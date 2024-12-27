Che cos'è l'accelerated computing

Dai nuovi videogiochi più entusiasmanti e dalle esperienze di realtà virtuale immersiva (VR) a ChatGPT, alla formazione di modelli AI e all'analisi dei big data, gli acceleratori sono una parte essenziale del nostro mondo iperconnesso in rapida evoluzione. Molte aziende moderne si affidano agli acceleratori per alimentare le loro applicazioni e architetture infrastrutturali più preziose, tra cui il cloud computing, i data center, l'edge computing e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Ad esempio, i leader aziendali e gli sviluppatori che desiderano esplorare l'AI generativa stanno investendo in acceleratori per ottimizzare i data center ed elaborare più informazioni più velocemente1.

Gli acceleratori vengono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni per velocizzare il trattamento dei dati, soprattutto con l'espansione della copertura 5G, aumentando le opportunità di Internet of Things (IoT) ed edge computing. Le applicazioni IoT dipendono dagli acceleratori per elaborare i dati provenienti da dispositivi intelligenti come frigoriferi, sensori di flusso di traffico e altro ancora. L'edge computing può fornire informazioni più approfondite, tempi di risposta più rapidi e migliori esperienze per i clienti, ma solo con le velocità di elaborazione offerte dagli acceleratori.

Quando si parla di AI, molte delle sue applicazioni più avanzate, come elaborazione del linguaggio naturale (NLP), computer vision e il riconoscimento vocale, si basano sulla potenza dell'accelerated computing per funzionare. Ad esempio, le reti neurali che supportano molte applicazioni di intelligenza artificiale all'avanguardia necessitano di acceleratori di AI per classificare e raggruppare i dati ad alta velocità.

Infine, poiché sempre più aziende cercano modi per trasformare digitalmente e accelerare l'innovazione, le soluzioni di accelerated computing offrono un costo totale di proprietà relativamente basso. La capacità degli acceleratori di elaborare grandi quantità di dati in modo rapido e preciso significa che possono essere utilizzati in molte applicazioni diverse con il potenziale di creare valore aziendale, tra cui chatbot AI, analisi di dati finanziari, cloud computing e altro ancora.