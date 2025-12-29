Was ist Anwendungsintegration für Unternehmen?

Geschäftssysteme – darunter Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM), Business-Process-Management-Systeme (BPM), Enterprise-Resource-Planning-Systeme (ERP), Datenbankverwaltungssysteme und Supply-Chain-Management- Software – haben in der Regel Schwierigkeiten, miteinander zu kommunizieren. Sie verwenden möglicherweise unterschiedliche Programmiersprachen, Betriebssysteme und Datenformate und existieren in separaten Umgebungen oder Architekturebenen.

EAIs helfen diesen Systemen beim Austausch kritischer Datenpunkte und überwinden so Inkompatibilitäten, die andernfalls den Geschäftsbetrieb behindern würden. Integrationslösungen ermöglichen es Unternehmen auch, Altlastsysteme zu nutzen, so dass kritisch historische Daten erhalten bleiben und die Anwendungen nicht jedes Mal neu erstellt werden müssen, wenn Entwickler neue Dienste einführen.

Schließlich ermöglichen EAIs Systemen den Austausch von Automatisierungen, wodurch Arbeitsabläufe abteilungsübergreifend beschleunigt und vereinfacht werden. Im E-Commerce-Kontext können Unternehmen beispielsweise eine Integration nutzen, um Zahlungen automatisch abzuwickeln, den Bestand zu aktualisieren und Versandetiketten jedes Mal zu erstellen, wenn ein Kunde eine Bestellung aufgibt – selbst wenn diese Prozesse in verschiedenen Systemen oder Umgebungen stattfinden.

EAI-Architekturen können verteilte Netzwerke unterstützen, in denen Anwendungen und Dienste lose gekoppelt und unabhängig voneinander betrieben werden. Traditionelle EAI-Plattformen waren oft lokal installierte, serverbasierte Middleware, wie z. B. Enterprise Service Buses, die vom IT-Team des Unternehmens intern installiert und betrieben wurden. Heute nutzen viele Unternehmen auch Integration Platform as a Service (iPaaS)-Lösungen, um Integrationen zu ermöglichen und zu verwalten.

iPaaS bietet einen ähnlichen Service an und ist eine Art Anwendungsintegration für Unternehmensanwendungen, wobei sich jedoch das Bereitstellungs- und Betriebsmodell unterscheiden – iPaaS wird extern gehostet und über die Cloud bereitgestellt. In der Praxis nutzen viele Organisationen, insbesondere größere, beides: herkömmliche EAI-Systeme für zentrale On-Premise-Systeme und externe iPaaS-Lösungen für Cloud- und SaaS- Integrationen.​