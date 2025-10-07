Qu'est-ce que l'architecture à trois niveaux ?

Niveau Présentation

Le niveau Présentation est l'interface utilisateur et la couche de communication de l'application, où l'utilisateur final interagit avec l'application. Sa principale fonction est d'afficher des informations à l'attention de l'utilisateur et d'en collecter de ce dernier. Ce niveau de niveau supérieur peut s'exécuter sur un navigateur Web, en tant qu'application pour ordinateur de bureau, ou interface graphique utilisateur, par exemple. Les niveaux Présentation Web sont généralement développés à l'aide de HTML, CSS et JavaScript. Les applications pour ordinateur de bureau peuvent être écrites dans divers langages selon la plateforme.

Niveau Application

Le niveau Application, également appelé niveau logique ou niveau intermédiaire, est le cœur de l'application. Dans ce niveau, les informations collectées dans le niveau Présentation sont traitées, parfois par rapport à d'autres informations dans le niveau de données, à l'aide d'une logique applicative, un ensemble spécifique de règles métier. Le niveau Application peut également ajouter, supprimer ou modifier des données dans le niveau Données.

Le niveau Application est généralement développé à l'aide de Python, Java, Perl, PHP ou Ruby, et communique avec le niveau Données à l'aide d'appels d'API .

Niveau Données

Le niveau Données, parfois appelé niveau Base de données, niveau Accès aux données ou Système dorsal, est l'endroit où les informations traitées par l'application sont stockées et gérées. Il peut s'agir d'un système de gestion de base de données relationnelle, tel que PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, DB2, Informix ou Microsoft SQL Server, ou d'un serveur de base de données NoSQL, tel que Cassandra, CouchDB ou MongoDB.

Dans une application à trois niveaux, toutes les communications passent par le niveau Application. Le niveau Présentation et le niveau Données ne peuvent pas communiquer directement entre eux.

Niveau et couche

Dans les discussions sur l'architecture à trois niveaux, couche et niveau sont utilisés indifféremment, et de manière erronée, comme dans « couche de présentation » ou « couche de logique applicative ».

Ce n'est pas la même chose. Une « couche » fait référence à une division fonctionnelle du logiciel, mais un « niveau » se rapporte à une division fonctionnelle du logiciel qui fonctionne sur une infrastructure distincte des autres divisions. L'application Contacts sur votre téléphone, par exemple, est une application à trois couches , mais une application à un seul niveau , car les trois couches s'exécutent sur votre téléphone.

La différence est importante, car les couches ne peuvent pas offrir les mêmes avantages que les niveaux.