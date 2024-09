Stockez des objets non structurés à l’échelle du pétaoctet et au-delà avec le logiciel DSNET dans Cloud Object Storage qui utilise l’IDA (algorithme de dispersion de l’information) breveté. L’IDA de DSNET utilise le codage par effacement plutôt que la réplication pour répondre aux exigences de fiabilité et de disponibilité du stockage des données.