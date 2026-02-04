Che cos'è la sovranità dell'AI?

La sovranità dell'IA è la capacità di un'organizzazione o di una nazione di controllare il proprio stack tecnologico di intelligenza artificiale (AI), inclusi l'infrastruttura IT correlata, i dati, i modelli AI e le operazioni.
Con l'aumento dell'adozione globale dell'AI, la sovranità dell'AI si è evoluta da una preoccupazione di residenza dei dati a una strategia. I moderni sistemi di AI funzionano in modo continuo e dipendono da dati sensibili e modelli proprietari. Essi pongono nuove sfide in materia di responsabilità, verificabilità e governance dei dati.
Oggi le aziende richiedono di avere il controllo su dove risiedono i dati e su come vengono utilizzati. Hanno bisogno di una governance basata su AI su chi gestisce le piattaforme di AI, dove e come vengono distribuiti i modelli e se i requisiti normativi vengono applicati.
Nel complesso, la sovranità dell'AI va oltre le tipiche normative sulla sovranità dei dati e sulla conformità dei dati. Comporta la preservazione dell'autonomia sulla conformità e sulla sicurezza dei dati, garantendo la resilienza operativa e preservando la competitività nell'era dell'AI.
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La sovranità dell'AI è diventata una priorità man mano che le organizzazioni scalano i loro workload di AI e AI generativa (gen AI). Secondo uno studio dell'IBM Institute for Business Value (IBV), circa il 79% dei dirigenti intervistati ritiene che l'AI avrà un impatto positivo sui loro ricavi entro il 2030. Questa rapida adozione crea nuove dipendenze dall'infrastruttura AI e solleva questioni riguardanti controllo, conformità e concorrenza.
Nel complesso, la sovranità digitale è diventata fondamentale sia per i governi che per le imprese. Lo studio IBM 2025 CEO mostra che i leader si concentrano su strategie di AI e cloud affrontando al contempo le sfide legate alla sovranità. Questa tendenza sta spingendo gli investimenti nel cloud sovrano e nell'AI che le aziende, dalle startup alle grandi imprese, possono controllare e governare completamente.
Anche i governi di tutto il mondo stanno sviluppando funzionalità di AI sovrana e portando avanti strategie nazionali di AI. Lo stanno facendo per proteggere i problemi di sicurezza nazionale e garantire la sovranità tecnologica nei sistemi di AI nel settore pubblico
Infine, la tecnologia AI solleva questioni di sovranità che vanno oltre la tradizionale infrastruttura IT. Ad esempio, i modelli AI, come foundation model e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), si basano su un addestramento e aggiornamenti continui, mentre l'inferenza avviene in tempo reale in ambienti IT complessi. I requisiti normativi includono non solo il data storage (ad esempio, lo storage su cloud privato), ma anche le prestazioni dei modelli e le operazioni decisionali. In sintesi, integrare il controllo nell'architettura del sistema è diventato essenziale.
I termini sovranità dell'AI e AI sovrana sono strettamente correlati e spesso usati in modo intercambiabile. Sebbene siano spesso trattati come sinonimi, comprenderne le sfumature può aiutare a chiarire di cosa hanno bisogno le aziende per ottenere il controllo sui propri sistemi AI.
In sintesi, l'AI sovrana fornisce le basi tecniche necessarie per la sovranità dell'AI.
La sovranità dell'AI comporta allontanarsi dalla tradizionale residenza dei dati e data storage. I sistemi AI funzionano continuamente, elaborano le informazioni sensibili in tempo reale e prendono decisioni indipendenti che richiedono governance e supervisione continue.
Dovrebbe essere considerata una strategia olistica che comprende le seguenti componenti fondamentali:
Le organizzazioni garantiscono che tutti i dati utilizzati nei sistemi di AI (ad esempio, set di dati di addestramento, input in tempo reale, output dei modelli) rimangano soggetti alle leggi del paese o della regione in cui sono stati generati.
La sovranità dei dati riguarda più della semplice localizzazione di storage. Comprende come i dati fluiscono attraverso le pipeline di AI, chi può accedervi e come vengono protetti durante il loro ciclo di vita.
Il controllo continuo sui sistemi di AI garantisce che le infrastrutture critiche siano sempre attive e accessibili. Questo ambito include il mantenimento dell'autorità sulla disponibilità del sistema, la gestione delle prestazioni, il disaster recovery (DR), il cyber recovery e le funzionalità di automazione.
La sovranità operativa include anche la possibilità di verificare le operazioni, modificare configurazioni e garantire la continuità aziendale, anche durante interruzioni geopolitiche e cambiamenti normativi.
Le organizzazioni devono controllare la tecnologia AI, compresi i modelli, gli algoritmi e i processi di addestramento, siano essi proprietari o open source.
La sovranità digitale consente alle aziende di ispezionare come funzionano i modelli, comprendere perché prendono decisioni specifiche e verificare che il comportamento dell'AI sia conforme alle regole interne e ai mandati normativi.
L'infrastruttura AI include unità GPU (ad esempio, GPU NVIDIA) per l'addestramento di LLM e inferenza, data center con sufficiente capacità di calcolo e storage, infrastrutture di rete e API.
Queste risorse forniscono la base di elaborazione accelerata necessaria per supportare applicazioni AI e workload su larga scala.
Le organizzazioni implementano la sovranità dell'AI attraverso varie infrastrutture e strategie di AI progettate per i propri requisiti e casi d'uso specifici. Questi approcci includono:
Alcune organizzazioni utilizzano impostazioni di cloud pubblico o hybrid cloud per workload basati su AI. Mantengono la sovranità attraverso controlli come infrastrutture specifiche per regione, chiavi di crittografia gestite dal cliente e framework di governance automatizzata.
Spesso basato su infrastrutture cloud sovrane, questo approccio offre scalabilità ed efficienza operativa, preservando al contempo il controllo su dati e operazioni.
Altre imprese scelgono modelli cloud on-premise o distribuiti per la massima autonomia, operando infrastrutture AI all'interno dei propri data center o tramite fornitori controllati localmente.
Questo approccio aiuta a mantenere l'autorità diretta sui workflow e sull'intero stack di AI.
La sovranità dell'AI offre vari benefici che aiutano le organizzazioni a controllare i loro ambienti di AI. Man mano che il settore globale dell'AI si espande verso 1 trilione di USD entro il 2031¹, questi vantaggi diventano sempre più cruciali.
I vantaggi della sovranità dell'AI includono i benefici elencati qui:
Un piano di sovranità dell'AI inizia con la definizione delle best practice che corrispondono agli obiettivi infrastrutturali e aziendali esistenti.
Stabilisci le esigenze di residenza dei dati, gli obblighi normativi, gli standard di indipendenza operativa e le soglie di rischio accettabili. Usa questo piano per guidare le decisioni architettoniche e la selezione di fornitori o partnership.
Incorpora i controlli a livello di infrastruttura anziché sovrapporli ai sistemi esistenti. Questo approccio include control plane gestiti dal cliente e un'inferenza AI governata che opera entro boundary definiti.
Distribuisci visibilità in tempo reale sui flussi di dati, sul comportamento del modello, sui modelli di accesso e sull'attività operativa. Il monitoraggio automatizzato consente alle organizzazioni di dimostrare la conformità su richiesta e di rilevare violazioni della sovranità.
Progetta sistemi che possano muoversi tra ambienti (ad esempio, on-premise, cloud privato, edge) con piena interoperabilità, senza perdere i controlli di sovranità. Questa flessibilità riduce il blocco da fornitore e offre opzioni in base all'evoluzione delle normative e delle esigenze e iniziative aziendali.
Crea politiche che definiscano l'uso dell'AI, i requisiti di gestione dei dati, i processi di approvazione dei modelli e le procedure di risposta agli incidenti. La governance dell'AI garantisce che i controlli tecnici siano conformi ai valori organizzativi e ai requisiti normativi.
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