedarf zu verwalten. Jetzt können Unternehmen jeder Größe STaaS-Methoden einsetzen, und tun dies auch.

Die Technologieunternehmen, welche die Datenspeicherplattformen von Drittanbietern betreiben, die STaaS-Services anbieten, werden als Cloud-Service-Provider (CSPs) bezeichnet.

Arten der Datenspeicherung

Drei Arten der Speicher dominieren das Gebiet der Datenspeicher und jede Diskussion über STaaS:

  • Block Storage: Bei Block Storage werden Informationen in einzelne Datenblöcke aufgeteilt, die in Clouds und anderen Speichern verwendet werden können. Block Storage ist tendenziell teurer als andere Speicherformate, obwohl es einen schnellen Datenzugriff ermöglicht. Darüber hinaus bietet es ähnliche Funktionen wie das Schreiben von Daten in eigenständige Systeme.
  • File Storage: File Storage ist die Art der Datenspeicherung, die am häufigsten auf PCs gefunden wird. Dabei werden Dateiverzeichnisse als Indizes der alphabetischen Dateien verwendet. File Storage ist der am wenigsten skalierbare Speicher, und die Navigation im Dateiverzeichnis kann schwieriger werden, wenn es zunehmend mit Dateien überlastet wird.

Wie funktioniert STaaS?

Die formelle Beziehung zwischen einem Unternehmen und einem CSP, der Storage as a Service (STaaS) anbietet, beginnt mit der Ausarbeitung von Service Level Agreements (SLAs). Diese Vertragsdokumente binden ein Unternehmen rechtlich an Service-Anbieter, legen die Preisgestaltung fest und legen weitere Variablen im Zusammenhang mit dem Managed Service fest (z. B. Speicherkapazität, Kosten pro gespeichertem Gigabyte und Kosten pro Datenübertragung).

Diskussionen über STaaS basieren oft auf wahrgenommenen Unterschieden zwischen „kalten“ Daten und „heißen“ Daten. Kalte Daten werden als wenig unmittelbar wichtig angesehen, während heiße Daten Informationen sind, von denen angenommen wird, dass sie aktiv genutzt werden und daher als wichtig angesehen werden.

Die offensichtliche Analogie führt hier zum Beispiel zum Essen. Wichtige Daten sind wie heißes Essen. Sie müssen schnell bereitgestellt werden können, und die Speicherlösung muss in der Lage sein, ein gewisses Maß an Flexibilität zu bieten, um diesen schnellen Service zu ermöglichen. Heiße Daten bleiben auf dem Tisch und können serviert werden. Kalte Daten sind eher wie Reste, ehemals warme Speisen, die nach der Kühlung sicher aufbewahrt werden müssen. Kalte Daten gelangen in einen kalten Speicher. Und für Daten, die Sie vielleicht nie wieder aufwärmen können, gibt es immer noch den Gefrierschrank.

Zugegeben, solche Unterscheidungen zwischen heiß und kalt sind völlig subjektiv. Es ist auch erwähnenswert, dass viele Daten (und vielleicht sogar die meisten) während ihres Lebenszyklus drastischen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Nichtsdestotrotz ist die Priorisierung von Daten nach ihren erwarteten gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnissen eine Möglichkeit, Informationen zu selektieren – die Aufteilung von Daten nach ihrer angenommenen Temperatur.

Eine alternative Preisgestaltung basiert rein auf Kosteneffizienz. Obwohl das kosteneffizienteste Modell fast immer die günstigsten Gesamtkosten bietet, gibt es einen Haken in Form von eingeschränktem Zugang oder unzureichender Leistung. Aber warum ist das so? Weil das kosteneffiziente Modell so bepreist ist, dass nur kalte Daten berücksichtigt werden können. Wenn es sich bei den fraglichen Daten um Informationen handelt, die Ihr Unternehmen wahrscheinlich häufig benötigt und verwendet, ist es möglicherweise besser beraten, eine andere Speichermethode zu finden.

Die Temperatur der Daten ist auch sehr wichtig, um einen reibungslosen Datenspeicherbetrieb zu gewährleisten. Für Daten von höherer Temperatur (und Bedeutung) werden die bestehenden SLAs besonders kritisch. Hier werden Aspekte wie Zugriffsgeschwindigkeiten und voraussichtliche Betriebszeiten klar dargelegt und ein Unternehmen sollte erfahren, ob seine Datenspeicheranforderungen mit denen seines CSP übereinstimmen.

STAaS-Vorteile

Unternehmen schätzen den Komfort von Storage as a Service (STaaS) und die Art und Weise, wie es den Speicherbetrieb verwaltet, auch wenn der Speicherbedarf weiter steigt. Im Folgenden sind einige der Nutzen aufgeführt, die STaaS bieten kann:

  • Senkung der Infrastrukturkosten: STaaS entlastet Unternehmensbudgets, da keine umfangreichen Cloud-Infrastrukturkosten erforderlich sind. Da Unternehmen die benötigten Speicherdienste per Abonnement erhalten, kann die Frage nach Infrastrukturinvestitionen weitgehend vermieden werden.
  • Vereinfachte Skalierung: IT-Abteilungen können sich bei dem Versuch, mit dem wachsenden Speicherbedarf ihres Unternehmens Schritt zu halten, verzetteln. Benutzer von STaaS können solche Probleme vermeiden. Die Echtzeit-Abwicklung von STaaS-Skalierungsvorgängen erfolgt automatisch, unabhängig davon, welche Apps verwendet werden und welche Leistungen erforderlich sind. 
  • Flexibilität behalten: STaaS-Abonnenten profitieren von echter Skalierbarkeit, da STaaS sich an die sich ändernden Marktanforderungen anpasst, indem es die Automatisierung nahtlos in seine verschiedenen Prozesse integriert. Durch die automatische Skalierbarkeit müssen keine Server-Upgrades oder Wartungszeiten für die Geräte eingeplant werden. All dies kann automatisch berücksichtigt werden.
  • Daten stärken und bewahren: Beim Speichermanagement geht es nicht nur darum, Daten an günstigere Verarbeitungsorte zu verschieben. Es ist auch wichtig, dass die Daten so sicher wie möglich sind und dass ihre Haltbarkeit auf schützende und kontinuierliche Weise erhöht wird. STaaS sorgt dafür, dass die Daten stark und resilient bleiben.
  • Latenz verringern: Zeit ist buchstäblich Geld, wenn es um die Leistungsprobleme geht, die zu Latenzproblemen führen. Wertvolle Online-Verkaufsumsätze können negativ beeinflusst werden oder in einigen Fällen aufgrund von Latenz ganz verloren gehen. STaaS hilft Unternehmen, Leistungsprobleme in den Griff zu bekommen, indem es diese durch frühzeitige Erkennung verhindert, bevor sie größere Probleme verursachen.
  • Transformation fördern: Die Speicherverwaltung wird nicht als höherwertige Cloud-Computing-Funktion betrachtet, muss aber dennoch für eine ordnungsgemäße IT-Funktionalität gewartet werden. Wenn das Speichermanagement jedoch in die Verantwortung eines Service-Anbieters fällt, wie es bei STaaS-Beziehungen der Fall ist, kann diese mentale Energie stattdessen für die digitale Transformation genutzt werden.

Nachteile von STaaS

Es ist ironisch, dass dasselbe, was STaaS ermöglicht – Cloud Computing – auch für einige negative Aspekte der Verwendung von STaaS verantwortlich ist:

  • Sicherheitsbedenken: Der Sinn von STaaS besteht darin, Unternehmen von mühsamen Aufgaben im Zusammenhang mit der Datenverwaltung zu befreien und Speicherprobleme zu lösen, indem Daten in die Cloud übertragen werden. Das bedeutet jedoch, dass die Daten nur so sicher sind wie die Cloud, in der sie gehostet werden. Unternehmen, die geschäftskritische Daten verlagern möchten, müssen darauf vertrauen können, dass die genutzten Cloud-Services sicher sind.
  • Vertragsstrafen bei Überschreitung: Die in den SLAs festgelegte Beziehung sichert den Unternehmen das Niveau der erbrachten Dienstleistungen zu. Je nach Service-Anbieter kann das SLA jedoch auch kostspielige Bußgelder verhängen, wenn Unternehmen ihre zugeteilte Bandbreitennutzung überschreiten. Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmen versuchen, ihren zukünftigen Speicherbedarf realistisch einzuschätzen und sogar zu prognostizieren.
  • Begrenzte Verfügbarkeit: Eine weit verbreitete Meinung von Organisationen ist, dass große Technologieunternehmen relativ immun gegen die Auswirkungen von Latenz oder anderen Serviceunterbrechungen sind. Das mag zwar bis zu einem gewissen Grad zutreffen (aufgrund der zusätzlichen Infrastrukturschutzmaßnahmen, die CSPs aufgrund ihrer Größe und technologischen Leistungsfähigkeit ergreifen können), aber alle Dienstanbieter sind aufgrund von technischen Problemen oder Ausfallzeiten aufgrund von Cyberbedrohungen einer eingeschränkten Verfügbarkeit ausgesetzt.

STaaS-Anwendungsfälle

STaaS hat sich bei zahlreichen Aktivitäten im Zusammenhang mit Datenschutz und Aufbewahrung als sehr nützlich erwiesen, einschließlich der folgenden Anwendungsfälle:

  • Speicher von Rohdaten zu Zwecken der Datenarchivierung
  • Austausch von Datenträgern
  • Datenbankverwaltungssysteme

Top-STaaS-Anbieter

Drei große Technologieunternehmen sind die größten Anbieter von STaaS-Diensten. Laut Statistiken der Synergy Research Group vom Februar 2024 beherrschen sie etwa zwei Drittel des globalen Marktes für die Cloud-Infrastruktur:

  • Amazon Web Services (AWS): AWS führt alle Konkurrenten mit einem beeindruckenden Marktanteil von 34 % an und bietet über 200 cloudbasierte Dienste für eine Vielzahl von industriellen und technischen Anwendungen. Die Produktlinie umfasst einen Objektspeicher-Service, der die Verwendung von Data Lakes (zentralisierte Repositorys, die sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten speichern) ermöglicht.
  • Microsoft Azure: Die Microsofts Azure Cloud-Plattform rangiert in Bezug auf den Marktanteil (23 %) unter den CSPs an zweiter Stelle. Wie der Konkurrent AWS ist die Azure-Suite mit über 200 Produkten und Services breit gefächert. Der Azure-Speicher bietet zahlreiche Funktionen, die speziell für die Datenspeicher entwickelt wurden – und wahrscheinlich keiner ist so beliebt wie Azure-Speicher-Blobs. Blobs sind Dateien, die Daten aus vielen Quellen aufnehmen.
  • Google Cloud-Plattform (GCP): Google, das unter den CSPs an dritter Stelle steht, wurde für 2023 auf einen Marktanteil von etwa 10 % geschätzt. STaaS-Angebote von GCP umfassen Object Storage, Datenabruf und mehrere Datenbanken, darunter eine überdimensionale NoSQL-Datenbank, die für die Verarbeitung von Echtzeit-Apps und groß angelegten Analyseoperationen konzipiert ist.
  • Alibaba Cloud: Dank seiner Bedeutung in Asien konnte Alibaba im Jahr 2023 einen Marktanteil von 5 % erzielen. Das Angebot an Speicherlösungen umfasst Produkte wie Block Storage, Object Storage, File Storage, Cloud-Speicher und Cloud-Backup.

Zahlreiche weitere CSPs bedienen diesen Markt ebenfalls. Die zweite Ebene von Unternehmen umfasst in der Regel die folgenden Unternehmen:

  • China Telecom
  • Huawei
  • MongoDB
  • Oracle
  • Snowflake
  • VMware
