Che cos'è lo storage su cloud privato?

Nel mercato dello storage su cloud privato, c'è molta energia ed entusiasmo. Tuttavia, solo perché c'è un alveare di attività non significa che tutti traggano lo stesso beneficio dallo storage su cloud privato o che ogni azienda comprenda pienamente le risorse rappresentate dai propri dati e quali vantaggi possono offrire.

Un sondaggio condotto da Hitachi Vantara (link esterno a ibm.com), il reparto delle informazioni digitali del produttore, ha dichiarato che il 55% delle aziende intervistate ha affermato di essere ancora in procinto di affrontare l'esplosione dei dati e che spesso si trovavano in difficoltà a comprendere gli insight più approfonditi all'interno dei dati raccolti.

Lo stesso sondaggio di Hitachi Vantara ha rivelato che il 40% o più dei rispondenti ha dichiarato di perdere ricavi a causa di un tempo di inattività non pianificato. Altre sfide evidenziate nel sondaggio includevano la complessità del cloud, i controlli di sicurezza, i sistemi rigidi, l'isolamento dei dati e la ricerca di manodopera sufficientemente qualificata.

Mentre le aziende cercando di ottenere chiarezza nei propri dati, le minacce digitali sono in aumento. Le tattiche criminali, come il ricatto, la coercizione e i cyberattacchi, stanno diventando sempre più sofisticate. Ciò enfatizza l'urgente necessità di solide misure di sicurezza, compreso lo sviluppo di tecnologie come l'autenticazione a due fattori.

Un esperto online ha scritto sui dati (link esterno a ibm.com): "Con l'aumentare delle violazioni dei dati e dei problemi di privacy, le persone sono diventate sempre più preoccupate di dove fossero conservate le loro informazioni personali e di chi vi avesse accesso". Senza dubbio parte dell'attuale interesse per lo storage su cloud privato è un riflesso della preoccupazione aziendale che le aziende nutrono per i propri dati, per non parlare dei dati preziosi dei propri clienti.