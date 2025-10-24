Qu’est-ce que l’orchestration de l’infrastructure informatique ?

Plutôt que de gérer séparément les composants individuels, l’orchestration crée des workflows automatisés en libre-service qui fournissent des ressources, déploient des applications, configurent des réseaux et maintiennent les systèmes selon des règles et des politiques prédéfinies. Ces workflows gèrent des tâches interdépendantes, en les exécutant dans le bon ordre tout en gérant les dépendances et les défaillances potentielles.

Les entreprises modernes exécutent des applications dans des environnements hybrides et multicloud, des centres de données sur site aux clouds publics (par exemple, AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud Platform), jusqu’aux emplacements edge. Sans orchestration, les équipes informatiques sont confrontées à une complexité croissante dans la gestion de milliers de ressources interdépendantes. À mesure que les plateformes cloud, les microservices et les applications conteneurisées se multiplient, la gestion et la coordination de ces systèmes devient impossible.

Considérons une organisation de services financiers déployant une nouvelle application de banque mobile. Le processus implique le provisionnement de l’infrastructure cloud et la configuration des politiques de sécurité. Les équipes doivent déployer des services et des applications, mettre en place des bases de données, établir des connexions réseau et mettre en œuvre des systèmes de surveillance. L’orchestration de l’infrastructure informatique automatise ces tâches interdépendantes, en les exécutant dans le bon ordre tout en gérant les dépendances et les défaillances potentielles.

Comme de plus en plus d’entreprises sont confrontées à des défis de déploiement similaires, l’orchestration est devenue essentielle. Selon Coherent Market Insights, le marché mondial de l’orchestration cloud devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 20,6 % entre 2025 et 2032, pour atteindre 75,39 milliards de dollars.1 Cela reflète le besoin croissant des organisations de capacités d’orchestration sophistiquées pour gérer des environnements informatiques complexes à grande échelle.