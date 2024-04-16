Che cos'è lo storage su cloud privato?

Pubblicato: 16 aprile 2024
Autori: Phill Powell, Ian Smalley
Lo storage su cloud privato è un ambiente di cloud computing destinato all'uso da parte di un'unica azienda, con tutte le risorse di calcolo necessarie al suo interno. Si tratta di una delle due opzioni di storage cloud correlate, l'altra è lo storage del cloud pubblico.
Lo storage su cloud privato è un approccio interno alla gestione dei dati che un'organizzazione sceglie per portare a termine tutte le sue esigenze interne di data storage (spesso con la gestione o l'assistenza dell'hosting da parte di un provider di cloud service). Per proteggere completamente i dati cloud, l'organizzazione potrebbe dover acquistare dispositivi di storage, sviluppare il proprio spazio di storage e fornire misure per garantire che i backup nel cloud mantengano la completa integrità dei dati. Potrebbe essere necessario aggiungere personale dedicato.
Lo storage nel cloud privato si riferisce a quattro tipi fondamentali di cloud privato:
In questa situazione, un'azienda gestisce tutti gli aspetti dell'esecuzione del proprio cloud privato on-premise, dall'acquisto di software, hardware e qualsiasi altra necessità per garantire il corretto funzionamento del data center e l'osservazione di tutte le misure di sicurezza necessarie.
Nei cloud privati in hosting (chiamati anche hosting su cloud privato), il CSP possiede e controlla diversi asset (come la manutenzione dello storage cloud o gli strumenti di sicurezza). I cloud privati in hosting vengono gestiti off-premise su server gestiti dal CSP. I cloud privati in hosting utilizzano Bare Metal Servers come server dedicati.
Un cloud privato gestito in genere implica hardware fisico ospitato nel data center di un CSP. Tuttavia, in altri casi, i CSP forniscono assistenza per la gestione (inclusi assistenza, aggiornamenti e manutenzione) per l'infrastruttura di cloud privato presente nel data center di un'azienda.
I cloud privati virtuali (VPC) consentono alle aziende di ospitare i propri siti Web ed eseguire il codice all'interno di un'impostazione sicura che consente loro di accedere alle risorse CSP (Cloud Service Provider) condivise. In sostanza, un VPC consente l'utilizzo di un ambiente di cloud privato all'interno di un framework di cloud pubblico.
Proprio come un appartamento con un solo inquilino è destinato a un occupante, un cloud privato integra un'infrastruttura informatica, un ambiente e un'infrastruttura single tenant per l'uso di una (e una sola) organizzazione.
Lo storage su cloud privato è diverso dallo storage su cloud pubblico in termini di accesso. Con lo storage su cloud pubblico, un'organizzazione fornirebbe le risorse di calcolo necessarie come potenza di elaborazione e data storage utilizzando un portale self-service. Con un cloud privato, le risorse rimangono interamente sotto il controllo dell'organizzazione.
L'hosting e la gestione delle risorse del cloud privato possono essere amministrati in numerosi modi. Un modo è utilizzare l'infrastruttura e le risorse già presenti all'interno del data center on-premise di un'azienda. Un altro è creare un ambiente single tenant tramite il software di virtualizzazione. Un'altra è utilizzare un'infrastruttura nuova o distinta, creata dall'azienda stessa o da un'organizzazione terza.
Qualunque sia il metodo selezionato, le risorse del cloud privato rimangono sotto il controllo di un'organizzazione. Tuttavia, la posizione del cloud privato può essere mantenuta on-premise presso le strutture dell'organizzazione o gestita da remoto da una terza parte e accessibile tramite Internet (chi non dispone di autorizzazioni speciali non potrà accedere a questo Internet specifico).
Questi sono alcuni dei numerosi vantaggi dell'utilizzo dello storage su cloud privato.
I sistemi di storage su cloud privato offrono gli stessi vantaggi offerti dal cloud computing. Portano il cloud e i suoi cloud service "in-house" per ottenere una maggiore sicurezza grazie all'isolamento forzato del cloud.
Le apparecchiature del cloud privato si trovano spesso nelle immediate vicinanze fisiche. Pertanto, è in grado di fornire istantaneamente servizi in tempo reale, mostrando al contempo compatibilità con altre apparecchiature. Non è il caso delle apparecchiature di cloud pubblico, spesso in hosting in una struttura CSP altrove. Il CSP potrebbe anche addebitare costi aggiuntivi per velocità e throughput massimi.
Il cloud privato offre uno storage locale e on-premise in contrapposizione allo storage su cloud pubblico. I dati non viaggiano così lontano, quindi la latenza è ridotta. Confronta i percorsi compiuti dai dati a cui è necessario accedere tramite lo storage su cloud pubblico e i dati recuperabili dallo storage su cloud privato in loco. Questo entra in gioco quando si tenta di avviare app on-premise.
Gli utenti del cloud privato non subiscono le limitazioni riscontrate dagli utenti del cloud pubblico. Sono in grado di personalizzare il cloud privato esattamente come l'organizzazione desidera e scegliere la tecnologia di storage che preferiscono.
Ci sono anche diversi aspetti negativi dello storage su cloud privato da considerare.
Se un'organizzazione opta per lo storage su cloud privato, sta assumendo un impegno tecnologico continuo perché molti elementi dello storage su cloud privato su basano sull'impegno in prima persona. La personalizzazione completa implica il fatto che i responsabili dell'integrazione devono assumere molte decisioni determinanti. Potrebbe essere necessaria anche una formazione specializzata o l'uso di altre risorse per consentire al team IT di un'azienda di conoscere le sfumature dello storage su cloud privato e di gestire tutte le sue esigenze internamente.
Quando un'organizzazione inizia ad assemblare una soluzione di storage su cloud privato, scopre presto che in qualche modo funziona come un menu à la carte. In un sistema di storage su cloud privato, un'azienda deve acquistare e utilizzare più spazio di storage per aumentare la funzionalità. Inoltre, se un'azienda che utilizza un sistema di storage su cloud privato desidera scalare su richiesta, ne comprenderà presto la difficoltà.
Lo sviluppo di un sistema di storage su cloud privato richiede un investimento finanziario significativo in anticipo. È inoltre necessario un budget dedicato per pagare il personale IT continuo per risolvere i problemi del sistema e fornire una manutenzione regolare, se necessario.
Sempre più aziende offrono soluzioni basate sullo storage su cloud privato:
Ricordiamo che questo è tutt'altro che un elenco completo. Attualmente, molti CSP offrono alcuni servizi che completano la funzionalità di storage su cloud privato. Tuttavia, sebbene questi servizi possano essere utilizzati per scopi di storage su cloud privato, devono soddisfare la definizione completa del termine (ad esempio: lo storage si trova on-premise? Ai servizi accede un singolo cliente?)
Ad esempio, molte aziende utilizzano Dropbox come se fosse uno storage su cloud privato, ma il servizio non può essere in hosting in loco perché si tratta di una piattaforma e non di una struttura di storage, che ha, tra l'altro, milioni di utenti. Tutti gli utenti possono accedere a Dropbox privatamente, ma ciò non significa che si tratti di uno spazio di storage su cloud privato.
Analogamente, pochi dubiterebbero della preminenza di Apple tra i produttori, soprattutto nel settore dell'elettronica. A dire il vero, milioni e milioni di utenti si affidano ad Apple iOS per eseguire diversi dispositivi Mac. Tuttavia, il suo prodotto principale nel campo dello storage è Apple iCloud Drive, che può essere descritto come un browser altamente privatizzato che consente di visualizzare file e condividerli facilmente. Tuttavia, i file devono prima essere archiviati su iCloud e non su un server privato.
(Obiezioni simili hanno impedito di considerare Android, Google Drive, Linux e Mega, sebbene ognuno di essi offra servizi che in qualche modo imitano quelli forniti dal storage su cloud privato).
Le aziende interessate a creare uno storage su cloud privato sono spesso motivate dalla sicurezza ottimale offerta dallo storage su cloud privato.
Tali aziende potrebbero anche desiderare un sistema costante e continuamente attivo che non sia soggetto a interruzioni del servizio di rete. Oltre a ciò, le organizzazioni potrebbero necessitare anche di funzioni di storage su cloud privato con velocità di trasferimento dati rapide.
Questo elenco di potenziali casi d'uso, sebbene poco completo, tocca l'ampia gamma di funzionalità offerte dalle soluzioni di storage su cloud privato:
Modernizzazione delle applicazioni: i cloud privati sono spesso utilizzati per contribuire all'aggiornamento delle app meno recenti, quelle legacy. Oltre alla modernizzazione delle applicazioni (che potrebbe essere necessaria in quasi tutti i settori), i cloud privati possono essere espressamente personalizzati per gestire workload personalizzati.
Privacy e conformità dei dati: i cloud privati offrono solo accesso limitato. È esattamente ciò di cui hanno bisogno molte organizzazioni, perché hanno il compito di proteggere le informazioni private sensibili. Rientrano in questa categoria le aziende sanitarie e le aziende che devono rispettare gli standard normativi (come quelli che regolano i settori petrolifero e del gas). Ciò potrebbe riguardare anche società di sicurezza o settori che proteggono i dati altamente sensibili dei clienti, come banche e altre società di servizi finanziari.
Edge computing: l'edge computing è una strategia di elaborazione in cui lo storage e la potenza di elaborazione più vicine si trovano fisicamente più vicino alla creazione dei dati. Per gli operatori sanitari, le applicazioni possono essere numerose. Tuttavia, le organizzazioni devono rendersi conto che tali risorse potrebbero essere soggette a più violazioni dei dati e minacce alla sicurezza.
AI generativa: man mano che l'influenza dell'AI inizia a farsi sentire, le aziende intelligenti stanno imparando a utilizzare le funzionalità di AI generativa in vari ambienti cloud, come il cloud privato. Le organizzazioni basate sulla sicurezza possono trarre vantaggio dall'utilizzo di modelli di AI generativa per esaminare i dati e individuare eccentricità nell'infrastruttura di cloud privato e questo può portare all'individuazione diretta delle minacce in tempo reale.
Strategia di multicloud ibrido: molte aziende in diversi settori necessitano di una strategia di multicloud ibrido, in cui possano selezionare il miglior ambiente cloud possibile per ogni workload unico. Con una strategia di hybrid cloud, un'azienda può memorizzare dati sensibili dei clienti in un cloud privato utilizzando un cloud pubblico per eseguire attività di elaborazione quotidiana standard.
Aumento delle velocità di trasferimento dei dati: le organizzazioni spesso necessitano di un trasferimento dati velocissimo a causa della natura del loro lavoro. I casi d'uso potrebbero includere ospedali o altri operatori sanitari e qualsiasi gruppo che debba affrontare situazioni di emergenza, abbia tempo limitato e una necessità immediata di condividere rapidamente dati salvavita.
"Vittima" di un'interruzione precedente: ci sono organizzazioni la cui attività è stata in qualche modo influenzata negativamente da precedenti interruzioni di rete; queste organizzazioni devono evitare che in futuro si verifichino queste interruzioni di servizio potenzialmente costose, anche se ciò significa che l'organizzazione deve assumere la gestione completa dei propri asset di dati.
Nel mercato dello storage su cloud privato, c'è molta energia ed entusiasmo. Tuttavia, solo perché c'è un alveare di attività non significa che tutti traggano lo stesso beneficio dallo storage su cloud privato o che ogni azienda comprenda pienamente le risorse rappresentate dai propri dati e quali vantaggi possono offrire.
Un sondaggio condotto da Hitachi Vantara (link esterno a ibm.com), il reparto delle informazioni digitali del produttore, ha dichiarato che il 55% delle aziende intervistate ha affermato di essere ancora in procinto di affrontare l'esplosione dei dati e che spesso si trovavano in difficoltà a comprendere gli insight più approfonditi all'interno dei dati raccolti.
Lo stesso sondaggio di Hitachi Vantara ha rivelato che il 40% o più dei rispondenti ha dichiarato di perdere ricavi a causa di un tempo di inattività non pianificato. Altre sfide evidenziate nel sondaggio includevano la complessità del cloud, i controlli di sicurezza, i sistemi rigidi, l'isolamento dei dati e la ricerca di manodopera sufficientemente qualificata.
Mentre le aziende cercando di ottenere chiarezza nei propri dati, le minacce digitali sono in aumento. Le tattiche criminali, come il ricatto, la coercizione e i cyberattacchi, stanno diventando sempre più sofisticate. Ciò enfatizza l'urgente necessità di solide misure di sicurezza, compreso lo sviluppo di tecnologie come l'autenticazione a due fattori.
Un esperto online ha scritto sui dati (link esterno a ibm.com): "Con l'aumentare delle violazioni dei dati e dei problemi di privacy, le persone sono diventate sempre più preoccupate di dove fossero conservate le loro informazioni personali e di chi vi avesse accesso". Senza dubbio parte dell'attuale interesse per lo storage su cloud privato è un riflesso della preoccupazione aziendale che le aziende nutrono per i propri dati, per non parlare dei dati preziosi dei propri clienti.
Accelera il time to value utilizzando l'infrastruttura cloud-native per le applicazioni su virtual machines e container su Red Hat OpenShift.
Per le organizzazioni che richiedono una soluzione di hybrid cloud, IBM® Storage per hybrid cloud offre la libertà operativa di distribuire architetture cloud on-premise e quindi di estenderle senza problemi verso gli ambienti di cloud pubblico.
IBM® Cloud File Storage for VPC offre funzionalità di personalizzazione e protocolli di gestione per la protezione dei dati. La condivisione dei file avviene all'interno di server cloud in più di 60 IBM® Cloud Data Centers in tutto il mondo.
Se utilizzi un ambiente z/OS, IBM Advanced Storage Management Suite for z/OS fornisce ai sistemi operativi un pacchetto di otto diversi strumenti che aiutano a gestire lo storage nel tuo ambiente z/OS.
Dall'ottimizzazione delle prestazioni alla scalabilità della crescita, HCI fornisce le basi flessibili di cui hai bisogno per l'hybrid cloud, la trasformazione digitale e altro ancora. Scopri in che modo IBM Storage Fusion può aiutare la tua organizzazione a utilizzare al meglio l'infrastruttura iperconvergente. Fusion HCI System offre una piattaforma pronta all'uso perfettamente integrata per l'esecuzione e la manutenzione di tutte le applicazioni Red Hat OpenShift on-premise.