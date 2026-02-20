Agen AI ada di sekitar kita. Sistem ini secara mandiri melakukan tugas dengan intervensi manusia yang terbatas, sering kali dengan cara yang hampir tidak kita sadari.

Pertimbangkan kendaraan otonom: mereka merasakan lingkungan mereka, mengevaluasi konteks dan membuat keputusan sepersekian detik secara real time. Mereka menavigasi bukan karena seseorang menuliskan kode kaku untuk setiap skenario yang mungkin, tetapi karena mereka terus menafsirkan sinyal dan beradaptasi saat lingkungan berubah.

Sekarang bayangkan membawa tingkat kecerdasan yang sama ke program data perusahaan. Ribuan kumpulan data. Jutaan catatan. Miliaran keputusan berbasis data yang dibuat.

Manajemen data agen (ADM) memungkinkan tingkat orkestrasi ini. Melalui kemampuan pengambilan keputusan dari agen yang didukung AI, perusahaan mulai menemukan kembali cara mereka memproses, mengatur, dan menggunakan data mereka.