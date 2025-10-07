Qu'est-ce que l'architecture à trois niveaux ?

L'architecture à trois niveaux est une architecture d'application logicielle bien établie qui organise les applications dans trois niveaux informatiques logiques et physiques : le niveau Présentation, ou interface utilisateur, le niveau Application, où les données sont traitées et le niveau Données, où les données associées à l'application sont stockées et gérées.
L'architecture à trois niveaux offre un avantage essentiel du fait que, comme chaque niveau fonctionne sur sa propre infrastructure, chaque niveau peut être développé simultanément par une équipe de développement distincte, et peut être mis à jour ou mis à l'échelle selon les besoins sans avoir d'incidence sur les autres niveaux.
Pendant des décennies, l'architecture à trois niveaux a été l'architecture dominante pour les applications client-serveur. Aujourd'hui, la plupart des applications à trois niveaux sont des cibles pour la modernisation, en utilisant des technologies natives cloud telles que les conteneurs et les microservices et pour la migration vers le cloud.
Le niveau Présentation est l'interface utilisateur et la couche de communication de l'application, où l'utilisateur final interagit avec l'application. Sa principale fonction est d'afficher des informations à l'attention de l'utilisateur et d'en collecter de ce dernier. Ce niveau de niveau supérieur peut s'exécuter sur un navigateur Web, en tant qu'application pour ordinateur de bureau, ou interface graphique utilisateur, par exemple. Les niveaux Présentation Web sont généralement développés à l'aide de HTML, CSS et JavaScript. Les applications pour ordinateur de bureau peuvent être écrites dans divers langages selon la plateforme.
Le niveau Application, également appelé niveau logique ou niveau intermédiaire, est le cœur de l'application. Dans ce niveau, les informations collectées dans le niveau Présentation sont traitées, parfois par rapport à d'autres informations dans le niveau de données, à l'aide d'une logique applicative, un ensemble spécifique de règles métier. Le niveau Application peut également ajouter, supprimer ou modifier des données dans le niveau Données.
Le niveau Application est généralement développé à l'aide de Python, Java, Perl, PHP ou Ruby, et communique avec le niveau Données à l'aide d'appels d'API .
Le niveau Données, parfois appelé niveau Base de données, niveau Accès aux données ou Système dorsal, est l'endroit où les informations traitées par l'application sont stockées et gérées. Il peut s'agir d'un système de gestion de base de données relationnelle, tel que PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, DB2, Informix ou Microsoft SQL Server, ou d'un serveur de base de données NoSQL, tel que Cassandra, CouchDB ou MongoDB.
Dans une application à trois niveaux, toutes les communications passent par le niveau Application. Le niveau Présentation et le niveau Données ne peuvent pas communiquer directement entre eux.
Dans les discussions sur l'architecture à trois niveaux, couche et niveau sont utilisés indifféremment, et de manière erronée, comme dans « couche de présentation » ou « couche de logique applicative ».
Ce n'est pas la même chose. Une « couche » fait référence à une division fonctionnelle du logiciel, mais un « niveau » se rapporte à une division fonctionnelle du logiciel qui fonctionne sur une infrastructure distincte des autres divisions. L'application Contacts sur votre téléphone, par exemple, est une application à trois couches , mais une application à un seul niveau , car les trois couches s'exécutent sur votre téléphone.
La différence est importante, car les couches ne peuvent pas offrir les mêmes avantages que les niveaux.
Encore une fois, le principal avantage de l'architecture à trois niveaux est sa séparation logique et physique des fonctionnalités. Chaque niveau peut s'exécuter sur un système d'exploitation et une plateforme serveur distincts, par exemple, un serveur Web, un serveur d'applications, un serveur de base de données, qui correspond le mieux à ses exigences fonctionnelles. En outre, chaque niveau fonctionne sur au moins un serveur matériel ou virtuel dédié, de sorte que les services de chaque niveau peuvent être personnalisés et optimisés sans impact sur les autres niveaux.
Autres avantages (par rapport à l'architecture à un ou deux niveaux) :
Dans le développement Web, les niveaux s'appellent différemment, mais exécutent des fonctions similaires :
Si l'architecture à trois niveaux est sans conteste l'architecture d'application multiniveau la plus largement adoptée, il en existe d'autres que vous pouvez rencontrer dans votre travail ou vos recherches.
L'architecture à deux niveaux est l'architecture client-serveur d'origine, composée d'un niveau Présentation et d'un niveau Données ; la logique applicative se trouvant dans le niveau Présentation, le niveau Données ou les deux. Dans une architecture à deux niveaux, le niveau Présentation et par conséquent l'utilisateur final, a un accès direct au niveau de données, et la logique applicative est souvent limitée. Une simple application de gestion des contacts, où les utilisateurs peuvent saisir et récupérer des données de contact, est un exemple d'application à deux niveaux.
L'architecture N-tier, également appelée architecture multiniveau, fait référence à une architecture d'application à plusieurs niveaux. Mais les applications comportant plus de trois couches sont rares, car les couches supplémentaires offrent peu d'avantages et peuvent ralentir l'application, compliquer sa gestion et la rendre plus coûteuse à exploiter. Par conséquent, l'architecture N-tier et l'architecture multiniveau sont généralement synonymes d'architecture à trois niveaux.
