Mit IBM® Storage for Hybrid Cloud können Sie Cloud-Architekturen lokal bereitstellen und nahtlos auf Public Cloud-Umgebungen erweitern. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Hybrid Cloud-Umgebungen und profitieren Sie von mehr Innovation und weniger Wartung. Machen Sie die IT für Ihre mobilen Workloads flexibler, skalierbarer, sicherer, effizienter und kostengünstiger.

Initiativen zur Anwendungsmodernisierung spielen in der modernen Geschäftswelt eine immer wichtigere Rolle. Daher mussten die Unternehmen ihre Infrastrukturen entsprechend modernisieren und nach kosteneffizienten Lösungen für die Speicherung sowohl vor Ort als auch in der Cloud suchen. Eine der größten Herausforderungen ist die Preisgestaltung bei Cloud-Speicherdiensten, da Cloud-Provider ihre Gebühren nach der Menge des genutzten Speicherplatzes berechnen. Unternehmen können die Kosten jedoch reduzieren, indem sie Richtlinien zur Verwaltung des Datenlebenszyklus einführen, um eine übermäßige Ansammlung von Backup-Daten in der Cloud zu verhindern.