Che cos'è la resilienza operativa?

I principali eventi dirompenti, che si tratti di attacchi informatici, interruzioni di corrente o guasti del sistema, sono inevitabili. Nessuna organizzazione o impresa è immune. La resilienza operativa va oltre il tradizionale disaster recovery, gestendo in modo proattivo gli eventi imprevisti. Questo approccio richiede di identificare quali servizi sono più importanti per l'azienda e assicurarsi che rimangano stabili e si riprendano rapidamente.

Le imprese stanno affrontando sempre più la necessità di resilienza operativa. Secondo ricerche di BCI e Riskonnect, il 70% delle organizzazioni ha ora programmi di resilienza operativa e un ulteriore 10% è in fase di sviluppo.¹ L'aderenza alle best practice è la motivazione più comune per lo sviluppo di queste strategie, mentre la conformità normativa è al secondo posto.

Sebbene la resilienza operativa sia vitale per tutte le aziende, alcuni settori richiedono funzionalità robuste. Le istituzioni finanziarie sono particolarmente vulnerabili agli incidenti di sicurezza e ai rischi informatici. Devono proteggere i dati dei clienti, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rispettare normative rigorose, altrimenti rischiano di perdere la reputazione e la fiducia dei clienti. Allo stesso modo, le organizzazioni sanitarie sono responsabili di garantire la continuità delle cure durante eventi avversi rispettando al contempo i requisiti di privacy per i dati sensibili dei pazienti.