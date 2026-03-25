Cos'è la virtualizzazione dei server?

La virtualizzazione dei server è una funzione chiave dell'IT aziendale moderna. Ad esempio, quando prenoti un volo, trasmetti un evento musicale dal vivo o accedi a un'applicazione aziendale da remoto, le app che girano dietro a quelle esperienze sono invariabilmente ospitate su server virtualizzati. Questa infrastruttura consente alle organizzazioni di eseguire migliaia di workload riducendo l'uso di hardware fisico.

In un ambiente server tradizionale, le organizzazioni dedicano un server fisico a una singola applicazione, lasciando i server in gran parte sottoutilizzati. La virtualizzazione dei server cambia le cose. Più macchine virtuali (VM) condividono un unico server fisico, ognuna con le proprie risorse dedicate e isolata dalle altre. Il risultato è un'infrastruttura più economica da gestire, più veloce da scalare e più efficiente da gestire.

Oggi, la virtualizzazione dei server è fondamentale per il cloud computing e per le moderne operazioni dei data center . Uno studio di SkyQuest stima che il mercato globale della virtualizzazione dei server raggiungerà i 9 miliardi di dollari nel 2024. Il report prevede che raggiungerà i 13,96 miliardi di dollari entro il 2033, crescendo a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,0%.1

Man mano che le organizzazioni consolidano i data center e gestiscono ambienti multicloud ibrido, le richieste di infrastrutture virtualizzate sono aumentate. La virtualizzazione dei server offre inoltre alle Organizzazioni la flessibilità necessaria per supportare i workload di intelligenza artificiale (AI) e soddisfare i requisiti di sovranità dei dati per la gestione dell'infrastruttura in tutte le regioni.