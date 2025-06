Solutions de sauvegarde et de restauration des données

Accélérez les processus de sauvegarde et de récupération de stockage pour restaurer des données et rétablir plus rapidement vos services informatiques avec les solutions IBM Storage pour les workloads sur site et dans le cloud.

Les solutions IBM Storage dédiées à la sauvegarde et à la récupération de stockage unifient la protection des workloads, offrent des capacités de cybersécurité pour aider à protéger vos données critiques contre les ransomwares et autres menaces visant leur sécurité, contribuent à prévenir la perte de données, mettent à disposition des fonctionnalités pour gérer de manière efficace vos copies de sauvegarde, et permettent une gestion rentable de votre infrastructure.