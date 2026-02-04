Intelligenza artificiale Infrastruttura IT

Che cos'è la sovranità dell'AI?

Pubblicato il 4 febbraio 2026
Un centro di controllo con molti schermi di computer
By Stephanie Susnjara , Ian Smalley

Spiegazione di sovranità dell'AI

La sovranità dell'IA è la capacità di un'organizzazione o di una nazione di controllare il proprio stack tecnologico di intelligenza artificiale (AI), inclusi l'infrastruttura IT correlata, i dati, i modelli AI e le operazioni.

Con l'aumento dell'adozione globale dell'AI, la sovranità dell'AI si è evoluta da una preoccupazione di residenza dei dati a una strategia. I moderni sistemi di AI funzionano in modo continuo e dipendono da dati sensibili e modelli proprietari. Essi pongono nuove sfide in materia di responsabilità, verificabilità e governance dei dati.

Oggi le aziende richiedono di avere il controllo su dove risiedono i dati e su come vengono utilizzati. Hanno bisogno di una governance basata su AI su chi gestisce le piattaforme di AI, dove e come vengono distribuiti i modelli e se i requisiti normativi vengono applicati.

Nel complesso, la sovranità dell'AI va oltre le tipiche normative sulla sovranità dei dati e sulla conformità dei dati. Comporta la preservazione dell'autonomia sulla conformità e sulla sicurezza dei dati, garantendo la resilienza operativa e preservando la competitività nell'era dell'AI.

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Perché la sovranità dell'AI è importante?

La sovranità dell'AI è diventata una priorità man mano che le organizzazioni scalano i loro workload di AI e AI generativa (gen AI). Secondo uno studio dell'IBM Institute for Business Value (IBV), circa il 79% dei dirigenti intervistati ritiene che l'AI avrà un impatto positivo sui loro ricavi entro il 2030. Questa rapida adozione crea nuove dipendenze dall'infrastruttura AI e solleva questioni riguardanti controllo, conformità e concorrenza.

Nel complesso, la sovranità digitale è diventata fondamentale sia per i governi che per le imprese. Lo studio IBM 2025 CEO mostra che i leader si concentrano su strategie di AI e cloud affrontando al contempo le sfide legate alla sovranità. Questa tendenza sta spingendo gli investimenti nel cloud sovrano e nell'AI che le aziende, dalle startup alle grandi imprese, possono controllare e governare completamente.

Anche i governi di tutto il mondo stanno sviluppando funzionalità di AI sovrana e portando avanti strategie nazionali di AI. Lo stanno facendo per proteggere i problemi di sicurezza nazionale e garantire la sovranità tecnologica nei sistemi di AI nel settore pubblico

Infine, la tecnologia AI solleva questioni di sovranità che vanno oltre la tradizionale infrastruttura IT. Ad esempio, i modelli AI, come foundation model e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), si basano su un addestramento e aggiornamenti continui, mentre l'inferenza avviene in tempo reale in ambienti IT complessi. I requisiti normativi includono non solo il data storage (ad esempio, lo storage su cloud privato), ma anche le prestazioni dei modelli e le operazioni decisionali. In sintesi, integrare il controllo nell'architettura del sistema è diventato essenziale.

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Sovranità dell'AI e AI sovrana

I termini sovranità dell'AI e AI sovrana sono strettamente correlati e spesso usati in modo intercambiabile. Sebbene siano spesso trattati come sinonimi, comprenderne le sfumature può aiutare a chiarire di cosa hanno bisogno le aziende per ottenere il controllo sui propri sistemi AI.

  • Sovranità dell'AI: la sovranità dell'AI si riferisce al controllo di un'organizzazione o di una nazione sul proprio ecosistema di AI, compresi i dati, i modelli, le operazioni e la governance. Include l'autorità di determinare come vengono utilizzati i sistemi di AI, chi li utilizza e se rispettano le regole locali.
  • AI sovrana: l'AI sovrana coinvolge infrastrutture e funzionalità che le organizzazioni costruiscono e controllano direttamente (ad esempio, data center, GPU, calcoli). Include anche modelli AI costruiti, addestrati e distribuiti entro i confini regionali che utilizzano dati locali.

In sintesi, l'AI sovrana fornisce le basi tecniche necessarie per la sovranità dell'AI.

Come funziona la sovranità dell'AI?

La sovranità dell'AI comporta allontanarsi dalla tradizionale residenza dei dati e data storage. I sistemi AI funzionano continuamente, elaborano le informazioni sensibili in tempo reale e prendono decisioni indipendenti che richiedono governance e supervisione continue.

Dovrebbe essere considerata una strategia olistica che comprende le seguenti componenti fondamentali:

  • Sovranità dei dati
  • Sovranità operativa
  • Sovranità digitale
  • Infrastruttura AI

Sovranità dei dati

Le organizzazioni garantiscono che tutti i dati utilizzati nei sistemi di AI (ad esempio, set di dati di addestramento, input in tempo reale, output dei modelli) rimangano soggetti alle leggi del paese o della regione in cui sono stati generati.

La sovranità dei dati riguarda più della semplice localizzazione di storage. Comprende come i dati fluiscono attraverso le pipeline di AI, chi può accedervi e come vengono protetti durante il loro ciclo di vita.

Sovranità operativa

Il controllo continuo sui sistemi di AI garantisce che le infrastrutture critiche siano sempre attive e accessibili. Questo ambito include il mantenimento dell'autorità sulla disponibilità del sistema, la gestione delle prestazioni, il disaster recovery (DR), il cyber recovery e le funzionalità di automazione.

La sovranità operativa include anche la possibilità di verificare le operazioni, modificare configurazioni e garantire la continuità aziendale, anche durante interruzioni geopolitiche e cambiamenti normativi.

Sovranità digitale

Le organizzazioni devono controllare la tecnologia AI, compresi i modelli, gli algoritmi e i processi di addestramento, siano essi proprietari o open source.

La sovranità digitale consente alle aziende di ispezionare come funzionano i modelli, comprendere perché prendono decisioni specifiche e verificare che il comportamento dell'AI sia conforme alle regole interne e ai mandati normativi.

Infrastruttura AI

L'infrastruttura AI include unità GPU (ad esempio, GPU NVIDIA) per l'addestramento di LLM e inferenza, data center con sufficiente capacità di calcolo e storage, infrastrutture di rete e API.

Queste risorse forniscono la base di elaborazione accelerata necessaria per supportare applicazioni AI e workload su larga scala.

Modelli di sviluppo e implementazione dell'AI

Le organizzazioni implementano la sovranità dell'AI attraverso varie infrastrutture e strategie di AI progettate per i propri requisiti e casi d'uso specifici. Questi approcci includono:

  • Cloud pubblico e hybrid cloud
  • Cloud on-premise e distribuito

Cloud pubblico e hybrid cloud

Alcune organizzazioni utilizzano impostazioni di cloud pubblico o hybrid cloud per workload basati su AI. Mantengono la sovranità attraverso controlli come infrastrutture specifiche per regione, chiavi di crittografia gestite dal cliente e framework di governance automatizzata.

Spesso basato su infrastrutture cloud sovrane, questo approccio offre scalabilità ed efficienza operativa, preservando al contempo il controllo su dati e operazioni.

Cloud on-premise e distribuito

Altre imprese scelgono modelli cloud on-premise o distribuiti per la massima autonomia, operando infrastrutture AI all'interno dei propri data center o tramite fornitori controllati localmente.

Questo approccio aiuta a mantenere l'autorità diretta sui workflow e sull'intero stack di AI.

Benefici della sovranità dell'AI

La sovranità dell'AI offre vari benefici che aiutano le organizzazioni a controllare i loro ambienti di AI. Man mano che il settore globale dell'AI si espande verso 1 trilione di USD entro il 2031¹, questi vantaggi diventano sempre più cruciali.

I vantaggi della sovranità dell'AI includono i benefici elencati qui:

  • Sicurezza e protezione dei dati: consente alle organizzazioni in settori altamente regolamentati (ad esempio sanità, finanza) di implementare controlli di sicurezza personalizzati, accesso zero-trust e crittografia migliorata. Queste funzionalità di protezione dei dati proteggono i dati proprietari, la proprietà intellettuale e le operazioni del modello. Tali misure di cybersecurity aiutano anche a proteggere contro attori malintenzionati e minacce alla supply chain.
  • Conformità normativa e mitigazione del rischio: fornisce l'architettura e i controlli necessari per dimostrare continuamente la conformità alle normative (ad esempio, GDPR, HIPAA, EU AI Act). Le organizzazioni possono dimostrare dove funzionano i sistemi di AI, come vengono utilizzati i dati e come vengono prese le decisioni. Questo aiuta a evitare sanzioni e preserva l'accesso al mercato tra le giurisdizioni.
  • Resilienza operativa e continuità aziendale: riduce la dipendenza da fornitori esterni di soluzioni AI e infrastrutture controllate dall'estero, costruendo protezione contro interruzioni geopolitiche, interruzioni dei fornitori e cambiamenti normativi in evoluzione. Le organizzazioni sono anche in grado di mantenere le operazioni e proteggere i flussi di entrate, anche quando i fattori esterni influenzano l'accesso ai servizi di AI.
  • Vantaggio competitivo e innovazione AI: consente alle organizzazioni di innovare più rapidamente, salvaguardare le funzionalità proprietarie e mantenere la competitività. Controllando l'infrastruttura e i modelli AI, le organizzazioni possono mettere a punto i sistemi con dati sensibili e personalizzare il comportamento dell'AI secondo requisiti specifici.
  • Sostenibilità e controllo delle risorse: consente alle aziende di ottimizzare il consumo energetico e la distribuzione delle risorse in base alle priorità locali, controllando dove e come funzionano i workload di AI, sfruttando le fonti di energia rinnovabile e allineando le operazioni agli impegni ambientali.

Best practice per la sovranità dell'AI

Un piano di sovranità dell'AI inizia con la definizione delle best practice che corrispondono agli obiettivi infrastrutturali e aziendali esistenti.

Delinea i requisiti di sovranità

Stabilisci le esigenze di residenza dei dati, gli obblighi normativi, gli standard di indipendenza operativa e le soglie di rischio accettabili. Usa questo piano per guidare le decisioni architettoniche e la selezione di fornitori o partnership.
Costruisci la sovranità nell'architettura

Incorpora i controlli a livello di infrastruttura anziché sovrapporli ai sistemi esistenti. Questo approccio include control plane gestiti dal cliente e un'inferenza AI governata che opera entro boundary definiti.
Implementa la supervisione e l'audit

Distribuisci visibilità in tempo reale sui flussi di dati, sul comportamento del modello, sui modelli di accesso e sull'attività operativa. Il monitoraggio automatizzato consente alle organizzazioni di dimostrare la conformità su richiesta e di rilevare violazioni della sovranità.
Mantieni la flessibilità di implementazione

Progetta sistemi che possano muoversi tra ambienti (ad esempio, on-premise, cloud privato, edge) con piena interoperabilità, senza perdere i controlli di sovranità. Questa flessibilità riduce il blocco da fornitore e offre opzioni in base all'evoluzione delle normative e delle esigenze e iniziative aziendali.
Determina una chiara governance dell'AI

Crea politiche che definiscano l'uso dell'AI, i requisiti di gestione dei dati, i processi di approvazione dei modelli e le procedure di risposta agli incidenti. La governance dell'AI garantisce che i controlli tecnici siano conformi ai valori organizzativi e ai requisiti normativi.

Autori

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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Note a piè di pagina

1 Artificial Intelligence—Worldwide, Statista, ottobre 2025