Cos'è la virtualizzazione dei server?

La virtualizzazione dei server è il processo di partizionare un singolo server fisico in più server virtuali isolati, ciascuno dei quali esegue il proprio sistema operativo (OS) e applicazioni in modo indipendente.
La virtualizzazione dei server è una funzione chiave dell'IT aziendale moderna. Ad esempio, quando prenoti un volo, trasmetti un evento musicale dal vivo o accedi a un'applicazione aziendale da remoto, le app che girano dietro a quelle esperienze sono invariabilmente ospitate su server virtualizzati. Questa infrastruttura consente alle organizzazioni di eseguire migliaia di workload riducendo l'uso di hardware fisico.
In un ambiente server tradizionale, le organizzazioni dedicano un server fisico a una singola applicazione, lasciando i server in gran parte sottoutilizzati. La virtualizzazione dei server cambia le cose. Più macchine virtuali (VM) condividono un unico server fisico, ognuna con le proprie risorse dedicate e isolata dalle altre. Il risultato è un'infrastruttura più economica da gestire, più veloce da scalare e più efficiente da gestire.
Oggi, la virtualizzazione dei server è fondamentale per il cloud computing e per le moderne operazioni dei data center . Uno studio di SkyQuest stima che il mercato globale della virtualizzazione dei server raggiungerà i 9 miliardi di dollari nel 2024. Il report prevede che raggiungerà i 13,96 miliardi di dollari entro il 2033, crescendo a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,0%.1
Man mano che le organizzazioni consolidano i data center e gestiscono ambienti multicloud ibrido, le richieste di infrastrutture virtualizzate sono aumentate. La virtualizzazione dei server offre inoltre alle Organizzazioni la flessibilità necessaria per supportare i workload di intelligenza artificiale (AI) e soddisfare i requisiti di sovranità dei dati per la gestione dell'infrastruttura in tutte le regioni.
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Per comprendere la virtualizzazione dei server, è utile rivedere alcune tecnologie correlate che sostengono l'infrastruttura IT moderna:
La virtualizzazione utilizza software per creare uno strato di astrazione su hardware fisico, dividendo le risorse di un singolo server (ad esempio, CPU, memoria, storage e rete) in più macchine virtuali (VM).
Ogni VM esegue il proprio sistema operativo indipendente e si comporta come un server separato, anche se condivide lo stesso hardware sottostante.
Man mano che le organizzazioni modernizzavano la loro infrastruttura, i container sono emersi insieme alle macchine virtuali come parte fondamentale del modo in cui i team costruiscono e distribuiscono le applicazioni.
Mentre le macchine virtuali virtualizzano l'hardware, i container virtualizzano il sistema operativo, impacchettando solo l'applicazione e le sue dipendenze, rendendole più leggere e veloci da distribuire.
Kubernetes è diventato la piattaforma standard per orchestrare container su larga scala, automatizzando la distribuzione/implementazione, la scalabilità e la gestione tra ambienti hybrid cloud e multicloud.
Kubernetes è comunemente utilizzato con i microservizi, che permettono alle organizzazioni di suddividere le applicazioni in servizi più piccoli e indipendenti, più facili da distribuire e gestire.
I fornitori di cloud service come Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure e IBM Cloud forniscono infrastrutture e servizi software attraverso tre modelli principali costruiti su server virtualizzati:
La virtualizzazione dei server si basa su vari componenti che lavorano insieme per creare e gestire ambienti virtuali:
Nella virtualizzazione dei server, non esiste un approccio universale unico. Il metodo giusto dipende dai requisiti di workload, dalle esigenze di prestazioni e dal livello di isolamento e gestione delle risorse necessario. Di seguito sono riportati alcuni dei principali tipi di virtualizzazione dei server:
La virtualizzazione completa simula completamente l'hardware sottostante, permettendo ai sistemi operativi guest di funzionare come farebbero su una macchina fisica dedicata. L'hypervisor gestisce tutte le interazioni tra il sistema operativo guest e l'hardware.
In questo caso, praticamente qualsiasi sistema operativo può essere eseguito come guest. Questa funzionalità rende la virtualizzazione completa l'approccio più utilizzato negli ambienti aziendali.
Con la para-virtualizzazione, il sistema operativo guest viene modificato per comunicare direttamente con l'hypervisor, anziché utilizzare la simulazione hardware completa. Questo approccio riduce l'utilizzo delle Risorse e migliora le prestazioni, in particolare per i workload ad alto utilizzo di I/O.
Invece di creare VM separate, la virtualizzazione a livello di sistema operativo partiziona un singolo sistema operativo in container. Questi contenitori funzionano come istanze utente isolate che condividono il kernel dell'host, il che li rende leggeri e veloci da fornire.
Docker è lo strumento più popolare per questo tipo di virtualizzazione dei server, comunemente utilizzato in microservizi e ambientazioni DevOps dove le app comunicano tramite application programming interface (API).
La virtualizzazione assistita dall'hardware utilizza estensioni di processore (ad esempio, Intel VT-x e AMD-V) per gestire i compiti di virtualizzazione a livello hardware, riducendo il workload sull'hypervisor e migliorando le prestazioni complessive.
Questa integrazione hardware consente ai processori moderni di supportare workload virtualizzati in modo più efficiente, in particolare per app come AI e machine learning (ML). Piattaforme Enterprise come IBM PowerVM e VMware ESXi utilizzano l'integrazione hardware per offrire una virtualizzazione più veloce per workload che richiedono elevata disponibilità e prestazioni.
La virtualizzazione dei server viene talvolta confusa con la containerizzazione. Sebbene entrambe le tecnologie siano correlate, adottano approcci diversi per eseguire workload efficienti.
La maggior parte delle organizzazioni utilizza entrambe le tecnologie, con Kubernetes che orchestra i container tra di esse.
La virtualizzazione dei server offre sia vantaggi operativi che finanziari, inclusi i seguenti vantaggi chiave:
La virtualizzazione dei server offre un'ampia gamma di casi d'uso aziendali, dalle operazioni IT quotidiane alle strategie infrastrutturali più complesse:
La virtualizzazione dei server semplifica il backup e il disaster recovery (BDR) e la protezione dei dati consentendo la copia delle VM su un sito secondario o in un ambiente cloud. Questo supporta la continuità aziendale assicurando che i team possano ripristinare il workload in pochi minuti anziché in ore.
La virtualizzazione dei server offre ai team DevOps e agli sviluppatori l'accesso a ambienti simili alla produzione su richiesta e supporta test paralleli su più configurazioni. Le pipeline CI/CD si integrano naturalmente con l'infrastruttura virtualizzata, automatizzando la creazione di ambienti come parte del ciclo di vita di build e test.
L'infrastruttura desktop virtuale (VDI) esegue sistemi operativi desktop come VM su server consolidati e poi li trasmette in streaming ai dispositivi degli utenti finali. Le organizzazioni possono offrire un'esperienza desktop completa su qualsiasi dispositivo tenendo i dati lontani dalle macchine locali, semplificando la sicurezza e la conformità.
La virtualizzazione dei server è comunemente il primo passo nella modernizzazione delle applicazioni legacy, offrendo alle organizzazioni un modo per spostare sistemi più vecchi in ambienti hybrid cloud senza ricostruirli da zero. La migrazione dei workload diventa più gestibile quando le applicazioni sono già virtualizzate, consentendo alle organizzazioni di integrare i propri sistemi legacy a un ritmo adatto al loro business.
Settori come i servizi finanziari, la sanità e la ricerca utilizzano il calcolo ad alte prestazioni per eseguire simulazioni complesse e applicazioni ad alta intensità di dati in modo più efficiente. La virtualizzazione dei server aiuta le organizzazioni a raggruppare le risorse di calcolo su più server fisici e ad assegnarle dinamicamente a questi workload.
Secondo Gartner, entro il 2028, il 65% dei governi a livello globale introdurrà requisiti di sovranità digitale per proteggere le infrastrutture nazionali e limitare l'influenza normativa esterna.2
Con l'aumentare delle esigenze di residenza dei dati e controllo dell'infrastruttura, la virtualizzazione dei server è diventata uno strumento importante per gestire la conformità in tutti i territori. Aiuta le organizzazioni a gestire dove vengono eseguiti i workload e a rispettare i Boundary nei diversi ambienti normativi.
L'AI sta cambiando il modo in cui le organizzazioni si affidano alla virtualizzazione dei server. Man mano che le aziende si spostano dai piloti di AI alla produzione completa, i server virtualizzati affrontano richieste sempre più elevate, che includono più workload, maggiore utilizzo di risorse e requisiti di energia e minore tolleranza per il tempo di inattività.
I moderni data center virtualizzati utilizzano sempre più l'AI per gestire le risorse dei server in modo più efficiente. Invece di affidarsi alla configurazione manuale, le organizzazioni possono monitorare in tempo reale l'uso della CPU, il consumo di memoria, gli storage e la diffusione delle VM , riequilibrando i workload in base alle variazioni delle condizioni. La pianificazione predittiva della capacità approfondisce questo approccio, anticipando la domanda prima che raggiunga il picco anziché reagire a posteriori.
L'AI sta influenzando anche la sicurezza della virtualizzazione dei server. Monitorando costantemente il traffico tra le macchine virtuali e analizzando i modelli comportamentali, le organizzazioni possono identificare le minacce prima e rispondere più rapidamente di quanto consentano gli strumenti tradizionali basati su regole.
Per le organizzazioni che gestiscono workload AI sensibili, la virtualizzazione dei server supporta la sovranità dell'AI mantenendo tali workload sull'infrastruttura controllata dall'organizzazione.
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1 Server virtualization market size, share and growth analysis, Skyquest, January 2026
2 Gartner reveals top technologies shaping government AI adoption, Gartner, 9 settembre 2025