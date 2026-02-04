Che cos'è la sovranità dell'AI?

La sovranità dell'AI è diventata una priorità man mano che le organizzazioni scalano i loro workload di AI e AI generativa (gen AI). Secondo uno studio dell'IBM Institute for Business Value (IBV), circa il 79% dei dirigenti intervistati ritiene che l'AI avrà un impatto positivo sui loro ricavi entro il 2030. Questa rapida adozione crea nuove dipendenze dall'infrastruttura AI e solleva questioni riguardanti controllo, conformità e concorrenza.

Nel complesso, la sovranità digitale è diventata fondamentale sia per i governi che per le imprese. Lo studio IBM 2025 CEO mostra che i leader si concentrano su strategie di AI e cloud affrontando al contempo le sfide legate alla sovranità. Questa tendenza sta spingendo gli investimenti nel cloud sovrano e nell'AI che le aziende, dalle startup alle grandi imprese, possono controllare e governare completamente.

Anche i governi di tutto il mondo stanno sviluppando funzionalità di AI sovrana e portando avanti strategie nazionali di AI. Lo stanno facendo per proteggere i problemi di sicurezza nazionale e garantire la sovranità tecnologica nei sistemi di AI nel settore pubblico

Infine, la tecnologia AI solleva questioni di sovranità che vanno oltre la tradizionale infrastruttura IT. Ad esempio, i modelli AI, come foundation model e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), si basano su un addestramento e aggiornamenti continui, mentre l'inferenza avviene in tempo reale in ambienti IT complessi. I requisiti normativi includono non solo il data storage (ad esempio, lo storage su cloud privato), ma anche le prestazioni dei modelli e le operazioni decisionali. In sintesi, integrare il controllo nell'architettura del sistema è diventato essenziale.