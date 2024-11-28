Come costruire una strategia di continuità aziendale di successo

La continuità aziendale è la capacità di un'organizzazione di mantenere le funzioni aziendali critiche e ridurre al minimo il tempo di inattività in caso di crisi. Esempi di tali crisi includono attacchi informatici, supply chain, interruzioni energetiche impreviste e altro ancora.

Queste interruzioni sono costose. Secondo il report Cost of a Data Breach di IBM, il costo medio globale di una violazione dei dati (solo un possibile risultato di una interruzione) è aumentato del 10% rispetto all'anno scorso e ha raggiunto il livello più alto di sempre.

Una solida gestione della continuità aziendale, compresa l'implementazione di efficaci strategie di continuità aziendale e disaster recovery, aiuta a prevenire interruzioni prolungate, violazioni costose e pericolose e altro ancora.