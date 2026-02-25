容器化 包括将软件代码与运行它所需的仅 操作系统 (OS) 库和依赖项（通常是基于 Linux 的）打包在一起。此过程创建单一的轻量级单元（例如容器），该单元可以在任何基础设施上一致运行。

随着组织从虚拟机 (VM) 转向容器，大规模管理容器化 工作负载的需求日益增长。2013 年推出的 Docker 通过为开发人员提供构建和共享容器的标准化方式，使容器得到广泛使用。但在混合多云环境中编排成百上千个容器需要一种处理复杂性的方法。因此，Kubernetes 被开发出来，用于自动化容器化应用程序的部署、扩展和管理。

Kubernetes 由 Google 于 2014 年创建，是一个由云原生计算基金会 (CNCF) 维护的 开源平台。 主要的云提供商如 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud 和 IBM Cloud 均支持该平台。

Kubernetes 在 Pod 中运行容器，Pod 部署在 Kubernetes 集群的节点上。它通过应用程序编程接口 (API) 管理组件之间的配置和通信，支持跨不同系统的自动化编排。如今，Kubernetes 已成为容器编排的事实标准。

在数据存储方面，Kubernetes 工作原理的一个重要方面是理解无状态应用程序与有状态应用程序之间的区别。 无状态应用程序（例如处理 API 请求的 Web 服务器）独立处理每个请求，因此不会在会话之间保留数据。 相比之下，有状态应用程序（例如数据库）会保留数据，并依赖先前交互中的信息才能正常运行。

此外，Kubernetes 中的容器和 Pod 是临时的，可以随时停止、重启或重新调度。 对于无状态应用程序，这种行为不是问题。然而，在有状态应用程序中，当容器停止时，其中存储的任何数据都会丢失。这就是持久存储在容器化环境中发挥关键作用的地方：它将数据与容器生命周期分离开来。

除了传统应用程序迁移到容器之外，数据库、人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 等数据密集型工作负载也越来越多地基于云。这些工作负载需要持久存储，以确保数据在容器终止后仍能存活、在分布式系统中维护状态，并提供模型训练所需的高吞吐量、低延迟性能。