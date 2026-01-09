Qu’est-ce que la sauvegarde cloud hybride ?

La sauvegarde cloud hybride est une approche unifiée qui combine des infrastructures sur site et dans le cloud afin de protéger les données critiques pour l’activité.
Elle permet aux entreprises de faire évoluer efficacement leur infrastructure de sauvegarde, en conservant les données critiques sur site pour une restauration rapide, tout en utilisant le stockage cloud pour un archivage économique et la reprise après sinistre.
En optimisant les performances, les coûts et la sécurité sur les workloads sur site et dans le cloud, la sauvegarde cloud hybride est devenue un élément essentiel des stratégies de continuité d’activité et de reprise après sinistre (BCDR). Cette approche protège les informations critiques contre la perte et la corruption, tout en les protégeant contre les ransomwares et autres menaces de cybersécurité.
Dans l’ensemble, la sauvegarde cloud hybride aide à prévenir les pertes de données qui peuvent coûter aux petites entreprises comme aux grandes organisations des revenus importants et nuire à leur réputation. Les cas d’utilisation de la sauvegarde cloud hybride couvrent les secteurs de la santé, de la finance, de l’industrie et de la vente au détail, qui l’utilisent pour soutenir la résilience des données et répondre à divers besoins métier.
La sauvegarde cloud hybride est étroitement liée au stockage cloud hybride, mais il existe une différence significative entre ces deux technologies.
Le stockage cloud hybride combine un cloud public et un stockage sur site/local, permettant un transfert fluide des données entre ces environnements. Les solutions de stockage cloud et des autres fournisseurs offrent aux entreprises la flexibilité et l’optimisation des coûts d’une infrastructure cloud hybride unifiée.
La sauvegarde cloud hybride se concentre sur la création de copies de données à des fins de sauvegarde et de reprise après sinistre. Elle s’appuie sur des sites locaux et sur des solutions de sauvegarde telles que le stockage en réseau (NAS) pour la rapidité et la restauration rapide des données, et utilise des environnements cloud pour la redondance hors site et la stabilité.
Selon un rapport de Fortune Business Insights, le marché mondial du stockage de données devrait plus que tripler d’ici 2032.1 Les entreprises subissent ainsi une pression croissante pour protéger des volumes de données en forte augmentation sans sacrifier les performances. La sauvegarde cloud hybride relève ce défi en permettant aux organisations de faire évoluer efficacement leur infrastructure de sauvegarde. Ce processus conserve les données critiques sur site pour une restauration rapide tout en exploitant le stockage cloud pour une conservation à long terme rentable et la reprise après sinistre.
La sauvegarde cloud hybride comprend plusieurs processus et composants essentiels. Voici une présentation générale de son cycle de vie :
Voici quelques-uns des principaux avantages de la sauvegarde cloud hybride :
Pour améliorer leur environnement de sauvegarde cloud hybride, les organisations doivent prendre en compte certains composants stratégiques afin de répondre à leurs besoins métier.
Les organisations peuvent choisir entre différentes options de fourniture de services cloud pour leurs solutions de sauvegarde, notamment les plateformes SaaS (logiciel en tant que service) et les solutions de sauvegarde et de reprise sur site. Les solutions de sauvegarde et de reprise en mode SaaS (par exemple Veeam, IBM Storage Protect Plus, Commvault) offrent une gestion simplifiée, des mises à jour automatiques et une réduction de la charge informatique.
Les solutions sur site et en cloud privé offrent un contrôle accru sur l’infrastructure de sauvegarde et sont souvent nécessaires pour les organisations ayant des exigences strictes en matière de gouvernance des données. De nombreuses entreprises adoptent des approches hybrides de gestion des données qui intègrent les deux modèles.
Le stockage immuable empêche les données de sauvegarde d’être modifiées ou supprimées pendant une période déterminée, créant des sauvegardes immuables qui protègent contre les ransomwares et la corruption des données.
Les entreprises doivent équilibrer les exigences de conformité, les besoins de reprise et les coûts de stockage lors de la définition des politiques de rétention entre environnements sur site et cloud.
Selon un rapport Flexera de 2025, les organisations gaspillent en moyenne environ 32 % de leurs dépenses cloud.2 Qu’il s’agisse d’une grande entreprise internationale ou d’une PME, il est essentiel d’examiner attentivement les accords de niveau de service (SLA) des éditeurs de logiciels de sauvegarde et des fournisseurs de stockage cloud.
Les critères SLA essentiels incluent les modèles de tarification, les garanties de disponibilité (temps de fonctionnement / temps d’arrêt), les mesures de sécurité et les certifications. Les PME optent fréquemment pour un stockage cloud rentable et évolutif, tandis que les grandes entreprises ont généralement besoin de SLA plus complets et d’un support dédié.
Des tests réguliers permettent de vérifier la protection des données dans les environnements de sauvegarde cloud hybride. Les entreprises doivent effectuer des procédures programmées de validation des sauvegardes, réaliser des tests simulés de reprise après sinistre et vérifier l’intégrité des données au moyen de processus automatisés.
Cela renforce la cyber-résilience et la continuité d’activité en confirmant que les systèmes de sauvegarde peuvent restaurer les données avec succès en cas de besoin.
a sauvegarde cloud hybride continue d’évoluer au rythme des avancées technologiques les plus récentes.
L’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) transforment la sauvegarde cloud hybride en améliorant la détection des menaces, en automatisant les réponses et en soutenant l’analyse prédictive.
Les algorithmes de ML identifient des anomalies dans les flux de données de sauvegarde pouvant indiquer des cybermenaces, telles que des ransomwares ou des corruptions. L’automatisation alimentée par l’IA optimise les plannings de sauvegarde, maintient l’intégrité des données et réduit les interventions manuelles.
Les organisations disposant d’opérations distribuées (par exemple magasins de détail, sites industriels, bureaux distants) peuvent conserver des copies de sauvegarde en périphérie tout en synchronisant les données critiques vers un stockage cloud centralisé pour une conservation à long terme et la reprise après sinistre.
Les solutions de sauvegarde cloud hybride évoluent vers des environnements multicloud qui répartissent les données de sauvegarde entre plusieurs fournisseurs de cloud. Cette stratégie réduit l’enfermement propriétaire et améliore la résilience face aux sinistres grâce à une répartition géographique multiple.
Elle permet également une optimisation des coûts, les organisations pouvant choisir la stratégie de stockage la plus économique en fonction de leurs besoins.
