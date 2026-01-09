Qu’est-ce que la sauvegarde cloud hybride ?

Elle permet aux entreprises de faire évoluer efficacement leur infrastructure de sauvegarde, en conservant les données critiques sur site pour une restauration rapide, tout en utilisant le stockage cloud pour un archivage économique et la reprise après sinistre.

En optimisant les performances, les coûts et la sécurité sur les workloads sur site et dans le cloud, la sauvegarde cloud hybride est devenue un élément essentiel des stratégies de continuité d’activité et de reprise après sinistre (BCDR). Cette approche protège les informations critiques contre la perte et la corruption, tout en les protégeant contre les ransomwares et autres menaces de cybersécurité.

Dans l’ensemble, la sauvegarde cloud hybride aide à prévenir les pertes de données qui peuvent coûter aux petites entreprises comme aux grandes organisations des revenus importants et nuire à leur réputation. Les cas d’utilisation de la sauvegarde cloud hybride couvrent les secteurs de la santé, de la finance, de l’industrie et de la vente au détail, qui l’utilisent pour soutenir la résilience des données et répondre à divers besoins métier.