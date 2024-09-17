Was ist Storage as a Service (StaaS)?

Storage as a service (STaaS) ist ein Abonnementmodell, bei dem Unternehmen Vorabkosten und Arbeitskosten sparen, indem sie Workloads und Verwaltung auf Datenspeicherplattformen von Drittanbietern auslagern. STaaS-Lösungen erfordern in der Regel gemieteten Speicherraum in der Public Cloud, können aber auch eine lokale Speicherinfrastruktur umfassen.
2 Anliegen haben die Entwicklung von STaaS motiviert:
STaaS wurde ursprünglich als kostengünstigere Alternative entwickelt, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die nicht über ein ausreichendes Budget verfügten, um alle ihre Cloud-Kosten zu finanzieren und ihren gesamten Datenspeicherbedarf zu verwalten. Jetzt können Unternehmen jeder Größe STaaS-Methoden einsetzen, und tun dies auch.
Die Technologieunternehmen, welche die Datenspeicherplattformen von Drittanbietern betreiben, die STaaS-Services anbieten, werden als Cloud-Service-Provider (CSPs) bezeichnet.
Drei Arten der Speicher dominieren das Gebiet der Datenspeicher und jede Diskussion über STaaS:
Die formelle Beziehung zwischen einem Unternehmen und einem CSP, der Storage as a Service (STaaS) anbietet, beginnt mit der Ausarbeitung von Service Level Agreements (SLAs). Diese Vertragsdokumente binden ein Unternehmen rechtlich an Service-Anbieter, legen die Preisgestaltung fest und legen weitere Variablen im Zusammenhang mit dem Managed Service fest (z. B. Speicherkapazität, Kosten pro gespeichertem Gigabyte und Kosten pro Datenübertragung).
Diskussionen über STaaS basieren oft auf wahrgenommenen Unterschieden zwischen „kalten“ Daten und „heißen“ Daten. Kalte Daten werden als wenig unmittelbar wichtig angesehen, während heiße Daten Informationen sind, von denen angenommen wird, dass sie aktiv genutzt werden und daher als wichtig angesehen werden.
Die offensichtliche Analogie führt hier zum Beispiel zum Essen. Wichtige Daten sind wie heißes Essen. Sie müssen schnell bereitgestellt werden können, und die Speicherlösung muss in der Lage sein, ein gewisses Maß an Flexibilität zu bieten, um diesen schnellen Service zu ermöglichen. Heiße Daten bleiben auf dem Tisch und können serviert werden. Kalte Daten sind eher wie Reste, ehemals warme Speisen, die nach der Kühlung sicher aufbewahrt werden müssen. Kalte Daten gelangen in einen kalten Speicher. Und für Daten, die Sie vielleicht nie wieder aufwärmen können, gibt es immer noch den Gefrierschrank.
Zugegeben, solche Unterscheidungen zwischen heiß und kalt sind völlig subjektiv. Es ist auch erwähnenswert, dass viele Daten (und vielleicht sogar die meisten) während ihres Lebenszyklus drastischen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Nichtsdestotrotz ist die Priorisierung von Daten nach ihren erwarteten gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnissen eine Möglichkeit, Informationen zu selektieren – die Aufteilung von Daten nach ihrer angenommenen Temperatur.
Eine alternative Preisgestaltung basiert rein auf Kosteneffizienz. Obwohl das kosteneffizienteste Modell fast immer die günstigsten Gesamtkosten bietet, gibt es einen Haken in Form von eingeschränktem Zugang oder unzureichender Leistung. Aber warum ist das so? Weil das kosteneffiziente Modell so bepreist ist, dass nur kalte Daten berücksichtigt werden können. Wenn es sich bei den fraglichen Daten um Informationen handelt, die Ihr Unternehmen wahrscheinlich häufig benötigt und verwendet, ist es möglicherweise besser beraten, eine andere Speichermethode zu finden.
Die Temperatur der Daten ist auch sehr wichtig, um einen reibungslosen Datenspeicherbetrieb zu gewährleisten. Für Daten von höherer Temperatur (und Bedeutung) werden die bestehenden SLAs besonders kritisch. Hier werden Aspekte wie Zugriffsgeschwindigkeiten und voraussichtliche Betriebszeiten klar dargelegt und ein Unternehmen sollte erfahren, ob seine Datenspeicheranforderungen mit denen seines CSP übereinstimmen.
Unternehmen schätzen den Komfort von Storage as a Service (STaaS) und die Art und Weise, wie es den Speicherbetrieb verwaltet, auch wenn der Speicherbedarf weiter steigt. Im Folgenden sind einige der Nutzen aufgeführt, die STaaS bieten kann:
Es ist ironisch, dass dasselbe, was STaaS ermöglicht – Cloud Computing – auch für einige negative Aspekte der Verwendung von STaaS verantwortlich ist:
STaaS hat sich bei zahlreichen Aktivitäten im Zusammenhang mit Datenschutz und Aufbewahrung als sehr nützlich erwiesen, einschließlich der folgenden Anwendungsfälle:
Drei große Technologieunternehmen sind die größten Anbieter von STaaS-Diensten. Laut Statistiken der Synergy Research Group vom Februar 2024 beherrschen sie etwa zwei Drittel des globalen Marktes für die Cloud-Infrastruktur:
Zahlreiche weitere CSPs bedienen diesen Markt ebenfalls. Die zweite Ebene von Unternehmen umfasst in der Regel die folgenden Unternehmen:
1. Cloud Market Gets its Mojo Back; AI Helps Push Q4 Increase in Cloud Spending to New Highs, Synergy Research Group, 1. Februar 2024 (Link außerhalb von IBM.com)
