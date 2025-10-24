Qu’est-ce que l’orchestration de l’infrastructure informatique ?

L’orchestration de l’infrastructure informatique est la coordination et la gestion automatisées de bout en bout des ressources, des applications, des services et des workflows dans l’ensemble de la pile technologique d’une entreprise.
Plutôt que de gérer séparément les composants individuels, l’orchestration crée des workflows automatisés en libre-service qui fournissent des ressources, déploient des applications, configurent des réseaux et maintiennent les systèmes selon des règles et des politiques prédéfinies. Ces workflows gèrent des tâches interdépendantes, en les exécutant dans le bon ordre tout en gérant les dépendances et les défaillances potentielles.
Les entreprises modernes exécutent des applications dans des environnements hybrides et multicloud, des centres de données sur site aux clouds publics (par exemple, AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud Platform), jusqu’aux emplacements edge. Sans orchestration, les équipes informatiques sont confrontées à une complexité croissante dans la gestion de milliers de ressources interdépendantes. À mesure que les plateformes cloud, les microservices et les applications conteneurisées se multiplient, la gestion et la coordination de ces systèmes devient impossible.
Considérons une organisation de services financiers déployant une nouvelle application de banque mobile. Le processus implique le provisionnement de l’infrastructure cloud et la configuration des politiques de sécurité. Les équipes doivent déployer des services et des applications, mettre en place des bases de données, établir des connexions réseau et mettre en œuvre des systèmes de surveillance. L’orchestration de l’infrastructure informatique automatise ces tâches interdépendantes, en les exécutant dans le bon ordre tout en gérant les dépendances et les défaillances potentielles.
Comme de plus en plus d’entreprises sont confrontées à des défis de déploiement similaires, l’orchestration est devenue essentielle. Selon Coherent Market Insights, le marché mondial de l’orchestration cloud devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 20,6 % entre 2025 et 2032, pour atteindre 75,39 milliards de dollars.1 Cela reflète le besoin croissant des organisations de capacités d’orchestration sophistiquées pour gérer des environnements informatiques complexes à grande échelle.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Bien qu’ils soient souvent utilisés de manière interchangeable, l’automatisation et l’orchestration des infrastructures représentent des concepts distincts qui présentent des différences importantes.
L’automatisation des infrastructures vise à éliminer le travail manuel pour les tâches individuelles. Par exemple, un workflow automatisé peut provisionner une machine virtuelle (VM), créer une sauvegarde de base de données ou redémarrer un service défaillant sans intervention humaine. Ces tâches automatisées fonctionnent de manière indépendante et exécutent des fonctions spécifiques lorsqu’elles sont déclenchées.
Une étude de l’IBM Institute for Business Value (IBV) de 2023 a révélé que 92 % des dirigeants s’attendent à ce que leurs workflows soient numérisés et utilisent l’automatisation alimentée par l’IA d’ici 2025. Ces attentes nécessitent des capacités d’orchestration avancées pour les gérer à grande échelle.
L’orchestration de l’infrastructure va plus loin en coordonnant plusieurs tâches automatisées en workflows cohérents qui atteignent des objectifs métier plus larges. Le système gère la séquence, le temps, les dépendances et le traitement des erreurs dans diverses tâches d’automatisation.
Par exemple, déployer une application web à trois niveaux (par exemple, une plateforme e-commerce) nécessite de provisionner l’infrastructure et de configurer des équilibreurs de charge. Les équipes doivent déployer le code d’application, initialiser les bases de données et configurer la surveillance. L’automatisation prend en charge chaque tâche, tandis que l’orchestration coordonne l’ensemble du workflow, en veillant à ce que les tâches s’exécutent dans le bon ordre et en gérant les scénarios dans lesquels des étapes individuelles échouent.
Les principales entreprises combinent les deux approches. Elles utilisent des outils d’automatisation pour gérer efficacement les tâches répétitives. L’orchestration garantit que ces composants automatisés fonctionnent ensemble pour obtenir des résultats stratégiques.
L’orchestration de l’infrastructure fonctionne grâce à des moteurs de workflow intelligents qui coordonnent les ressources, les services et les processus informatiques dans des environnements distribués.
L’orchestration du cloud est devenue essentielle aux opérations informatiques modernes, grâce à des outils spécialisés qui coordonnent les ressources du cloud sur plusieurs plateformes cloud. Ils gèrent tout, des machines virtuelles et des conteneurs (typiquement Docker) aux fonctions sans serveur et aux services gérés. Kubernetes s’est imposé comme la norme de facto pour l’orchestration de conteneurs. Il automatise le déploiement, la mise à l’échelle, la mise en réseau et la gestion du cycle de vie pour les applications conteneurisées.
Les plateformes d’orchestration d’infrastructure offrent plusieurs fonctionnalités essentielles :
Les entreprises qui adoptent l’orchestration de l’infrastructure en retirent des avantages considérables :
L’orchestration réduit les délais de déploiement des applications de plusieurs semaines à quelques minutes en automatisant les processus manuels et en éliminant les retards de coordination. Les équipes de développement livrent les fonctionnalités plus rapidement sans attendre les activités de mise en service ou de configuration de l’infrastructure.
Les workflows automatisés éliminent les erreurs humaines et garantissent des configurations cohérentes. Chaque déploiement suit des processus identiques, produisant des résultats prévisibles à travers les environnements.
Les plateformes d’orchestration optimisent l’allocation des ressources de manière dynamique, en augmentant les services lors des pics de demande et en les réduisant lors des périodes de faible demande. Cette élasticité réduit le surprovisionnement et permet de réduire les coûts d’infrastructure tout en maintenant les performances.
L’orchestration de l’infrastructure garantit que les contrôles de sécurité, les exigences de conformité et les normes de l’entreprise s’appliquent de manière cohérente à tous les composants de l’infrastructure.
Les entreprises répondent plus rapidement aux opportunités de marché lorsque l’infrastructure s’adapte rapidement aux besoins changeants. Les équipes d’ingénierie de plateforme peuvent livrer des initiatives commerciales et de nouveaux services aux clients en quelques jours plutôt qu’en plusieurs mois.
L’orchestration de l’infrastructure apporte une valeur ajoutée dans de nombreuses disciplines informatiques et scénarios opérationnels :
Le paysage d’orchestration comprend diverses plateformes et solutions d’automatisation conçues pour des cas d’utilisation et des environnements spécifiques. Pour choisir les bons outils, il faut comprendre les besoins de l’organisation, l’infrastructure existante et les objectifs stratégiques.
Les outils et plateformes d’orchestration essentiels sont les suivants :
Kubernetes sert de principale plateforme d’orchestration de conteneurs open source pour les entreprises qui créent des applications cloud natives. Il automatise le déploiement, la mise à l’échelle et la gestion des applications conteneurisées à travers des clusters de machines.
Les principaux fournisseurs de service cloud comme AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure et Google Cloud proposent des services Kubernetes gérés.
Terraform de HashiCorp permet l’infrastructure en tant que code (IaC) à travers de multiples fournisseurs de cloud et des environnements sur site. Les équipes définissent l’infrastructure dans des fichiers de configuration déclaratifs et des modèles que Terraform utilise pour provisionner et gérer les ressources de manière cohérente.
Ansible fournit une automatisation et une orchestration sans agent pour la gestion de configuration, le déploiement d’applications et l’automatisation des tâches. Sa syntaxe simple et sa vaste bibliothèque de modules le rendent accessible aux équipes qui découvrent l’orchestration.
Red Hat OpenShift combine Kubernetes avec d’autres fonctionnalités d’entreprise – notamment des outils de développement, des capacités de sécurité et la gestion multi-cluster – simplifiant ainsi les applications conteneurisées à l’échelle dans des environnements cloud hybride. La plateforme offre des opérations cohérentes sur toute l’infrastructure sur site et les principales plateformes cloud, telles que IBM Cloud.
Les entreprises devraient évaluer les plateformes selon plusieurs critères clés. Commencez par évaluer la compatibilité avec l’infrastructure et les applications existantes. La plateforme prend-elle en charge les technologies actuelles et simplifie-t-elle l’intégration avec les outils existants ?
Pensez également à la courbe d’apprentissage. Les équipes internes peuvent-elles acquérir les compétences nécessaires de manière efficace ou ont-elles déjà une expérience pertinente ?
Les exigences d’évolutivité sont très importantes. La bonne plateforme doit gérer les workloads actuels tout en tenant compte de la croissance future. Examinez également l’écosystème des fournisseurs et le soutien de la communauté. Des communautés solides fournissent des ressources de dépannage précieuses et accélèrent la résolution des problèmes lorsqu’ils surviennent.
Les capacités de sécurité et de conformité nécessitent une évaluation rigoureuse, en particulier pour les industries réglementées. De plus, le coût total de possession ne se limite pas aux licences et inclut également les frais de formation, de mise en œuvre et de gestion continue.
De nombreuses entreprises réussissent en adoptant plusieurs outils d’orchestration plutôt que de rechercher une seule plateforme. Cette approche leur permet d’utiliser des outils spécialisés pour des workloads spécifiques tout en maintenant l’intégration entre eux.
L’orchestration de l’infrastructure continue d’évoluer rapidement alors que les entreprises passent de l’expérimentation de l’IA à des déploiements de production à grande échelle. Plusieurs tendances clés définissent la prochaine génération de capacités d’orchestration :
Les organisations évoluent au-delà de l’automatisation traditionnelle vers des systèmes intelligents qui agissent de manière autonome tout en maintenant la gouvernance et l’observabilité. Les plateformes d’orchestration de l’IA coordonnent les agents IA, les modèles d’IA générative et les outils dans les environnements d’entreprise, leur permettant de travailler ensemble tout en appliquant des contrôles de politique.
Le machine learning transforme également l’orchestration, autrefois des systèmes réactifs basés sur des règles, en plateformes proactives qui prédisent et préviennent les problèmes avant qu’ils ne surviennent, en analysant les modèles d’infrastructure et en anticipant les besoins en ressources avant les pics de demande.
Les plateformes d’orchestration modernes intègrent des fonctions avancées de télémétrie, de traçage distribué et d’analyse en temps réel. Cette observabilité basée sur le cloud fournit une visibilité sur les performances et les interactions des systèmes orchestrés, ce qui permet d’accélérer le dépannage et de prendre des décisions d’automatisation plus intelligentes.
L’informatique sans serveur et la fonction en tant que service (FaaS) nécessitent une orchestration qui va au-delà de l’infrastructure traditionnelle. Ces plateformes coordonnent des workloads éphémères et pilotés par des événements, gérant des applications composées de fonctions faiblement couplées qui s’exécutent à la demande tout en gérant l’échelle automatique et le routage d’événements.
Découvrez comment une infrastructure cloud hybride peut alimenter votre stratégie d’IA. Apprenez des experts IBM comment transformer la technologie existante en un système agile et prêt pour l’IA qui stimule l’innovation et l’efficacité dans l’ensemble de vos opérations métier.
Découvrez comment les solutions de cloud hybride peuvent optimiser vos opérations métier pilotées par l’IA. Découvrez dans les études de cas et les solutions présentées comment les entreprises utilisent le cloud hybride d’IBM pour gagner en efficacité, en évolutivité et en sécurité.
Apprenez les principales différences entre infrastructure en tant que service (IaaS), plateforme en tant que service (PaaS) et logiciel en tant que service (SaaS). Découvrez comment chaque modèle cloud offre différents niveaux de contrôle, d’évolutivité et de gestion pour répondre aux différents besoins métier.
Découvrez les coûts cachés des déploiements de l’IA générative et apprenez des experts comment rendre vos investissements IA plus efficaces et déterminants.
Découvrez les fondamentaux de la gestion informatique, notamment son caractère essentiel pour les organisations modernes et les fonctionnalités principales qui garantissent des opérations fluides et efficaces dans l’ensemble des systèmes technologiques.
Découvrez une série de tutoriels et de ressources pour vous aider à gérer et à prendre en charge l’infrastructure informatique, de la gestion des serveurs et des systèmes de stockage à l’intégration cloud et à la sécurité réseau.
IBM Cloud Infrastructure Center est une plateforme logicielle compatible avec OpenStack pour gérer l’infrastructure de clouds privés sur IBM zSystems et IBM LinuxONE.
Découvrez des serveurs, des solutions de stockage et des logiciels conçus pour votre stratégie d’entreprise en matière de cloud hybride et d’IA.
Trouvez la solution d’infrastructure cloud adaptée aux besoins de votre entreprise et ajustez les ressources en fonction de la demande.
Transformez l’infrastructure de votre entreprise grâce aux solutions de cloud hybride IBM prêtes pour l’IA. Découvrez des serveurs, des solutions de stockage et des logiciels conçus pour sécuriser, faire évoluer et moderniser votre entreprise, ou accédez à des informations d’experts pour améliorer votre stratégie d’IA générative.
1. Analyse de la taille et de la part de marché de Cloud Orchestration, Coherent Market Insights, 26 juin 2025