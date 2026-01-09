Cloud Infrastructure informatique

Qu’est-ce que la sauvegarde cloud hybride ?

Publié le 9 janvier 2026
Un homme avec un ordinateur portable debout devant des serveurs
By Stephanie Susnjara and Ian Smalley

Définition de la sauvegarde cloud hybride

La sauvegarde cloud hybride est une approche unifiée qui combine des infrastructures sur site et dans le cloud afin de protéger les données critiques pour l’activité.

Elle permet aux entreprises de faire évoluer efficacement leur infrastructure de sauvegarde, en conservant les données critiques sur site pour une restauration rapide, tout en utilisant le stockage cloud pour un archivage économique et la reprise après sinistre.

En optimisant les performances, les coûts et la sécurité sur les workloads sur site et dans le cloud, la sauvegarde cloud hybride est devenue un élément essentiel des stratégies de continuité d’activité et de reprise après sinistre (BCDR). Cette approche protège les informations critiques contre la perte et la corruption, tout en les protégeant contre les ransomwares et autres menaces de cybersécurité.

Dans l’ensemble, la sauvegarde cloud hybride aide à prévenir les pertes de données qui peuvent coûter aux petites entreprises comme aux grandes organisations des revenus importants et nuire à leur réputation. Les cas d’utilisation de la sauvegarde cloud hybride couvrent les secteurs de la santé, de la finance, de l’industrie et de la vente au détail, qui l’utilisent pour soutenir la résilience des données et répondre à divers besoins métier.

Sauvegarde cloud hybride vs stockage cloud hybride

La sauvegarde cloud hybride est étroitement liée au stockage cloud hybride, mais il existe une différence significative entre ces deux technologies.

Le stockage cloud hybride combine un cloud public et un stockage sur site/local, permettant un transfert fluide des données entre ces environnements. Les solutions de stockage cloud et des autres fournisseurs offrent aux entreprises la flexibilité et l’optimisation des coûts d’une infrastructure cloud hybride unifiée.

La sauvegarde cloud hybride se concentre sur la création de copies de données à des fins de sauvegarde et de reprise après sinistre. Elle s’appuie sur des sites locaux et sur des solutions de sauvegarde telles que le stockage en réseau (NAS) pour la rapidité et la restauration rapide des données, et utilise des environnements cloud pour la redondance hors site et la stabilité.

Selon un rapport de Fortune Business Insights, le marché mondial du stockage de données devrait plus que tripler d’ici 2032.1 Les entreprises subissent ainsi une pression croissante pour protéger des volumes de données en forte augmentation sans sacrifier les performances. La sauvegarde cloud hybride relève ce défi en permettant aux organisations de faire évoluer efficacement leur infrastructure de sauvegarde. Ce processus conserve les données critiques sur site pour une restauration rapide tout en exploitant le stockage cloud pour une conservation à long terme rentable et la reprise après sinistre.

Comment fonctionne la sauvegarde cloud hybride ?

La sauvegarde cloud hybride comprend plusieurs processus et composants essentiels. Voici une présentation générale de son cycle de vie :

  1. Planification et automatisation des sauvegardes : la planification et l’automatisation des opérations de sauvegarde et d’archivage permettent de garantir que les données sont sauvegardées régulièrement à des moments définis.
  2. Capture et déduplication des données : la capture et la déduplication garantissent qu’une seule instance de chaque donnée existe dans le système de stockage. Les données dupliquées ou redondantes sont supprimées et toutes les références pointent vers une copie unique. Ce processus réduit les besoins en bande passante et les coûts de stockage en minimisant la quantité de données transférées vers le cloud.
  3. Transfert des données vers le cloud : la sauvegarde cloud hybride utilise généralement des sauvegardes incrémentielles, qui n’enregistrent dans le cloud que les données ayant changé depuis la dernière sauvegarde. Ce procédé maintient les données à jour tout en réduisant le coût et la fréquence des sauvegardes complètes.
  4. Réplication et synchronisation des données : les données sont régulièrement synchronisées entre les copies locales et cloud afin de maintenir des sauvegardes à jour. Cette opération s’effectue entre le stockage sur site et les dépôts cloud, en veillant à ce que les copies locales et les données cloud restent à jour. La synchronisation peut être continue ou planifiée, selon les besoins de l’entreprise.
  5. Hiérarchisation des données : les données fréquemment utilisées sont stockées localement sur différents niveaux de stockage, qui peuvent être définis selon divers attributs. Les données couramment consultées sont conservées sur site comme sauvegarde locale à l’aide de modèles de stockage haute performance, tels que le stockage flash ou le NAS. Les données d’archives moins fréquemment consultées sont déplacées vers le cloud pour un archivage économique.
  6. Gestion et surveillance centralisées : une plateforme de gestion unique offre une visibilité et un contrôle unifiés sur l’ensemble des emplacements de sauvegarde. Elle permet l’orchestration et contribue à rationaliser l’administration. Ces plateformes intègrent les infrastructures sur site avec le stockage cloud de fournisseurs de services cloud (par exemple Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud) via des API et des connecteurs natifs. Grâce à des tableaux de bord centralisés, les équipes informatiques peuvent surveiller les opérations de sauvegarde en temps réel, recevoir des alertes automatisées en cas de défaillance ou d’anomalie et générer des rapports de conformité pour l’ensemble de l’environnement cloud hybride.
  7. Reprise et restauration : les opérations de sauvegarde et de restauration utilisent les copies de données pour rétablir rapidement l’accès aux applications, aux données et aux ressources informatiques. Les entreprises peuvent effectuer des restaurations à partir de sauvegardes locales pour une reprise rapide ou basculer vers des serveurs et des systèmes de stockage cloud lorsque l’infrastructure sur site est indisponible. Cette capacité permet de maintenir la continuité d’activité jusqu’à ce que le centre de données principal soit de nouveau opérationnel.

Avantages de la sauvegarde cloud hybride

Voici quelques-uns des principaux avantages de la sauvegarde cloud hybride :

  • Continuité d’activité : la sauvegarde cloud hybride soutient une continuité d’activité ininterrompue et aide les entreprises à atteindre leurs objectifs de temps de reprise (RTO) et de point de reprise (RPO).
  • Sécurité des données et résilience face aux sinistres : cette approche renforce la posture de sécurité d’une organisation en mettant en œuvre des contrôles d’authentification et en chiffrant les données en transit et au repos. En maintenant des copies cloud hors site isolées de l’infrastructure sur site, les organisations se protègent contre les ransomwares, les cybermenaces, les pannes et autres perturbations, et peuvent assurer une cyber-reprise en cas d’incident.
  • Redondance géographique des données : la sauvegarde cloud hybride crée des copies de fichiers et les stocke dans un ou plusieurs centres de données géographiquement distants. Cette approche permet de se protéger contre les catastrophes régionales et les défaillances de sites, garantissant la disponibilité des données même si un site entier devient inaccessible.
  • Flexibilité et évolutivité : les architectures cloud hybrides étendent l’infrastructure sur site vers des clouds privés et publics, permettant aux organisations d’augmenter rapidement leurs ressources cloud en réponse à l’évolution de la demande, aux pics de trafic et à la croissance des besoins de stockage.
  • Rentabilité et efficacité : la sauvegarde cloud hybride aide les entreprises à améliorer le placement des données, à réduire leur empreinte de stockage et à accroître l’efficacité globale des ressources. Ce processus se traduit par des économies de coûts d’exploitation et un meilleur retour sur investissement (ROI).
  • Réglementation et conformité : les organisations peuvent satisfaire aux exigences de souveraineté des données, aux politiques de conservation et aux obligations réglementaires (par exemple HIPAA, RGPD) en plaçant stratégiquement les sauvegardes entre infrastructures locales et cloud. Cette capacité est cruciale pour les organisations qui traitent des données sensibles, telles que les professionnels de santé, les institutions financières et les organismes publics.

Élaboration d’une stratégie de sauvegarde cloud hybride

Pour améliorer leur environnement de sauvegarde cloud hybride, les organisations doivent prendre en compte certains composants stratégiques afin de répondre à leurs besoins métier.

Modèles de déploiement

Les organisations peuvent choisir entre différentes options de fourniture de services cloud pour leurs solutions de sauvegarde, notamment les plateformes SaaS (logiciel en tant que service) et les solutions de sauvegarde et de reprise sur site. Les solutions de sauvegarde et de reprise en mode SaaS (par exemple Veeam, IBM Storage Protect Plus, Commvault) offrent une gestion simplifiée, des mises à jour automatiques et une réduction de la charge informatique.

Les solutions sur site et en cloud privé offrent un contrôle accru sur l’infrastructure de sauvegarde et sont souvent nécessaires pour les organisations ayant des exigences strictes en matière de gouvernance des données. De nombreuses entreprises adoptent des approches hybrides de gestion des données qui intègrent les deux modèles.

Protection et conservation des données

Le stockage immuable empêche les données de sauvegarde d’être modifiées ou supprimées pendant une période déterminée, créant des sauvegardes immuables qui protègent contre les ransomwares et la corruption des données.

Les entreprises doivent équilibrer les exigences de conformité, les besoins de reprise et les coûts de stockage lors de la définition des politiques de rétention entre environnements sur site et cloud.

Optimisation des coûts

Selon un rapport Flexera de 2025, les organisations gaspillent en moyenne environ 32 % de leurs dépenses cloud.Qu’il s’agisse d’une grande entreprise internationale ou d’une PME, il est essentiel d’examiner attentivement les accords de niveau de service (SLA) des éditeurs de logiciels de sauvegarde et des fournisseurs de stockage cloud.

Les critères SLA essentiels incluent les modèles de tarification, les garanties de disponibilité (temps de fonctionnement / temps d’arrêt), les mesures de sécurité et les certifications. Les PME optent fréquemment pour un stockage cloud rentable et évolutif, tandis que les grandes entreprises ont généralement besoin de SLA plus complets et d’un support dédié.

Test et validation

Des tests réguliers permettent de vérifier la protection des données dans les environnements de sauvegarde cloud hybride. Les entreprises doivent effectuer des procédures programmées de validation des sauvegardes, réaliser des tests simulés de reprise après sinistre et vérifier l’intégrité des données au moyen de processus automatisés.

Cela renforce la cyber-résilience et la continuité d’activité en confirmant que les systèmes de sauvegarde peuvent restaurer les données avec succès en cas de besoin.

Tendances en matière de sauvegarde cloud hybride

a sauvegarde cloud hybride continue d’évoluer au rythme des avancées technologiques les plus récentes.

Intégration de l’IA et du machine learning

L’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) transforment la sauvegarde cloud hybride en améliorant la détection des menaces, en automatisant les réponses et en soutenant l’analyse prédictive.

Les algorithmes de ML identifient des anomalies dans les flux de données de sauvegarde pouvant indiquer des cybermenaces, telles que des ransomwares ou des corruptions. L’automatisation alimentée par l’IA optimise les plannings de sauvegarde, maintient l’intégrité des données et réduit les interventions manuelles.
Environnements edge

Les organisations disposant d’opérations distribuées (par exemple magasins de détail, sites industriels, bureaux distants) peuvent conserver des copies de sauvegarde en périphérie tout en synchronisant les données critiques vers un stockage cloud centralisé pour une conservation à long terme et la reprise après sinistre.
Environnements multicloud

Les solutions de sauvegarde cloud hybride évoluent vers des environnements multicloud qui répartissent les données de sauvegarde entre plusieurs fournisseurs de cloud. Cette stratégie réduit l’enfermement propriétaire et améliore la résilience face aux sinistres grâce à une répartition géographique multiple.

Elle permet également une optimisation des coûts, les organisations pouvant choisir la stratégie de stockage la plus économique en fonction de leurs besoins.
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Notes de bas de page

1 Data Storage Market Size, Share & Industry Analysis, Fortune Business Insights, 15 décembre 2025.

2 State of the Cloud Report, Flexera, 2025.