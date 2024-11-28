Come costruire una strategia di continuità aziendale di successo

Una strategia di continuità aziendale, nota anche come piano di continuità aziendale (BCP), è un approccio proattivo per mantenere le normali operazioni aziendali in caso di disastro.
Le imprese di successo hanno sempre affrontato una vasta gamma di minacce con il potenziale di sconvolgere il loro business. Tuttavia, nell'economia globale digitalmente connessa di oggi, le minacce sono sia più complesse che pericolose. Dagli attacchi informatici che causano enormi violazioni dei dati, ai disastri naturali che provocano tempi di inattività della rete, interruzioni della supply chain e perdita di dati, le aziende moderne devono adottare un approccio strategico per mantenere la continuità aziendale.
La continuità aziendale è la capacità di un'organizzazione di mantenere le funzioni aziendali critiche e ridurre al minimo il tempo di inattività in caso di crisi. Esempi di tali crisi includono attacchi informatici, supply chain, interruzioni energetiche impreviste e altro ancora.
Queste interruzioni sono costose. Secondo il report Cost of a Data Breach di IBM, il costo medio globale di una violazione dei dati (solo un possibile risultato di una interruzione) è aumentato del 10% rispetto all'anno scorso e ha raggiunto il livello più alto di sempre.
Una solida gestione della continuità aziendale, compresa l'implementazione di efficaci strategie di continuità aziendale e disaster recovery, aiuta a prevenire interruzioni prolungate, violazioni costose e pericolose e altro ancora.
Sia la continuità aziendale che il disaster recovery (DR) sono processi strategici che costituiscono il fulcro della gestione strategica delle crisi. I due termini sono strettamente correlati e usati in modo intercambiabile, inoltre possono essere combinati in una pratica nota come Business Continuity Disaster Recovery (BCDR) che aiuta le organizzazioni a tornare alla normalità dopo un disastro. Tuttavia, ci sono diverse differenze chiave da notare.
La pianificazione della continuità aziendale tende a concentrarsi sulla preparazione di un'organizzazione ad affrontare un'ampia gamma di minacce. Solitamente, i piani di continuità aziendale delineano procedure passo dopo passo per garantire lo stato di salute delle funzioni core business prima, durante e immediatamente dopo un'interruzione.
D'altra parte, i piani di disaster recovery si concentrano su modi per proteggere dati, infrastrutture e sistemi IT mentre un evento si verifica. DI solito consistono in raccomandazioni per tecnologie IT resilienti, lunghi elenchi di best practice e azioni importanti da intraprendere per minimizzare la perdita di dati e le interruzioni aziendali derivanti da un incidente.
Quando un disastro minaccia le operazioni core business, disporre di una strategia di continuità aziendale efficace aiuta le organizzazioni a riprendersi in modo rapido ed efficace. Ecco alcuni dei vantaggi che le aziende che adottano un approccio strategico alla gestione della continuità aziendale possono aspettarsi.
I tempi di inattività possono avere gravi conseguenze per l'azienda e più durano, più possono essere dannosi. Oltre a causare interruzioni nelle normali operazioni aziendali, possono portare a perdite di ricavi, danni reputazionali e perdite di dati.
Strategie solide di continuità aziendale aiutano le organizzazioni a mettere in atto procedure e testarle in modo che, quando si verifica un incidente non pianificato, siano preparate.
Il Recovery Time Objective (RTO) di un'azienda è una misura della quantità di tempo necessaria per ripristinare i processi aziendali critici dopo un'interruzione. Le strategie di continuità aziendale specificano gli RTO per i dipendenti e descrivono i compiti e le procedure necessari per raggiungerli. Le organizzazioni che implementano un BCP hanno maggiori possibilità di raggiungere il proprio RTO e ripristinare la fiducia di investitori, clienti e stakeholder dopo un disastro.
L'interruzione dell'attività è costosa. Secondo una recente ricerca, i tempi di inattività costano alle imprese globali in media 9.000 dollari al minuto, con costi che nei settori ad alto rischio, come quello finanziario e sanitario, raggiungono i 5 milioni di dollari.1
Strategie di recupero di successo aiutano a ridurre i rischi in diversi modi importanti, come l'istituzione di valutazioni accurate dei rischi e l'integrazione di soluzioni di cybersecurity comprovate negli sforzi di risposta e recupero.
Le grandi organizzazioni che operano in più di una giurisdizione devono rispettare tutti i requisiti normativi pertinenti o rischiano pesanti sanzioni finanziarie e la potenziale perdita di licenze operative critiche. Sebbene le normative varino da territorio a territorio, disporre di un solido BCP è critico per garantire la conformità ed evitare costose ripercussioni.
Le strategie di continuità aziendale aiutano a garantire la ripresa delle operazioni critiche dopo le interruzioni, proteggendo i dati sensibili e mantenendo la fornitura di servizi per soddisfare i requisiti delle normative di conformità.
Le organizzazioni hanno esigenze diverse quando si tratta di elaborare una strategia di continuità aziendale efficace. A seconda delle dimensioni, del settore, delle esigenze aziendali e dei potenziali rischi che probabilmente affronteranno, gli approcci variano. Tuttavia, ci sono 4 passaggi universalmente riconosciuti che possono essere adottati per prepararsi meglio agli eventi inaspettati.
Condurre un'analisi dell'impatto aziendale (BIA) è il processo di valutazione del core business e di come risponderebbero a determinati disastri. La BIA prevede anche la stima della probabilità di possibili eventi, la determinazione di come possano esporre vulnerabilità in sistemi e processi e l'ipotesi sull'impatto potenziale sulle operazioni aziendali. Una solida BIA è il primo passo della pianificazione strategica che aiuta a dare priorità agli asset e ai sistemi necessari per riprendersi da un'interruzione del lavoro.
Per ogni potenziale minaccia identificata nel BIA, le organizzazioni devono progettare una risposta adeguata. Le varie minacce richiedono strumenti e pianificazione differenti: ad esempio, nel caso di un'interruzione di corrente, un'azienda potrebbe dare priorità al ripristino dell'infrastruttura IT mission-critical prima di affrontare qualsiasi altra cosa.
Poiché le piattaforme di comunicazione digitale e i dati svolgono un ruolo cruciale nella maggior parte delle aziende moderne, il ripristino delle funzionalità in questi ambiti è solitamente una priorità. Ad esempio, alcune delle soluzioni di DR più popolari prevedono il data backup dei dati e pratiche di prevenzione della perdita di dati, dove i dati critici vengono spostati off-site e possono essere recuperati più facilmente in caso di disastro.
Come parte di una strategia di continuità aziendale efficace, gli stakeholder devono designare i membri del team che si assumono determinate responsabilità per aiutare l'organizzazione in caso di incidente non pianificato. Strategie efficaci di continuità aziendale delineano chiaramente ruoli, responsabilità e informazioni di contatto per i membri del team, inclusi metodi alternativi di comunicazione nel caso in cui un'interruzione causi guasti diffusi alla rete.
Per testare l'efficacia della propria strategia, un'organizzazione deve esercitarsi costantemente sulle simulazioni delle potenziali minacce. I team di continuità devono essere formati per svolgere le attività che saranno loro richieste durante un vero disastro e avere la possibilità di esercitarsi frequentemente. I trial di scenari realistici aiutano anche a individuare i problemi in una strategia e a identificare le aree di miglioramento.
Molte imprese moderne di successo hanno elaborato strategie di continuità aziendale utilizzando i passi sopra descritti per aiutarle ad affrontare un'ampia gamma di minacce. Ecco alcuni esempi:
Le strategie di gestione delle crisi sono volutamente ampie, e aiutano le organizzazioni a identificare i modi in cui possono rispondere a numerose crisi. A differenza delle strategie che si rivolgono a tipi specifici di asset che potrebbero essere preziosi per un'organizzazione, come infrastrutture IT o dati, una strategia di gestione delle crisi pianifica ogni ora e minuto di una crisi e cerca di anticipare i modi migliori per l'organizzazione di rispondere man mano che la crisi si sviluppa.
Il BCP e il DR sono entrambi integrati nei piani di gestione delle crisi, ma con un'enfasi sulla tempistica della crisi e sulle misure di BC e DR da adottare quando e da chi.
I piani di comunicazione, noti anche come comms plan , descrivono come le aziende affrontano le relazioni pubbliche (PR) durante un disastro. Una pianificazione efficace della comunicazione aiuta i leader aziendali a sviluppare una struttura e una metodologia per rispondere a un evento dirompente, oltre a capire quali canali utilizzeranno.
Ad esempio, alcuni leader elaborano in anticipo messaggi concisi ed efficaci, pensati per diversi destinatari, come dipendenti, clienti o investitori. Se si verifica un evento previsto, come un attacco informatico o un disastro naturale, hanno già predisposto una strategia di messaggistica e di canale per rispondere.
Uno degli aspetti più importanti della continuità aziendale è il ripristino delle reti di comunicazione impattate. Gli esempi sono numerosi, come internet, i cellulari e l'intranet utilizzati dai dipendenti, e la loro interruzione può essere devastante.
La pianificazione del recupero della rete di solito consiste nell'identificare quali servizi connessi sono più importanti per un'azienda e nel dare priorità al loro ripristino rispetto ad altri. La parte relativa al ripristino della rete di una strategia di continuità aziendale deve identificare le azioni e le risorse necessarie per il ripristino sicuro ed efficace di tutte le reti dopo un'interruzione.
La sicurezza dei dati e le minacce all'infrastruttura IT, come i data center che, in alcuni casi, memorizzano informazioni altamente confidenziali di clienti e aziende, sono aspetti importanti della strategia di continuità aziendale. I piani di ripristino dei dati prendono di mira molte minacce comuni, come il sovraccarico del personale, gli attacchi informatici e le interruzioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei dati.
I piani di recupero virtualizzati che si basano su istanze di macchine virtuali (VM) per il backup e il ripristino dei dati sono diventati sempre più popolari grazie alla loro flessibilità e scalabilità. I piani di ripristino virtualizzati possono iniziare a funzionare in pochi minuti in caso di disastro, aiutando le applicazioni a riprendersi rapidamente grazie alla loro elevata disponibilità (HA).
Oggi, le organizzazioni affrontano una vasta gamma di minacce che potrebbero compromettere il loro business. Dai disastri naturali che interrompono la fornitura energetica per giorni ad attacchi informatici complessi che minacciano dati riservati, è necessario adottare misure appropriate per mitigare i rischi.
Elaborare una strategia di continuità aziendale di successo aiuta a rassicurare gli investitori, i dipendenti e i clienti sul fatto che un'azienda può riprendersi rapidamente da qualsiasi cosa si trovi ad affrontare. Sebbene le aziende non siano tutte uguali e le esigenze possano variare, seguire un semplice approccio in 4 fasi è il modo migliore per creare una strategia di continuità aziendale di successo.
1. The True Cost of Downtime (And How to Avoid It) (link resides outside ibm.com) Forbes, aprile 2024
