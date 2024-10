Come creare una strategia di hybrid cloud efficace

Oggi la maggior parte delle aziende si affida a un ambiente multicloud ibrido. Multicloud è una soluzione di cloud computing che combina servizi di cloud pubblico provenienti da più provider di cloud ed è trasferibile sulle infrastrutture cloud di più provider di cloud. Un approccio multicloud ibrido crea maggiore flessibilità e riduce la dipendenza di un'organizzazione da un solo fornitore, evitando così il blocco da fornitore.

I multicloud ibridi sono in genere basati su tecnologie open source e cloud-native come Kubernetes. Conosciuta anche come "k8s" o "kube", Kubernetes è una piattaforma di orchestrazione di container per la pianificazione e l'automazione delle operazioni di distribuzione, gestione e ridimensionamento delle applicazioni containerizzate. Gli ambienti cloud multicloud ibridi includono anche strumenti per la gestione dei workload in più ambienti. Questi includono console o dashboard singole che aiutano a creare un unico pannello di controllo (SPOG) in modo che i team possano visualizzare e controllare facilmente le risorse.

Un ambiente multicloud ibrido supporta i microservizi (o un'architettura di microservizi), l'approccio architettonico cloud-native in cui una singola applicazione è composta da molti componenti o servizi più piccoli, accoppiati liberamente e distribuibili in modo indipendente. I microservizi consentono uno sviluppo e un'implementazione del software più rapidi, poiché ogni servizio può essere sviluppato e implementato separatamente. Ad esempio, un team DevOps può scalare o estendere rapidamente le funzionalità di un'applicazione aggiungendo nuovi microservizi senza dover aggiungere una riga di codice o influire su altri aspetti dell'applicazione. Esempi di settori che sono passati dall'architettura monolitica ai microservizi includono servizi di streaming basati su abbonamento come Netflix, che utilizza i microservizi per tracciare le attività degli utenti, la cronologia e altri dati per fornire consigli in tempo reale per ottenere un coinvolgimento maggiore e una migliore esperienza del cliente.